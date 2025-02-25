Commerce DeFi: как блокчейн-платежи будут способствовать следующей волне внедрения криптовалют

Картер Разинк из Шпрее Финанс





Не секрет, что децентрализованные финансы (DeFi) стали мощным катализатором в криптовалюте, проложив путь для кредитования, заимствования и торговли в сети. Однако практическое, повседневное использование — например, покупка продуктов или оплата аренды — остается неуловимым.





Знакомьтесь с Commerce DeFi : пересечение децентрализованных финансов и реальной коммерции. Объединяя стейблкоины, мгновенные платежи на блокчейне и токенизированные системы лояльности, Commerce DeFi имеет потенциал стать переломным моментом, который привлечет миллиарды людей в экономику Web3 — подобно тому, как электронная коммерция спровоцировала массовое принятие Интернета в эпоху Web2.

От выращивания урожая до покупки утреннего кофе

Традиционные DeFi фокусировались на торговле в цепочке, пулах ликвидности и доходности. Хотя эти приложения были революционными, они в основном оставались в криптокругах. Commerce DeFi расширяет эти инновации для решения реальных проблем в платежах, лояльности и кредитовании для продавцов и потребителей. Думайте об этом как о «DeFi для основной коммерции»: преодоление разрыва между криптомиром и повседневными транзакциями.





Точно так же, как электронная коммерция популяризировала Интернет, сделав его популярным местом для покупок, Commerce DeFi стремится сделать криптовалюту полезной для повседневных расходов . Будь то бронирование отеля, покупка кофе или оплата услуг фрилансеров по всему миру, Commerce DeFi хочет повторить простоту Web2 с децентрализованными основами Web3.

Рост популярности стейблкоинов как цифровых денег

В основе Commerce DeFi лежит стейблкоин — токен на основе блокчейна, привязанный к стабильному активу, например, доллару США. В отличие от биткоина или ETH, цены на которые могут резко колебаться, стейблкоины сохраняют постоянную покупательную способность, что делает их идеальными для рутинных транзакций. Торговец, который берет 50 долларов, не хочет остаться с 40 долларами, если цены на криптовалюту упадут на следующий день, а потребитель не хочет переплачивать, если цены вырастут.





Стейблкоины служат в качестве цифровых денег , сочетая удобство мгновенных глобальных переводов с привычностью фиатной валюты. Магазин в Аргентине может принять стейблкоин в долларах США без хлопот, связанных с волатильностью местной валюты, в то время как клиент из США может беспрепятственно платить, избегая международных комиссий за перевод. Впервые платежи на основе блокчейна имеют стабильную расчетную единицу, на которую могут положиться предприятия и клиенты.

Что не так с традиционными платежными системами?

Visa и Mastercard проложили путь к широкому использованию кредитных и дебетовых карт, однако их базовые системы не сильно изменились с 1970-х годов. Проведение карты запускает множество посредников — эквайеров, карточных сетей, банков-эмитентов — все из которых получают свою долю. Торговцы в среднем платят 2–4%+ за транзакцию , и это без учета трансграничных сборов.





Добавьте к этому задержки в расчетах (часто один-два рабочих дня для платежей по карте и еще больше для международных переводов), и вы получите систему, которая кажется неуклюжей в эпоху, когда все делается по требованию.





Платежи на основе блокчейна решают эти проблемы неэффективности, поскольку являются одноранговыми, глобальными и не требуют разрешений:





Меньше посредников = более низкие комиссии: нет отдельного эквайера, сети карт или банка-эмитента. Перевод стейблкоинов часто стоит копейки, независимо от размера транзакции.

нет отдельного эквайера, сети карт или банка-эмитента. Перевод стейблкоинов часто стоит копейки, независимо от размера транзакции. Мгновенный расчет: средства поступают и становятся доступными для использования в течение нескольких секунд, а не дней.

средства поступают и становятся доступными для использования в течение нескольких секунд, а не дней. Открытый доступ: любой человек с интернетом может создать криптокошелек. Это очень важно в странах, где традиционный банкинг ограничен или дорог.

Внимание к токенизации: мемкоины и баллы лояльности

Commerce DeFi — это не только деньги, это также токенизация внимания потребителей . В Web2 компании тратили большие средства на рекламу, чтобы стимулировать взаимодействие с клиентами. В Web3 бренды могли выпускать токены лояльности или принимать токены, созданные сообществом (например, мемкойны), чтобы привлекать покупателей. Мемкойны могут выступать в качестве въездного пути: люди, которые их держат, стремятся потратить их, если торговцы их принимают, особенно если мемкойны открывают новый опыт в реальном мире. Между тем, баллы лояльности на основе блокчейна более прозрачны, продаваемы и применимы между партнерами.





