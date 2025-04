Los criptonómadas de Zuzalu están pensando en establecerse y ese podría ser su mayor error

En 2025, Zuzalu entrará en su tercer año y, probablemente, en su tercera iteración. El ecosistema ha crecido increíblemente rápido, pasando de unas pocas ciudades emergentes en 2023 a más de 30 en 2024, un aumento de más del 1400 % en solo unos meses. Esto es una consecuencia directa de la descentralización de Zuzalu y, en 2025, el movimiento está preparado para continuar con este crecimiento.





Este año, sin embargo, el ecosistema de Zuzalu está listo para algunos cambios importantes. El objetivo de este artículo es repasar algunos de los pasos propuestos para el futuro, así como educar sobre las decisiones que tomemos con la información recopilada a lo largo de la historia y de movimientos similares que han tenido éxito y otros que han fracasado.





Entonces, ¿será 2025 el año en que la comunidad Zuzalu compre tierras y propiedades inmobiliarias, o tal medida producirá un talón de Aquiles para que los gobiernos locales nos cierren en el futuro? ¿Será el año en que surjan modelos de negocio de ciudades emergentes sostenibles, o las ciudades emergentes seguirán ofreciendo un giro cripto-nativo al estilo de vida nómada de lujo? ¿La tecnología que se inició en 2024 realmente tendrá lo necesario para llevar y expandir este movimiento a nuevas fronteras y nuevas comunidades, o aún necesitamos tiempo y recursos adicionales?





Todas estas son preguntas que merecen una respuesta. Para obtener algunas de ellas, debemos analizar la única razón por la que Zuzalu empezó en primer lugar: Vitalik .

En la última convocatoria comunitaria de Zuzalu de 2024, Vitalik presentó sus reflexiones sobre las principales cuestiones que el ecosistema debe resolver en los próximos 12 meses. Estas reflexiones se hicieron eco de sus palabras en el Archipiélago de Chiang Mai.





En 2025, Zuzalu v3 se centrará en la recaudación de fondos y la búsqueda de ubicaciones más permanentes.





En cuanto a las ubicaciones permanentes, para todos los que participan activamente en el ecosistema, esto no supone ninguna sorpresa. Ya en 2024, surgieron algunas jurisdicciones clave como centros principales para la actividad de Zuzalu. Chiang Mai, que albergó 15 ciudades emergentes al mismo tiempo en noviembre, es un ejemplo obvio. Berlín, que albergó a ZuBerlin y Zeler City, es otro. Buenos Aires, donde Crecimiento ha adoptado un enfoque de cuatro años, es otro centro que seguirá atrayendo talentos de la web3, empresas emergentes, inversores y organizadores de ciudades emergentes en los próximos años. Suiza, donde la estructura jurisdiccional está en una posición única para respaldar el surgimiento de la Network Society, es otro centro al que el ecosistema busca expandirse. San Francisco, el hogar de la tecnología y las comunas tecnológicas modernas, es otro lugar que parece listo para establecer una representación permanente del ecosistema Zuzalu. Finalmente, Japón también parece un fuerte contendiente para los centros permanentes.





En un deseo común de encontrar el hogar de nuestra comunidad, el deseo de establecer estos lugares permanentes es algo que ha existido desde el comienzo del movimiento. Pero este deseo no es la única razón de la dirección del movimiento para encontrar hogares permanentes: el impacto en el mundo real es un objetivo de igual importancia para muchos organizadores. La resolución de problemas es un rasgo clave de todas las personas que he conocido en Zuzalu, y los pop-ups del ecosistema han tenido un espíritu filantrópico repetido. En Montenegro, Buenos Aires y Chiang Mai, han surgido múltiples acciones para descubrir y resolver problemas locales. Un ejemplo reciente sería el trabajo realizado por múltiples pop-ups y participantes en Chiang Mai después de su reciente inundación. Ayudar activamente a la limpieza fue una forma sencilla para que el ecosistema devolviera, pero surgió una solución respaldada por web3 a través de LottoPGF, un sistema de lotería que ayudó a recaudar miles de dólares para los esfuerzos de limpieza de las inundaciones.





Muchos organizadores creen, con razón, que las ubicaciones permanentes no sólo pueden aumentar el impacto de todo el movimiento, sino que también pueden ayudar a establecer los esfuerzos filantrópicos del ecosistema y garantizar la participación y la representación de los lugareños. Para todos los defensores de estas Sociedades en Red que he conocido en Zuzalu, devolver a la comunidad local es una parte sustancial de su pensamiento a largo plazo que beneficiará la aceptación de nuestro ecosistema y, al mismo tiempo, ayudará a la gente. Una solución que beneficia a todos.





Sin embargo, estos sentimientos no siempre se reflejan, y no todas las jurisdicciones son (o serán siempre) amigables con las Sociedades en Red.

Esto me lleva a Vitalia, uno de los ejemplos más destacados de la tendencia de las ciudades emergentes de 2024. Vitalia, que se centraba en la fusión de la biotecnología, la longevidad y las criptomonedas, se convirtió en un punto focal para la ciencia descentralizada (DeSci), un nicho habilitado para la web3 que tiene como objetivo alterar numerosos aspectos de la ciencia moderna. Vitalia se centró principalmente en la subsección DeSci de biotecnología y farmacia. Durante Vitalia, surgieron múltiples proyectos DeSci, se llevaron a cabo múltiples ensayos descentralizados y, lo que es más importante, los ensayos iniciales de fase 1 de terapias genéticas se llevaron a cabo a una fracción del costo esperado: aproximadamente 1 millón de dólares en comparación con los cientos de millones de dólares que se necesitarían para realizar los mismos ensayos en los EE. UU. o Europa.





