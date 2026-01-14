AI හි ආකර්ෂණීය ලෝකයකදී, Miniswap නිර්මාණකරුවන් රසයට ඔට්ටු කරනවා

How Two Students From Cambridge Are Building the Anti-Algorithm Marketplace Cambridges සිට ශිෂ්යයන් දෙදෙනෙකු Anti-Algorithm Marketplace ගොඩනැගීම Silicon Valley යනු නව ආගමයක් වන අතර එහි දෙවියන් වන්නේ ඉස්මතු බුද්ධිය ය. ඕනෑම Y Combinator ප්රදර්ශන දිනයකට ඇවිදින්න සහ සන්නිවේදනය අනිවාර්යයෙන්ම AGI කාල සීමාවන්, පරිවර්තකය ආකෘති සහ සියලු දේ ස්වයංක්රීය කරනු ලබන AI නියෝජිතයන් බවට පත් වේ. Will Hanna and Zak Singh heard the sermon. they just chose not to convert. ඔවුන් විරුද්ධව විරුද්ධව විරුද්ධව විරුද්ධව විරුද්ධව විරුද්ධව විරුද්ධව විරුද්ධව විරුද්ධව විරුද්ධව විරුද්ධව විරුද්ධව විරුද්ධව විරුද්ධ විය. "අපගේ YC ප්රමාණයේ බොහෝ අය AI විකුණුම් නියෝජිතයන්, AI පාරිභෝගික සේවා, AI coding සහකාරයන් ගොඩනඟාගෙන ඇත," Miniswap, Warhammer වෙළඳසැල සමීප නිර්මාතෘ වන Hanna පවසයි. "ඒත් අපි නිතරම ඇහුවා: අපි හැමදේම ස්වයංක්රීය කරන විට අහිමි වන්නේ කුමක්ද? ඩොලර් මිලියන 3.5ක් එකතු කළා ඔවුන්ගේ පිළිතුර වන්නේ පුළුල් ලෙස සකස් කරන ලද වෙළෙඳපොළකි: ස්වයංක්රීයතාවට වඩා කුසලානය මත ඔට්ටු, සෑම වියදමකටම ප්රමාණයට වඩා නයිස් සමාජය මත ඔට්ටු, ගෝලීය ආකර්ෂණයට වඩා අමුද්රව්ය මත ඔට්ටු. A Friendship Forged in Post-Lockdown Cambridge Post-Lockdown Cambridge හි ඇති මිත් රත්වයක් තේරුම් ගැනීම සඳහා උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ කැම්පස් තේරුම් ගත යුත්තේ 2021 අගෝස්තු මාසයේදී. ශිෂ්යයන් සබැඳි අවශ්යතාවයෙන් පසු ආපසු වැළකී ඇත. ඔවුන් අතර Hanna සහ Singh, ඒ කාලයේ, විද්යාව හා පරිගණක විද්යාව පර්යේෂකයන් සහ කාමර ශිෂ්යයන් විය. "මම මුලින්ම Zak හමුවූ විට, මම ඔහු කුමක් කළ යුතු බව ඇයට ඇහුවා, පනත කාලයේ දී, සාමාන්ය දෙයක් බලාපොරොත්තු,"Hanna මතක් කරයි. "එයා කිව්වා, 'මම Steely Dan සවන්. Miniswap ඔවුන්ගේ මිත් රත්වය බුද්ධිමය විවාද, ඉතිහාසය සඳහා ගෞරවය, සහ ග්රෑන්ට්චෙස්ටර් මඩෝස් හරහා නිතිපතා ඇවිදීමට - ප්රසිද්ධ බ් රිතාන් ය Mathematician, Alan Turing, විශ්ව යන්ත්රය සිතා ඇති තැන - ඔවුන්ගේ ප්රියතම