Nomadët Crypto të Zuzalu po mendojnë të qetësohen - dhe ky mund të jetë gabimi i tyre më i madh

Në vitin 2025, Zuzalu hyn në vitin e 3-të, dhe me gjasë, përsëritjen e tretë. Ekosistemi është rritur jashtëzakonisht shpejt nga vetëm disa qytete pop-up në 2023 në mbi 30 në 2024 - një rritje 1400%+ në vetëm disa muaj. Kjo është një pasojë e drejtpërdrejtë nga decentralizimi i Zuzalu-s dhe, në vitin 2025, lëvizja është gati të vazhdojë këtë rritje.





Këtë vit, megjithatë, ekosistemi Zuzalu është gati për disa ndryshime të mëdha. Objektivi i këtij artikulli është të kalojë disa nga këto hapa të propozuara përpara, si dhe të edukojë çdo vendim që marrim me informacionin e mbledhur gjatë historisë dhe lëvizje të ngjashme që kanë dështuar dhe kanë pasur sukses.





Pra, a do të jetë viti 2025 kur komuniteti Zuzalu do të blejë tokë dhe prona të paluajtshme, apo një lëvizje e tillë do të prodhojë një thembër akili për qeveritë vendore që të na mbyllin në të ardhmen? A do të jetë viti ku shfaqen modelet e qëndrueshme të biznesit të qyteteve pop-up, apo qytetet pop-up do të vazhdojnë të ofrojnë një kthesë kripto-vendase në stilin e jetesës luksoze nomade? A do t'i ketë teknologjia që filloi në vitin 2024 në fakt këmbët për ta çuar dhe zgjeruar këtë lëvizje drejt kufijve të rinj dhe komuniteteve të reja, apo na duhet ende kohë dhe burime shtesë?





Të gjitha këto janë pyetje që meritojnë një përgjigje. Për të marrë disa nga këto, duhet të shohim arsyen e vetme pse Zuzalu filloi në radhë të parë - Vitalik .

-

Në thirrjen e fundit të komunitetit Zuzalu të vitit 2024, Vitalik prezantoi mendimet e tij mbi pyetjet kryesore që ekosistemi duhet të zgjidhë në 12 muajt e ardhshëm. Këto mendime u bënë jehonë fjalëve të tij në Arkipelagun në Chiang Mai.





Në vitin 2025, Zuzalu v3 do të fokusohet në mbledhjen e fondeve dhe kërkimin e vendndodhjeve më të përhershme.





Në vendndodhje të përhershme - për të gjithë ata që janë aktivë në ekosistem, kjo nuk përbën befasi. Tashmë në vitin 2024, disa juridiksione kyçe u shfaqën si qendra kryesore për aktivitetin Zuzalu. Chiang Mai, i cili priti 15 qytete pop-up në të njëjtën kohë në nëntor, është një shembull i qartë. Berlini, i cili priti ZuBerlin dhe Zeler City është një tjetër. Buenos Aires, ku Crecimiento ka marrë një qasje 4-vjeçare, është një tjetër qendër që do të vazhdojë të tërheqë talentet e web3, startup-et, investitorët dhe organizatorët e qyteteve pop-up në vitet në vijim. Zvicra, ku struktura juridiksionale është e pozicionuar në mënyrë unike për të mbështetur shfaqjen e Shoqërisë së Rrjetit, është një qendër tjetër në të cilën ekosistemi po kërkon të zgjerohet. San Francisko, shtëpia e komunave të teknologjisë dhe teknologjisë moderne, është një tjetër vend që duket gati për të krijuar përfaqësim të përhershëm të ekosistemit Zuzalu. Së fundi, Japonia duket gjithashtu si një pretendente e fortë për qendrat e përhershme.





Në një dëshirë të përbashkët për të gjetur shtëpinë e komunitetit tonë, dëshira për të krijuar këto lokacione të përhershme është ajo që ekzistonte që nga fillimi i lëvizjes. Por kjo dëshirë nuk është arsyeja e vetme për drejtimin e lëvizjes për të gjetur shtëpi të përhershme - ndikimi i botës reale është një qëllim me rëndësi të njëjtë për shumë organizatorë. Zgjidhja e problemeve është një tipar kyç i të gjithë njerëzve që kam takuar në Zuzalu dhe dritaret kërcyese të ekosistemit kanë pasur një frymë të përsëritur filantropike për ta. Në Mal të Zi, Buenos Aires dhe Chiang Mai, janë shfaqur veprime të shumta për të zbuluar dhe zgjidhur problemet lokale. Një shembull i kohëve të fundit do të ishte puna e kryer nga shumë dritare kërcyese dhe pjesëmarrësit në Chiang Mai që postojnë përmbytjet e fundit. Ndihma në mënyrë aktive e pastrimit ishte një mënyrë e thjeshtë për ekosistemin për t'u rikthyer, por një zgjidhje e mbështetur nga web3 u shfaq përmes LottoPGF, një sistem llotarie që ndihmoi në mbledhjen e mijëra dollarëve për përpjekjet e pastrimit nga përmbytjet.





Shumë organizatorë besojnë, me të drejtë, se vendndodhjet e përhershme jo vetëm që mund të rrisin ndikimin e të gjithë lëvizjes, por gjithashtu mund të ndihmojnë në vendosjen e përpjekjeve filantropike të ekosistemit dhe të sigurojnë angazhimin dhe përfaqësimin e vendasve. Për të gjithë ithtarët e këtyre Shoqërive të Rrjetit që kam takuar në Zuzalu, kthimi në komunitet lokal është një pjesë thelbësore e të menduarit të tyre afatgjatë që do të përfitojë nga pranimi i ekosistemit tonë duke ndihmuar njerëzit. Një zgjidhje fitimprurëse që përfiton të gjithë.





Megjithatë, këto ndjenja nuk jehonë gjithmonë dhe jo të gjitha juridiksionet janë (ose do të jenë gjithmonë) miqësore me Shoqëritë e Rrjetit.

-

Kjo më çon te Vitalia - një nga shembujt e shndritshëm të trendit të qytetit pop-up të vitit 2024. Vitalia, e cila u fokusua në bashkimin e bioteknologjisë, jetëgjatësisë dhe kriptos, u bë një pikë qendrore për Shkencën e Decentralizuar (DeSci), një vend i aktivizuar me ueb3 që synon të prishë aspekte të shumta të shkencës moderne. Vitalia u fokusua kryesisht në nënseksionin DeSci të Biotech dhe Pharma. Gjatë Vitalia, u shfaqën projekte të shumta DeSci, u kryen prova të shumta të decentralizuara dhe, më e rëndësishmja, provat fillestare të fazës 1 të Terapive Gjenetike u kryen me një fraksion të kostos së pritshme - afërsisht 1 milion USD në krahasim me qindra miliona dollarë që do të duheshin për të kryer të njëjtat prova në SHBA ose Evropë.





