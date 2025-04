Partner Immerso dhe Everdome për të nxitur inovacionin në Metaverse përmes përvojave të fuqizuara nga AI

Abu Dhabi, Emiratet e Bashkuara Arabe, 5 shkurt 2025/Chainwire/--Immerso, një kompani Eros Innovation- shtëpi e Eros Media dhe Eros Now, dhe një lider global në inovacionin e AI dhe pronësinë intelektuale (IP), ka bashkuar forcat me Everdome , pioniere në krijimin e përvojave ndërvepruese metaverse, për të revolucionarizuar argëtimin dixhital.





Partneriteti kombinon portofolin e jashtëzakonshëm të IP të Immerso-s, që përmban një bibliotekë të gjerë me mbi 12,000 tituj filmash, me teknologjinë gjithëpërfshirëse të Everdome. Së bashku, ata synojnë të transformojnë mënyrën se si audienca angazhohet me argëtimin në epokën dixhitale.





I mbështetur nga Eros Innovation, Immerso sjell burime të pashembullta në tryezë. Eros Media World krenohet me një pjesë të tregut prej 30% në industrinë e filmit indian, duke shitur 2.7 miliardë bileta në vit dhe duke arritur një audiencë globale në miliarda. Ky partneritet zhbllokon potencialin për t'u bërë tregu më i madh i filmit në botë për angazhimin metaverse.





Jeremy Lopez, CEO i Everdome, komentoi: “Ky partneritet nxit vizionin e Everdome për të bashkuar metaverset me mjetet e AI dhe pronën intelektuale, duke vendosur skenën për krijimin e përvojave interaktive, metaverse të IP-së për markat në shkallë globale. Me gati 50 vjet histori të Bollywood-it nën brezin e tyre dhe një angazhim të fortë ndaj metaverses dhe informatikës gjithëpërfshirëse, Immerso është partneri i përsosur ndërsa Everdome hyn në kapitullin e tij të ardhshëm.







Swaneet Singh, CEO i Immerso shtoi, "Ne besojmë fuqimisht në potencialin transformues të përvojave virtuale dhe Web3 në riformësimin e mënyrës së lidhjes së përdoruesve. Duke kombinuar përvojat zhytëse me përmbajtjen hibride të fuqizuar nga AI dhe krijimin e krijuar nga përdoruesit, ne po hapim mundësi të reja – dhe jemi të kënaqur që jemi përballë këtij inovacioni.





Immerso është pozicionuar në mënyrë unike për të udhëhequr inovacionin në shkallë të gjerë në AI, argëtim dhe metaverse. Si një nga kompanitë e para të Pronësisë Intelektuale të AI (AIIP), Immerso zotëron mbi një trilion argumente AI dhe ka modele të trajnuara në të gjitha platformat LLM.





Ky fondacion, i shoqëruar me iniciativa të tilla si krijimi i Parkut të parë të AI në Indi dhe një investim miliarda dollarësh në një park malajzian të AI dhe studio filmi, tregon përkushtimin e Immerso për të shtyrë kufijtë e përvojave dixhitale.





Everdome, e njohur për ekspertizën e saj në krijimin e përvojave dixhitale gjithëpërfshirëse dhe të arritshme, është e përkushtuar për të sjellë raste të përdorimit real dhe audiencë më të madhe në metaverse. Me një histori të dëshmuar të bashkëpunimeve me markat globale si Alpine Web3, dhe Binance Fan Token Everdome është i aftë për të sjellë në jetë IP-të e vendosura në mënyra të reja dhe tërheqëse.





Me një fokus fillestar në integrimin e bibliotekës së madhe të filmave, yjeve, regjisorëve dhe influencuesve të kinemasë indiane në botë zhytëse virtuale, së bashku, Immerso dhe Everdome do t'i ofrojnë audiencës mënyra krejtësisht të reja për t'u lidhur me argëtimin.





Ky bashkëpunim shënon një hap të rëndësishëm drejt një të ardhmeje ku AI, IP dhe teknologjia zhytëse bashkohen për të transformuar mënyrën se si bota ndërvepron me tregimin dhe krijimtarinë. Ai vendos një standard të ri për lidhjen dhe angazhimin në metaverse dhe krijon një kornizë për një ekonomi krijuese të lulëzuar. Immerso dhe Everdome do t'i ofrojnë audiencës mënyra krejtësisht të reja për t'u lidhur me argëtimin.





E ardhmja e metaverses udhëhiqet nga bashkëpunimi dhe ky partneritet zhbllokon potencialin për t'u bërë një nga tregjet më të mëdha të filmit në botë për angazhimin metaverse, duke revolucionarizuar mënyrën se si përdoruesit shohin, angazhohen dhe ndërveprojnë me mediat tradicionale në një botë dixhitale gjithëpërfshirëse.





#ImagjinoniMetaversenNdryshe

Rreth Immerso AIIP Limited

Immerso AIIP Limited është një lider global në industrinë e mediave dhe argëtimit. Me një histori të pasur që daton që nga viti 1977, kompania ka shtyrë vazhdimisht kufijtë e inovacionit dhe kreativitetit.





Immerso AIIP zotëron një bibliotekë të gjerë me mbi 12,000 tituj filmash, duke zotëruar një pjesë të tregut prej 30% gjatë dy dekadave të fundit. Ky katalog i gjerë formon themelin për Eros Now, platformën e transmetimit të kompanisë me 250 milionë përdorues të regjistruar mbresëlënës.





Duke njohur fuqinë transformuese të inteligjencës artificiale, Immerso është fokusuar në zhvillimin e mjeteve të krijimit të përmbajtjes të drejtuar nga AI. Immerso ka grumbulluar mbi një trilion argumente AI, të përdorura për të trajnuar modele të sofistikuara gjuhësore (SLM dhe LLM) që fuqizojnë krijuesit të ndërtojnë gjeneratën e ardhshme të përvojave zhytëse.





Immerso AIIP është i përkushtuar për të nxitur një ekonomi të lulëzuar krijuesi në Web 3, duke shfrytëzuar bibliotekën e saj të gjerë të IP dhe aftësitë e AI për të zhbllokuar mundësi të reja për krijimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes.

Rreth Everdome

Everdome ndërton përvojat e ardhshme metaverse me temë për t'u ofruar krijuesve, markave, individëve dhe bizneseve hapësira zhytëse, ndërvepruese për të bashkëpunuar në krijimin dhe kënaqësinë e përvojave të përbashkëta dixhitale.





E lançuar në vitin 2022, Everdome përdor blockchain, mjete të avancuara të krijimit 3D në kohë reale, si UE5, llogaritjet hapësinore dhe kriptomonedha për të ndërtuar, drejtuar dhe ushqyer projektin e tyre, duke krijuar një platformë për të kombinuar veglat metaverse sipas kërkesës me veçori tërheqëse dhe mjedise me cilësi të lartë.

Kontaktoni

Shefi i PR

Yousef Batter

Strategjia e Etiketës së Bardhë

[email protected]