පැබ්, Blue Ball Inn. The Pub Where It Started ඇරඹුනේ කොහේද Pub එක සින්ග් පරිගණක විද් යාව සඳහා ඔහුගේ ඩොක්ටර් අධ්යයනය සඳහා රැඳී සිටියා. හැනා ලන්ඩනයේ CEO උපදේශන ආයතනයක සේවය කරන අතර, පසුව නීති පාසල සඳහා කැනඩාවට ආපසු පැමිණියා. හැනාගේ නීති විද් යාලයේ පළමු වසරට පසු වසන්තයේ දී, ඔහු සින්ග් සංචාරය කිරීමට බ් රිතාන් යයට ගියේය. "මම මතකයි Zak එකපාරටම මාව දිහා බලලා කිව්වා, 'විල්, මට ආරම්භයක් සඳහා අදහසක් තියෙනවා.මම Warhammer miniatures සඳහා වෙළෙඳපොළ ගොඩනැගීමට අවශ්යයි, මම හිතන්නේ ඔබ මෙය කිරීමට නිවැරදි පුද්ගලයා කියලා. " ඉන්පසු මාස කිහිපයක් ඇතුළත ඔහු නීති විද් යාලයෙන් පිටතට ගියේ සියල්ලට ඇතුළත් කිරීමටය. Why Not AI? ඇයි කාටවත් නැත්තේ? සින්ග්ගේ තාක්ෂණික දැනුම සහ ආයෝජකයෝ AI සඳහා ආකර්ෂණීය බව සලකා බලන විට, ඇයි AI සමාගමක් ගොඩනැගන්නේ නැත්තේ? "අපි AI භාවිතා කරන්නේ මෙවලමක් ලෙස," සින්ග් පැහැදිලි කරයි. "අපි මෙවලමක් භාවිතා කරන්නේ ටැක්සෝනියාවන් ගොඩනඟා ගැනීම සඳහා..ඒත් අපි AI සමාගම නොවේ, මොකද AI ප්රශ්නය නොවේ. ස්වයංක්රීයතාවය හරහා සිලික් වලයින් ප්රමාණය සොයමින් සිටින අතර, සින්ග් සහ හැනා, වෘත්තීයතාවය වඩා වෘත්තීයතාවය වටිනා කරන සමාජයන් සඳහා සැලකිලිමත්ව ගොඩනැගිලි කිරීමට අවශ්ය ජනතාවගේ විශාල, පහසුවෙන් සේවය කරන වෙළෙඳපොළක් ඇත. Taste as Competitive Advantage තරඟකාරී වාසි ලෙස රසය "AI මූලික වශයෙන් සාමාන්යයට ආපසු හැරීම ගැනයි," හැනා පැහැදිලි කරයි. "ඒත් රසය? රසය පැත්තක් තෝරා ගැනීම ගැනයි, දත්තයට අවම නොවීමේ ආකාරයෙන් කුමක්ද සිසිල් හෝ කුමක්ද වටිනා බව තීරණය කිරීම ගැනයි." අනෙකුත් වෙළෙඳපොළ විනෝදාස්වාදය සඳහා පරිශීලක වන අතර, සින්ග් සහ හෑනා ටැක්සෝනියාව, ප්රවර්ගය කිරීම සහ "සංස්කරණ ආකෘතිය සඳහා තොරතුරු" ගැන ආකර්ෂණීය වේ. "Warhammer ක්රීඩකයන් සිය ගණනක් පැය ගණනාවක් පිරිනැමීම සඳහා පිරිනැමෙනු ඇත," Hanna පවසයි. "ඔවුන් සැබවින්ම දේවල් නිවැරදිව ලබා ගැනීම ගැන දැඩි ලෙස සැලකිලිමත් වේ. The Partnership සහයෝගය ඔවුන්ගේ පළමු YC අයදුම්පත ප් රතික්ෂේප කරන ලදී.