Që nga Vitalia, dhe pjesërisht për shkak të Vitalia-s, industria DeSci shpërtheu në tremujorin e katërt, 2024. Gjatë kësaj vere “DeSci”, projekte të shumta mblodhën miliona dollarë financime, gjetën partneritete me institucionet ekzistuese të themeluara, ndërtuan mjete dhe infrastrukturë të ekosistemit dhe filluan t'i bëjnë ëndrrat e eksploruara në Vitalia reale - të paktën më reale se më parë. Duke bashkuar disa nga njerëzit më të zgjuar në botë, Vitalia mundësoi lidhje të reja, partneritete të reja dhe miqësi të reja. E rëndësishmja, Vitalia u mundësua në mënyrë unike nga Prospera, një Zonë e Veçantë Ekonomike (SEZ) që operonte kryesisht në ishullin Roatan të Karaibeve.





Kur shumica e njerëzve mendojnë për SEZ-të, ata mendojnë për Kinën ose Emiratet e Bashkuara Arabe, por Prospera është e paprecedentë. Prospera, së bashku me disa organizata të tjera, janë tërësisht private në themelimin, financimin dhe funksionimin e tyre dhe shpesh karakterizohen si një nëngrup i veçantë i SEZ-ve të quajtura Qytetet e Kartës. Përveç disa kufizimeve, si ligji penal, këto qytete private lejohen të zotërojnë tokë, të drejtojnë një sistem gjyqësor, të instalojnë dhe heqin rregulloren, të mbledhin taksa dhe të veprojnë praktikisht si shtete që kërkojnë fitim. Në Prospera, kjo do të thotë që ju mund të instaloni rregullore nga jashtë dhe të ndiqni ligjet më të mira në klasë nga e gjithë bota. Dëshironi të drejtoni një kompani financiare si ju në Zvicër? Mundeni në Prosepra. Dëshironi të krijoni ligjet tuaja të reja për Pharma? Ju mundeni në Prospera. Dëshironi të qëndroni plotësisht të parregulluar? Ju mundeni, në Prospera, për sa kohë që e dini se jeni të detyruar nga përgjegjësia personale.





Prospera, e cila ka mbledhur miliona fonde, është një nga eksperimentet më inovative në botë në qeverisjen dhe politikën ekonomike. Duket sikur hyrja e Perëndimit në SEZ-të; Forca shtytëse pas rritjes së Kinës dhe Emirateve të Bashkuara Arabe që nxorën më shumë se një miliard njerëz nga varfëria ekstreme. Prospera përfshihet gjithashtu në marrëveshjet e Tregtisë SHBA-Honduran, duke i siguruar SEZ-së mbrojtje unike shtesë.





Megjithatë, në fund të vitit 2024 dhe me presion nga qeveria Demokratike Socialiste e Xiomara Castro, Gjykata e Lartë e Hondurasit vendosi që të gjitha ZEDE-të, përfshirë Prosperën, ishin antikushtetuese dhe të paligjshme. Kjo është në kontrast me mbështetjen që qeveritë e mëparshme të Hondurasit i dhanë këtyre ZEDE-ve. Që nga sot, Prospera është ende funksionale dhe aktive, me procedura ligjore në vazhdim që synojnë të rivendosin ligjshmërinë e plotë të Zonës në Honduras për vitet në vijim. Për zonën, zgjedhjet e përgjithshme të 2025-ës në Honduras do të jenë një pikë kyçe për t'u ndarë.





Pra, për t'i vënë gjërat në perspektivë, Hondurasi, i cili renditet i 133-ti për sa i përket PBB-së për frymë dhe i 89-ti në Lirinë Ekonomike, ka pothuajse gjysmën e popullsisë së tij që jeton nën kufirin e varfërisë në vitin 2025. Njëkohësisht, vendi, i cili renditet i 5-ti në botë kur bëhet fjalë për vrasjet për 100 mijë udhëtarë në SHBA, ka një "udhëtime këshilluese për 100 mijë banorë në SHBA". për të rishqyrtuar udhëtimin në vend. Konkretisht për ishullin Roatan, ku u zhvilluan Prospera dhe Vitalia, nuk ka ujë të pijshëm nga çezma, pleshtat e rërës, kafshimi i të cilave mund t'ju acarojë për muaj të tërë, përhap ethet e dengut majtas e djathtas dhe, çuditërisht, 1 në 7 banorë është HIV pozitiv.





Shkurtimisht, nuk ka asgjë në vend më të avancuar dhe inovative sa Prospera dhe Vitalia - megjithatë qeveria vendosi të bëjë gjithçka në fuqinë e saj për të mbyllur zonën dhe për të zbërthyer vitet e përparimit dhe investimeve që do të përfitonin Hondurasit dhe botën njësoj.





Ky është një paralajmërim për të gjithë Zuzalianët që synojnë të ndërtojnë asete të përhershme fizike në të ardhmen. Qëndrueshmëria vjen me rreziqe dhe këto rreziqe mund të vlejnë miliona nëse blejmë tokë dhe pronë dhe më pas qeveritë e ndërlidhura ndezin ekosistemin - që është po aq e thjeshtë sa një ndryshim në udhëheqje. Sa më shumë vlerë të ketë rrjeti ynë në këto vende, aq më e madhe është vazoja e mjaltit që ndërtojmë për të gjitha qeveritë në botë. Dhe, le të mos tallemi, nëse Shoqëritë e Rrjetit bëhen një fenomen me ndikim global, qeveritë kryesore të botës do të bëhen konkurrenca jonë.





A jemi gati të marrim përsipër rreziqe të tilla në fillim të ciklit tonë të jetës? A duhet të investojmë miliona në mbarë botën për të ndërtuar përfaqësi të përhershme të Zuzalu? Epo, pa një analizë dhe hulumtim të thellë, nuk do ta dimë kurrë, prandaj le të eksplorojmë.

-

Lëvizjet si Zuzalu mund të duken të reja, të freskëta dhe të lidhura në mënyrë unike me epokën në zhvillim të internetit3, por nuk janë.





Kjo nuk është hera e parë që një popull me identitet dhe moral koherent të përbashkët takohen për të krijuar shoqëri paralele me infrastrukturë fizike. Këto përpjekje kanë ekzistuar për mijëvjeçarë dhe janë formuar në shkallë të ndryshme suksesi dhe dështimi. Shikimi i tyre, dhe veçanërisht ajo që çoi në suksesin ose dështimin e tyre, është jashtëzakonisht e rëndësishme për të ardhmen e Zuzalu.





Si i tillë, unë jap më poshtë përmbledhjen e eksplorimeve të mia personale në këto komunitete të qëllimshme të së shkuarës dhe të tashmes, duke përshkruar qëllimet, mjetet dhe shkallët e tyre të ndryshme të suksesit. Kjo nuk është një analizë e plotë e tërësisë së komuniteteve dhe lëvizjeve të qëllimshme sovrane të së shkuarës, por vetëm një seri shembujsh të përzgjedhur që unë i konsideroj të rëndësishme për Zuzalu.