Desde Vitalia, y en parte gracias a Vitalia, la industria DeSci explotó en el cuarto trimestre de 2024. Durante este verano “DeSci”, varios proyectos recaudaron millones de dólares en financiación, encontraron asociaciones con instituciones establecidas existentes, crearon herramientas e infraestructuras de ecosistemas y comenzaron a hacer realidad los sueños explorados en Vitalia, al menos más reales que nunca. Al reunir a algunas de las personas más inteligentes del mundo, Vitalia permitió nuevas conexiones, nuevas asociaciones y nuevas amistades. Es importante destacar que Vitalia fue posible gracias a Prospera, una Zona Económica Especial (ZEE) que operaba principalmente en la isla caribeña de Roatán.





Cuando la mayoría de la gente piensa en las ZEE, piensa en China o los Emiratos Árabes Unidos, pero Prospera no tiene precedentes. Prospera, junto con algunas otras organizaciones, son completamente privadas en su fundación, financiación y operaciones, y a menudo se caracterizan como un subconjunto distinto de las ZEE llamadas Ciudades Charter. Aparte de algunas limitaciones, como la ley penal, a estas ciudades privadas se les permite poseer tierras, administrar un sistema judicial, instalar y eliminar regulaciones, recaudar impuestos y actuar prácticamente como Estados con fines de lucro. En Prospera, esto significa que puede instalar regulaciones desde el extranjero y seguir las mejores leyes de todo el mundo. ¿Quiere administrar una empresa financiera como lo hace en Suiza? Puede hacerlo en Prosepra. ¿Quiere crear sus propias leyes nuevas para la industria farmacéutica? Puede hacerlo en Prospera. ¿Quiere permanecer completamente libre de regulaciones? Puede hacerlo en Prospera, siempre y cuando sepa que está sujeto a la responsabilidad personal.





Prospera, que ha recaudado millones de dólares en financiación, es uno de los experimentos más innovadores del mundo en materia de gobernanza y política económica. Parece la apuesta de Occidente por las ZEE, la fuerza impulsora del ascenso de China y los Emiratos Árabes Unidos que sacó a más de mil millones de personas de la pobreza extrema. Prospera también está incluida en los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Honduras, lo que proporciona a las ZEE protecciones adicionales únicas.





Sin embargo, a finales de 2024 y con la presión del gobierno socialista democrático de Xiomara Castro, la Corte Suprema de Honduras dictaminó que todas las ZEDE, incluida Prospera, eran inconstitucionales e ilegales. Esto contrasta con el apoyo que los gobiernos hondureños anteriores brindaron a estas ZEDE. A día de hoy, Prospera sigue operativa y activa, con procedimientos legales en curso que apuntan a restablecer la plena legalidad de la Zona en Honduras para los próximos años. Para la zona, las elecciones generales de 2025 en Honduras serán un punto clave decisivo.





Para poner las cosas en perspectiva, Honduras, que ocupa el puesto 133 en cuanto a PIB per cápita y el 89 en libertad económica, tiene casi la mitad de su población viviendo por debajo de la línea de pobreza en 2025. Al mismo tiempo, el país, que ocupa el puesto 5 en el mundo en cuanto a homicidios por cada 100 mil habitantes, tiene una advertencia de viaje de “Nivel 3” por parte de los EE. UU., que insta a los viajeros a reconsiderar su viaje al país. En la isla de Roatán específicamente, que es donde se llevaron a cabo Prospera y Vitalia, no hay agua potable, pulgas de arena, cuya picadura puede irritar durante meses, propagan el dengue por todas partes y, sorprendentemente, 1 de cada 7 residentes es VIH positivo.





En resumen, no hay nada en el país tan vanguardista e innovador como Prospera y Vitalia; sin embargo, el gobierno decidió hacer todo lo posible para cerrar la zona y desentrañar años de progreso e inversión que beneficiarían a los hondureños y al mundo por igual.





Esta es una advertencia para todos los Zuzalianos que aspiran a construir activos físicos permanentes en el futuro. La permanencia conlleva riesgos, y estos riesgos pueden valer millones si compramos tierras y propiedades y luego los gobiernos relacionados se vuelven contra el ecosistema, lo que es tan simple como un cambio de liderazgo. Cuanto más valor tenga nuestra red en estos lugares, más grande será el bote de miel que construyamos para todos los gobiernos del mundo. Y, no nos engañemos, si las Sociedades en Red se convierten en un fenómeno de impacto global, los principales gobiernos del mundo se convertirán en nuestra competencia.





¿Estamos preparados para asumir esos riesgos en esta etapa tan temprana de nuestro ciclo de vida? ¿Deberíamos invertir millones en todo el mundo para construir representaciones permanentes de Zuzalu? Bueno, sin un análisis y una investigación profundos, nunca lo sabremos, así que exploremos.

Movimientos como Zuzalu pueden parecer jóvenes, frescos y singularmente ligados a la emergente era web3, pero no lo son.





No es la primera vez que un pueblo con una identidad y una ética coherentes se reúne para formar sociedades paralelas con infraestructura física. Estos esfuerzos existen desde hace milenios y han tenido diversos grados de éxito y fracaso. Analizarlos, y en especial qué condujo a su éxito o fracaso, es extremadamente importante para el futuro de Zuzalu.





