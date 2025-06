এজেন্ট ভিত্তিক মডেলিং এবং সিমুলেশন এর সাহায্যে ব্লকচেইন সিস্টেমগুলি অধ্যয়ন

Author:

(1) Onder Gurcan, Universit ́e Paris-Saclay, CEA, List, F-91120, Palaiseau, ফ্রান্স, ([email protected])

ব্লকচেইন সিস্টেমগুলি গবেষণার জন্য এজেন্ট ভিত্তিক মডেলিং এবং সিমুলেশন ব্যবহার সম্পর্কে

প্রযুক্তিগতভাবে বলতে গেলে, একটি ব্লকচেইন সিস্টেম একটি খোলা এবং বিতরণযোগ্য লেনদেন সিস্টেম যা অংশগ্রহণকারীদেরকে ব্যবহারকারী এবং ব্লকচেইন সৃষ্টিকারী বলা হয়। একটি ব্লকচেইন সিস্টেমের সমস্ত অংশগ্রহণকারী তাদের মেমরি পুলগুলিতে অননুমোদিত লেনদেনগুলি এবং তাদের ব্লকচেইনগুলিতে নিশ্চিত লেনদেনগুলি সংরক্ষণ করে।





উপরন্তু, ব্লকচেইন সিস্টেমগুলি নিম্নলিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।





- ব্লকচেইন সিস্টেমগুলি বিতরণযোগ্য সিস্টেম। যেমন লেসলি ল্যামপোর্ট বলে [1], বিতরণযোগ্য সিস্টেম এমন একটি যার মধ্যে আপনি এমনকি অস্তিত্ব জানতেন না এমন একটি কম্পিউটারের ব্যর্থতা আপনার নিজের কম্পিউটারটি অব্যবহৃত করতে পারে।





— ব্লকচেইন সিস্টেমগুলি সামাজিক সংগঠন। একটি সামাজিক সংগঠনকে বর্ণনা করা যেতে পারে যারা একটি সংগঠিত লক্ষ্য অনুসরণ করে এবং যারা একটি পরিবেশে অন্তর্ভুক্ত হয় (২)। এছাড়াও, ব্লকচেইন (ডেটা কাঠামো) ব্যবহারকারীদের ইন্টারেক্টিভেশনগুলির একটি শারীরিক প্রদর্শনী। ব্লকচেইন সিস্টেমগুলি স্বতন্ত্র আগ্রহী, অবিশ্বাসী মানুষদের একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে সহযোগিতা সহায়তা করে, এমনকি যখন নমনীয় স্বতন্ত্র আগ্রহ মনে হয় যে কোনও ব্যক্তি অংশগ্রহণ করা উচিত না।





- ব্লকচেইন সিস্টেমগুলি স্পষ্টতই অর্থনৈতিক সিস্টেম। একটি অর্থনৈতিক সিস্টেম, অন্য যে কোনও জটিল সিস্টেমের মতো, একটি বড় সংখ্যক বিভিন্ন এজেন্টের, শুধুমাত্র কয়েকটি কী এজেন্টের একটি ডাইনামিক ইন্টারেকশন প্রতিফলিত করে।





উপরন্তু, এটি একটি খুব সক্রিয় এবং ডাইনামিক ইকোসিস্টেম যেখানে নতুন ব্লকচেইন প্ল্যাটফর্ম এবং অ্যালগরিদমগুলি ক্রমাগত উন্নত হয়, কারণ প্রযুক্তিতে শিল্পের আগ্রহ





সুতরাং, একটি সিমুলেশন কাঠামো, যা আধুনিক প্রকৌশল পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে সফ্টওয়্যার হিসাবে বিকাশ করা হয় (উদাহরণস্বরূপ, মডুলারি - যেমন মডেল পুনরায় ব্যবহার, পরীক্ষা, ক্রমাগত উন্নয়ন এবং ক্রমাগত ইন্টিগ্রেশন, নির্মাণ, নির্ভরতা এবং ডকুমেন্টেশনের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা) এবং আধুনিক নীতিগুলি ব্যবহার করে, (1) শিল্প ক্ষেত্রগুলির দ্রুত প্রোটোটাইপিং এবং (2) বাস্তবিকভাবে তাদের বাস্তবায়নযোগ্যতা বিশ্লেষণ (যেমন, একটি বা একাধিক ব্লকচেইন সিস্টেমে কাজ করে বিভিন্ন ধরনের অংশগ্রহণকারীদের একটি বড় সংখ্যক সহকারে জটিল পরীক্ষ





উপরন্তু, আমরা ব্লকচেইন সিস্টেমগুলিতে একটি চ্যালেঞ্জিং এবং বহুমুখী গবেষণা কর্মসূচি আশা করি, যা একটি পদ্ধতিতে গঠিত যা এজেন্টগুলির আচরণ এবং তাদের মধ্যে ডাইনামিক ইন্টারফেসগুলির মধ্যে ইন্টারফেসের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ প্রক্রিয়া ধারণ করার চেষ্টা করে। কার্যকর হওয়ার জন্য, যাইহোক, সিমুলেশন গবেষণাগুলি বিশাল ডেটা বিশ্লেষণ থেকে ব্লকচেইন সিস্টেমগুলির অভিজ্ঞতা প্রদান করে, তত্ত্ব যা এজেন্টগুলির এবং তাদের ইন্টারফেসগুলির উপযুক্ত বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করে, এবং একটি সিস্টেমিক দৃষ্টিভঙ্গি যা বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস থেকে আসা বৈ





আমরা দাবি করি যে এই ধরনের একটি সিমুলেশন ফ্রেমমার্কটি একটি এজেন্ট ভিত্তিক মডেলিং এবং সিমুলেশন প্ল্যাটফর্ম হতে হবে যা এজেন্ট স্তরে সিস্টেমের দৈনন্দিনতা পুনর্নির্মাণ করতে পারে, যাতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একটি অ্যালগরিদম দ্বারা পরিচালিত পদক্ষেপগুলির প্রভাব পরীক্ষা এবং বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

এই কাগজটি CC BY 4.0 DEED লাইসেন্সের অধীনে আর্কাইভে পাওয়া যায়।

Leslie Lamport, Distribution, https://www.microsoft.com/en-us/research/publicE-mail message sent to a DEC SRC bulletin board at 12 :23 :29 PDT on 28 May 1987.