Në fakt, në kërkimin tim gjeta qindra lëvizje që kërkonin qëllime të ngjashme si Zuzalu. Nëse shtoni komunat, këta shembuj mblidhen në mijëra, nëse jo dhjetëra mijëra, megjithatë shumica dërrmuese e tyre dështuan në mënyrë spektakolare. Sidoqoftë, ka mësime të përhapura brenda dështimeve të së kaluarës dhe analiza ime do t'i zbërthejë këto komunitete në vertikalet e mëposhtme:





Pikat e të dhënave të analizës:

Titulli, Data dhe Vendndodhja - Vetë-shpjeguese.

- Vetë-shpjeguese. Parimet - Çfarë i lidhi këto komunitete dhe lëvizje së bashku?

- Çfarë i lidhi këto komunitete dhe lëvizje së bashku? Monedha/Sovraniteti - A ka përdorur ndonjë nga këto lëvizje shenja për të mbështetur lëvizjen e tyre?

- A ka përdorur ndonjë nga këto lëvizje shenja për të mbështetur lëvizjen e tyre? Suksesi - A ishin një lëvizje e suksesshme? Kjo është e vështirë, sepse edhe lëvizjet e dështuara mund të kenë një ndikim afatgjatë në botë dhe shoqëri.

- A ishin një lëvizje e suksesshme? Kjo është e vështirë, sepse edhe lëvizjet e dështuara mund të kenë një ndikim afatgjatë në botë dhe shoqëri. Pozitivët - Cilat ishin rezultatet më me ndikim pozitiv të këtyre lëvizjeve?

- Cilat ishin rezultatet më me ndikim pozitiv të këtyre lëvizjeve? Negativët - Cilat ishin rezultatet më me ndikim negativ të këtyre lëvizjeve?





Ky seksion do të eksplorojë një sërë lëvizjesh fetare dhe politike, pasi, çuditërisht, shumë prej këtyre lëvizjeve konsideroheshin mjaft të vogla në atë kohë për të kërkuar përvoja alternative të bashkëjetesës dhe të përbashkëta.





Është thelbësore të kuptohet se ky rishikim NUK mbështet asnjë nga këto lëvizje as për çështje ideologjike, as për ato fetare, por është vetëm një eksplorim i asaj që ka ndodhur në të kaluarën. Zuzalu nuk është një lëvizje fetare dhe nuk është një lëvizje politike. Është një lëvizje shoqërore dhe analiza dhe hulumtimi im më poshtë NUK synon të lidhë Zuzalu me ndonjë nga shembujt e mëposhtëm të historisë, ideologjive dhe besimeve të tyre, as nuk besoj se Zuzalu është kundërshtar nga natyra e institucioneve, shteteve dhe kombeve ekzistuese.





I gjithë ky hulumtim është bërë nga unë, me vullnetin tim dhe me një qëllim të qartë, që është t'i jap lëvizjes një analizë të përmbledhur të të mësuarit bashkëjetues nga e kaluara.

Lëvizjet historike për bashkëjetesë mbi parime

Lëvizjet Socialiste Utopike (1800)

Falangat Furieriste (1830-1850) – SHBA/Francë

Parimet: Jetesa e përbashkët në "phalanstères", ose ndërtesa të mëdha të projektuara për jetë dhe punë të përbashkët.

Jetesa e përbashkët në "phalanstères", ose ndërtesa të mëdha të projektuara për jetë dhe punë të përbashkët. Monedha/Sovraniteti: Nuk ka monedhë unike; asnjë sovranitet.

Nuk ka monedhë unike; asnjë sovranitet. Suksesi: ✘ Dështoi për shkak të mosmarrëveshjeve të brendshme dhe çështjeve financiare.

✘ Dështoi për shkak të mosmarrëveshjeve të brendshme dhe çështjeve financiare. Pozitivët: Ndikues në lëvizjet bashkëpunuese.

Ndikues në lëvizjet bashkëpunuese. Negativët: Idealizmi nuk arriti të përputhej me realitetet ekonomike.





Komuniteti Oneida (1848–1881) – Nju Jork, SHBA

Parimet: Perfeksionizmi, prona e përbashkët, kritika reciproke, martesa komplekse.

Perfeksionizmi, prona e përbashkët, kritika reciproke, martesa komplekse. Monedha/Sovraniteti: Nuk ka monedhë unike; asnjë sovranitet.

Nuk ka monedhë unike; asnjë sovranitet. Suksesi: ✔ Mbijetoi për mbi 30 vjet; kaloi në një kompani argjendi.

✔ Mbijetoi për mbi 30 vjet; kaloi në një kompani argjendi. Pozitivët: Suksesi ekonomik, qeverisje inovative.

Suksesi ekonomik, qeverisje inovative. Negativët: Praktika të diskutueshme, duke përfshirë politika të ngjashme me eugjenikën.





Harmonia e Re (1825–1829) – Indiana, SHBA

Parimet: Vizioni i Robert Owen për një utopi laike të bazuar në barazinë dhe punën e përbashkët.

Vizioni i Robert Owen për një utopi laike të bazuar në barazinë dhe punën e përbashkët. Izolimi: Synohet të krijojë një komunitet model larg shoqërisë kapitaliste.

Synohet të krijojë një komunitet model larg shoqërisë kapitaliste. Suksesi: ✘ Dështoi për shkak të mosmarrëveshjeve të brendshme dhe mungesës së qëndrueshmërisë ekonomike.

✘ Dështoi për shkak të mosmarrëveshjeve të brendshme dhe mungesës së qëndrueshmërisë ekonomike. Trashëgimia: Eksperimente utopike të ardhshme dhe lëvizje bashkëpunuese të frymëzuara.





Brook Farm (1841–1847) – Massachusetts, SHBA

Parimet: Idealet transcendentaliste të lirisë individuale, intelektualizmit dhe punës komunale.

Idealet transcendentaliste të lirisë individuale, intelektualizmit dhe punës komunale. Izolimi: Fermë e pavarur dhe tërheqje intelektuale.

Fermë e pavarur dhe tërheqje intelektuale. Suksesi: ✘ Problemet financiare dhe joefikasiteti praktik çuan në fund.

✘ Problemet financiare dhe joefikasiteti praktik çuan në fund. Trashëgimia: Kontribues të shquar në letërsinë dhe filozofinë amerikane.





Lëvizjet fetare

Vendbanimet Mormone (1830-tashmë) - Shtetet Veriperëndimore, SHBA

Parimet: Besimi fetar, mbështetja e komunitetit dhe mbështetja te vetja.