Por ello, a continuación presento un resumen de mis exploraciones personales en estas comunidades intencionales del pasado y del presente, destacando sus diversos objetivos, herramientas y grados de éxito. Este no es un análisis completo de la totalidad de las comunidades y movimientos intencionales de búsqueda de la soberanía del pasado, sino solo una serie seleccionada de ejemplos que considero relevantes para Zuzalu.





De hecho, en mi investigación encontré cientos de movimientos que perseguían objetivos similares a los de Zuzalu. Si se suman las comunas, estos ejemplos suman miles, si no decenas de miles, pero la gran mayoría de ellos fracasaron espectacularmente. Sin embargo, hay lecciones que se pueden extraer de los fracasos del pasado, y mi análisis desglosará estas comunidades en las siguientes verticales:





Puntos de datos de análisis:

Título, fecha y ubicación : se explica por sí solo.

: se explica por sí solo. Principios : ¿Qué unió a estas comunidades y movimientos?

: ¿Qué unió a estas comunidades y movimientos? Moneda/Soberanía : ¿Alguno de estos movimientos utilizó tokens para respaldar su movimiento?

: ¿Alguno de estos movimientos utilizó tokens para respaldar su movimiento? Éxito : ¿Fue un movimiento exitoso? Esta es una pregunta difícil, porque incluso los movimientos fallidos pueden tener un impacto duradero en el mundo y la sociedad.

: ¿Fue un movimiento exitoso? Esta es una pregunta difícil, porque incluso los movimientos fallidos pueden tener un impacto duradero en el mundo y la sociedad. Aspectos positivos : ¿Cuáles fueron los resultados de mayor impacto positivo de estos movimientos?

: ¿Cuáles fueron los resultados de mayor impacto positivo de estos movimientos? Negativos : ¿Cuáles fueron los resultados con mayor impacto negativo de estos movimientos?





Esta sección explorará una serie de movimientos religiosos y políticos, ya que, como era de esperar, muchos de estos movimientos fueron considerados lo suficientemente marginales en ese momento como para buscar experiencias comunitarias y de convivencia alternativas.





Es fundamental entender que esta reseña NO apoya a ninguno de estos movimientos en cuestiones ideológicas o religiosas, sino que es simplemente una exploración de lo que ha sucedido en el pasado. Zuzalu no es un movimiento religioso ni político. Es un movimiento social, y mi análisis e investigación a continuación NO pretenden conectar a Zuzalu con ninguno de los ejemplos históricos que se mencionan a continuación, sus ideologías y creencias, ni tampoco creo que Zuzalu sea adversario por naturaleza de las instituciones, los estados y las naciones existentes.





Toda esta investigación la hago yo, por voluntad propia y con un objetivo claro, que es proporcionar al movimiento un análisis sucinto del aprendizaje de la convivencia del pasado.

Movimientos históricos de convivencia basada en principios

Movimientos socialistas utópicos (siglo XIX)

Falanges fourieristas (década de 1830-1850) – Estados Unidos/Francia

Principios: Vida comunitaria en “falansterios”, o grandes edificios diseñados para la vida y el trabajo compartido.

Vida comunitaria en “falansterios”, o grandes edificios diseñados para la vida y el trabajo compartido. Moneda/Soberanía: No hay moneda única; no hay soberanía.

No hay moneda única; no hay soberanía. Éxito: ✘ Fracasó debido a desacuerdos internos y problemas financieros.

✘ Fracasó debido a desacuerdos internos y problemas financieros. Positivos: Influyente en los movimientos cooperativos.

Influyente en los movimientos cooperativos. Aspectos negativos: El idealismo no logró alinearse con las realidades económicas.





Comunidad Oneida (1848–1881) – Nueva York, EE.UU.

Principios: Perfeccionismo, propiedad compartida, crítica mutua, matrimonio complejo.

Perfeccionismo, propiedad compartida, crítica mutua, matrimonio complejo. Moneda/Soberanía: No hay moneda única; no hay soberanía.

No hay moneda única; no hay soberanía. Éxito: ✔ Sobrevivió durante más de 30 años y pasó a ser una empresa de platería.

✔ Sobrevivió durante más de 30 años y pasó a ser una empresa de platería. Aspectos positivos: éxito económico, gobernanza innovadora.

éxito económico, gobernanza innovadora. Negativos: Prácticas controvertidas, incluidas políticas similares a la eugenesia.





Nueva Armonía (1825-1829) – Indiana, EE. UU.

Principios: La visión de Robert Owen de una utopía secular basada en la igualdad y el trabajo compartido.

La visión de Robert Owen de una utopía secular basada en la igualdad y el trabajo compartido. Aislamiento: Pretende crear una comunidad modelo alejada de la sociedad capitalista.

Pretende crear una comunidad modelo alejada de la sociedad capitalista. Éxito: ✘ Fracasó por desacuerdos internos y falta de viabilidad económica.

✘ Fracasó por desacuerdos internos y falta de viabilidad económica. Legado: Inspiró futuros experimentos utópicos y movimientos cooperativos.





Granja Brook (1841–1847) – Massachusetts, EE. UU.

Principios: Ideales trascendentalistas de libertad individual, intelectualismo y trabajo comunitario.

Ideales trascendentalistas de libertad individual, intelectualismo y trabajo comunitario. Aislamiento: Granja autónoma y retiro intelectual.

Granja autónoma y retiro intelectual. Éxito: ✘ Problemas financieros e ineficiencias prácticas llevaron a su fin.

✘ Problemas financieros e ineficiencias prácticas llevaron a su fin. Legado: Contribuyentes destacados a la literatura y la filosofía estadounidenses.





