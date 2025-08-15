BingX lanza un gran carnaval de criptomonedas de 500.000 dólares para unir a los comerciantes en medio de un mercado bullshit

Ciudad de Panamá, 15 de agosto de 2025 – , una empresa líder de intercambio de criptomonedas y Web3 AI, anunció hoy el -un evento de negociación estacional inspirado en el sentimiento de aumento reciente en todo el espacio cripto. bingox El gran Crypto Carnaval bingox El gran Crypto Carnaval El gran Crypto Carnaval Con Bitcoin, Ethereum y otros activos importantes que mantienen el impulso hacia arriba, la campaña ofrece desafíos competitivos y recompensas adaptadas a la actividad comercial aumentada de hoy. Entre el 14 y el 30 de agosto (UTC+8), el evento cuenta con varias pistas de participación para comerciantes nuevos y experimentados. Al participar en incentivos de referencia, grandes desafíos de negociación de criptomonedas, competiciones de ganancias y pérdidas y premios comunitarios, los usuarios tienen la oportunidad de compartir un total de 500.000 USDT. Al ofrecer puntos de entrada variados, BingX busca alentar una participación más amplia y mejorar la accesibilidad para su base de usuarios, independientemente del nivel de experiencia o de la estrategia de negociación. \n \n "Esta campaña es más que recompensas: se trata de reunir a nuestra comunidad alrededor de la emoción compartida del mercado", dijo Vivien Lin, Director de Producto de BingX. "Cuando el mercado se mueve rápidamente, los comerciantes quieren plataformas que puedan mantener el ritmo, ofrecer una competencia significativa y fomentar la interacción genuina. Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX. "Esta campaña es más que recompensas: se trata de reunir a nuestra comunidad alrededor de la emoción compartida en el mercado". "Cuando el mercado se mueve rápidamente, los comerciantes quieren plataformas que puedan mantener el ritmo, ofrecer competencia significativa y fomentar la interacción genuina.Esta campaña fue creada para satisfacer esas necesidades, combinando la emoción de la competencia con la accesibilidad BingX es conocida por." La campaña estacional se basa en la trayectoria de BingX en la entrega de iniciativas relevantes y centradas en la comunidad, después de un año de expansiones a través de la IA, la seguridad y la accesibilidad. A medida que evolucionen las condiciones del mercado, la plataforma adaptará sus campañas para alinearse con el sentimiento del comerciante, ofreciendo oportunidades oportunas para que los usuarios se conecten, compitan y crezcan dentro del ecosistema de BingX. Sobre BingX Fundada en 2018, BingX es una compañía líder de intercambio de criptomonedas y Web3 AI, que sirve a una comunidad global de más de 20 millones de usuarios. Con un conjunto completo de productos y servicios impulsados por la IA, incluyendo derivados, comercio instantáneo y comercio de copia, BingX atiende a las necesidades en evolución de los usuarios en todos los niveles de experiencia, desde principiantes hasta profesionales. Comprometido a construir una plataforma de trading confiable e inteligente, BingX empodera a los usuarios con herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento y la confianza. En 2024, BingX se convirtió orgullosamente en el socio oficial de intercambio de criptomonedas del Chelsea Football Club, marcando un emocionante debut en el mundo del patrocinio deportivo. Para consultas a los medios de comunicación, por favor contacte: media@bingx.com Para más información, por favor visite: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. El programa