Immerso en Everdome werken samen om innovatie in de metaverse te stimuleren via AI-aangedreven ervaringen

Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten, 5 februari 2025/Chainwire/--Immerso, een bedrijf van Eros Innovation, de thuisbasis van Eros Media en Eros Now, en een wereldleider op het gebied van AI-innovatie en intellectueel eigendom (IE), heeft de krachten gebundeld met Everdome , pioniers in het creëren van interactieve metaverse-ervaringen, om digitaal entertainment te revolutioneren.





Het partnerschap combineert Immerso's uitzonderlijke IP-portfolio, met een uitgebreide bibliotheek van meer dan 12.000 filmtitels, met Everdome's immersieve technologie. Samen streven ze ernaar om de manier waarop het publiek omgaat met entertainment in het digitale tijdperk te transformeren.





Ondersteund door Eros Innovation, brengt Immerso ongeëvenaarde middelen naar de tafel. Eros Media World heeft een marktaandeel van 30% in de Indiase filmindustrie, verkoopt jaarlijks 2,7 miljard tickets en bereikt een wereldwijd publiek in de miljarden. Deze samenwerking ontsluit het potentieel om 's werelds grootste filmmarkt voor metaverse engagement te worden.





Jeremy Lopez, CEO van Everdome, merkte op: "Deze samenwerking stuwt Everdome's visie voort om de metaverse te fuseren met AI-tools en intellectueel eigendom, en zet de toon voor de creatie van interactieve, metaverse-native IP-ervaringen voor merken op wereldwijde schaal. Met bijna 50 jaar Bollywood-geschiedenis op zak en een sterke toewijding aan de metaverse en immersieve computing, is Immerso de perfecte partner nu Everdome het volgende hoofdstuk ingaat."







Swaneet Singh, CEO van Immerso, voegde toe: "We geloven heilig in het transformatieve potentieel van virtuele ervaringen en Web3 om de manier waarop gebruikers verbinding maken te veranderen. Door immersieve ervaringen te combineren met AI-aangedreven hybride content en door gebruikers gegenereerde creatie, openen we nieuwe mogelijkheden – en we zijn verheugd om samen met Everdome voorop te lopen in deze innovatie.''





Immerso is uniek gepositioneerd om grootschalige innovatie in AI, entertainment en de metaverse te leiden. Als een van de eerste AI Intellectual Property (AIIP) bedrijven, bezit Immerso meer dan een biljoen AI-tokens en heeft het modellen getraind op alle LLM-platforms.





Deze stichting, gekoppeld aan initiatieven zoals de oprichting van India's eerste AI Park en een miljardeninvestering in een Maleisisch AI-park en filmstudio, laat zien hoezeer Immerso zich inzet om de grenzen van digitale ervaringen te verleggen.





Everdome, erkend om zijn expertise in het creëren van meeslepende en toegankelijke digitale ervaringen, is toegewijd aan het brengen van echte use cases en grotere doelgroepen naar de metaverse. Met een bewezen track record van samenwerkingen met wereldwijde merken zoals Alpine Web3 en Binance Fan Token is Everdome goed thuis in het tot leven brengen van gevestigde IP's op nieuwe en boeiende manieren.





In eerste instantie ligt de focus op het integreren van de enorme bibliotheek van Indiase films, sterren, regisseurs en influencers in meeslepende virtuele werelden. Samen bieden Immerso en Everdome het publiek compleet nieuwe manieren om in contact te komen met entertainment.





Deze samenwerking markeert een belangrijke stap naar een toekomst waarin AI, IP en immersieve technologie samenkomen om de manier waarop de wereld omgaat met storytelling en creativiteit te transformeren. Het zet een nieuwe standaard voor connectiviteit en betrokkenheid in de metaverse en creëert een raamwerk voor een bloeiende creator-economie. Immerso en Everdome bieden het publiek geheel nieuwe manieren om verbinding te maken met entertainment.





De toekomst van de metaverse wordt bepaald door samenwerking. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om een van de grootste filmmarkten ter wereld te worden voor metaverse-betrokkenheid. Hiermee wordt een revolutie teweeggebracht in de manier waarop gebruikers traditionele media bekijken, ermee omgaan en ermee omgaan in een meeslepende digitale wereld.





#StelJeDeMetaverseAndersVoor

Over Immerso AIIP Limited

Onderdompelen AIIP Limited is een wereldleider in de media- en entertainmentindustrie. Met een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1977, heeft het bedrijf consequent de grenzen van innovatie en creativiteit verlegd.





Immerso AIIP bezit een enorme bibliotheek van meer dan 12.000 filmtitels, goed voor een marktaandeel van 30% in de afgelopen twee decennia. Deze uitgebreide catalogus vormt de basis voor Eros Now, het streamingplatform van het bedrijf met een indrukwekkende 250 miljoen geregistreerde gebruikers.





Immerso erkent de transformerende kracht van kunstmatige intelligentie en richt zich op het pionieren van de ontwikkeling van AI-gestuurde tools voor het maken van content. Immerso heeft meer dan een biljoen AI-tokens verzameld, die worden gebruikt om geavanceerde taalmodellen (SLM en LLM) te trainen die makers in staat stellen om de volgende generatie meeslepende ervaringen te bouwen.





Immerso AIIP streeft ernaar een bloeiende creatoreconomie op Web 3 te bevorderen door gebruik te maken van haar enorme IP-bibliotheek en AI-mogelijkheden om nieuwe mogelijkheden te ontsluiten voor het creëren en distribueren van content.

Over Everdome

Everdome bouwt toekomstige thematische metaverse-ervaringen om makers, merken, individuen en bedrijven meeslepende, interactieve ruimtes te bieden waarin ze samen kunnen werken aan de creatie en het plezier van gedeelde digitale ervaringen.





Everdome, gelanceerd in 2022, gebruikt blockchain, geavanceerde realtime 3D-creatietools zoals UE5, ruimtelijke computing en cryptocurrency om hun project te bouwen, uit te voeren en te voeden. Hiermee creëren ze een platform dat metaverse-on-demand-tools combineert met aantrekkelijke functies en hoogwaardige omgevingen.

Contact

Hoofd PR

Yousef Beslag

White Label-strategie

[email protected]

Dit verhaal werd verspreid als een release door Chainwire onder het Business Blogging Program van HackerNoon. Meer informatie over het programma hier