Movimientos religiosos

Los asentamientos mormones (1830-presente): Estados del noroeste de EE. UU.

Principios: Fe religiosa, apoyo comunitario y autosuficiencia.

Fe religiosa, apoyo comunitario y autosuficiencia. Moneda/Soberanía: Tenía moneda temporal en Utah; sin soberanía (sujeto al gobierno de EE. UU.).

Tenía moneda temporal en Utah; sin soberanía (sujeto al gobierno de EE. UU.). Éxito: ✔ Mucho éxito; persiste hoy en día como un importante movimiento religioso y cultural.

✔ Mucho éxito; persiste hoy en día como un importante movimiento religioso y cultural. Aspectos positivos: fuerte cohesión social, éxito económico.

fuerte cohesión social, éxito económico. Negativos: Primeros conflictos con el gobierno de EEUU.





Las colonias Amana (1855-1932) – Iowa, EE.UU.

Principios: Pietista, vida comunitaria centrada en el trabajo compartido y el culto religioso.

Pietista, vida comunitaria centrada en el trabajo compartido y el culto religioso. Aislamiento: Vivía completamente separado de la sociedad estadounidense en general.

Vivía completamente separado de la sociedad estadounidense en general. Éxito: ✔ Adaptado a un modelo de negocio cooperativo (Corporación Amana).

✔ Adaptado a un modelo de negocio cooperativo (Corporación Amana). Factores de fracaso: abandono de la vida comunitaria durante la Gran Depresión.





Movimientos anarquistas y políticos

La Comuna de París (1871) – París, Francia

Principios: Autogobierno de los trabajadores, anticapitalismo.

Autogobierno de los trabajadores, anticapitalismo. Moneda/Soberanía: Control temporal sobre París; sin moneda distinta.

Control temporal sobre París; sin moneda distinta. Éxito: ✘ Duró sólo dos meses.

✘ Duró sólo dos meses. Aspectos positivos: Inspiró futuros movimientos socialistas y anarquistas.

Inspiró futuros movimientos socialistas y anarquistas. Aspectos negativos: Represión violenta por parte del gobierno francés.





Kibutz (1909-actualidad) – Israel

Principios: Agricultura comunal, socialismo sionista y propiedad colectiva.

Agricultura comunal, socialismo sionista y propiedad colectiva. Moneda/Soberanía: No hay moneda única; parte de Israel.

No hay moneda única; parte de Israel. Éxito: ✔ Inicialmente exitoso; evolucionó para adaptarse a las economías modernas.

✔ Inicialmente exitoso; evolucionó para adaptarse a las economías modernas. Aspectos positivos: Contribuciones significativas a la construcción del Estado israelí y a la agricultura.

Contribuciones significativas a la construcción del Estado israelí y a la agricultura. Negativos: Declive del colectivismo con tendencias privatizadoras.

Comunidades y movimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial

Movimientos contraculturales (década de 1960 y 1970)

The Diggers (década de 1960) – San Francisco, EE.UU.

Principios: Economía libre, compartición radical y autonomía comunitaria.

Economía libre, compartición radical y autonomía comunitaria. Moneda/Soberanía: Economía de regalos; sin soberanía.

Economía de regalos; sin soberanía. Éxito: ✘ De corta duración debido a la falta de escalabilidad y presión externa.

✘ De corta duración debido a la falta de escalabilidad y presión externa. Aspectos positivos: Influencia del freeganismo y las ideologías anticonsumistas.

Influencia del freeganismo y las ideologías anticonsumistas. Negativos: Dependencia de sistemas externos para la sostenibilidad.

Dependencia de sistemas externos para la sostenibilidad. Por qué fracasaron: Dependencia excesiva de donaciones; planificación mínima para operaciones a largo plazo.





Comunidad Twin Oaks (1967-actualidad): Virginia, EE. UU.

Principios: participación en los ingresos, gobernanza igualitaria e impacto ambiental mínimo.

participación en los ingresos, gobernanza igualitaria e impacto ambiental mínimo. Moneda/Soberanía: Sistema de crédito laboral interno pero sin moneda ni soberanía externa.

Sistema de crédito laboral interno pero sin moneda ni soberanía externa. Éxito: ✔ Sigue activo con más de 90 miembros.

✔ Sigue activo con más de 90 miembros. Aspectos positivos: Ingresos constantes por la producción de hamacas y tofu.

Ingresos constantes por la producción de hamacas y tofu. Negativos: Escalabilidad limitada debido a los estrictos requisitos de entrada.





La Granja (1971-presente) – Tennessee, EE. UU.

Principios: No violencia, vegetarianismo y vida comunitaria.

No violencia, vegetarianismo y vida comunitaria. Moneda/Soberanía: No hay moneda única; no hay soberanía.

No hay moneda única; no hay soberanía. Éxito: ✔ Sostiene una población más pequeña pero próspera.

✔ Sostiene una población más pequeña pero próspera. Aspectos positivos: Líder temprano en sostenibilidad ambiental y energía renovable.

Líder temprano en sostenibilidad ambiental y energía renovable. Negativos: Declive debido a tensiones económicas en la década de 1980.

Declive debido a tensiones económicas en la década de 1980. Por qué perduró: Se adaptó a las fuerzas del mercado manteniendo sus ideales fundamentales.





Nueva Era, Comunidades Espirituales y Comunidades Socialistas Intencionales

Auroville (1968-presente) – Tamil Nadu, India

Principios: Municipio universal para la unidad humana, crecimiento espiritual.