Besimi fetar, mbështetja e komunitetit dhe mbështetja te vetja. Monedha/Sovraniteti: Kishte monedhë të përkohshme në Utah; nuk ka sovranitet (subjekt i qeverisë amerikane).

Kishte monedhë të përkohshme në Utah; nuk ka sovranitet (subjekt i qeverisë amerikane). Suksesi: ✔ Shumë i suksesshëm; vazhdon sot si një lëvizje e madhe fetare dhe kulturore.

✔ Shumë i suksesshëm; vazhdon sot si një lëvizje e madhe fetare dhe kulturore. Pozitivët: Kohezion i fortë social, sukses ekonomik.

Kohezion i fortë social, sukses ekonomik. Negativët: Konfliktet e hershme me qeverinë amerikane.





Kolonitë Amana (1855–1932) – Iowa, SHBA

Parimet: Jeta pietiste, komunale e përqendruar në punën e përbashkët dhe adhurimin fetar.

Jeta pietiste, komunale e përqendruar në punën e përbashkët dhe adhurimin fetar. Izolimi: Jetoi krejtësisht i ndarë nga shoqëria më e gjerë amerikane.

Jetoi krejtësisht i ndarë nga shoqëria më e gjerë amerikane. Suksesi: ✔ Përshtatur në një model biznesi bashkëpunues (Amana Corporation).

✔ Përshtatur në një model biznesi bashkëpunues (Amana Corporation). Faktorët e dështimit: Jeta e braktisur komunale gjatë Depresionit të Madh.





Lëvizjet anarkiste dhe politike

Komuna e Parisit (1871) - Paris, Francë

Parimet: Vetëqeverisja e punëtorëve, antikapitalizmi.

Vetëqeverisja e punëtorëve, antikapitalizmi. Monedha/Sovraniteti: Kontroll i përkohshëm mbi Parisin; asnjë monedhë të veçantë.

Kontroll i përkohshëm mbi Parisin; asnjë monedhë të veçantë. Suksesi: ✘ Zgjati vetëm dy muaj.

✘ Zgjati vetëm dy muaj. Pozitivët: Lëvizjet e ardhshme socialiste dhe anarkiste të frymëzuara.

Lëvizjet e ardhshme socialiste dhe anarkiste të frymëzuara. Negativët: Shtypja e dhunshme nga qeveria franceze.





Kibbutzim (1909–tani) – Izrael

Parimet: Bujqësia komunale, socializmi sionist dhe pronësia kolektive.

Bujqësia komunale, socializmi sionist dhe pronësia kolektive. Monedha/Sovraniteti: Nuk ka monedhë unike; pjesë e Izraelit.

Nuk ka monedhë unike; pjesë e Izraelit. Suksesi: ✔ Fillimisht i suksesshëm; evoluar për t'u përshtatur me ekonomitë moderne.

✔ Fillimisht i suksesshëm; evoluar për t'u përshtatur me ekonomitë moderne. Pozitivët: Kontribute të rëndësishme në shtetndërtimin dhe bujqësinë izraelite.

Kontribute të rëndësishme në shtetndërtimin dhe bujqësinë izraelite. Negativët: Rënia e kolektivizmit me tendencat e privatizimit.

Komunitetet dhe Lëvizjet e Pas Luftës së Dytë Botërore

Lëvizjet kundërkulturore (1960-1970)

The Diggers (1960) - San Francisko, SHBA

Parimet: Ekonomia e lirë, ndarja radikale dhe autonomia e komunitetit.

Ekonomia e lirë, ndarja radikale dhe autonomia e komunitetit. Monedha/Sovraniteti: Ekonomia dhuruese; asnjë sovranitet.

Ekonomia dhuruese; asnjë sovranitet. Suksesi: ✘ Jetëshkurtër për shkak të mungesës së shkallëzueshmërisë dhe presionit të jashtëm.

✘ Jetëshkurtër për shkak të mungesës së shkallëzueshmërisë dhe presionit të jashtëm. Pozitivët: Freeganizmi i ndikuar dhe ideologjitë antikonsumeriste.

Freeganizmi i ndikuar dhe ideologjitë antikonsumeriste. Negativët: Varësia nga sistemet e jashtme për qëndrueshmëri.

Varësia nga sistemet e jashtme për qëndrueshmëri. Pse ata dështuan: Mbështetja e tepërt në donacione; planifikim minimal për operacionet afatgjata.





Komuniteti Twin Oaks (1967–tani) – Virxhinia, SHBA

Parimet: Ndarja e të ardhurave, qeverisja egalitare dhe ndikimi minimal mjedisor.

Ndarja e të ardhurave, qeverisja egalitare dhe ndikimi minimal mjedisor. Monedha/Sovraniteti: Sistemi i brendshëm i kredisë së punës, por pa monedhë ose sovranitet të jashtëm.

Sistemi i brendshëm i kredisë së punës, por pa monedhë ose sovranitet të jashtëm. Suksesi: ✔ Ende aktiv me 90+ anëtarë.

✔ Ende aktiv me 90+ anëtarë. Pozitivët: Të ardhura të qëndrueshme nga prodhimi i hamakëve dhe tofu-së.

Të ardhura të qëndrueshme nga prodhimi i hamakëve dhe tofu-së. Negativët: Shkallueshmëri e kufizuar për shkak të kërkesave të rrepta të hyrjes.





The Farm (1971–tani) – Tenesi, SHBA

Parimet: Jodhuna, vegjetarianizmi dhe jeta e përbashkët.

Jodhuna, vegjetarianizmi dhe jeta e përbashkët. Monedha/Sovraniteti: Nuk ka monedhë unike; asnjë sovranitet.

Nuk ka monedhë unike; asnjë sovranitet. Suksesi: ✔ Mban një popullsi më të vogël por të lulëzuar.

✔ Mban një popullsi më të vogël por të lulëzuar. Pozitivët: Lider i hershëm në qëndrueshmërinë mjedisore dhe energjinë e rinovueshme.

Lider i hershëm në qëndrueshmërinë mjedisore dhe energjinë e rinovueshme. Negativët: Rënie për shkak të tendosjes ekonomike në vitet 1980.

Rënie për shkak të tendosjes ekonomike në vitet 1980. Pse duroi: Përshtatur me forcat e tregut duke ruajtur idealet thelbësore.





Epoka e Re, Komunitetet Shpirtërore dhe Komunitetet e Qëllimshme Socialiste

Auroville (1968–tani) – Tamil Nadu, Indi

Parimet: Qytet universal për unitetin njerëzor, rritjen shpirtërore.

Qytet universal për unitetin njerëzor, rritjen shpirtërore. Monedha/Sovraniteti: Ekonomia e brendshme me “Aurocards”; autonomi e pjesshme nën qeverinë indiane.

Ekonomia e brendshme me “Aurocards”; autonomi e pjesshme nën qeverinë indiane. Suksesi: ✔ Rritur në 3,000+ banorë dhe i njohur ndërkombëtarisht.

