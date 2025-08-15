BingX ra mắt lễ hội tiền điện tử lớn trị giá 500.000 đô la để tập hợp các nhà giao dịch giữa thị trường bò sát

Thành phố Panama, 15 tháng 8 năm 2025 – , một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu và công ty Web3 AI, hôm nay đã công bố Một sự kiện giao dịch theo mùa được lấy cảm hứng từ tâm trạng tăng trưởng gần đây trên toàn không gian tiền điện tử. BingX Lễ hội Crypto Carnival BingX Lễ hội Crypto Carnival Lễ hội Crypto Carnival Với Bitcoin, Ethereum và các tài sản lớn khác duy trì đà tăng, chiến dịch này cung cấp những thách thức cạnh tranh và phần thưởng phù hợp với hoạt động giao dịch ngày nay. Chạy từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 (UTC + 8), sự kiện này có nhiều bài hát tham gia cho cả nhà giao dịch mới và giàu kinh nghiệm. Bằng cách tham gia vào các ưu đãi giới thiệu, các thách thức giao dịch tiền điện tử lớn, các cuộc thi lợi nhuận và thua lỗ và các giải thưởng cộng đồng, người dùng có cơ hội chia sẻ tổng cộng 500.000 USDT. Bằng cách cung cấp các điểm nhập cảnh đa dạng, BingX tìm cách khuyến khích sự tham gia rộng rãi hơn và nâng cao khả năng tiếp cận cho cơ sở người dùng của mình - bất kể mức độ kinh nghiệm hoặc chiến lược giao dịch. \n \n "Chiến dịch này là về nhiều hơn là phần thưởng - nó là về việc tập hợp cộng đồng của chúng tôi xung quanh sự phấn khích thị trường chung", Vivien Lin, Giám đốc sản phẩm tại BingX nói. "Khi thị trường di chuyển nhanh, các nhà giao dịch muốn các nền tảng có thể giữ tốc độ, cung cấp cạnh tranh có ý nghĩa và thúc đẩy sự tương tác thực sự. chiến dịch này được tạo ra để đáp ứng những nhu cầu đó, kết hợp sự phấn khích của cạnh tranh với khả năng truy cập BingX được biết đến." "Chiến dịch này là về nhiều hơn là phần thưởng - nó là về việc tập hợp cộng đồng của chúng tôi xung quanh sự phấn khích thị trường chung", Vivien Lin, Giám đốc sản phẩm tại BingX nói. "Khi thị trường di chuyển nhanh, các nhà giao dịch muốn các nền tảng có thể giữ tốc độ, cung cấp cạnh tranh có ý nghĩa và thúc đẩy sự tương tác thực sự. chiến dịch này được tạo ra để đáp ứng những nhu cầu đó, kết hợp sự phấn khích của cạnh tranh với khả năng truy cập BingX được biết đến." Chiến dịch theo mùa dựa trên thành tích của BingX trong việc cung cấp các sáng kiến có liên quan, tập trung vào cộng đồng, sau một năm mở rộng về AI, bảo mật và khả năng tiếp cận. Khi điều kiện thị trường thay đổi, nền tảng sẽ điều chỉnh các chiến dịch của mình để phù hợp với tâm trạng của thương nhân, cung cấp các cơ hội kịp thời cho người dùng kết nối, cạnh tranh và phát triển trong hệ sinh thái BingX. Về BingX Được thành lập vào năm 2018, BingX là một công ty trao đổi tiền điện tử và Web3 AI hàng đầu, phục vụ một cộng đồng toàn cầu có hơn 20 triệu người dùng. Với một bộ toàn diện các sản phẩm và dịch vụ được thúc đẩy bởi AI, bao gồm các dẫn xuất, giao dịch tại chỗ và giao dịch sao chép, BingX đáp ứng nhu cầu phát triển của người dùng trên tất cả các cấp độ kinh nghiệm, từ người mới bắt đầu đến chuyên gia. Committed to building a trustworthy and intelligent trading platform, BingX empowers users with innovative tools designed to enhance performance and confidence. Năm 2024, BingX tự hào trở thành đối tác trao đổi tiền điện tử chính thức của Câu lạc bộ bóng đá Chelsea, đánh dấu sự ra mắt thú vị trong thế giới tài trợ thể thao. Đối với các câu hỏi của truyền thông, vui lòng liên hệ: media@bingx.com Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) \n \n Câu chuyện này được xuất bản dưới dạng thông cáo báo chí của Btcwire theo Chương trình Blog Kinh doanh của HackerNoon. Câu chuyện này được xuất bản dưới dạng thông cáo báo chí của Btcwire trong HackerNoon’s Business Blogging . Chương trình Chương trình