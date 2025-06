Flipster robí debut Esports ako oficiálny partner pre výmenu kryptomien v tíme TALON Dota 2

Panama City, /Panama, 8. mája 2025, /Chainwire/--Flipster, jedna z najrýchlejšie rastúcich obchodných platforiem s derivátmi kryptomien na svete, dnes oznámila exkluzívne partnerstvo s Talón , jedna z popredných herných organizácií v Ázii, súťažiaca v 10 hlavných tituloch - vrátane Dota 2, League of Legends a Valorant - v siedmich krajinách.





Ako súčasť spolupráce bude tím TALON Dota 2 oficiálne súťažiť pod názvom Flipster Talon, pričom Flipster zabezpečí menovacie práva pre tím na budúci rok.





Tento míľnik tiež stanovuje Flipster ako oficiálny partner Crypto Exchange spoločnosti TALON, čo označuje debut platformy v rýchlo sa rozširujúcom globálnom priestore eSports. Tieto iniciatívy sa zameriavajú na prepojenie energie eSports s posilnením digitálnych aktív, podporou vzdelávania, interaktivity a inkluzívnej účasti v oboch svetoch.





„Esports je jednou z najzaujímavejších hraníc pre kultúru Web3, aby sa rozvíjala,“ povedal Youngsun Shin, vedúci produktov a partnerstiev spoločnosti Flipster. „Cez Flipster Talon podporujeme nový druh spojenia s digitálnou generáciou, ktorá si cení otvorenosť, kreativitu a začlenenie – tie isté hodnoty, ktoré sú základom kryptomien.“

Počnúc radom TALON Dota 2, Flipster a TALON rozbehnú sériu spoluvytvoreného obsahu, kampaňových kvapiek a digitálnych aktivácií fanúšikov zameraných na prehĺbenie zapojenia fanúšikov a zvýšenie prístupnosti kryptomien.





“Flipster partnerstvo s TALON je založené na spoločnom záväzku prístupu a začlenenia,” Youngsun dodal. “Zameriavaním sa na free-to-play tituly a prístup hráč-prvý, Flipster podporuje hernú komunitu v celom spektre – od príležitostných fanúšikov až po profesionálnych športovcov – rovnako ako posilňuje začiatočníkov a skúsených obchodníkov prostredníctvom svojej platformy.”

„Sme nadšení, že môžeme privítať Flipster do rodiny TALON,“ povedal Sean Zhang, generálny riaditeľ spoločnosti TALON. „Ako inovátori vo svojom odbore, Flipster zdieľa náš záväzok posunúť hranice a vytvoriť bohatšie fanúšikovské zážitky.

Od svojho založenia v roku 2021 Flipster rýchlo rástol a teraz slúži viac ako miliónu používateľom v takmer 200 krajinách.S inštitucionálnou infraštruktúrou a myslením založeným na komunite je Flipster na misii, aby obchodovanie s kryptomenami bolo prístupnejšie, odmeňujúce a zábavné.

Úplné nasadenie Flipster Talon je naplánované na jún, vrátane podpisov hráčov, obsahu spoločnej značky a spustenia videa na začiatok partnerstva.

O spoločnosti Flipster

Flipsterové je globálna obchodná platforma pre kryptomeny, ktorá poskytuje rýchly, bezpečný a intuitívny prístup k digitálnym aktívam.Ponúka viac ako 350 obchodných párov na spotových a futures trhoch - s až 100x pákovým efektom a nulovými obchodnými poplatkami - Flipster vybavuje obchodníkov nástrojmi na efektívne vykonávanie stratégií.





Okrem obchodovania poskytuje Flipster používateľom prístup k kapitálovo efektívnym príležitostiam, vrátane programov na zarábanie peňazí a tokenových airdrops. Postavený na základe bezpečnosti, transparentnosti a inovácií na prvom mieste, Flipster si kladie za cieľ ponúknuť bezproblémový obchodný zážitok pre používateľov, ktorí sa zaoberajú digitálnymi aktívami v dynamických trhových podmienkach.





Za posledný rok zaznamenal Flipster rýchly rast, pričom objem obchodovania vzrástol o 856% a Celkové užívateľské aktíva Na platforme sa zvýšil o viac ako 6 000%, čím sa upevnila jeho pozícia ako popredná burza derivátov.

Pre viac informácií môžu používatelia navštíviť flipster.io alebo nasledovať X .

O Talone

Talón je popredná e-športová a zábavná organizácia so sídlom v Hongkongu, s konkurencieschopnými tímami a operáciami v celej Ázii. TALON je známy svojou dominantou v tituloch, ako sú League of Legends, Dota 2, Arena of Valor a ďalšie, ako aj rastúcou obsahovou platformou a značkovými spoluprácami založenými na životnom štýle.

kontaktovať

Flipsterové

Príslušenstvo pre flipster.io

Tento príbeh bol publikovaný ako tlačová správa Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program.

