Agent-based Modeling සහ Simulation සමඟ Blockchain පද්ධති අධ්යයනය කිරීම

(1) Onder Gurcan, Universit ́e Paris-Saclay, CEA, List, F-91120, Palaiseau, ප්රංශය, ([email protected]).

Blockchain පද්ධති අධ්යයනය සඳහා නියෝජිත මත පදනම්ව ආකෘති කිරීම සහ සමුදාය භාවිතා කිරීම ගැන

බිට්කොයින් (Bitcoin) යනු බිට්කොයින් (Bitcoin) යන මූලික දත්ත ගොඩනැගිල්ලක් වන අතර, ගිණුම් අතර ඩිජිටල් මුදල් ගනුදෙනු ප් රමාණවත් වන අතර, සෑම බ්ලැක්ක් එකකින්ම අන්තිම බ්ලැක් එකකට ක් රිප්ටෝගිකව සම්බන්ධ වන අතර, බ්ලැක්ස් අන්තර්ගතය පිළිබඳ නුසුදුසු / අසාමාන්ය වෙනස් කිරීම ඉතා දුෂ්කර වේ. මෙම ප්රොටොක්ටෝල් අනුගමනය කරන සහභාගිතා එක්ව බෙදාහැරෙන, ආර්ථික, සමාජ හා තාක්ෂණික පද්ධතියක් නිර්මාණය කළ හැකිය.





Technically speaking, a blockchain system is an open and distributed transaction system composed of participants called users and block creators. All participants of a blockchain system store unconfirmed transactions in their memory pools and confirmed transactions in their blockchains. however, it should be noted that, a participant may enter into several blockchain systems at the same time and can have different objectives and expectations in each.





ඊට අමතරව, blockchain පද්ධති පහත දැක්වෙන විශේෂාංග තුනක් ඇත.





— Blockchain පද්ධති බෙදාහැරෙන පද්ධති. Leslie Lamport පවසන පරිදි [1], බෙදාහැරෙන පද්ධතිය ඔබ පවා දැන සිටියේ නැති පරිගණකයේ අසාර්ථකත්වය ඔබේම පරිගණකය භාවිතා කිරීමට නොහැකි විය හැකි බව ය. බොහෝ බෙදාහැරෙන පද්ධති (blockchain පද්ධති ඇතුළත්) බෙදාහැරෙන දත්ත ගබඩා කිරීම හෝ සැකසීම සඳහා ඉහළ ප්රවේශයක් ලබා ගැනීමට ප්රධාන අරමුණු වලින් එකක් ලෙස අසාර්ථකතා ප්රතික්ෂේපනය සමඟ නිර්මාණය කර ඇත.





— Blockchain පද්ධති සමාජ සංවිධාන වේ. සමාජ සංවිධානය හඳුන්වා ගත හැක්කේ සමස්ත අරමුණක් පවත්වාගෙන යන හා පරිසරයට ඇතුළත් කරන සම්බන්ධ පුද්ගලයන් (අජීවීයන්) පිළිබඳ නිල හෝ අසාධාරණ කණ්ඩායම් ලෙස [2]. තවද, blockchain (ඩැපැල් ව්යුහය) පරිශීලකයන්ගේ සන්නිවේදන භෞතික ප්රකාශයක් වේ. Blockchain පද්ධති ස්වාධීන, අසාධාරණ පුද්ගලයන් එකට වැඩ කිරීමෙන් සහයෝගීතාවය පහසු කරයි, සීමිත ස්වාධීන ප්රතිලාභ කිසිදු පුද්ගලයෙකු සහභාගී විය යුතු බව පෙනේ. Blockchain පද්ධති ඉතා වෘත්තීය වේ, පෞද්ගලික / සමස්ත ඉලක්ක (උදාහරණයක් ලෙස, පරිශීලකයන් අඩු ගාස්තු අවශ්ය වන අතර Block Creators ඉහළ ගාස්තු





