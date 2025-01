Prezantimi i Programit Rootstock Hacktivator

Komuniteti Rootstock po shpall Programin e ri të Hakktivatorit Rootstock, duke i lejuar zhvilluesit të evoluojnë Rootstock duke kontribuar me kod ose duke krijuar përmbajtje edukative.





Pavarësisht nëse keni një ide për kodin që do të përmirësonte përvojën e Rootstock, ose dëshironi të prodhoni udhëzues edukativë për të ndihmuar zhvilluesit të përfitojnë sa më shumë nga ky zinxhir anësor, ofrohen shpërblime bazuar në ndikimin dhe vlerën e paraqitjes suaj.





Në këtë postim në blog, ne eksplorojmë se si funksionon ky program.





Çfarë është Programi Rootstock Hacktivator?

Programi Rootstock Hacktivator është krijuar për anëtarët e talentuar të komunitetit që duan ta bëjnë ekosistemin një vend edhe më të mirë.





Parashtrimet tuaja kanë potencialin për të ndihmuar rrjetin të zhvillohet dhe të rritet, me kompensim konkurrues që ofrohet.





Kontributet mund të bëhen me ritmin tuaj. Gjithçka që kërkohet është që ato të jenë të cilësisë së lartë, origjinale, të lidhura drejtpërdrejt me ekosistemin dhe të sakta.

Kush mund të kontribuojë?

Kushdo me njohuri dhe ekspertizë që mund të përfitojë komunitetin Rootstock inkurajohet të përfshihet.





Parashtresat do të vlerësohen bazuar në një grup të qartë parametrash, duke përfshirë

Saktësia teknike

Rëndësia për ekosistemin

Prakticiteti

Inovacioni





Nga pikëpamja e kodimit, rezultate më të larta do t'u jepen kontributeve që inkurajojnë miratimin më të gjerë të Rootstock, si dhe ato të shoqëruara nga burime plotësuese dhe seksione për zgjidhjen e problemeve.\

Dhe me përmbajtjen, do të ketë njohje më të madhe për pjesët që përfshijnë elemente vizuale, nivele të larta qartësie, strukturë të shkëlqyer dhe shembuj të qartë të rasteve të përdorimit të botës reale.

Cilat janë shpërblimet për kontributin?

Sapo një dorëzim kodi të bëhet një Kontribut i Kualifikuar, ata do të kualifikohen për të marrë shpërblime në një nga nivelet e mëposhtme:





Kontributi Opsioni A → 50 - 300 USD

Kontributi Opsioni B & C → 300 - 700 USD

Kontributi Opsioni D, E, F & G → 700 - 1,000 USD





Udhëzimet e qarta janë vendosur gjithashtu për gjatësinë e dëshiruar për përmbajtjen e shkruar dhe videot — duke pasqyruar thellësinë më të madhe të nevojshme për tema të avancuara. Për përmbajtjen edukative, shpërblimet që ofrohen janë:





Kontributi i postimit në blog: 50 - 250 USD

Udhëzues të shkruar ose udhëzime Kontributi: 250 - 500 USD

Kontributi i përmbajtjes teknike: 500 - 700 USD

Video Guides ose Tutorials Kontributi: 700 - 1,000 USD

Si mund të filloni?

Ndërsa filloni të punoni për kontributin tuaj, merrni kohë për t'u siguruar që ai të jetë i lëmuar dhe në përputhje me kriteret e vlerësimit të Rootstock.





Pasi të jeni gati, mund të dorëzoni kontributin tuaj duke përdorur këtë Formulari i Google .





Ekipi që qëndron pas programit do të kërkojë gjithashtu emrin ose pseudonimin tuaj dhe vendin e banimit, së bashku me adresën tuaj të emailit, adresën e portofolit dhe detajet e kontributit që po jepni. Duhet të jepet gjithashtu një përshkrim i shkurtër i punës - së bashku me një lidhje me produktin e përfunduar.





Pasi të fillojë procesi i vlerësimit nga ekspertët e komunitetit Rootstock, mund t'ju kërkohet të bëni disa rishikime në paraqitjen ose të ofroni kontekst shtesë.





Rootstock është rritur në një platformë të gjallë dhe plot lëvizje që po sjell DeFi në Bitcoin tek masat – dhe e gjitha kjo falë njerëzve si ju. Programi Rootstock Hacktivator është këtu për të shpërblyer përpjekjet tuaja dhe për t'ju dhënë një rol më të madh në të ardhmen e rrjetit.