Flipster fè Esports debutan kòm ofisyèl patnè echanj kriptografik nan ekip la Dota 2 nan TALON

Panama City, /Panama, 8 Me, 2025, /Chainwire/--Flipster, youn nan pi vit-gwo platfòm komès derivatif kriptografik nan mond lan, te anonse jodi a yon patnè eksepsyonèl ak Talon nan , youn nan òganizasyon yo ki pi gwo konpetitif jwèt nan Azi, konpetisyon nan 10 tit gwo - ki gen ladan Dota 2, League of Legends, ak Valorant - nan sèt peyi.





Kòm yon pati nan kolaborasyon an, ekip la nan TALON Dota 2 pral ofisyèlman konpetisyon anba non Flipster Talon, ak Flipster asire dwa nan non pou ekip la pou ane pwochen.





Yon milye sa a tou etabli Flipster kòm Official Crypto Exchange Partner nan TALON, marye debutan an nan platfòm la nan espò esports mondyal la ki espand rapidman. Inisyativ sa yo ap eseye jwi enèji a nan esports ak empowerment nan asit dijital, amelyore edikasyon, interaktivite, ak patisipasyon enklizyon nan tou de mond yo.





"Esports se youn nan fronti yo ki pi enteresan pou kilti a Web3 pou pwolonje," te di Youngsun Shin, Head of Product and Partnerships nan Flipster. "Pou Flipster Talon, nou ap defann yon nouvo kalite koneksyon ak yon jenerasyon dijital-natif natal ki valè louvri, kreyativite, ak enklizyon - valè yo menm ki baze sou kriptografik. "

“Esports is one of the most exciting frontiers for Web3 culture to thrive,” said Youngsun Shin, Head of Product and Partnerships at Flipster. “Through Flipster Talon, we’re championing a new kind of connection with a digital-native generation that values openness, creativity, and inclusion — the same values that underpin crypto.”





Kòmanse ak Dota 2 tablo a nan TALON, Flipster ak TALON yo pral rale yon seri de kontni co-kreye, kampanye drop, ak aktivasyon fanatik dijital ki fèt yo amelyore angaje fanatik ak fè kriptografik plis aksèb.





"Partnership la nan Flipster ak TALON se ki baze sou yon kominikasyon pataje pou aksè ak enklizyon," Youngsun te ajoute. "Pa konsantre sou free-to-play tit yo ak yon apwòch jwè-premye, Flipster sipòte kominote a jwèt nan tout spektrum - ki soti nan fanatik casual nan atlèt pwofesyonèl - menm jan li empowered tou de kòmanse ak ki gen eksperyans komèsan nan platfòm li yo. "

"Partnership la nan Flipster ak TALON se ki baze sou yon kominikasyon pataje pou aksè ak enklizyon," Youngsun te ajoute. "Pa konsantre sou free-to-play tit yo ak yon apwòch jwè-premye, Flipster sipòte kominote a jwèt nan tout spektrum - ki soti nan fanatik casual nan atlèt pwofesyonèl - menm jan li empowered tou de kòmanse ak ki gen eksperyans komèsan nan platfòm li yo. "





"Nou se kontan pou akeyi Flipster nan fanmi la TALON," te di Sean Zhang, CEO nan TALON. "Kòm inovatè nan jaden yo, Flipster pataje apwòch nou an pou pouse limit yo ak kreye eksperyans fanatik plis. Anplis de sa, nou eksplore nouvo fason enteresan yo pote jwèt ak kilti kriptografik ansanm. "

"Nou se kontan pou akeyi Flipster nan fanmi la TALON," te di Sean Zhang, CEO nan TALON. "Kòm inovatè nan jaden yo, Flipster pataje apwòch nou an pou pouse limit yo ak kreye eksperyans fanatik plis. Anplis de sa, nou eksplore nouvo fason enteresan yo pote jwèt ak kilti kriptografik ansanm. "





Soti nan fondasyon li yo nan 2021, Flipster te grandi rapidman, kounye a sèvi ak plis pase yon milyon itilizatè nan prèske 200 peyi. Avèk enfrastrikti nan nivo enstitisyon ak yon mentalite kominote premye, Flipster se sou yon misyon fè komès kriptografik plis aksesib, rekonpans, ak plezi.

Yon deplwaman plen nan Flipster Talon se mete pou mwa jen, ki gen ladan sigarèt jwè, kontni co-branded, ak yon videyo lanse yo marque debutan an nan patnèz la.

Sou Flipster

Flipster se yon platfòm komès kriptografik mondyal ki bay aksè rapid, san danje ak entelijan nan aktiv dijital yo. Flipster ofri plis pase 350 pafè komès atravè mache spot ak futures - ak jiska 100x levage ak zèb komès - ekipman komèsan ak zouti yo egzekite estrateji efikasman.





Plis pase komès, Flipster bay itilizatè ak aksè a opòtinite kapital-efikas, ki gen ladan fè pwogram, ak token airdrops. Baze sou yon fondasyon nan sekirite, transparans, ak itilizatè-premye inovasyon, Flipster vle ofri yon eksperyans komès sansasyonèl pou itilizatè angaje ak aktiv dijital nan kondisyon dinamik nan mache a.





Nan ane ki sot pase a, Flipster te gen yon ogmantasyon rapid, ak volim komès ogmante pa 856% ak Total aktyèl itilizatè sou platfòm la ogmante pa plis pase 6,000%, konsolide pozisyon li kòm yon echanj derivatif dirijan.

Pou aprann plis, itilizatè ka vizite Flipster.io nan Ou swiv X .

sou Talon

Talon nan se yon ki mennen esports ak amizman òganizasyon ki sitiye nan Hong Kong, ak ekip konpetitif ak operasyon atravè Azi. TALON se li te ye pou dominasyon li nan tit tankou League of Legends, Dota 2, Arena of Valor, ak plis ankò, osi byen ke platfòm kontni ogmante li yo ak kolaborasyon mak ki orijinale.

Kontakte

Flipvèt

Pwodwi pou Telefòn

Istwa sa a te pibliye kòm yon piblisite pa Chainwire anba HackerNoon's Business Blogging Program.

Istwa sa a te pibliye kòm yon piblisite pa Chainwire anba HackerNoon's biznis Blogging Pwogram .