✔ Rritur në 3,000+ banorë dhe i njohur ndërkombëtarisht. Pozitivët: Inovacioni në arsim dhe zhvillim i qëndrueshëm.

Inovacioni në arsim dhe zhvillim i qëndrueshëm. Negativët: Përpjekjet me politikën dhe financimin lokal.





Arcosanti (1970–tani) – Arizona, SHBA

Parimet: Jetesë e qëndrueshme urbane me ndikim minimal mjedisor.

Jetesë e qëndrueshme urbane me ndikim minimal mjedisor. Monedha/Sovraniteti: Nuk ka monedhë unike; asnjë sovranitet.

Nuk ka monedhë unike; asnjë sovranitet. Suksesi: ✔ Vazhdon si një vend demonstrimi për "arkologjinë" (arkitekturë + ekologji).

✔ Vazhdon si një vend demonstrimi për "arkologjinë" (arkitekturë + ekologji). Pozitivët: Modeli i hershëm i planifikimit të qëndrueshëm urban.

Modeli i hershëm i planifikimit të qëndrueshëm urban. Negativët: Shkallueshmëri e kufizuar; mbetet më shumë një koncept sesa një qytet funksional.





Korporata Kooperative Mondragon (1956–tani) – Spanjë

Parimet: Kooperativat e punëtorëve të bazuara në socializëm dhe demokraci ekonomike.

Kooperativat e punëtorëve të bazuara në socializëm dhe demokraci ekonomike. Monedha/Sovraniteti: Nuk ka monedhë unike; pjesë e Spanjës.

Nuk ka monedhë unike; pjesë e Spanjës. Suksesi: ✔ Rrjeti i lulëzuar kooperativë që punëson mbi 80,000 punëtorë.

✔ Rrjeti i lulëzuar kooperativë që punëson mbi 80,000 punëtorë. Pozitivët: Suksesi ekonomik i shkallëzuar; frymëzuar lëvizjet kooperativiste globale.

Suksesi ekonomik i shkallëzuar; frymëzuar lëvizjet kooperativiste globale. Negativët: Balancimi i parimeve të bashkëpunimit me konkurrencën globale.





Lëvizjet e drejtuara nga teknologjia dhe ideologjike

Silicon Valley Tech Communes (1990–tani) – SHBA

Parimet: Bashkëjetesa për të nxitur bashkëpunimin, inovacionin dhe burimet e përbashkëta.

Bashkëjetesa për të nxitur bashkëpunimin, inovacionin dhe burimet e përbashkëta. Monedha/Sovraniteti: Nuk ka monedhë unike; asnjë sovranitet.

Nuk ka monedhë unike; asnjë sovranitet. Suksesi: ✔ I shkallëzuar dhe i popullarizuar globalisht.

✔ I shkallëzuar dhe i popullarizuar globalisht. Pozitivët: Promovon inovacionin dhe rrjetëzimin.

Promovon inovacionin dhe rrjetëzimin. Negativët: Shpesh kritikohen për ekskluzivitet dhe gentrification.





Mikronat dhe Qeverisja Eksperimentale

Christiania (1971–tani) – Kopenhagë, Danimarkë

Parimet: Komuna anarkiste që thekson vetëqeverisjen dhe kundërkulturën.

Komuna anarkiste që thekson vetëqeverisjen dhe kundërkulturën. Monedha/Sovraniteti: Ekonomia lokale e shkëmbimit; njohje e kufizuar nga autoritetet daneze.

Ekonomia lokale e shkëmbimit; njohje e kufizuar nga autoritetet daneze. Suksesi: ✔ Lulëzon si qendër turistike dhe kulturore.

✔ Lulëzon si qendër turistike dhe kulturore. Pozitivët: Modeli për zona autonome.

Modeli për zona autonome. Negativët: Luftimet me tregtinë e drogës dhe mosmarrëveshjet ligjore.





Ëndrra e një Utopie, e një toke të premtuar, ka qenë një forcë shtytëse për të gjitha lëvizjet e bashkëjetesës që unë kam hulumtuar deri tani.





Nuk është për t'u habitur që shumë nga këto lëvizje filluan në Francë dhe Shtetet e Bashkuara, të dyja bastionet e eksperimentimit dhe ide të ndryshme se si shoqëritë duhet të ekzistojnë dhe të funksionojnë. Megjithatë këto lëvizje filluan shumë përpara viteve 1800; në thelb që kur shtypshkronja ndezi përhapjen e ideve që u shfaqën gjatë Rilindjes, Reformacionit dhe përfundimisht iluminizmit; diçka që e prek pak.





Shumë nga lëvizjet e mësipërme, si Furieristët e Brook Farm, Owenitët e New Harmony dhe Komuna e Parisit, bazoheshin kryesisht në testimin e idealeve socialiste utopike. Në thelb të gjithë u shpërthyen. Të tjerët, si Kolonitë Amana dhe Komuniteti Oneida, nuk arritën të mbeteshin tërheqës për shkak të natyrës së tyre fetare, pietizmit dhe institucioneve komplekse sociale që e bënë të pamundur rritjen e tyre. Në vend të kësaj ata u konvertuan në entitete korporative.





Komuna e Parisit e 1871, megjithatë, është një shembull veçanërisht interesant, që shkon përtej bashkimit. Lëvizja, e cila ishte në thelb një revolucion urban i Prisianëve gjatë luftës Franko-Prusiane 1870-71, u kryesua nga udhëheqës të ndryshëm anarko-komunistë që dolën nga klasa punëtore lokale dhe milicia e zhgënjyer e qytetit. Ai zgjati dy muaj dhe ekzistenca e tij mund të ndahet në dy faza të veçanta; faza fillestare e lulëzimit përpara ndërhyrjes federale dhe faza e dytë, kolapsi i Komunës, e cila prodhoi një nivel të paimagjinueshëm shkatërrimi dhe dhune.





Për disa javë, Komuna e Parisit prodhoi disa nga ndryshimet sociale më gjithëpërfshirëse në Evropë deri më sot. Komuna krijoi 8 organe të veçanta demokratike dhe publike që lejuan të gjithë parizianët të shprehnin mendimet e tyre dhe të propozonin programe sociale. Këto struktura të qeverisjes së decentralizuar propozuan një sërë dekretesh, me ato të shquara që prodhonin lehtësim qiraje për të gjithë popullsinë, heqjen e punës së fëmijëve, sigurimin e të drejtës së votës universale dhe aksesin në rolet drejtuese për gratë, sigurimin e fondit të pensioneve për gratë e pamartuara dhe fëmijët e gardianëve të vrarë në shërbim, shtyrjen e borxheve dhe shumë më tepër, detyrimet tregtare dhe shumë më tepër. Parisi, për disa muaj në 1871, ishte shoqëria më progresive që bota ka parë ndonjëherë.





