Trump como Papa: AI no es culpable

Corrítenme si estoy equivocado, pero uno de los lemas no oficiales de la segunda administración de Trump fue: los adultos están de vuelta, o algo así.





¿Dónde está la imagen generada por la IA de Trump como Papa?





No estoy seguro de si Trump usó Grok, pero estoy seguro de que probablemente hayas visto la infame imagen.





No Luck With Tariffs - Let’s Try Memes and GIFs





Si alguien más hubiese hecho esta obra de arte, Trump ciertamente la gustaría y la repostaría.No hay duda de ello.





La gente de MAGA se lleva fuera en su amor por Trump. Lo expresan regularmente a través de la IA. Mi favorito personal es Trump montando un gato, en lugar de un león. Tal vez, eso soy yo, pero este último es un poco Putinish. Sí, estoy pensando y escribiendo sobre Putin montando un oso. La gente todavía está debatendo si es o no una imagen real.





Mi punto es; si uno de los mortales hubiera creado esta imagen, entonces habría sido sólo uno más de los edgy.De esta manera, es otro escándalo internacional y cultural.Usted sabe, no es lo mismo si alguien que sucedió a ser el hombre más poderoso del mundo (según todas las películas de Hollywood que he visto) lanza una broma.

















Por lo que vale, Trump es (no) un experto en asuntos religiosos porque (nunca) ESTÁ (!!) en el Vaticano.Una vez más, si no me equivoco, él va a asistir al funeral del Papa Francisco.





Posiblemente, el país más pequeño del mundo (no cuando se trata de influencia) y el más grande (actualmente sólo cuando se trata de los militares) debería discutir cuestiones internacionales ardientes, no imágenes de IA controvertidas.





En la defensa de Trump, ignoremos a JD Vance (su visita al Vaticano), que no tenía mucha opción.Las consecuencias (no) esperadas de las tarifasyCriticada por los doble estándares, las tácticas de distracción tuvieron que entrar en juego. Así, Trump como Papa controversia.

















Reddit: “What's the most practical thing you have done with AI?”





Hay tantas cosas que la IA puede ayudar con. el cielo es el límite, por ejemplo:





























Todavía creo que la IA es nuestro espejo.Al igual que cualquier otra herramienta, es tan buena como la persona que la está usando.Puedes crear obras de arte legítimas o memes (se puede argumentar que son formas de arte en su propio derecho).





El futuro de la IA es brillante (es rítmico con la lucha): no solo le gusta al presidente Trump, lo usa regularmente. No es la IA de ciencia de cohetes, por así decirlo, sino que atrae la atención y las noticias. No tiene que ser.





Hasta el próximo meme y la extravagancia de la IA de Trump, disfrute de la película “Conclave”.





Y sí, Trump como Papa; no digas que es dopaje, porque eso es solo lamentable - la IA no es la culpa.