Municipio universal para la unidad humana, crecimiento espiritual. Moneda/Soberanía: Economía interna con “Aurocards”; autonomía parcial bajo el gobierno indio.

Economía interna con “Aurocards”; autonomía parcial bajo el gobierno indio. Éxito: ✔ Creció hasta contar con más de 3000 residentes y fue reconocido internacionalmente.

✔ Creció hasta contar con más de 3000 residentes y fue reconocido internacionalmente. Positivos: Innovación en educación y desarrollo sostenible.

Innovación en educación y desarrollo sostenible. Negativos: Luchas con la política local y la financiación.





Arcosanti (1970-actualidad) – Arizona, EE. UU.

Principios: Vida urbana sostenible con mínimo impacto ambiental.

Vida urbana sostenible con mínimo impacto ambiental. Moneda/Soberanía: No hay moneda única; no hay soberanía.

No hay moneda única; no hay soberanía. Éxito: ✔ Continúa como sitio de demostración de “arcología” (arquitectura + ecología).

✔ Continúa como sitio de demostración de “arcología” (arquitectura + ecología). Positivos: Modelo temprano de planificación urbana sostenible.

Modelo temprano de planificación urbana sostenible. Negativos: Escalabilidad limitada; sigue siendo más un concepto que una ciudad funcional.





Corporación Cooperativa Mondragón (1956-actualidad) – España

Principios: Cooperativas de trabajadores basadas en el socialismo y la democracia económica.

Cooperativas de trabajadores basadas en el socialismo y la democracia económica. Moneda/Soberanía: No hay moneda única; parte de España.

No hay moneda única; parte de España. Éxito: ✔ Red cooperativa próspera que emplea a más de 80.000 trabajadores.

✔ Red cooperativa próspera que emplea a más de 80.000 trabajadores. Aspectos positivos: éxito económico a gran escala; movimientos cooperativos globales inspiradores.

éxito económico a gran escala; movimientos cooperativos globales inspiradores. Aspectos negativos: Equilibrar los principios cooperativos con la competencia global.





Movimientos ideológicos e impulsados por la tecnología

Comunas tecnológicas de Silicon Valley (década de 1990-actualidad) – Estados Unidos

Principios: Convivencia para fomentar la colaboración, la innovación y los recursos compartidos.

Convivencia para fomentar la colaboración, la innovación y los recursos compartidos. Moneda/Soberanía: No hay moneda única; no hay soberanía.

No hay moneda única; no hay soberanía. Éxito: ✔ Escalado y popularizado a nivel mundial.

✔ Escalado y popularizado a nivel mundial. Positivos: Promueve la innovación y el networking.

Promueve la innovación y el networking. Negativos: A menudo criticado por la exclusividad y la gentrificación.





Micronaciones y gobernanza experimental

Christiania (1971-presente) – Copenhague, Dinamarca

Principios: Comuna anarquista que enfatiza el autogobierno y la contracultura.

Comuna anarquista que enfatiza el autogobierno y la contracultura. Moneda/Soberanía: Economía de trueque local; reconocimiento limitado por las autoridades danesas.

Economía de trueque local; reconocimiento limitado por las autoridades danesas. Éxito: ✔ Prospera como centro turístico y cultural.

✔ Prospera como centro turístico y cultural. Positivos: Modelo de zonas autónomas.

Modelo de zonas autónomas. Negativos: Luchas con el tráfico de drogas y disputas legales.





El sueño de una utopía, de una tierra prometida, ha sido una fuerza impulsora de básicamente todos los movimientos de convivencia que he investigado hasta ahora.





No es sorprendente que muchos de estos movimientos hayan comenzado en Francia y Estados Unidos, dos bastiones de experimentación y de ideas diferentes sobre cómo deberían existir y funcionar las sociedades. Sin embargo, estos movimientos comenzaron mucho antes del siglo XIX; básicamente, desde que la imprenta desencadenó la proliferación de ideas que surgieron durante el Renacimiento, la Reforma y, en última instancia, la Ilustración, algo que abordaré en breve.





Muchos de los movimientos mencionados, como los fourieristas de Brook Farm, los owenistas de New Harmony y la Comuna de París, se basaron principalmente en poner a prueba los ideales socialistas utópicos. Básicamente todos ellos implosionaron. Otros, como las Colonias Amana y la Comunidad Oneida, no lograron seguir siendo atractivos debido a su naturaleza religiosa, su pietismo y sus complejas instituciones sociales que les impidieron crecer. En cambio, se convirtieron en entidades corporativas.





Sin embargo, la Comuna de París de 1871 es un ejemplo particularmente interesante, que va mucho más allá de la convivencia. El movimiento, que fue esencialmente una revolución urbana de los prisianos durante la guerra franco-prusiana de 1870-71, fue encabezado por varios líderes anarcocomunistas que surgieron de la clase obrera local y de la milicia desencantada de la ciudad. Duró dos meses y su existencia puede dividirse en dos etapas separadas: la fase inicial floreciente antes de la intervención federal y la segunda etapa de colapso de la Comuna que produjo un nivel inimaginable de destrucción y violencia.





Durante unas semanas, la Comuna de París produjo algunos de los cambios sociales más radicales de Europa hasta la fecha. La Comuna estableció ocho organismos públicos y democráticos independientes que permitían a todos los parisinos expresar sus opiniones y proponer programas sociales. Estas estructuras de gobierno descentralizadas propusieron una serie de decretos, entre los que destacan el alivio de los alquileres para toda la población, la abolición del trabajo infantil, la concesión del sufragio universal y el acceso a funciones de liderazgo para las mujeres, la concesión de un fondo de pensiones a las mujeres solteras y a los hijos de los guardias muertos en servicio, el aplazamiento de las obligaciones de la deuda comercial y mucho, mucho más. París, durante unos meses en 1871, fue la sociedad más progresista que el mundo haya visto jamás.