ඒත් ඔවුන්ගේ ශීත 2025 සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන්, ඔවුන් ඔවුන්ගේ MVP ආරම්භ කිරීමෙන් දින කිහිපයක සිට.Hanna මතක් කරන්නේ ඔවුන්ගේ YC සහකරු වන Pete Koomenගෙන් අවසන් ප්රශ්නය: "ඔබ ආරම්භ කරන්නේ කවදාද?" “අද හෙට” ඔවුන් කිව්වා. ඊළඟ පැය 24 ක් අපද්රව්ය විය - ඔවුන්ගේ MVP යැවීම, Koomen ඔවුන්ගේ පළමු පරිශීලකයා ලෙස ඇතුළත් කිරීම, පසුව ඇමතුමක් ලැබීමෙන් පසු ඔවුන් YC හි ස්ථානයක් ලබා දීම. ආයෝජකයින් විශ්වාස කරන දේ නිෂ්පාදන පමණක් නොවේ – එය සහයෝගයක් විය. සින්ග් ගැඹුරු තාක්ෂණික දැනුම සහ ක්ෂේත්ර දැනුම ගෙන එයි. හැනා ආකර්ෂණීය සිතුවිලි, මෙහෙයුම් ගෞරව, සහ සන්නිවේදන හැකියාවන් උපදේශ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනාකරණ කළමනා Beyond Warhammer Warhammer වලට වඩා Warhammer සමඟ ආරම්භ කරන විට, නිර්මාණකරුවන් වඩාත් විශාල අවස්ථාවක් දකිනවා. "මෙය වඩා හොඳ වේදිකාවන් සුදුසු ප්රජීවී ප්රජීවීයන් සමඟ නිවුස් ආකෘති දහස් ගණනක් ඇත," හැනා පවසයි. "මොඩල් දුම්රිය, Custom Fountain Pen, Mechanical Keyboards.Wherever you find obsessive hobbyists, we can build something valuable." මෙම දර්ශනය වෙළෙඳපොළෙන් පිටතට, කොමිසම පද්ධති, දැනුම බෙදාහැරීමේ වේදිකාවන් සහ සමාජ ක්රියාකාරකම් වෙත සීමා වේ. "අපි වෙළෙඳපොළ ගොඩනැගීම පමණක් නොවේ.අපි නිර්මාණශීලී සන්නිවේදන සාර්ථකව වර්ධනය කිරීමට ආයුධ ගොඩනැගීම වේ." The Contrarian Bet විරුද්ධ ඔට්ටු AI-generated slop හි අන්තර්ජාලය මුහුදු වන ලෝකයේ දී, Miniswap වෙනස් දෙයක් සංකේත කරයි. "අපි කිසිම ආකාරයකින් AI විරුද්ධ නැහැ," Hanna පැහැදිලි කරයි. "අපි කිසිම ආකාරයකින් AI විරුද්ධ නැහැ," Hanna පැහැදිලි කරයි. "අපි ලබා ගත හැකි හොඳම මෙවලම් භාවිතා කරනවා, LLMs ඇතුළත්.ඒත් අපි මෙවලම නිෂ්පාදනයේ මාර්ගෝපදේශය පෙන්වන්න අවශ්ය නැහැ. එය පරිගණක විප්ලවය සිතුවේ ටියුරිං විසින් සිතුවේ එකම ගසකදී සකස් කරන ආකල්පයකි.මේ ආකල්පය පරිගණක විප්ලවය මත පරිගණකයේ පරිගණකයේ පරිගණකයේ පරිගණකයේ පරිගණකයේ පරිගණකයට පරිගණකයේ පරිගණකයට පරිගණකයට පරිගණකයට පරිගණකයට පරිගණකයට පරිගණකයට පරිගණකයට පරිගණකයට පරිගණකයට පරිගණකයට පරිගණකයට පරිගණකයට පරිගණකයට පරිගණකයට පරිගණකය. AI හි ආකර්ෂණීය ලෝකයේ දී, විල් හැනා සහ සකස් සින්ග් වඩා බලවත් දෙයක් මත ඔට්ටු කරන්නේ: රසය, සමාජය සහ මිනිස් වෘත්තිය. ඔවුන්ගේ ආයෝජකයින් ඩොලර් මිලියන 3.5 ක් ඔට්ටු කරන්නේ ඔවුන් නිවැරදි බවය. This story was published by Steve Beyatte under HackerNoon's ලියාපදිංචි කිරීම Business Blogging වැඩසටහන .