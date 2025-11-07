LP-Free Perpetuals Exchange Leverup teraz k dispozícii, poháňaný Monad

, úplne nová perpetuálna burza bez poskytovateľa likvidity (LP), oficiálne spustila, ponúka obchodníkom platformu DeFi novej generácie postavenú na blockchain Monade vrstvy 1. New York, United States, November 6th, 2025/Chainwire/-- Leverup Leverup Podporované Makers Fund, LeverUp poskytuje decentralizovanú obchodnú skúsenosť s bezkonkurenčnými otvorenými úrokmi, bezplatnými poskytovateľmi likvidity a škálovateľnosťou, čo ponúka obchodníkom nulové poplatky. Toto partnerstvo umožní LeverUp využiť svoje on-chain, transparentné obchodovanie s perpetua na maximum v Monadovej rýchlej a škálovateľnej blockchain vrstvy 1. Súčasná trhová krajina je poznačená obmedzenou flexibilitou a vysokými transakčnými nákladmi na obchodných platformách. LeverUp zavádza alternatívny model, ktorý prerozdeľuje všetky protokolové poplatky späť obchodníkom, namiesto toho, aby ich zdieľal s poskytovateľmi likvidity. Krajina DeFi naďalej ponúka potenciálne príležitosti pre obchodníkov a investorov, ale pretrvávajú štrukturálne neefektívnosti: likvidita je roztrieštená cez bazény a protokoly, núti obchodníkov, aby rozdelili svoj kapitál a znížili výnosy, a komplikované štruktúry poplatkov vytvárajú trenie a zvyšujú riziko pre používateľov. LeverUp bol postavený na riešenie týchto systémových výziev. Postavený na Monade, LeverUp predstavuje novú technologickú hromadu navrhnutú od začiatku, aby vyriešila problémy s likviditou, poplatkami a transparentnosťou a zároveň poskytla najlepší výkon vo svojej triede, pákový efekt atď. LeverUp poskytuje používateľom plnú transparentnosť, kde je každá pozícia, metrika a tok protokolu v reťazci a overiteľný. LeverUp odstraňuje obmedzenia zvyčajne spojené s tradičnými LP a na tejto platforme otvorené úrokové stupnice nezávisle od TVL, hĺbky likvidity alebo pasívnych poskytovateľov a obchodníci sa priamo zapájajú do protokolu. Nativné vyrovnanie LVUSD platformy integruje vrstvu stablecoinov, čo prináša stabilitu, kompozibilitu a kapitálovú efektívnosť v celom ekosystéme.Nedotknutá hĺbka trhu platformy DeFi porušuje stropy likvidity v porovnaní s inými platformami, čo umožňuje bezprecedentnú efektívnosť kapitálu a skutočne flexibilný otvorený záujem. Používatelia sa môžu dozvedieť viac o Testnet na . Vyhľadávanie.gitbook.io aplikácia.leverup.xyz Vyhľadávanie.gitbook.io aplikácia.leverup.xyz O spoločnosti LeverUp LeverUp je bezplatná perpetuals výmena, ktorá poskytuje nekapitalizované otvorené úroky, 100% redistribúcia poplatkov pre obchodníkov, a pákový efekt až 1001x. S nespočetnými perpetual platformy na trhu, LeverUp je diferenciátor, ktorý ponúka väčšiu flexibilitu, native LVUSD vyrovnanie, nekapitalizované hĺbka trhu, a plnú transparentnosť, kde nič nie je skryté a nič nie je mimo reťazca. Na vysokovýkonných verejných reťazcoch poskytuje dizajn bez LP spoločnosti LeverUp obchodníkom takmer CEX a skutočnú DeFi kompozibilitu - takže protokoly sa spájajú ako Lego a sieťové efekty. kontaktovať Adam Simon štyridsať oznámení pre Makers Fund Zľavy na Adam@fortyseven.com \n \n This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon’s Business Blogging . Do Your Own Research before making any financial decision. Programy Tento príbeh bol publikovaný ako tlačová správa Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Programy Programy