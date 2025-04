Immerso e Everdome fazem parceria para impulsionar a inovação no metaverso por meio de experiências alimentadas por IA

Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, 5 de fevereiro de 2025/Chainwire/--A Immerso, uma empresa da Eros Innovation - lar da Eros Media e da Eros Now, e líder global em inovação de IA e propriedade intelectual (PI), uniu forças com Everdome , pioneiros na criação de experiências interativas no metaverso, para revolucionar o entretenimento digital.





A parceria combina o excepcional portfólio de IP da Immerso, apresentando uma extensa biblioteca de mais de 12.000 títulos de filmes, com a tecnologia imersiva da Everdome. Juntos, eles visam transformar a maneira como o público se envolve com o entretenimento na era digital.





Apoiado pela Eros Innovation, a Immerso traz recursos inigualáveis para a mesa. A Eros Media World ostenta uma participação de mercado de 30% na indústria cinematográfica indiana, vendendo 2,7 bilhões de ingressos anualmente e alcançando uma audiência global na casa dos bilhões. Esta parceria desbloqueia o potencial para se tornar o maior mercado de filmes do mundo para engajamento do metaverso.





Jeremy Lopez, CEO da Everdome, comentou: “Esta parceria impulsiona a visão da Everdome de fundir o metaverso com ferramentas de IA e propriedade intelectual, preparando o cenário para a criação de experiências de IP interativas e nativas do metaverso para marcas em escala global. Com quase 50 anos de história de Bollywood em seu currículo e um forte compromisso com o metaverso e a computação imersiva, a Immerso é a parceira perfeita enquanto a Everdome avança para seu próximo capítulo.”







Swaneet Singh, CEO da Immerso, acrescentou: "Acreditamos firmemente no potencial transformador das experiências virtuais e da Web3 para remodelar a maneira como os usuários se conectam. Ao combinar experiências imersivas com conteúdo híbrido alimentado por IA e criação gerada pelo usuário, estamos abrindo novas possibilidades – e estamos entusiasmados por estar na vanguarda dessa inovação ao lado da Everdome.''





A Immerso está posicionada de forma única para liderar a inovação em larga escala em IA, entretenimento e metaverso. Como uma das primeiras empresas de Propriedade Intelectual de IA (AIIP), a Immerso possui mais de um trilhão de tokens de IA e treinou modelos em todas as plataformas LLM.





Essa fundação, juntamente com iniciativas como a criação do primeiro parque de IA da Índia e um investimento de bilhões de dólares em um parque de IA e estúdio de cinema na Malásia, demonstra o comprometimento da Immerso em expandir os limites das experiências digitais.





A Everdome, reconhecida por sua expertise na criação de experiências digitais imersivas e acessíveis, se dedica a trazer casos de uso reais e públicos maiores para o metaverso. Com um histórico comprovado de colaborações com marcas globais como Alpine Web3 e Binance Fan Token, a Everdome é bem versada em dar vida a IPs estabelecidos de maneiras novas e envolventes.





Com foco inicial na integração da vasta biblioteca de filmes, estrelas, diretores e influenciadores do cinema indiano em mundos virtuais imersivos, juntos, Immerso e Everdome oferecerão ao público maneiras totalmente novas de se conectar com o entretenimento.





Esta colaboração marca um passo significativo em direção a um futuro onde IA, IP e tecnologia imersiva convergem para transformar como o mundo interage com narrativas e criatividade. Ela define um novo padrão para conectividade e engajamento no metaverso e estabelece uma estrutura para uma economia de criadores próspera. Immerso e Everdome oferecerão ao público maneiras inteiramente novas de se conectar com entretenimento.





O futuro do metaverso é impulsionado pela colaboração, e essa parceria abre o potencial de se tornar um dos maiores mercados de filmes do mundo para engajamento do metaverso, revolucionando a maneira como os usuários veem, se envolvem e interagem com a mídia tradicional em um mundo digital imersivo.





Sobre a Immerso AIIP Limited

Imerso A AIIP Limited é líder global na indústria de mídia e entretenimento. Com uma rica história que remonta a 1977, a empresa tem consistentemente expandido os limites da inovação e da criatividade.





A Immerso AIIP possui uma vasta biblioteca de mais de 12.000 títulos de filmes, comandando uma fatia de mercado de 30% nas últimas duas décadas. Este extenso catálogo forma a base para a Eros Now, a plataforma de streaming da empresa com impressionantes 250 milhões de usuários registrados.





Reconhecendo o poder transformador da inteligência artificial, a Immerso está focada em ser pioneira no desenvolvimento de ferramentas de criação de conteúdo orientadas por IA. A Immerso acumulou mais de um trilhão de tokens de IA, usados para treinar modelos de linguagem sofisticados (SLM e LLM) que capacitam os criadores a construir a próxima geração de experiências imersivas.





A Immerso AIIP está comprometida em promover uma economia de criadores próspera na Web 3, aproveitando sua vasta biblioteca de PI e recursos de IA para desbloquear novas possibilidades de criação e distribuição de conteúdo.

Sobre Everdome

Everdome cria experiências futuras de metaverso temático para fornecer aos criadores, marcas, indivíduos e empresas espaços imersivos e interativos para colaborar na criação e no aproveitamento de experiências digitais compartilhadas.





Lançado em 2022, o Everdome usa blockchain, ferramentas avançadas de criação 3D em tempo real, como UE5, computação espacial e criptomoeda para construir, executar e impulsionar seu projeto, criando uma plataforma para combinar ferramentas de metaverso sob demanda com recursos envolventes e ambientes de alta qualidade.

