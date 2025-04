NVIDIA està creant un problema del qual es pot beneficiar

D'acord, parlem de la bogeria absoluta que és el preu de la sèrie RTX 50 de NVIDIA, perquè en aquest moment, ni tan sols pretenen preocupar-se pels jugadors. Es tracta d'IA , i només estem aquí per augmentar els preus mentre se centren en els clients empresarials.

Els preus són una completa broma

Prenguem-nos un moment per apreciar el preu excessiu d'aquestes GPU:





RTX 5090: 4.039 dòlars AUD

RTX 5080: 2.019 dòlars AUD

RTX 5070 Ti: 1.509 dòlars AUD

RTX 5070: 1.109 dòlars AUD



QUATRE MIL DÒLARS per una sola GPU? Això no és una targeta de joc. Es tracta d'una estació de treball de gamma alta destinada a IA i centres de dades, però NVIDIA encara pretén que és un producte de consum. Fins i tot les anomenades targetes "de gamma mitjana", que abans eren assequibles en el seu dia, ara costen tant com un ordinador de jocs de gamma alta de fa uns anys.

NVIDIA ja no li importa els jugadors

Hi havia una vegada, NVIDIA es tractava de jocs, ara? Estan totalment invertits en IA, aprenentatge automàtic i centres de dades . El seu inversor ja no diu que ja no esmenta els jocs perquè en aquest moment només és un enrenou secundari .





Si creieu que aquests augments de preus boigs es refereixen al rendiment dels jocs de nivell superior , penseu-hi de nou. Es tracta de NVIDIA canviant el seu model de negoci , centrant-se en la IA mentre segueix munyint els jugadors per tot el que poden. Saben que les empreses pagaran quantitats insòlites per la computació d'IA, de manera que posen un preu a les seves GPU en conseqüència.





I la pitjor part? Els jugadors ja no són ni el públic objectiu . A NVIDIA no li importa si us ho podeu permetre o no, perquè ara es centren en empreses d'IA, institucions de recerca i proveïdors de núvol.

Grans marcs? Necessiteu DLSS 4.0, perquè el rendiment natiu no és suficient

Aquí teniu el punt de mira: fins i tot si deixeu caure milers en una d'aquestes GPU, encara no obteniu grans velocitats de fotogrames de manera nativa . NVIDIA ha deixat de centrar-se en la potència bruta i, en canvi, us obliga a confiar en la seva ampliació DLSS 4.0 impulsada per IA només per obtenir velocitats de fotogrames elevades.





Deixeu que això s'enfonsi. Esteu gastant milers de dòlars i encara heu d'utilitzar trucs d'IA per obtenir un bon rendiment . Rendiment de rasterització nativa? No és tan impressionant com esperaries. En canvi, NVIDIA impulsa la seva tecnologia de fotogrames falsos (Frame Generation) per augmentar els números FPS.





Per tant, si pensàveu que només podríeu comprar un 5090 i fer força bruta el camí cap a 4K 120 FPS nadiu , pensa-ho de nou. Estàs obligat a utilitzar DLSS , que significa:





No rebeu fotogrames "veritables". Una gran part del vostre FPS és generat per IA, és a dir, no són fotogrames renderitzats reals.



DLSS pot introduir artefactes. Per descomptat, es veu bé la major part del temps, però en els jocs de ritme ràpid, encara es poden notar els fantasmes i el desenfocament de moviment .



No tots els jocs ho admeten. Si un joc no té DLSS, us enganxeu amb el rendiment brut de la targeta, que potser no és tan impressionant com podríeu esperar pel preu.



Aleshores, per què estem pagant milers per una GPU que no ofereix FPS nadius alts sense trucs de programari?

NVIDIA està creant el problema del qual es beneficien

I no oblidem l'escassetat artificial . NVIDIA podria crear fàcilment més GPU, però en canvi, limiten l'oferta perquè els preus es mantinguin inflats. Aleshores, publiquen GPU centrades en IA , sabent molt bé que aquestes s'esgotaran primer, fent que els jugadors paguin més del que haurien de fer només per aconseguir alguna cosa decent.

Pensaments finals: els jugadors estan sent munyits

Se suposava que els jocs de PC havien de ser un lloc on es pogués construir un sistema potent per un preu just. Ara, gràcies a la cobdícia de NVIDIA, és un hobby de luxe . Estan prioritzant la intel·ligència artificial, l'empresa i la informàtica en núvol , deixant enrere els jugadors mentre encara els cobren preus boigs .





Si esteu pensant a actualitzar, tingueu en compte AMD o Intel , perquè en aquest moment, NVIDIA ja no mereix els vostres diners.