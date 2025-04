NVIDIA po krijon një problem nga i cili mund të përfitojë

Mirë, le të flasim për çmendurinë absolute që është çmimi i serisë RTX 50 të NVIDIA, sepse në këtë pikë, ata as nuk pretendojnë se kujdesen më për lojtarët. Gjithçka ka të bëjë me inteligjencën artificiale dhe ne jemi këtu duke u rritur çmimet ndërsa ata fokusohen te klientët e ndërmarrjeve.

Çmimet janë një shaka e plotë

Le të marrim vetëm një moment për të vlerësuar se sa absurde janë të mbiçmuara këto GPU:





RTX 5090 – 4,039 dollarë AUD

RTX 5080 – 2019 dollarë AUD

RTX 5070 Ti – 1,509 dollarë AUD

RTX 5070 – 1,109 dollarë AUD



KATËR MIJË DOLLARË për një GPU të vetme? Kjo nuk është një kartë lojrash. Ky është një stacion pune i nivelit të lartë i destinuar për AI dhe qendrat e të dhënave, megjithatë NVIDIA ende pretendon se është një produkt konsumi. Edhe kartat e ashtuquajtura "të rangut të mesëm", të cilat dikur ishin të përballueshme në atë kohë, tani kushtojnë sa një kompjuter i tërë lojrash i nivelit të lartë të disa viteve më parë.

NVIDIA nuk kujdeset më për lojtarët

Njëherë e një kohë, NVIDIA ishte e gjitha për lojërat - tani? Ata janë investuar plotësisht në AI, mësimin e makinerive dhe qendrat e të dhënave . Thirrjet e investitorëve të tyre mezi përmendin më lojërat sepse është thjesht një nxitim anësor në këtë pikë.





Nëse mendoni se këto rritje të çmendura të çmimeve kanë të bëjnë me performancën e lojërave të nivelit tjetër , mendoni përsëri. Kjo është NVIDIA që po ndryshon modelin e saj të biznesit , duke u fokusuar në AI ndërsa ende mjel lojtarët për gjithçka që munden. Ata e dinë që bizneset do të paguajnë shuma të çmendura për llogaritjen e inteligjencës artificiale, kështu që ata po i vlerësojnë GPU-të e tyre në përputhje me rrethanat.





Dhe pjesa më e keqe? Lojtarët nuk janë më as audienca e synuar . NVIDIA-s nuk i intereson nëse mund ta përballoni apo jo - sepse fokusi i tyre tani janë kompanitë e AI, institucionet kërkimore dhe ofruesit e cloud.

Korniza të shkëlqyera? Keni nevojë për DLSS 4.0—Sepse performanca vendase nuk është e mjaftueshme

Këtu është hapi kryesor: edhe nëse lëshoni mijëra në një nga këto GPU, nuk po merrni ende shpejtësi të shkëlqyera të kuadrove në vend . NVIDIA ka ndaluar së fokusuari në fuqinë e papërpunuar dhe në vend të kësaj ju detyron të mbështeteni në përmirësimin e tyre DLSS 4.0 të fuqizuar nga AI vetëm për të marrë shpejtësi të lartë të kuadrove.





Lëreni që të zhytet brenda. Po shpenzoni mijëra dollarë dhe duhet të përdorni ende truket e AI për të pasur performancë të mirë . Performanca e rasterizimit vendas? Jo aq mbresëlënëse sa prisni. Në vend të kësaj, NVIDIA shtyn teknologjinë e saj të kornizave të rreme (Gjenerimi i Kornizave) për të fryrë numrat FPS.





Pra, nëse keni menduar se thjesht mund të blini një 5090 dhe me forcë brute rrugën tuaj drejt 4K 120 FPS - mendoni përsëri. Jeni të detyruar të përdorni DLSS , që do të thotë:





Ju nuk po merrni korniza "të vërteta". Një pjesë e madhe e FPS-së tuaj krijohet nga AI, që do të thotë se nuk janë korniza reale të paraqitura.



DLSS mund të prezantojë objekte. Sigurisht, duket mirë shumicën e kohës, por në lojërat me ritëm të shpejtë, fantazmat dhe turbullira e lëvizjes mund të jenë ende të dukshme.



Jo çdo lojë e mbështet atë. Nëse një lojë nuk ka DLSS, ju jeni të mbërthyer me performancën e papërpunuar të kartës, e cila mund të mos jetë aq mbresëlënëse sa prisni për çmimin.



Pra , pse po paguajmë mijëra për një GPU që nuk ofron FPS të lartë origjinale pa mashtrime softuerike?

NVIDIA po krijon problemin nga i cili përfiton

Dhe të mos harrojmë mungesën artificiale . NVIDIA mund të prodhojë lehtësisht më shumë GPU, por në vend të kësaj, ato kufizojnë ofertën në mënyrë që çmimet të qëndrojnë të fryra. Më pas, ata lëshojnë GPU të fokusuara në AI , duke e ditur mirë se ato do të shiten së pari, duke i shtyrë lojtarët të paguajnë më shumë sesa duhet vetëm për të marrë në dorë diçka të mirë.

Mendimet përfundimtare: lojtarët po qumështohen

Lojërat e PC supozohej të ishin një vend ku mund të ndërtonit një sistem të fuqishëm për një çmim të drejtë. Tani, falë lakmisë së NVIDIA-s, është një hobi luksoz . Ata janë duke i dhënë përparësi AI, ndërmarrje dhe informatikë në cloud , duke lënë lojtarët pas, ndërkohë që u ngarkojnë ende çmime të çmendura .





Nëse jeni duke menduar për përmirësimin, merrni parasysh AMD ose Intel , sepse në këtë pikë, NVIDIA nuk i meriton më paratë tuaja.