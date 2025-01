Ike Wuxuu Ku Noolaa Mainnet: Furitaanka Dareeraha Dareeraha ee Aleph Zero

LONDON, Boqortooyada Ingiriiska, Noofambar 21st, 2024/Chainwire/--Ike wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo bilaabitaanka rasmiga ah ee Liquid Staking Token (LST), sA0, ee Aleph Zero. Marxaladdan muhiimka ah waxay siinaysaa beesha Aleph Zero hab cusub oo ay ula falgalaan shabakada iyagoo bixinaya dabacsanaan aan waxba u dhimayn abaal-marinaha.

Waa maxay sA0?

sA0 waa asalka asalka ah ee Ike Liquid Staking Token, oo loogu talagalay in lagu wanaajiyo khibrada saamiga ee Aleph Zero. Marka la eego sA0, isticmaalayaashu waxay saami ku yeelan karaan calaamadahooda AZERO si ay u taageeraan amniga shabakada oo ay u kasbadaan abaalmarino, dhammaan inta ay hantidooda ka dhigayaan mid dareere ah. Tani waxay ka dhigan tahay inay isticmaali karaan calaamadaha sA0 ee guud ahaan nidaamka deegaanka Aleph Zero, iyaga oo furaya fursado cusub oo ka qaybqaadashada iyo koritaanka. Macnaha, sA0 waxay awood siisaa isticmaalayaasha inay "saameeyaan oo isticmaalaan" isku mar.

sA0 Faa'iidooyinka

Dareeruhu waxay la kulmaan abaal-marin: Isticmaalayaashu waxay helayaan calaamado sA0 ah oo ay ku beddelanayaan AZERO-ga saamiga leh, taasoo u oggolaanaysa inay dareere ku jiraan iyagoo sii wadaya inay helaan abaal-marin.

Isdhexgalka Wanaagsan: sA0 waxay si aan kala go 'lahayn ula midowdaa Aleph Zero's siistemka deegaanka DeFi ee sii koraya, isaga oo u abuuraya faa'iidooyin iyo qiimo badan oo daneeyayaasha ah.

Ammaanka Shabakadda Xooggan: Iyadoo lagu dhiirigelinayo ka-qaybgalka weyn ee wax-soo-saarka, sA0 waxay taageertaa ammaanka guud iyo adkeysiga shabakadda Aleph Zero.

Dhisidda Dhanka Maamul Daadejinta Horusocod

Daah-furka sA0 waa tallaabo muhiim ah oo ku jirta khariidadda tubta Ike ee ku wajahan maamul-baahinta horusocod ah. Xaqiijinta inta badan boosasku u furan yihiin gelitaanka fasax la'aanta marka dawladnimadu nool tahay, Ike wuxuu bilaabay 7 ansaxayaasha bilowga ah oo ay ku jiraan Deutsche Telekom & STC Bahrain . Iyada oo qayb ka ah safarkan, Ike ayaa dhawaan soo bandhigi doona sifooyin dawladeed oo ay bulshadu wado, oo ay ku jiraan diiwaangelinta ansaxiyaha aan fasaxa lahayn, iyada oo marka hore miisaanaysa in ay yeelato 30 boos oo leh nidaam isku xidhidh oo si buuxda oo hufan. Tani waxay sahlaysa hab-deegaan ansaxeed firfircoon oo tartan leh, iyadoo bulshadu ay kaalin dhexe ka qaadanayso go'aan gaarista.





Stephen Novenstern, aasaasaha Ike, ayaa faallo ka bixiyay:





"Bixitaanka shabakadda guud ee sA0 waxay calaamad u tahay waqti xiiso leh Ike iyo beesha Aleph Zero labadaba. sA0 waxa ay soo bandhigtaa qalab awood badan oo wax lagu kala iibsanayo iyada oo la ilaalinayo dareeraha, waana bilawga balanqaadkayaga inaanu dhisno maamul baahsan, nidaam deegaan oo ay bulshadu wado. Laga soo bilaabo bilawgii Mashruuca Ike, waxaan rabnay inaan dhisno Hab-maamuuska Dareeraha Staking kaas oo aan furi doonin oo kaliya dareeraha saamiyada; Waxaan rabnay in aan Ike DAO gacanta ku dhigno inta ay le'eg tahay boqolleyda Validator kastaa helo, iyo in ay noqoto mid aan oggolaansho lahayn si loo galo liiska [Validator Registry]."

Maxaa Xiga

Iyadoo sA0 ay hadda nooshahay, Ike wuxuu ku martiqaadayaa beesha Aleph Zero si ay u sahamiyaan faa'iidooyinka cabitaanka dareeraha ah. Bilaha soo socda, Ike wuxuu diiradda saari doonaa balaadhinta utility sA0 gudaha nidaamka deegaanka iyo soo saarista sifooyinka maamulka taasoo sii xoojinaysa bulshada si ay u qaabayso mustaqbalkeeda. Isticmaalayaashu waxay wax badan ka arki karaan gudaha Ike Docs halkan .

Ku saabsan Ike

Ike waa guriga qandaraasyada caqliga leh ee sA0 Liquid Staking Protocol waxay ku nool yihiin Aleph Zero WASM. Si wada jir ah bulshada, ansaxiyayaasha, iyo kuwa kale ee wax ku dhisa nidaamka deegaanka, waxay si aasaasi ah u qaabeynayaan shabakada, bixinta dareeraha lakabka aasaasiga ah, abaal-marinno la isku dari karo, kordhinta ka qaybgalka iyo ugu dambaynta xoojinta amniga shabakadda.





Isagoo ka soo jiidanaya dhiirigelinta farshaxanka Japan ee Ikebana, Ike waxaa ka go'an inuu kobciyo nidaam deegaan oo wada nool oo adkaysi leh. Adigoo siinaya isticmaaleyaasha dabacsanaan iyo qulqulitaan safarkooda shaqo, Ike wuxuu awood siinayaa beesha Aleph Zero inay furto awoodda buuxda ee hantidooda iyagoo gacan ka geysanaya kobaca iyo xasilloonida shabakadda. Isticmaalayaashu waxay la socon karaan wararkii ugu dambeeyay oo ay la falgalaan shakhsiyaadka kale ee ay isku fikirka yihiin iyagoo ku biiraya Ike Discord bulshada iyo daba gal Twitter .

La xidhiidh

Agaasimaha Kobcinta

Alexios Konstantinidis

Ike

[email protected]

Sheekadan waxa loo qaybiyay siidaynta Chainwire ee hoos timaada HackerNoon's Business Blogging Program. Wax badan ka baro barnaamijka halkan