Ike entra no ar na Mainnet: desbloqueando o Liquid Staking no Aleph Zero

LONDRES, Reino Unido, 21 de novembro de 2024/Chainwire/--A Ike tem o orgulho de anunciar o lançamento oficial do seu Liquid Staking Token (LST), sA0, na Aleph Zero. Este marco fornece à comunidade Aleph Zero uma nova maneira de se envolver com a rede, oferecendo flexibilidade de staking sem comprometer as recompensas.

O que é sA0?

sA0 é o Liquid Staking Token nativo da Ike, projetado para aprimorar a experiência de staking no Aleph Zero. Com o sA0, os usuários podem fazer stake de seus tokens AZERO para dar suporte à segurança da rede e ganhar recompensas, tudo isso mantendo seus ativos líquidos. Isso significa que eles podem usar tokens sA0 em todo o ecossistema do Aleph Zero, desbloqueando novas oportunidades de participação e crescimento. Ou seja, o sA0 capacita os usuários a “fazer stake e usar” ao mesmo tempo.

Benefícios do sA0

Liquidez encontra recompensas: os usuários recebem tokens sA0 em troca de seus AZERO apostados, permitindo que eles permaneçam líquidos enquanto continuam ganhando recompensas.

Integração suave: o sA0 se integra perfeitamente ao crescente ecossistema DeFi da Aleph Zero, criando mais utilidade e valor para os participantes.

Maior segurança de rede: ao incentivar maior participação na participação, o sA0 oferece suporte à segurança geral e à resiliência da rede Aleph Zero.

Construindo em direção à descentralização progressiva

O lançamento do sA0 é um passo significativo no roteiro de Ike em direção à descentralização progressiva. Garantindo que a maioria dos slots estejam abertos para entrada sem permissão quando a governança estiver ativa, Ike lançou com 7 validadores iniciais incluindo Telecomunicações alemãs & STC Bahrein . Como parte dessa jornada, a Ike em breve apresentará recursos de governança orientados pela comunidade, incluindo registro de validador sem permissão, escalando inicialmente para ter 30 slots com um processo de vinculação on-chain totalmente transparente. Isso permitirá um ecossistema de validadores dinâmico e competitivo, com a comunidade desempenhando um papel central na tomada de decisões.





Stephen Novenstern, fundador da Ike, comentou:





“O lançamento da mainnet do sA0 marca um momento emocionante tanto para Ike quanto para a comunidade Aleph Zero. O sA0 oferece uma ferramenta poderosa para staking enquanto mantém a liquidez, e é apenas o começo do nosso compromisso em construir um ecossistema descentralizado e orientado pela comunidade. Desde o início do Projeto Ike, queríamos construir um Protocolo de Staking Líquido que não apenas desbloqueasse a liquidez em stake; queríamos colocar o Ike DAO no controle de qual porcentagem cada Validador obtém, e que ele não tivesse permissão para entrar na lista [Registro de Validadores].”

O que vem a seguir?

Com o sA0 agora ativo, Ike convida a comunidade Aleph Zero a explorar os benefícios do staking líquido. Nos próximos meses, Ike se concentrará em expandir a utilidade do sA0 dentro do ecossistema e lançar recursos de governança que capacitem ainda mais a comunidade a moldar seu futuro. Os usuários podem ver mais em Ike Docs aqui .

Sobre Ike

Ike é o lar dos contratos inteligentes do sA0 Liquid Staking Protocol ao vivo no Aleph Zero WASM. Junto com a comunidade, validadores e outros construtores no ecossistema, eles estão fundamentalmente remodelando a rede, entregando liquidez na camada base, recompensas componíveis, aumentando a participação e, finalmente, aprimorando a segurança da rede.





Inspirando-se na arte japonesa de Ikebana, Ike está comprometido em promover um ecossistema harmonioso e resiliente. Ao fornecer aos usuários flexibilidade e liquidez em sua jornada de staking, Ike capacita a comunidade Aleph Zero a desbloquear todo o potencial de seus ativos enquanto contribui para o crescimento e estabilidade da rede. Os usuários podem se manter atualizados sobre os últimos desenvolvimentos e se envolver com outros indivíduos com ideias semelhantes ao se juntarem à Ike Discórdia comunidade e seguindo em Twitter .