Këto përparime u ndalën kur qeveria federale franceze ishte në gjendje të rigrupohej, t'i dorëzohej ushtrisë prusiane që po rrethonte Parisin dhe gjysmën e Francës në atë kohë, të pushtonte qytetin dhe të rrëzonte një herë e përgjithmonë Komunën. Kjo ofensivë federale i dha mundësinë neo-jakobinitëve radikal për të kapur udhëheqjen e Komunës, duke ekzekutuar një numër të burgosurish të kapur në formimin e Komunës, duke përfshirë Kryepeshkopin e Parisit, dhe duke djegur një numër ndërtesash jashtëzakonisht të rëndësishme, si Pallati Tuileries, i cili nuk ishte rezidenca e familjes mbretërore franceze. Shumë ndërtesa të tjera jashtëzakonisht të rëndësishme u shkatërruan gjatë kësaj kohe. “Java e Përgjakshme” që i dha fund Komunës së Parisit çoi në vdekjen e 10 deri në 20 mijë komunarëve, arrestimin e mbi 43 mijë të tjerëve dhe internimin e shumë prej tyre.





Ndërsa shumica e shembujve të hulumtuar më sipër janë komunitete të largëta, vetëkufizuese të themeluara nga një grup i veçantë njerëzish që mbanin parime, ideale dhe identitete shumë specifike, Komuna e Parisit preku më shumë se 2 milionë njerëz që jetonin në qytet. Ishte shembulli më me ndikim dhe më thelbësor i institucioneve të reja shoqërore që gjeta. Dy muajt në Paris krijuan një nga strukturat qeveritare të decentralizuara më të avancuara që bota kishte parë ndonjëherë, dhe megjithatë, ajo dështoi në mënyrë dramatike. Edhe pse shumë radikale, ekzistenca e saj na jep një pasqyrë të vërtetë se si një lëvizje si e jona do të trajtohet nga aktorët konkurrues kombëtarë sapo të fitojë vrull të vërtetë dhe të prodhojë ndikim të vërtetë.





E rëndësishmja, megjithatë, kohët kanë ndryshuar. Zuzalu është një shtet i parë i rrjetit. Fuqia e tij dixhitale është diçka që nuk ka ekzistuar kurrë në histori për asnjë nga lëvizjet e mëparshme. Ndryshe nga sa më sipër, kufiri i ri sot është në zinxhir dhe, nëse bëhet siç duhet, i pakorruptueshëm. Zuzalu, dhe lëvizje të ngjashme, së pari duhet të kërkojnë të mbledhin njerëzit së bashku, të testojnë institucione të reja dhe më pas të blejnë tokë të përhershme. Nga gjetjet që kam parë më lart, lëvizja duhet të përcaktojë dhe testojë institucione të reja shumë kohë përpara se të kalojë në baza të përhershme. Sistemet idealiste dhe jopraktike të besimit do të luten, ose më keq, do të evoluojnë në kulte. Ne duhet të bëjmë më mirë.





Me këtë në mendje, ka kuptim që të rishikohen edhe shembuj të tjerë të historisë që çojnë në sovranitet të rëndësishëm. Ndërsa shumica e kërkimeve të mia të mësipërme përqendrohen në vitet 1800 dhe në epokën bashkëkohore të pas Luftës së Dytë Botërore, shumë lëvizje të tjera sovrane u shfaqën më herët në historinë tonë. Shumë nga këto lëvizje të mëparshme ishin padyshim suksese më të mëdha se përpjekjet moderne komunale dhe bashkëjetuese pasi shoqëria, në atë kohë, ishte tashmë e përqendruar rreth komuniteteve të vogla me ideale të forta të përbashkëta. Ekzistenca e tyre afatgjatë është gjithashtu shumë e përcaktuar nga izolacioni i natyrshëm ose leva gjeopolitike që u dhanë atyre rajonet ku banojnë këto lëvizje.





Në një epokë të internetit, ku distancat janë më të shkurtra se kurrë më parë, hendeku që duhet të ndërtojnë komunitetet e reja për t'u mbrojtur duhet të marrë një formë të ndryshme nga disa nga lëvizjet e ngjashme të së kaluarës, por le të rishikojmë sa më poshtë dhe të mësojmë sa më shumë që mundemi.

Lista e Lëvizjeve dhe Zonave Historike Kuazi-Vetë-Sovrane:

Republika e Dubrovnikut (Raguza) (1358–1808) – Bregdeti Adriatik

Parimet: Tregtia detare, neutraliteti dhe diplomacia.

Tregtia detare, neutraliteti dhe diplomacia. Izolimi: Veproi si qytet-shtet me autonomi nën suzerenitetin osman dhe venecian.

Veproi si qytet-shtet me autonomi nën suzerenitetin osman dhe venecian. Suksesi: ✔ Lulëzoi si qendër tregtare; ruajti pavarësinë përmes diplomacisë.

✔ Lulëzoi si qendër tregtare; ruajti pavarësinë përmes diplomacisë. Faktorët e dështimit: Pushtimi i Napoleonit i dha fund sovranitetit të tij.

Pushtimi i Napoleonit i dha fund sovranitetit të tij. Trashëgimia: Modeli i qëndrueshmërisë së shteteve të vogla përmes strategjive ekonomike dhe diplomatike.





Konfederata Zvicerane (1291–E tanishme) – Evropa Qendrore

Parimet: Qeverisja e decentralizuar, neutraliteti dhe bashkëpunimi ndërmjet kantoneve.

Qeverisja e decentralizuar, neutraliteti dhe bashkëpunimi ndërmjet kantoneve. Izolimi: Ruajti pavarësinë ndërsa ishte i rrethuar nga perandori më të mëdha.

Ruajti pavarësinë ndërsa ishte i rrethuar nga perandori më të mëdha. Suksesi: ✔ Evoluar në një komb modern, të qëndrueshëm.

✔ Evoluar në një komb modern, të qëndrueshëm. Trashëgimia: Modeli për qeverisjen dhe neutralitetin federal.





Komunitetet Maroon (1600-1800) - Amerika dhe Karaibet

Parimet: Autonomia dhe rezistenca ndaj skllavërisë.

Autonomia dhe rezistenca ndaj skllavërisë. Izolimi: Vendbanime të largëta në pyje dhe male.

Vendbanime të largëta në pyje dhe male. Suksesi: ✔ Shumë duruan për shekuj, shumë traktate të negociuara me fuqitë koloniale.

✔ Shumë duruan për shekuj, shumë traktate të negociuara me fuqitë koloniale. Faktorët e dështimit: I cenueshëm ndaj shtypjes ushtarake.

I cenueshëm ndaj shtypjes ushtarake. Trashëgimia: Simbole të fuqishme të rezistencës dhe vetëvendosjes, me trashëgimi kulturore në vende si Surinami dhe Xhamajka





Koinon i Zagorit (1431–1868) – Epir, Greqi

Parimet: Vetëqeverisja, mbrojtja e ndërsjellë dhe autonomia tatimore nën suzerenitetin osman.

