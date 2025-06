エージェントベースのモデリングとシミュレーションによるブロックチェーンシステムの研究

Author:

(1) Onder Gurcan, Universit ́e Paris-Saclay, CEA, List, F-91120, Palaiseau, France, ([email protected])

ブロックチェーンシステムを研究するためのエージェントベースのモデリングとシミュレーションの使用について

ビットコインは分散型仮想通貨システムのコアであるビットコインのデータ構造は、アカウント間のデジタルコインの取引が、いわゆるブロックにバッテリーされ、それぞれのブロックは、ブロックのコンテンツの悪意ある/偶発的な変更を非常に困難にするために、暗号化された方法で最後のブロックに付属しています。このプロトコルに従う参加者は、誰もが互いを信頼したり信頼できる第三者をもつことなく、誰もが参加したり離れることなく、取引を行うことができる分散型、経済的、社会的、技術的なシステムを作成することができます。





技術的に言えば、ブロックチェーンシステムは、ユーザーとブロック作成者と呼ばれる参加者で構成されるオープンで分散された取引システムです。ブロックチェーンシステムのすべての参加者は、メモリポールに未確認のトランザクションとブロックチェーンで確認されたトランザクションを格納します。





さらに、ブロックチェーンシステムには以下の3つの特徴があります。





ブロックチェーンシステムは分散型システムである。Leslie Lamportが言っているように、分散型システムは、あなたが知らなかったコンピュータの故障が、あなた自身のコンピュータを使えなくならせるようなシステムです。





ブロックチェーンシステムは社会的組織である. 社会的組織は、集団的な目標を追求し、環境に埋め込まれている相互に関連する個人(エージェント)の公式または非公式のグループとして定義することができます. さらに、ブロックチェーン(データ構造)は、ユーザーの相互作用の物理的な表現です. ブロックチェーンシステムは、自己興味、不信心な人々が一緒に働くことによって協力を促進します. たとえ狭い自己利益が誰も参加すべきではないように見える場合でも。





ブロックチェーンシステムは明らかに経済システムである。経済システムは、他の複雑なシステムと同様に、いくつかの主要なエージェントではなく、多数の異なるエージェントのダイナミックな相互作用を反映している。





さらに、ブロックチェーンの新しいプラットフォームとアルゴリズムが継続的に開発されている非常に活発でダイナミックなエコシステムです。





したがって、近代的なエンジニアリングアプローチ(例えば、モデル再利用、テスト、継続的な開発、継続的な統合、構築、依存およびドキュメントの自動化管理)と敏捷な原則を用いたソフトウェアとして開発されるシミュレーションフレームワークが必要であり、(1)工業ケースの迅速なプロトタイプを作成し、(2)現実的な方法で実行可能性分析を行う(すなわち、1つまたは複数のブロックチェーンシステムで動作するさまざまなタイプの参加者を含む複雑な実験をシミュレーションすることによって仮説をテストする)。





さらに、我々は、ブロックチェーンシステムにおける挑戦的かつ学際的な研究のアジェンダを予想し、ブロックチェーンシステムの適切な説明とその相互作用を含む理論、また、さまざまなネットワーク相互作用から生じるグローバル効果の新たな理解を与えるシステム的視点を収集しようとする方法論に基づいて構築される。しかし、効果的であるためには、シミュレーション研究は、大規模なデータ分析からブロックチェーンシステムへの洞察を提供し、理論を含む。





我々は、このようなシミュレーションフレームワークは、エージェントレベルでシステムのダイナミクスを再構築することを可能にするデプロイされたエージェントベースのモデリングとシミュレーションプラットフォームである必要があると主張し、異なるシナリオでアルゴリズムによって実行されるアクションの影響を細かい詳細でテストし、分析することができるようにする。我々はまた、ブロックチェーンシステムの要件をよりよくキャプチャし、モデリングするために、それは、エージェント中心のアプローチではなく、組織中心のアプローチに従うべきであると主張する。

参照

[1] S. ナカモト, “Bitcoin : A peer-topeer electronic cash system,” 2008. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.





[2] E. Ostrom, “A general framework for analyzing the sustainability of socio-ecological systems,” Science, vol. 325, no. 5939, pp. 419-422, 2009.





[3] O. G ̈urcan, A. Del Pozzo, and S. Tucci- ̈ Piergiovanni, “On the bitcoin limitations to deliver fairness to users,” in On the Move to Meaningful Internet Systems. OTM 2017 Conferences (H. Panetto, C. Debruyne, W. Gaaloul, M. Papazoglou, A. Paschke, C. A. Ardagna, and R. Meersman, eds.), (Cham), pp. 589–606, Springer Int. Publishing, 2017.





[4] J. Ferber, O. Gutknecht, and F. Michel, “Agent/Group/Roles : Simulating with Organizations,” in ABS’03 : Agent Based Simulation (M. J.P., ed.), (Montpellier (フランス)), p. 12, 2003年4月28日~30日。





[5] N. Lagaillardie, M. A. Djari, and O. G ̈urcan, “A computational study on fairness of the tendermint blockchain protocol,” Information, vol. 10, no. 12, 2019.





この論文は CC BY 4.0 DEED ライセンスの下で archiv で利用できます。

この論文は CC BY 4.0 DEED ライセンスの下で archiv で利用できます。

Leslie Lamport, Distribution, https://www.microsoft.com/en-us/research/publicE-mail message sent to a DEC SRC bulletin board at 12 :23 :29 PDT on 28 May 1987.