— Blockchain පද්ධති අනිවාර්යයෙන්ම ආර්ථික පද්ධති වේ.එක ආර්ථික පද්ධතිය, වෙනත් සංකීර්ණ පද්ධති මෙන්, විවිධ නියෝජිතයන්ගේ විශාල සංඛ්යාවක් පමණක් නොව, සමහර ප්රධාන නියෝජිතයන්ගේ දෛනික සන්නිවේදනය ප්රදර්ශනය කරයි.එකෙන් ලැබෙන පද්ධති හැසිරීම, සංඛ්යාත මට්ටමේ නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර, බොහෝ විට අනාවැකි කිරීමට අමාරු ප්රතිඵල පෙන්වයි (උදාහරණයක් ලෙස, ගනුදෙනු ගාස්තු) සමහර ප්රධාන නියෝජිතයන්ගේ හැසිරීම් මගින් සරලව පැහැදිලි කළ නොහැකි.





මීට අමතරව, එය ඉතා ක්රියාකාරී හා දෛනික පරිසර පද්ධතියක් වන අතර නව blockchain පද්ධති සහ ඇල්ගාටරි දිගින් දිගටම සංවර්ධනය කරනු ලැබේ, තාක්ෂණය පිළිබඳ කර්මාන්තයන්ගේ උනන්දුව නිසා.





එබැවින්, නවීන ඉංජිනේරු ප්රවේශයන් භාවිතා කිරීමෙන් මෘදුකාංගයක් ලෙස සංවර්ධනය කරන සංකේතයක් (උදාහරණයක් ලෙස, ආකෘති නැවත භාවිතය, පරීක්ෂණ, දිගුකාලීන සංවර්ධනය සහ සංකේතය, ඉදිකිරීම්, ස්වයංක්රීය කළමනාකරණය සහ ලේඛන) සහ ස්ථිර මූලධර්මය අවශ්ය වේ, (1) කර්මාන්ත නඩු වේගවත් prototyping කිරීමට සහ (2) ඔවුන්ගේ ක්රියාකාරීත්වය විශ්ලේෂණය සැබෑ ආකාරයෙන් සිදු කිරීමට (උදාහරණයක් ලෙස, එක් හෝ කිහිපයක් blockchain පද්ධතිවල ක්රියාකාරී වන විවිධ වර්ගයේ විශාල සංඛ්යාවක් ඇතුළත් කරන සංකීර්ණ අත්හදා බැලීම් පරීක්ෂා කිරීම).





එපමණක් නොව, අපි blockchain පද්ධතිවල අභියෝගකාරී හා අඛණ්ඩ පර්යේෂණ වැඩසටහනක් බලාපොරොත්තු වන අතර, එංගලන්ත පද්ධතිවල පර්යේෂණ වැඩසටහන, එංගලන්ත පද්ධති හා ඔවුන්ගේ ක්රියාකාරීත්වය අතර ක්රියාකාරී සබඳතා අතර අන්තර් ක්රියාකාරීතාවයන් අතර වෙනසකින් ඇති වන අමුද්රව්ය අතර අමුද්රව්ය ක්රියාකාරීත්වය පිළිබඳ නව අවබෝධයක් ලබා දීමට උත්සාහ කරන ක්රියාකාරී ක්රියාකාරීත්වය මත ගොඩනැඟී. කෙසේ වෙතත්, සංකීර්ණ දත්ත විශ්ලේෂණයෙන් blockchain පද්ධති පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීම සඳහා සංකීර්ණ පර්යේෂණ අධ්යයන සාර්ථක වනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, එංගලන්ත පර්යේෂණ





අපි ප්රකාශ කරන්නේ එවැනි සමුදාය පද්ධති මට්ටමේ ක්රියාකාරීත්වය නැවත නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ සලසන නියෝජිත මත පදනම් වූ ආකෘති සහ සමුදාය පද්ධතිය විය යුතු බවය, එබැවින් විවිධ තත්වයන් යටතේ ඇල්ගාටීම් විසින් සිදු කරන ක්රියාකාරිත්වයේ බලපෑම පරීක්ෂා කළ හැකි අතර ප්රමාණවත් විස්තරාත්මකව විශ්ලේෂණය කළ හැකි බවය.We also claim that to better capture and model the requirements of blockchain systems, it should follow an organization-centered approach [4] rather than an agent-centered one.

මෙම ලිපිනය CC BY 4.0 DEED බලපත් ර යටතේ archiv මත ලබා ගත හැකිය.