Vetëqeverisja, mbrojtja e ndërsjellë dhe autonomia tatimore nën suzerenitetin osman. Izolimi: Funksionoi si një konfederatë fshatrash me ndërveprim të kufizuar përtej tregtisë dhe qeverisjes rajonale.

Funksionoi si një konfederatë fshatrash me ndërveprim të kufizuar përtej tregtisë dhe qeverisjes rajonale. Suksesi: ✔ Ruajti autonominë për shekuj duke shfrytëzuar terrenin malor dhe diplomacinë me Perandorinë Osmane.

✔ Ruajti autonominë për shekuj duke shfrytëzuar terrenin malor dhe diplomacinë me Perandorinë Osmane. Faktorët e dështimit: Rënia për shkak të reformave osmane dhe politikave të centralizimit në shekullin e 19-të, pas revoltës nacionaliste.

Rënia për shkak të reformave osmane dhe politikave të centralizimit në shekullin e 19-të, pas revoltës nacionaliste. Trashëgimia: Praktikisht asnjë.





Reduktimet e Jezuitëve (1609–1767) – Amerika e Jugut

Parimet: Vendbanimet misionare të krishtera që promovojnë jetesën e përbashkët dhe mbrojtjen e indigjenëve.

Vendbanimet misionare të krishtera që promovojnë jetesën e përbashkët dhe mbrojtjen e indigjenëve. Izolimi: I izoluar nga shfrytëzimi kolonial.

I izoluar nga shfrytëzimi kolonial. Suksesi: ✔ Lulëzoi kulturalisht dhe ekonomikisht. I suksesshëm, por u shpërbë kur jezuitët u dëbuan nga territoret spanjolle dhe portugeze.

✔ Lulëzoi kulturalisht dhe ekonomikisht. I suksesshëm, por u shpërbë kur jezuitët u dëbuan nga territoret spanjolle dhe portugeze. Faktorët e dështimit: U shpërbë pas dëbimit të jezuitëve.

U shpërbë pas dëbimit të jezuitëve. Trashëgimia: Modeli unik i bashkëpunimit ndërkulturor. Shihet si një rast i rrallë i kolonizatorëve evropianë që përpiqen të mbrojnë popujt indigjenë nga shfrytëzimi, megjithëse i diskutueshëm për asimilimin kulturor.





Zomia (1000–E tashmja) – Malësitë e Azisë Juglindore

Parimet: Shoqëritë pa shtetësi që i rezistojnë qeverisjes së jashtme.

Shoqëritë pa shtetësi që i rezistojnë qeverisjes së jashtme. Izolimi: Terreni i thyer pengon kontrollin e jashtëm.

Terreni i thyer pengon kontrollin e jashtëm. Suksesi: ✔ Vazhdoi për shekuj megjithë presionet.

✔ Vazhdoi për shekuj megjithë presionet. Sfidat: Rritja e cenimit të shtetit.

Rritja e cenimit të shtetit. Trashëgimia: Studim në antropologjinë dhe rezistencën anarkiste.





Në të gjithë shembujt e mësipërm, bar Zomia, e cila është shoqëria më e vjetër dhe më klandestine në këtë përmbledhje, prosperiteti masiv dhe avantazhi konkurrues ekonomik u shfaq gjatë kohës që zgjatën këto lëvizje. Zvicra është një shembull i dukshëm, i cili është shumë i lidhur me lëvizjen Zuzalu, dhe ku investimi afatgjatë ka shumë kuptim. Për më tepër, shembujt e Zagorit dhe Dubrovnikut tregojnë se si një regjim i porositur që kontrollohet nga një grup homogjen palësh të investuara krijoi pasuri afatgjatë dhe ndikim kulturor. Së fundi, ndikimi social i prodhuar nga të dy komunitetet Maroon dhe reduksionistët jezuitë përfitoi qindra mijëra njerëz për t'i shpëtuar skllavërisë dhe për t'u mbrojtur nga shfrytëzimi.





Shoqëritë e Rrjetit të së ardhmes duhet të prodhojnë të njëjtin ndikim afatgjatë dhe të përhapur si të gjithë shembujt e mësipërm të lëvizjeve kuazi-sovrane të vetëpërcaktuara, duke testuar dhe zbatuar gjithashtu institucione të reja dhe të fuqishme të krijuara fillimisht për strukturat e qeverisjes në zinxhir. Por të kuptuarit se si këto lëvizje u rritën nga juridiksione të skajshme në qytete, kultura dhe shtete jashtëzakonisht të rëndësishme është me rëndësi të madhe për suksesin afatgjatë të Zuzalu.





Prandaj, si pjesë e fundit e këtij rishikimi, unë do të shpjegoj se sa prej këtyre juridiksioneve u shfaqën, mbijetuan dhe lulëzuan, si dhe atë që ne, si Zuzalianë, duhet të kuptojmë përpara se të investojmë miliona dollarë në vende të përhershme që mund të mos na duan në të ardhmen. Duke përfunduar këtë ekzaminim me udhëzimin e mëposhtëm, shpresoj të mbështes ekosistemin ndërsa eksploron hapat e tij të ardhshëm.

Mësime për bashkëjetesën moderne dhe lëvizjet shtetërore në rrjet:

Të gjitha komunitetet e suksesshme të vetëpërcaktuara ndoqën një kombinim të strategjive të mëposhtme:

Zhvilloni kohezion të fortë ekonomik dhe kulturor.

Negocimi i njohjes ligjore dhe aleancave me fuqitë e jashtme.

Përdorni teknologjinë moderne për qeverisje dhe siguri të decentralizuar.

Zgjidhni vendndodhje që minimizojnë cenueshmërinë ndaj ndërhyrjeve.

Angazhohuni në diplomaci për të menaxhuar marrëdhëniet me shtetet ose fuqitë përreth.

Çfarë mund të mësojnë ata nga komunitetet historike të vetëpërcaktuara?

Është e qartë për mua, pas shqyrtimit të mësipërm, se Shoqëritë e Rrjetit duhet të forcojnë themelet e tyre përpara se të shkojnë në qendrat e përhershme. Për më tepër, kultivimi i kohezionit dhe vlerës së fortë ekonomik dhe kulturor krijon një sërë “patate të skuqura” pazaresh që mund të përfitojnë vetëm në bisedën afatgjatë me Shtetet Kombe - disa prej të cilave mund të kërkojnë të kapin vlerën e ekosistemit. Këto veprime duhet të ndërmerren me qëllim. Lejimi i një qasjeje më të hapur i lë të gjitha këto vendbanime të përhershme të hapura ndaj ndikimeve dhe presioneve të jashtme që mund të rrëzojnë lëvizjen në tërësi. Është e rëndësishme të thuhet se krijimi i këtyre qëndrueshmërisë dhe kohezionit është po aq i rëndësishëm për palët e interesuara të këtyre ekosistemeve dhe për palën e jashtme negociuese. Nëse “armiku” i këtyre lëvizjeve beson se njerëzit që qëndrojnë pas këtyre Shoqërive të Rrjetit nuk do të shpërbëhen në asgjë me ndërhyrjen e tyre, atëherë ata vetë do të kërkojnë të negociojnë për një qasje bashkëpunuese në vend që të luftojnë këto lëvizje.