Estos avances se detuvieron bruscamente cuando el gobierno federal francés pudo reagruparse, rendirse al ejército prusiano que estaba sitiando París y la mitad de Francia en ese momento, invadir la ciudad y derrocar a la Comuna de una vez por todas. Esta ofensiva federal proporcionó a los neojacobinistas radicales la oportunidad de capturar el liderazgo de la Comuna, ejecutando a varios prisioneros capturados en la formación de la Comuna, incluido el arzobispo de París, y quemando varios edificios extremadamente importantes, como el Palacio de las Tullerías, que era la residencia de la familia real francesa y nunca fue reconstruido. Muchos otros edificios extremadamente importantes fueron destruidos durante este tiempo. La "Semana Sangrienta" que puso fin a la Comuna de París llevó a la muerte de entre 10 y 20 mil comuneros, el arresto de más de 43 mil más y el exilio de muchos de ellos.





Aunque la mayoría de los ejemplos investigados anteriormente son comunidades remotas y autolimitadas fundadas por un grupo nicho de personas que defendían principios, ideales e identidades muy específicos, la Comuna de París afectó a más de dos millones de personas que vivían en la ciudad. Fue el ejemplo más impactante y sustancial de instituciones sociales novedosas que encontré. Los dos meses en París crearon una de las estructuras de gobierno descentralizado más avanzadas que el mundo haya visto jamás y, sin embargo, fracasó estrepitosamente. Aunque muy radical, su existencia nos da una idea real de cómo un movimiento como el nuestro será tratado por los actores nacionales en competencia una vez que gane impulso real y produzca un impacto real.





Sin embargo, es importante destacar que los tiempos han cambiado. Zuzalu es un estado que prioriza la red. Su robustez digital es algo que nunca ha existido en la historia para ninguno de los movimientos anteriores. Contrariamente a lo anterior, la nueva frontera hoy está en la cadena y, si se hace bien, es incorruptible. Zuzalu y movimientos similares deberían, por lo tanto, primero tratar de reunir a la gente, probar nuevas instituciones y luego comprar tierras permanentes. A partir de los hallazgos que he visto anteriormente, el movimiento debe definir y probar nuevas instituciones mucho antes de mudarse a bases permanentes. Los sistemas de creencias idealistas e imprácticos implorarán, o peor aún, evolucionarán hasta convertirse en sectas. Debemos hacerlo mejor.





Teniendo esto en mente, tiene sentido revisar también otros ejemplos de la historia que conducen a una soberanía significativa. Si bien la mayor parte de mi investigación anterior se centra en el siglo XIX y la era contemporánea posterior a la Segunda Guerra Mundial, muchos otros movimientos soberanos surgieron antes en nuestra historia. Se podría decir que muchos de estos movimientos anteriores tuvieron un éxito mayor que los esfuerzos comunitarios y de convivencia modernos, ya que la sociedad, en ese momento, ya estaba centrada en pequeñas comunidades con fuertes ideales compartidos. Su existencia duradera también está muy determinada por el aislacionismo inherente o la influencia geopolítica que les proporcionaron las regiones en las que habitan estos movimientos.





En la era de Internet, donde las distancias son más cortas que nunca, el foso que las nuevas comunidades deben construir para protegerse debe adoptar una forma diferente a la de algunos de los movimientos similares del pasado, pero repasemos lo que sigue y aprendamos lo más que podamos.

Lista de movimientos y zonas históricas cuasi-auto-soberanas:

República de Dubrovnik (Ragusa) (1358–1808) – Costa del Adriático

Principios: Comercio marítimo, neutralidad y diplomacia.

Comercio marítimo, neutralidad y diplomacia. Aislamiento: Funcionó como una ciudad-estado con autonomía bajo la soberanía otomana y veneciana.

Funcionó como una ciudad-estado con autonomía bajo la soberanía otomana y veneciana. Éxito: ✔ Prosperó como centro comercial; mantuvo la independencia a través de la diplomacia.

✔ Prosperó como centro comercial; mantuvo la independencia a través de la diplomacia. Factores del fracaso: La conquista de Napoleón acabó con su soberanía.

La conquista de Napoleón acabó con su soberanía. Legado: Modelo de resiliencia de pequeños Estados a través de estrategias económicas y diplomáticas.





Confederación Suiza (1291-Presente) – Europa Central

Principios: Gobierno descentralizado, neutralidad y cooperación entre cantones.

Gobierno descentralizado, neutralidad y cooperación entre cantones. Aislamiento: Mantuvieron la independencia mientras estaban rodeados de imperios más grandes.

Mantuvieron la independencia mientras estaban rodeados de imperios más grandes. Éxito: ✔ Evolucionó hasta convertirse en una nación moderna y estable.

✔ Evolucionó hasta convertirse en una nación moderna y estable. Legado: Modelo para la gobernanza federal y la neutralidad.





Comunidades cimarronas (1600-1800) – América y el Caribe

Principios: Autonomía y resistencia a la esclavitud.

Autonomía y resistencia a la esclavitud. Aislamiento: Asentamientos remotos en bosques y montañas.

Asentamientos remotos en bosques y montañas. Éxito: ✔ Muchos resistieron durante siglos, muchos negociaron tratados con potencias coloniales.

