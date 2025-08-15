BingX lëshon karnavalin e madh të kripto për 500,000 dollarë për të bashkuar tregtarët në mes të tregut bullish

PANAMA CITY, 15 gusht 2025 – , një shkëmbim krypto-monedhë udhëheqëse dhe kompania Web3 AI, sot njoftoi një ngjarje sezonale tregtare e frymëzuar nga sentimentet e kohëve të fundit në hapësirën kriptografike. bingox Kryptimë e madhe Karnaval bingox Kryptimë e madhe Karnaval Kryptimë e madhe Karnaval Me Bitcoin, Ethereum dhe asetet e tjera të mëdha që mbajnë momentin në rritje, fushata ofron sfida konkurruese dhe shpërblime të përshtatura për aktivitetin e rritjes së tregtisë së sotme. Duke u zhvilluar nga 14 gusht deri më 30 gusht (UTC + 8), ngjarja përmban shumë pjesëmarrje për tregtarët e rinj dhe me përvojë. Duke marrë pjesë në nxitjet e referimit, sfidat e mëdha të tregtisë me kriptovaluta, konkurset e fitimit dhe humbjes dhe dhuratat e komunitetit, përdoruesit kanë mundësinë të ndajnë një total prej 500,000 USDT. Duke ofruar pika të ndryshme hyrjeje, BingX synon të inkurajojë pjesëmarrje më të gjerë dhe të përmirësojë aksesueshmërinë për bazën e përdoruesve të saj, pavarësisht nga niveli i përvojës ose strategjia e tregtisë. \n \n "Kampanja është për më shumë se shpërblime - është për të bashkuar komunitetin tonë rreth eksitim të tregut të përbashkët," tha Vivien Lin, Chief Product Officer në BingX. "Kur tregu lëviz me shpejtësi, tregtarët duan platforma që mund të mbajnë ritmin, ofrojnë konkurrencë kuptimplotë dhe nxisin ndërveprimin e vërtetë. "Kampanja është për më shumë se shpërblime - është për të bashkuar komunitetin tonë rreth eksitim të tregut të përbashkët," tha Vivien Lin, Chief Product Officer në BingX. "Kur tregu lëviz me shpejtësi, tregtarët duan platforma që mund të mbajnë ritmin, ofrojnë konkurrencë kuptimplotë dhe nxisin ndërveprimin e vërtetë. Kampanja sezonale bazohet në historinë e BingX për të ofruar nisma relevante, të fokusuara në komunitet, pas një viti zgjerimesh në të gjithë AI, sigurinë dhe aksesueshmërinë. Me zhvillimin e kushteve të tregut, platforma do të përshtatej fushatat e saj për t'u përshtatur me sentimentin e tregtarëve, duke ofruar mundësi të përshtatshme për përdoruesit për t'u lidhur, konkurruar dhe rritur brenda ekosistemit BingX. Për BingX Themeluar në vitin 2018, BingX është një shkëmbim kryptografik kryesor dhe kompania Web3 AI, duke shërbyer një komunitet global prej më shumë se 20 milionë përdoruesve. Me një paketë të plotë të produkteve dhe shërbimeve të fuqizuara nga AI, duke përfshirë derivatet, tregtinë e rastit dhe tregtinë e kopjimit, BingX i përgjigjet nevojave në zhvillim të përdoruesve në të gjitha nivelet e përvojës, nga fillestarët deri tek profesionistët. I angazhuar për të ndërtuar një platformë tregtare të besueshme dhe inteligjente, BingX fuqizon përdoruesit me mjete inovative të dizajnuara për të rritur performancën dhe besimin. Në vitin 2024, BingX krenarisht u bë partneri zyrtar i shkëmbimit të kripto të Chelsea Football Club, duke shënuar një debut emocionues në botën e sponsorizimit sportiv. Për pyetje në media, ju lutemi kontaktoni: media@bingx.com Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) \n \n Kjo histori u botua si një njoftim për shtyp nga Btcwire nën HackerNoon's Business Blogging Program. Kjo histori u botua si një njoftim për shtyp nga Btcwire nën HackerNoon's Business Blogging . Programi Programi