Ike gaat live op Mainnet: Liquid Staking ontgrendelen op Aleph Zero

LONDEN, Verenigd Koninkrijk, 21 november 2024/Chainwire/--Ike is trots om de officiële lancering van zijn Liquid Staking Token (LST), sA0, op Aleph Zero aan te kondigen. Deze mijlpaal biedt de Aleph Zero-community een nieuwe manier om met het netwerk in contact te komen door flexibiliteit in staking te bieden zonder concessies te doen aan beloningen.

Wat is sA0?

sA0 is Ike's eigen Liquid Staking Token, ontworpen om de staking-ervaring op Aleph Zero te verbeteren. Met sA0 kunnen gebruikers hun AZERO-tokens inzetten om de netwerkbeveiliging te ondersteunen en beloningen te verdienen, terwijl ze hun activa liquide houden. Dit betekent dat ze sA0-tokens kunnen gebruiken in het ecosysteem van Aleph Zero, waardoor nieuwe kansen voor deelname en groei worden ontsloten. Dit betekent dat sA0 gebruikers in staat stelt om tegelijkertijd te "staken en te gebruiken".

sA0 Voordelen

Liquiditeit ontmoet beloningen: gebruikers ontvangen sA0-tokens in ruil voor hun ingezette AZERO, waardoor ze liquide blijven en tegelijkertijd beloningen blijven verdienen.

Soepele integratie: sA0 integreert naadloos met het groeiende DeFi-ecosysteem van Aleph Zero, waardoor stakers meer nut en waarde krijgen.

Sterkere netwerkbeveiliging: door een grotere deelname aan staking te stimuleren, ondersteunt sA0 de algehele beveiliging en veerkracht van het Aleph Zero-netwerk.

Bouwen aan progressieve decentralisatie

De lancering van sA0 is een belangrijke stap in Ike's routekaart richting progressieve decentralisatie. Om ervoor te zorgen dat de meeste slots open zijn voor permissionless entry wanneer governance live is, lanceerde Ike met 7 initiële validatoren inbegrepen Duitse Telekom & STC Bahrein . Als onderdeel van deze reis zal Ike binnenkort community-gedreven governance-functies introduceren, waaronder permissionless validator registration, die in eerste instantie wordt geschaald naar 30 slots met een volledig transparant on-chain bonding-proces. Dit zal een dynamisch en competitief validator-ecosysteem mogelijk maken, waarbij de community een centrale rol speelt in de besluitvorming.





Stephen Novenstern, oprichter van Ike, merkte op:





“De lancering van sA0 op het mainnet markeert een spannend moment voor zowel Ike als de Aleph Zero-community. sA0 biedt een krachtige tool voor staking met behoud van liquiditeit, en het is nog maar het begin van onze toewijding om een gedecentraliseerd, community-gedreven ecosysteem te bouwen. Vanaf het begin van het Ike Project wilden we een Liquid Staking Protocol bouwen dat niet alleen gestakete liquiditeit zou ontgrendelen; we wilden de Ike DAO de controle geven over welk percentage elke Validator krijgt, en dat het toestemmingsloos zou zijn om op de [Validator Registry]-lijst te komen.”

Wat nu?

Nu sA0 live is, nodigt Ike de Aleph Zero-community uit om de voordelen van liquid staking te verkennen. In de komende maanden zal Ike zich richten op het uitbreiden van het nut van sA0 binnen het ecosysteem en het uitrollen van governance-functies die de community verder in staat stellen om haar toekomst vorm te geven. Gebruikers kunnen meer zien in de Ike Docs hier .

Over Ike

Ike is de thuisbasis van de sA0 Liquid Staking Protocol smart contracts live op Aleph Zero WASM. Samen met de community, validators en andere bouwers in het ecosysteem, hervormen ze het netwerk fundamenteel, leveren ze liquiditeit op de basislaag, composable rewards, verhogen ze de participatie en verbeteren ze uiteindelijk de netwerkbeveiliging.





Geïnspireerd door de Japanse kunst van Ikebana, zet Ike zich in voor het bevorderen van een harmonieus en veerkrachtig ecosysteem. Door gebruikers flexibiliteit en liquiditeit te bieden in hun staking-reis, stelt Ike de Aleph Zero-community in staat om het volledige potentieel van hun activa te ontsluiten en tegelijkertijd bij te dragen aan de groei en stabiliteit van het netwerk. Gebruikers kunnen op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en in contact komen met andere gelijkgestemde personen door lid te worden van de Ike Discord gemeenschap en het volgen ervan Twitter .

