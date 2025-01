Presentación do programa Rootstock Hacktivator

A comunidade Rootstock está a anunciar o novo programa Rootstock Hacktivator, que permite aos desenvolvedores facer evolucionar Rootstock aportando código ou creando contido educativo.





Se tes unha idea de código que mellore a experiencia de Rootstock ou queres elaborar guías educativas para axudar aos desenvolvedores a sacar o máximo proveito desta cadea lateral, as recompensas están dispoñibles en función do impacto e do valor da túa presentación.





Nesta entrada do blog, exploramos como funciona este programa.





Que é o programa Rootstock Hacktivator?

O programa Rootstock Hacktivator está deseñado para membros talentosos da comunidade que queren facer do ecosistema un lugar aínda mellor.





Os teus envíos teñen o potencial de axudar a que a rede evolucione e medre, ofrecendo unha compensación competitiva.





As achegas pódense facer ao teu ritmo. Todo o que se require é que sexan de alta calidade, orixinais, directamente relevantes para o ecosistema e precisos.

Quen pode contribuír?

Calquera persoa con coñecementos e experiencia que poida beneficiar á comunidade de portaenxertos é animada a participar.





Os envíos serán xulgados en función dun conxunto claro de parámetros, incluíndo

Precisión técnica

Relevancia para o ecosistema

Practicidade

Innovación





Desde o punto de vista da codificación, outorgaranse puntuacións máis altas ás contribucións que fomenten unha adopción máis ampla de Rootstock, así como aquelas que van acompañadas de recursos complementarios e seccións de solución de problemas.\

E co contido, haberá un maior recoñecemento para as pezas que inclúen elementos visuais, altos niveis de claridade, excelente estrutura e exemplos claros de casos de uso do mundo real.

Cales son as recompensas por contribuír?

Unha vez que o envío dun código se converta nunha Contribución cualificada, poderán recibir recompensas nun dos seguintes niveis:





Opción de contribución A → 50 - 300 USD

Opción de contribución B e C → 300 - 700 USD

Opción de contribución D, E, F e G → 700 - 1.000 USD





Tamén se estableceron pautas claras sobre a duración desexada para o contido escrito e os vídeos, que reflicten a maior profundidade necesaria para os temas avanzados. Para contido educativo, as recompensas que se ofrecen son:





Contribución da publicación do blog: 50 - 250 USD

Guías escritas ou titoriais Contribución: 250 - 500 USD

Contribución de contido técnico: 500 - 700 USD

Vídeo Guías ou titoriais Contribución: 700 - 1.000 USD

Como podes comezar?

Cando comeces a traballar na túa contribución, tómase tempo para asegurarte de que estea pulida e cumpre cos criterios de avaliación de Rootstock.





Unha vez que esteas listo, podes enviar a túa contribución usando isto Formulario de Google .





O equipo que está detrás do programa tamén solicitará o teu nome ou pseudónimo e o teu país de residencia, xunto co teu enderezo de correo electrónico, o enderezo da carteira e os detalles da contribución que estás facendo. Tamén se debe proporcionar unha breve descrición do traballo, xunto cunha ligazón ao produto acabado.





Unha vez que comece o proceso de avaliación por parte dos expertos da comunidade de Rootstock, é posible que se lle solicite que faga algunhas revisións na presentación ou que proporcione contexto adicional.





Rootstock converteuse nunha plataforma vibrante e animada que está traendo DeFi en Bitcoin ás masas, e todo é grazas a persoas coma ti. O programa Rootstock Hacktivator está aquí para recompensar os teus esforzos e darche un papel máis importante no futuro da rede.