トランプ氏は教皇として、AIは責められない。

私が間違っている場合は訂正してください、しかし、トランプ政権の2番目の非公式のスローガンの一つは「大人は戻ってきた」、あるいはそのような何かです。





教皇としてのトランプのAI生み出したイメージはどこにありますか? 私は私が書くことを実践しています。





トランプがグロックを使ったかどうかはわからないが、おそらく有名な写真を見たことがあるだろう。





No Luck With Tariffs - Let’s Try Memes and GIFs





もし誰かがこの芸術作品を作るのであれば、トランプは間違いなくそれを好み、再投稿するだろう。





MAGAの人々はトランプへの愛で連れ去られる。彼らは定期的にAIを通じてそれを表現します。私の個人的な好みは、ライオンではなく猫に乗っているトランプです。おそらく、それは私だけですが、後者はキンダ・プーチンシッシュです。はい、私はプーチンがクマに乗っていることについて考えて書いています。人々はまだそれが本当のイメージかどうか議論しています。





私のポイントは、もし死者の中の1人がこの絵を描いたとしたら、それはもう一つの利口なものだったでしょう。このようにして、それはもう一つの国際的で文化的なスキャンダルです。あなたは知っていますか、それは世界で最も強力な男であることが起こった誰かが(私が観たすべてのハリウッド映画によると)ジョークを落とすと同じではありません。

















価値があるから、トランプは(宗教問題の専門家ではない)なぜなら、彼は(決して)ヴァチカンへ行ったことがないからだ。また、私が間違っていないなら、彼はフランシスコ教皇の葬儀に出席するべきだ。





おそらく、世界で最も小さな国(影響力に関してはそうでない)と最大の国(現時点では軍事に関してはそうでない)は、対立的なAI画像ではなく、燃える国際問題について議論すべきだ。





トランプの弁護では、JD・ヴァンス(バチカン訪問)を無視しようとし、彼には選択肢がほとんどなかった。関税の(予想される)影響そして二重基準の批判, the distraction tactics had to come into play. Thus, Trump as Pope controversy. したがって、トランプは教皇としての論争を起こさなければならなかった。

















Reddit: “What's the most practical thing you have done with AI?”





AIがあなたを助けることができることはたくさんあります. Sky is the limit, for example:





























I still believe that AI is our mirror. Just like any other tool, it’s as good as the person who’s using it. あなたは正当な芸術作品やメーメーを作成することができます(人々はこれらが自分の権利で芸術形式であると主張することができます)。





AIの未来は明るい(それは戦うことでリムジする):トランプ大統領がそれを好むだけでなく、彼はそれを定期的に使用しています。それはロケットサイエンスAIではありません。





次のメーメーとトランプのAIエクストラバージョンまで、映画「コンクラブ」を楽しんでください。





And yes, Trump as Pope; don't say it's dope, because that's just lame - AI is not to blame.そしてそうである。