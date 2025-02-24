إن شركة NVIDIA تخلق مشكلة يمكنها الاستفادة منها

حسنًا، دعنا نتحدث عن الجنون المطلق الذي يحيط بأسعار سلسلة RTX 50 من NVIDIA، لأنه في هذه المرحلة، لم يعد لديهم أي اهتمام باللاعبين. الأمر كله يتعلق بالذكاء الاصطناعي ، ونحن هنا نتعرض للاستغلال في حين يركزون على عملاء المؤسسات.

الأسعار مجرد مزحة

دعونا نأخذ لحظة لنقدر مدى ارتفاع أسعار وحدات معالجة الرسوميات هذه بشكل سخيف :





RTX 5090 – 4,039 دولار أسترالي

RTX 5080 – 2,019 دولار أسترالي

RTX 5070 Ti – 1,509 دولار أسترالي

RTX 5070 – 1,109 دولار أسترالي



أربعة آلاف دولار مقابل وحدة معالجة رسومية واحدة؟ هذه ليست بطاقة ألعاب. إنها محطة عمل متطورة مخصصة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، ومع ذلك لا تزال NVIDIA تتظاهر بأنها منتج استهلاكي. حتى البطاقات التي يطلق عليها "متوسطة المدى"، والتي كانت ميسورة التكلفة في الماضي، تكلف الآن ما يعادل سعر جهاز كمبيوتر ألعاب متطور بالكامل من بضع سنوات مضت.

لم تعد شركة NVIDIA تهتم باللاعبين بعد الآن

ذات يوم، كانت شركة NVIDIA تركز على الألعاب، أما الآن؟ فهي تستثمر بالكامل في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومراكز البيانات . ولم تعد مكالمات المستثمرين التي تجريها الشركة تذكر الألعاب لأنها مجرد عمل جانبي في هذه المرحلة.





إذا كنت تعتقد أن هذه الزيادات الجنونية في الأسعار تتعلق بأداء الألعاب على مستوى أعلى ، ففكر مرة أخرى. هذا هو نموذج أعمال NVIDIA الذي يغيره ، حيث يركز على الذكاء الاصطناعي مع الاستمرار في استغلال اللاعبين بكل ما في وسعهم. إنهم يعرفون أن الشركات ستدفع مبالغ جنونية مقابل الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، لذا فهم يحددون أسعار وحدات معالجة الرسومات الخاصة بهم وفقًا لذلك.





والأسوأ من ذلك أن اللاعبين لم يعودوا يشكلون الجمهور المستهدف بعد الآن. ولا تهتم شركة NVIDIA بما إذا كان بوسعك تحمل تكاليف ذلك أم لا ــ لأن تركيزها الآن منصب على شركات الذكاء الاصطناعي ومؤسسات البحث ومقدمي الخدمات السحابية.

إطارات رائعة؟ أنت بحاجة إلى DLSS 4.0—لأن الأداء الأصلي ليس كافيًا

إليك المفاجأة: حتى لو أنفقت آلاف الدولارات على إحدى وحدات معالجة الرسومات هذه، فلن تحصل على معدلات إطارات رائعة بشكل أصلي . لقد توقفت NVIDIA عن التركيز على الطاقة الخام وبدلاً من ذلك تجبرك على الاعتماد على رفع مستوى DLSS 4.0 المدعوم بالذكاء الاصطناعي فقط للحصول على معدلات إطارات عالية.





دع هذا الأمر يستقر في ذهنك. فأنت تنفق آلاف الدولارات ، ولا يزال يتعين عليك استخدام حيل الذكاء الاصطناعي للحصول على أداء جيد . هل أداء التبخير الأصلي؟ ليس مثيرًا للإعجاب كما تتوقع. وبدلاً من ذلك، تدفع NVIDIA بتكنولوجيا الإطارات المزيفة (توليد الإطارات) لزيادة أرقام FPS.





لذا، إذا كنت تعتقد أنه يمكنك ببساطة شراء 5090 ومحاولة الوصول إلى دقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية بالقوة ، ففكر مرة أخرى. فأنت مجبر على استخدام DLSS ، وهو ما يعني:





لن تحصل على إطارات "حقيقية". يتم إنشاء جزء كبير من معدل الإطارات في الثانية بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يعني أنه ليس إطارات حقيقية.



قد تتسبب تقنية DLSS في ظهور بعض العيوب. بالتأكيد، تبدو جيدة في معظم الأوقات، ولكن في الألعاب سريعة الوتيرة، لا يزال من الممكن ملاحظة الظلال وتشويش الحركة .



لا تدعم كل الألعاب تقنية DLSS. إذا لم تكن اللعبة تدعم تقنية DLSS، فلن تتمكن من الاستمتاع بأداء البطاقة الخام، والذي قد لا يكون مثيرًا للإعجاب كما تتوقع مقابل السعر.



إذن لماذا ندفع آلاف الدولارات مقابل وحدة معالجة رسومية لا توفر معدل إطارات مرتفعًا بدون حيل برمجية؟

إن شركة NVIDIA هي التي تخلق المشكلة التي تستفيد منها

ولنتذكر الندرة المصطنعة . فمن الممكن أن تصنع شركة إنفيديا بسهولة المزيد من وحدات معالجة الرسوميات، ولكنها بدلاً من ذلك تحد من العرض حتى تظل الأسعار مرتفعة. ثم تطلق وحدات معالجة الرسوميات التي تركز على الذكاء الاصطناعي ، وهي تعلم تمام العلم أن هذه الوحدات سوف تُباع أولاً، مما يدفع اللاعبين إلى دفع المزيد من المال لمجرد الحصول على شيء لائق.

الأفكار النهائية: يتم استغلال اللاعبين

كان من المفترض أن تكون ألعاب الكمبيوتر مكانًا يمكنك فيه بناء نظام قوي بسعر عادل. الآن، بفضل جشع NVIDIA، أصبحت هواية فاخرة . إنهم يعطون الأولوية للذكاء الاصطناعي والمؤسسات والحوسبة السحابية ، ويتركون اللاعبين خلفهم بينما لا يزالون يفرضون عليهم أسعارًا باهظة .





إذا كنت تفكر في الترقية، ففكر في AMD أو Intel ، لأنه في هذه المرحلة، لم تعد NVIDIA تستحق أموالك.