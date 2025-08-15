БингКс покреће велики крипто карневал од 500.000 долара како би удружио трговце на тржишту буле

PANAMA CITY, 15. август 2025 – , водећа размена криптовалута и Веб3 АИ компанија, данас је најавила - сезонски трговачки догађај инспирисан недавним буллистичким расположењем широм крипто простора. BingX Велики крипто карневал BingX Велики крипто карневал Велики крипто карневал Са Битцоин, Етхереум и другим главним средствима који одржавају растући импулс, кампања нуди конкурентне изазове и награде прилагођене данашњој повећаној трговинској активности. Трчање од 14. до 30. августа (УТЦ + 8), догађај има више учешћа стаза за нове и искусне трговце. Учествујући у подстицајима за упућивање, великим изазовима за трговање криптовалутама, такмичењима за профит и губитак и заједничким давањем, корисници имају прилику да деле укупно 500.000 УСДТ награда. Нудећи разноврсне улазне тачке, BingX настоји да подстакне шире учешће и побољша приступачност за своју корисничку базу - без обзира на ниво искуства или трговинску стратегију. \n \n "Ова кампања је више од награде - то је о окупљању наше заједнице око заједничког узбуђења на тржишту", рекао је Вивиен Лин, главни директор производа у БингКс. "Када се тржиште брзо креће, трговци желе платформе које могу да држе темпо, нуде смислену конкуренцију и промовишу истинску интеракцију. Вивиен Лин, главни директор производа у БингКС-у. "Ова кампања је о више од награда - то је о окупљању наше заједнице око заједничког узбуђења на тржишту." "Када се тржиште брзо креће, трговци желе платформе које могу да држе темпо, нуде значајну конкуренцију и промовишу стварну интеракцију.Ова кампања је створена да задовољи те потребе, комбинујући узбуђење конкуренције са приступачношћу БингКс је познат по томе." Sezonska kampanja se zasniva na iskustvu kompanije BingX u pružanju relevantnih inicijativa usmerenih na zajednicu, nakon godinu dana proširenja u oblasti veštačke inteligencije, bezbednosti i pristupačnosti. Како се услови на тржишту развијају, платформа ће прилагодити своје кампање како би се ускладила са расположењем трговаца, пружајући корисницима правовремене могућности за повезивање, такмичење и раст у BingX екосистему. О BingX Osnovan 2018. godine, BingX je vodeća kompanija za kriptovalute i Web3 AI, koja služi globalnoj zajednici od preko 20 miliona korisnika. Sa sveobuhvatnim paketom proizvoda i usluga zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, uključujući derivate, spot trgovanje i kopiranje, BingX zadovoljava rastuće potrebe korisnika na svim nivoima iskustva, od početnika do profesionalaca. Посвећен изградњи поуздане и интелигентне трговинске платформе, BingX оснажује кориснике иновативним алатима дизајнираним да побољшају перформансе и поверење. У 2024. години, БингКс је поносно постао званични партнер црипто размене Челси Фудбалског клуба, обележавајући узбудљив деби у свету спортског спонзорства. За питања медија, молимо Вас да контактирате: media@bingx.com Za više informacija, molimo posetite: <https://bingx.com/](https://bingx.com/) \n \n Ova priča je objavljena kao saopštenje za štampu od strane Btcwire u okviru HackerNoon’s Business Blogging Program. Ova priča je objavljena kao saopštenje za štampu od strane Btcwire u okviru HackerNoon’s Business Blogging Program. Програм