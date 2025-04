Immerso na Everdome Umufatanyabikorwa Gutwara Udushya Muri Metaverse Binyuze muri AI-Byakozwe na AI

Abu Dhabi, Leta zunze ubumwe z'Abarabu, ku ya 5 Gashyantare 2025 / Chainwire / - Immerso, isosiyete ya Eros Innovation- ibamo Eros Media na Eros None, akaba n'umuyobozi ku isi mu guhanga udushya no mu mutungo bwite mu by'ubwenge (IP), yifatanije na Burigihe , abambere mugukora ubunararibonye bwa metaverse, kugirango bahindure imyidagaduro ya digitale.





Ubufatanye bukomatanya IP idasanzwe ya Immerso, irimo isomero rinini rifite amazina ya firime arenga 12.000, hamwe na tekinoroji ya Everdome. Hamwe na hamwe, bagamije guhindura uburyo abumva bitabira imyidagaduro mugihe cya digitale.





Dushyigikiwe na Eros Innovation, Immerso izana ibikoresho bitagereranywa kumeza. Eros Media World ifite isoko rya 30% mu nganda za firime zo mu Buhinde, igurisha amatike miliyari 2.7 buri mwaka kandi igera ku isi yose muri miliyari. Ubu bufatanye bufungura ubushobozi bwo kuba isoko rya firime nini ku isi yo kwishora mu bikorwa.





Jeremy Lopez, umuyobozi mukuru wa Everdome, yagize ati: “Ubu bufatanye butera icyerekezo cya Everdome cyo guhuza metaverse n'ibikoresho bya AI n'umutungo bwite mu by'ubwenge, bigashyiraho urwego rwo gushiraho ubunararibonye bwa IP ku bicuruzwa ku isi hose. Hamwe n'imyaka igera kuri 50 y'amateka ya Bollywood munsi yabo kandi yiyemeje cyane kubara mudasobwa, Immerso ni umufatanyabikorwa mwiza kuko Everdome yinjira mu gice gikurikira. ”







Swaneet Singh, umuyobozi mukuru wa Immerso yongeyeho ati: "Turizera tudashidikanya ko ubushobozi bwo guhindura ibintu byabayeho ndetse na Web3 mu kuvugurura uburyo abakoresha bahuza. Muguhuza ubunararibonye bwibintu bivangwa n’ibikoresho bivangwa na AI hamwe n’ibikorwa byatanzwe n’abakoresha, turafungura uburyo bushya - kandi twishimiye kuba ku isonga ry’ibi bishya hamwe na Everdome. '





Immerso ihagaze idasanzwe kugirango iyobore udushya twinshi muri AI, imyidagaduro, na metaverse. Nka imwe mu masosiyete ya mbere y’ubwenge bwa AI (AIIP), Immerso afite ibimenyetso birenga miriyoni AI kandi yahuguye imideli ku mbuga zose za LLM.





Uru rufatiro, hamwe n’ibikorwa nko gushinga parike ya mbere y’Ubuhinde n’ishoramari rya miliyari y’amadolari muri parike ya AI yo muri Maleziya na sitidiyo ya firime, byerekana ubushake bwa Immerso bwo guhana imbibi z’ubunararibonye.





Everdome, izwiho ubuhanga mu gukora ubunararibonye bwa digitale kandi igerwaho, yihaye kuzana imikoreshereze nyayo nabantu benshi kuri metaverse. Hamwe nibikorwa byerekana ubufatanye nibirango byisi nka Alpine Web3, na Binance Fan Token Everdome azi neza kuzana IP yashizweho mubuzima muburyo bushya kandi bushishikaje.





Hamwe nibanze byibanze muguhuza isomero rinini rya sinema yo mubuhinde ya firime, inyenyeri, abayobozi, hamwe nababigizemo uruhare mu isi igaragara, hamwe, Immerso na Everdome bazaha abumva uburyo bushya bwo guhuza imyidagaduro.





Ubu bufatanye bugaragaza intambwe igaragara igana ahazaza aho AI, IP, hamwe na tekinoroji ya immersive ihurira hamwe kugirango ihindure uburyo isi ikorana no kuvuga inkuru no guhanga. Ishiraho amahame mashya yo guhuza no kwishora muri metaverse kandi ishyiraho urwego rwubukungu bwabashinzwe gutera imbere. Immerso na Everdome bazaha abumva uburyo bushya rwose bwo guhuza imyidagaduro.





Ejo hazaza ha metaverse hashingiwe ku bufatanye, kandi ubwo bufatanye bufungura amahirwe yo kuba imwe mu masoko manini ya firime ku isi yo kwishora mu bikorwa, bigahindura uburyo abakoresha babona, bakorana, ndetse n’imikoranire n’ibitangazamakuru gakondo mu isi ya digitale.





#TekerezaIbisobanuro Bitandukanye

Ibyerekeye Immerso AIIP Limited

Immerso AIIP Limited ni umuyobozi wisi yose mubitangazamakuru n'imyidagaduro. Hamwe n'amateka akomeye guhera mu 1977, isosiyete yagiye ihindura imipaka yo guhanga udushya no guhanga udushya.





Immerso AIIP ifite isomero rinini rifite amazina arenga 12.000 ya firime, itegeka umugabane w isoko 30% mumyaka 20 ishize. Uru rutonde runini rugize umusingi wa Eros Noneho, urubuga rukora neza hamwe nabakoresha miliyoni 250 biyandikishije.





Amaze kumenya imbaraga zihindura ubwenge bwubuhanga, Immerso yibanze mugutezimbere iterambere ryibikoresho bikoreshwa na AI. Immerso yakusanyije ibimenyetso birenga miriyoni AI, ikoreshwa mugutoza imiterere yindimi zigezweho (SLM na LLM) iha imbaraga abayiremye kubaka igisekuru kizaza cyuburambe.





Immerso AIIP yiyemeje guteza imbere ubukungu bwabashinzwe gutera imbere kurubuga rwa 3, ikoresha isomero rinini rya IP hamwe nubushobozi bwa AI kugirango ifungure uburyo bushya bwo guhanga no gukwirakwiza.

Ibyerekeye Ibihe Byose

Burigihe yubaka ejo hazaza insanganyamatsiko metaverse inararibonye kugirango itange abayiremye, ibirango, abantu nubucuruzi hamwe nibibanza byimbitse, bikorana kugirango bafatanye kurema no kwishimira ubunararibonye bwa digitale.





Yatangijwe mu 2022, Everdome ikoresha blocain, ibikoresho bigezweho-bigezweho byo kurema 3D nka UE5, kubara ahantu hamwe na cryptocurrency yo kubaka, gukora no gutwika umushinga wabo, gushiraho urubuga rwo guhuza ibikoresho bya metaverse-kubisabwa hamwe nibintu bikurura hamwe nibidukikije byiza.