✔ Muchos resistieron durante siglos, muchos negociaron tratados con potencias coloniales. Factores de falla: Vulnerable a la represión militar.

Vulnerable a la represión militar. Legado: Símbolos poderosos de resistencia y autodeterminación, con legados culturales en lugares como Surinam y Jamaica





Koinon de Zagori (1431–1868) – Epiro, Grecia

Principios: Autogobierno, defensa mutua y autonomía fiscal bajo la soberanía otomana.

Autogobierno, defensa mutua y autonomía fiscal bajo la soberanía otomana. Aislamiento: Funcionó como una confederación de aldeas con interacción limitada más allá del comercio y la gobernanza regionales.

Funcionó como una confederación de aldeas con interacción limitada más allá del comercio y la gobernanza regionales. Éxito: ✔ Mantuvo la autonomía durante siglos aprovechando el terreno montañoso y la diplomacia con el Imperio Otomano.

✔ Mantuvo la autonomía durante siglos aprovechando el terreno montañoso y la diplomacia con el Imperio Otomano. Factores de fracaso: Decayó debido a las reformas otomanas y las políticas de centralización en el siglo XIX, después de la revuelta nacionalista.

Decayó debido a las reformas otomanas y las políticas de centralización en el siglo XIX, después de la revuelta nacionalista. Legado: Prácticamente ninguno.





Reducciones Jesuíticas (1609-1767) – América del Sur

Principios: Asentamientos misioneros cristianos que promueven la vida comunitaria y la protección de los indígenas.

Asentamientos misioneros cristianos que promueven la vida comunitaria y la protección de los indígenas. Aislamiento: Aislado de la explotación colonial.

Aislado de la explotación colonial. Éxito: ✔ Prosperó cultural y económicamente. Tuvo éxito pero se disolvió cuando los jesuitas fueron expulsados de los territorios españoles y portugueses.

✔ Prosperó cultural y económicamente. Tuvo éxito pero se disolvió cuando los jesuitas fueron expulsados de los territorios españoles y portugueses. Factores de fracaso: Se disolvió tras la expulsión de los jesuitas.

Se disolvió tras la expulsión de los jesuitas. Legado: modelo único de cooperación intercultural. Se considera un caso excepcional de colonización europea que intentó proteger a los pueblos indígenas de la explotación, aunque es controvertido por su asimilación cultural.





Zomia (1000-presente): tierras altas del sudeste asiático

Principios: Sociedades sin Estado que resisten la gobernanza externa.

Sociedades sin Estado que resisten la gobernanza externa. Aislamiento: El terreno accidentado inhibe el control externo.

El terreno accidentado inhibe el control externo. Éxito: ✔ Persistió durante siglos a pesar de las presiones.

✔ Persistió durante siglos a pesar de las presiones. Desafíos: Creciente invasión del Estado.

Creciente invasión del Estado. Legado: Estudio en antropología anarquista y resistencia.





En todos los ejemplos anteriores, salvo Zomia, que es la sociedad más antigua y clandestina de este estudio, surgieron una enorme prosperidad y una ventaja competitiva económica mientras duraron estos movimientos. Suiza es un ejemplo obvio, que está muy en línea con el movimiento Zuzalu y donde la inversión a largo plazo tiene mucho sentido. Además, los ejemplos de Zagori y Dubrovnik muestran cómo un régimen a medida, controlado por un grupo homogéneo de partes interesadas, creó una riqueza duradera y un impacto cultural. Por último, el impacto social producido tanto por las comunidades cimarronas como por los reduccionistas jesuitas benefició a cientos de miles de personas que escaparon de la esclavitud y se protegieron contra la explotación.





Las sociedades en red del futuro deben producir el mismo impacto duradero y generalizado que todos los ejemplos anteriores de movimientos cuasi soberanos autodeterminados, y al mismo tiempo probar e implementar instituciones nuevas y sólidas diseñadas inicialmente para estructuras de gobernanza en cadena. Pero comprender cómo estos movimientos crecieron desde jurisdicciones marginales hasta ciudades, culturas y estados de enorme importancia es de suma importancia para el éxito a largo plazo de Zuzalu.





Como última sección de esta revisión, explicaré cómo surgieron, sobrevivieron y prosperaron muchas de estas jurisdicciones, así como lo que nosotros, como habitantes de Zuzalia, debemos entender antes de invertir millones de dólares en lugares permanentes que tal vez no nos quieran en el futuro. Al concluir este análisis con las siguientes pautas, espero apoyar al ecosistema en su exploración de los próximos pasos.

Lecciones para la convivencia moderna y los movimientos de estados en red:

Todas las comunidades autodeterminadas exitosas siguieron una combinación de las siguientes estrategias:

Desarrollar una fuerte cohesión económica y cultural.

Negociar reconocimiento legal y alianzas con potencias externas.

Utilice tecnología moderna para la gobernanza y seguridad descentralizadas.

Elija ubicaciones que minimicen la vulnerabilidad a las interferencias.

Participar en la diplomacia para gestionar las relaciones con los estados o potencias circundantes.

¿Qué pueden aprender de las comunidades autodeterminadas históricas?