Për më tepër, duke futur thellë vlerat, traditat dhe narrativat e përbashkëta brenda shoqërive të tyre, shtetet e rrjetit sigurojnë që anëtarët e tyre të qëndrojnë të palëkundur në qëllimin e tyre kolektiv, duke i bërë ata të papërshkueshëm nga shtrëngimi ose përmbysja ideologjike. Krijimi i ekonomive të brendshme të fuqishme, kryesisht nëpërmjet sistemeve financiare të bazuara në blockchain, të cilat konkurrojnë vlerën ekonomike që këta pjesëmarrës mund të arrijnë jashtë këtyre Rrjeteve është një mënyrë e jashtëzakonshme për të përforcuar pavarësinë dhe atraktivitetin e tyre për anëtarët e rinj. Bëni vendndodhjet e Zuzalu dhjetë herë më të mira se metropolet e mëdha dhe ne të gjithë fitojmë.





Në të njëjtën kohë, diplomacia strategjike dhe inovacioni teknologjik duhet të përdoren për të mbrojtur autonominë. Shoqëritë e rrjetit duhet të kërkojnë në mënyrë proaktive njohje ligjore dhe aleanca, jo në nivel individual, por në tërësi. Njohja ndërkombëtare e komuniteteve të para dixhitale dhe të drejtave të tyre sovrane ka të ngjarë të bëhet një temë politike shumë e kontestuar në shekullin e ardhshëm. Një debat që na prek të gjithëve. Përdorimi i negociatave për të penguar agresionin dhe për të siguruar marrëdhënie bashkëpunimi me aktorë të jashtëm me ndikim duhet të bëhet si në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Garantimi që vendet ku blihen ndërtesat e përhershme janë në vende të largëta, të mbrojtura me pak vëmendje nga aktorët kombëtarë jo miqësorë mund të jetë një taktikë tjetër për të siguruar qëndrueshmëri afatgjatë. Ky artikull mbi Teorinë e Lojërave pas qendrave të lashta fetare , të cilat qëllimisht u pozicionuan në vende që ishin jashtë mundësive të fuqive të mëdha rajonale, me një fokus të veçantë në Oracle of Delphi, i cili u nda nga miku im i dashur, James nga TrojanDAO, është i rëndësishëm në këtë diskutim.





Njëkohësisht, projektimi, testimi dhe zbatimi i modeleve të qeverisjes së decentralizuar dhe të automatizuar, kontratave inteligjente dhe rrjeteve të komunikimit të koduar duhet të përdoren për të rritur sigurinë dhe përshtatshmërinë. Kjo tashmë po ndodh përmes ditëve Zuzalu.city dhe Zuzalu Tech, por këtyre projekteve duhet t'i shtohet qëllimi. Së fundi, përfitimi dhe qëndrueshmëria ekonomike mund të rrisin vetëm ndikimin afatgjatë të këtyre infrastrukturës teknologjike. Përveç kësaj, mënyra më e lehtë për të ndryshuar botën është të fitoni para duke bërë këtë.





Duke aplikuar një kombinim të këtyre strategjive, Shoqëritë e Rrjetit mund të qëndrojnë elastike ndaj presioneve të jashtme, duke formësuar fatin e tyre duke ecur përpara. Edhe me këto gjetje, përfitimi më i rëndësishëm i lëvizjes sonë është koha dhe ekspertiza. Strategjia unike e Zuzalu për dy vitet e fundit i lejon shumë Zuzalian të testojnë, eksplorojnë dhe mësojnë sipas meritave të tyre se çfarë funksionon dhe çfarë jo. Si e tillë, koha do ta tregojë. Kështu që unë dua të këshilloj kujdes përpara se të bëhet një shtytje e gjerë e lëvizjes për adoptimin e infrastrukturës fizike të përhershme për lëvizjen tonë nomade pop-up të qytetit.

-

Për ata që studiojnë historinë dhe për ata që kuptojnë politikën lokale, ajo që po ndodh në Prospera nuk duhet të jetë një surprizë - por një paralajmërim. Nëse Zuzalianët kërkojnë të blejnë tokë të përhershme, përdorimi i strategjive të përmendura më sipër mund të ndihmojë në rritjen e suksesit të tyre afatgjatë, si dhe qëndrueshmërinë e të gjithë lëvizjes.





Po hyjmë në një kohë pasigurie dhe ndryshimi të madh. Udhëheqësit e botës janë shumë të ndryshëm nga shumica prej nesh - parimet tona pothuajse gjithmonë nuk ndahen nga ata. Të mos hedhim pluhur në sytë tanë me shpresën e qëndrueshmërisë. Edhe nëse mbështetësit miqësorë politikë lokalë kërkojnë të tërheqin kapitalin njerëzor që i është bashkangjitur Zuzalu, kur lëvizja arrin ndikim dhe fuqi afatgjatë, këta mundësues mund të kthehen në frenues. Nuk duhet të harrojmë se nomadizmi ynë është mbrojtja jonë më e mprehtë kundër kapjes së jashtme dhe një karakteristikë që nuk duhet të nxitojmë ta hedhim poshtë.





Strategjitë, shembujt dhe të mësuarit nga e kaluara mund të jenë të dobishme në përcaktimin e hapave tanë të ardhshëm të llogaritur përpara, dhe ato duhet të paktën të merren parasysh nga çdo lëvizje që kërkon të imponojë inovacionin e vërtetë dhe Shoqëritë e Rrjetit në jetë.

-

Ky artikull është i pari nga tre dokumentet e ndërlidhura që do të publikoj në vitin e ardhshëm. Ky artikull ofron një perspektivë historike për disa vendime të rëndësishme që duhet të marrin ekosistemet për pronat e përhershme, por ka edhe gjëra të tjera që unë gjithashtu dua t'i testoj dhe prezantoj për këdo që kujdeset të lexojë artikujt e mi. Në javët në vijim, prisni një artikull vijues që do të prekë rigjenerimin, monedhat plotësuese dhe Voyager Island. Shumë gjëra interesante do të vijnë në 2025!





Nëse kërkoni të përmbledhni artikujt e mi të fundit, mund t'i gjeni artikujt e mi të kaluar mbi Zuzalu këtu , këtu dhe këtu . Nëse keni ndonjë koment ose pyetje, postoni më poshtë ose më kontaktoni direkt në Telegram @xenofon.