Me parece claro, tras la revisión anterior, que las Sociedades Red deben fortalecer sus bases antes de convertirse en centros permanentes. Además, cultivar una fuerte cohesión y valor económico y cultural crea una serie de “monedas de cambio” que sólo pueden beneficiar la conversación a largo plazo con los Estados nacionales, algunos de los cuales pueden tratar de capturar el valor del ecosistema. Estas acciones deben tomarse con intención. Permitir un enfoque más abierto deja todos estos asentamientos permanentes expuestos a influencias y presiones externas que pueden hacer colapsar el movimiento en su conjunto. Es importante señalar que crear esta solidez y cohesión es igualmente importante para los interesados de estos ecosistemas y para la parte negociadora externa. Si el “enemigo” de estos movimientos cree que las personas detrás de estas Sociedades Red no se disolverán en la nada con su intervención, entonces ellos mismos buscarán negociar un enfoque colaborativo en lugar de luchar contra estos movimientos.





Además, al arraigar profundamente valores, tradiciones y narrativas compartidas dentro de sus sociedades, los Estados en red garantizan que sus miembros se mantengan firmes en su propósito colectivo, haciéndolos inmunes a la coerción o la subversión ideológica. Establecer economías internas sólidas, principalmente a través de sistemas financieros basados en blockchain, que superen el valor económico que estos participantes pueden obtener fuera de estas redes es una forma increíble de reforzar su independencia y atractivo para nuevos miembros. Hagamos que las ubicaciones de Zuzalu sean diez veces mejores que las grandes metrópolis y todos ganaremos.





Al mismo tiempo, se debe aprovechar la diplomacia estratégica y la innovación tecnológica para salvaguardar la autonomía. Las sociedades en red deben buscar proactivamente el reconocimiento legal y las alianzas, no a nivel individual sino en su conjunto. El reconocimiento internacional de las comunidades digitales y sus derechos soberanos probablemente se convertirá en un tema político muy controvertido en el siglo venidero. Un debate que nos afecta a todos. El uso de la negociación para disuadir la agresión y asegurar relaciones de cooperación con actores externos influyentes debe tener lugar tanto a nivel local, nacional como internacional. Asegurarse de que los lugares donde se compran los edificios permanentes estén en lugares remotos y protegidos, con poca atención de actores nacionales hostiles, puede ser otra táctica para garantizar la solidez a largo plazo. Este artículo sobre la teoría de juegos detrás de los antiguos centros religiosos , que intencionalmente se ubicaron en lugares que estaban fuera del alcance de las principales potencias regionales, con un enfoque especial en el Oráculo de Delfos, que fue compartido por mi querido amigo, James de TrojanDAO, es relevante en esta discusión.





Al mismo tiempo, se debe utilizar el diseño, la prueba y la implementación de modelos de gobernanza descentralizados y automatizados, contratos inteligentes y redes de comunicación cifradas para mejorar la seguridad y la adaptabilidad. Esto ya se está llevando a cabo a través de Zuzalu.city y Zuzalu Tech days, pero a estos proyectos se les debe sumar intencionalidad. Finalmente, la rentabilidad y la viabilidad económica solo pueden mejorar el impacto a largo plazo de estas infraestructuras tecnológicas. Además, la forma más fácil de cambiar el mundo es ganar dinero haciéndolo.





Al aplicar una combinación de estas estrategias, las Sociedades en Red pueden resistir las presiones externas y dar forma a su propio destino en el futuro. Incluso con estos hallazgos, el beneficio más importante de nuestro movimiento es el tiempo y la experiencia. La estrategia única de Zuzalu durante los últimos dos años permite que varios Zuzalianos prueben, exploren y aprendan por su cuenta qué funciona y qué no. Por lo tanto, el tiempo lo dirá. Por eso quiero recomendar cautela antes de que se dé un impulso generalizado para la adopción de infraestructura física permanente en nuestro movimiento de ciudades emergentes nómades.

Para quienes estudian historia y entienden la política local, lo que está sucediendo en Prospera no debería ser una sorpresa, sino una advertencia. Si los zuzalianos buscan comprar tierras permanentes, utilizar las estrategias mencionadas anteriormente puede ayudar a mejorar su éxito a largo plazo, así como la solidez de todo el movimiento.





Estamos entrando en una época de gran incertidumbre y cambio. Los líderes del mundo son muy diferentes a la mayoría de nosotros: casi siempre no comparten nuestros principios. No nos echemos polvo en los ojos con la esperanza de que la permanencia sea duradera. Aunque los partidarios políticos locales amistosos intenten atraer el capital humano vinculado a Zuzalu, cuando el movimiento alcance una influencia y un poder duraderos, estos facilitadores pueden convertirse en inhibidores. No debemos olvidar que nuestro nomadismo es nuestra defensa más contundente contra la captura externa, y una característica que no deberíamos apresurarnos a descartar.





Las estrategias, los ejemplos y el aprendizaje del pasado pueden ser útiles para determinar nuestros próximos pasos calculados hacia adelante, y al menos deberían ser considerados por cualquier movimiento que busque imponer la verdadera innovación y las Sociedades en Red de manera permanente.

Este artículo es el primero de tres documentos relacionados que publicaré el año que viene. Este artículo ofrece una perspectiva histórica sobre algunas decisiones importantes que los ecosistemas deben tomar en relación con las propiedades permanentes, pero hay otras cosas que también quiero probar y presentar a cualquiera que desee leer mis artículos. En las próximas semanas, espere un artículo de seguimiento que abordará la regeneración, las monedas complementarias y la Isla Voyager. ¡Se avecinan muchas cosas interesantes en 2025!





Si quieres recapitular mis últimos artículos, puedes encontrar mis artículos anteriores sobre Zuzalu aquí , aquí y aquí . Si tienes algún comentario o pregunta, publícalo a continuación o contáctame directamente en Telegram @xenofon.