Когда и деньги, и внимание токенизированы, мы получаем самоподдерживающийся цикл: клиенты совершают покупки, чтобы заработать токены, токены создают привязанность к бренду, а продавцы получают каналы прямого маркетинга — посредники в рекламных сетях не нужны.

Краткосрочная перспектива: раннее внедрение

Прямо сейчас стейблкоины уже набирают обороты в трансграничных платежах. Фрилансеры на развивающихся рынках могут предпочесть стейблкоины местным банкам или PayPal, поскольку комиссии ниже, а переводы почти мгновенные. Несколько основных розничных продавцов протестировали прием криптовалют, обычно автоматически конвертируя криптовалюту в фиат, чтобы не подвергаться волатильности.





На этом краткосрочном этапе простота использования и регулирование являются самыми большими проблемами. Криптовалютные кошельки все еще сложнее кредитных карт. Регулирование также изменчиво: некоторые страны принимают криптовалюту, а другие ограничивают ее. Тем не менее, спрос на более дешевые и быстрые платежи является всеобщим, поэтому импульс продолжается.

Среднесрочная перспектива: рост числа торговых представителей

По мере роста использования стейблкоинов и ускорения и удешевления транзакций на блокчейне за счет улучшения инфраструктуры (например, решений уровня 2) все больше продавцов увидят преимущества Commerce DeFi в плане затрат. Системы точек продаж могут интегрировать прием стейблкоинов по умолчанию, что позволит компаниям избегать комиссий за карты в размере 2–4%+. Трансграничная электронная коммерция станет одним из крупнейших победителей, позволяя покупателям со всего мира платить в стейблкоинах, а продавцам — в предпочитаемой ими валюте.





Между тем, токенизированная лояльность получит импульс. Люди могут получать фирменные токены за каждую покупку, которые можно будет использовать в сети партнеров. Поскольку эти токены лояльности торгуются на открытых рынках, они имеют реальную ценность — добавляя стимул покупателям выбирать определенных продавцов вместо других. Это среднесрочное принятие будет подпитываться улучшением пользовательских интерфейсов, что сделает криптоплатежи такими же плавными, как Apple Pay.

Долгосрочная перспектива: Основная торговля

Через десятилетие Commerce DeFi может стать таким же вездесущим, как сегодня кредитные карты. Традиционные банки или торговцы могут выпускать собственные стейблкоины или интегрировать их для более быстрых расчетов, в то время как глобальные ритейлеры могут запускать собственные узлы блокчейна для платежей. Базовые рельсы будут децентрализованы, но пользовательский опыт может быть абстрагирован — покупатели смогут платить через приложение, скрывающее сложность блокчейна.





На этом этапе финансы и коммерция полностью сливаются в цепочку , что позволяет автоматизировать бизнес-потоки. Представьте себе поставщика, который автоматически получает оплату, когда данные о доставке подтверждают доставку, или модель микроподписки, где вы платите поминутно за онлайн-услуги в стейблкоинах. Программируемые деньги и программируемая лояльность могут стать движущей силой новых бизнес-моделей, которые просто невозможны на банковских рельсах 20-го века.

Проблемы и почему они не остановят волну

Регулирование — это самая большая джокерная карта. Правительства хотят обеспечить защиту потребителей, управлять налоговыми обязательствами и предотвращать незаконную деятельность. Эмитенты стейблкоинов должны доказать, что у них есть надежные резервы. Однако по мере роста торговли в цепочке регуляторы признают экономические преимущества прозрачных реестров и надежных цифровых долларов. Результатом, скорее всего, станут более четкие рамки соответствия, а не прямые запреты — особенно в мире, где центральным правительствам нужны стейблкоины для выкупа своего государственного долга.





Пользовательский опыт остается еще одним препятствием. Многие люди все еще не знакомы с адресами кошельков и закрытыми ключами. Однако все больше приложений с поддержкой криптовалюты абстрагируются от жаргона, поэтому пользователи могут даже не осознавать, что используют блокчейны в фоновом режиме. Если преимущества — более низкие комиссии, мгновенные платежи, истинное владение токенами лояльности — очевидны, пользователи приспособятся так же, как они это сделали для онлайн-покупок в начале 2000-х.

Эффект электронной коммерции

Commerce DeFi находится на пути к тому, чтобы стать убийственным приложением , которое выведет криптовалюту из нишевой спекуляции в повседневную полезность. Как электронная коммерция сделала для Web2, она может привлечь миллиарды людей в Web3, сделав цифровые активы незаменимыми для рутинных транзакций. Стейблкоины обеспечивают стабильную ценность и глобальную доступность, необходимые для замены устаревших платежных рельсов, в то время как токенизированная лояльность и мемкоины могут ускорить принятие пользователей, вознаграждая участие забавными, ощутимыми способами.





Хотя проблемы сохраняются — неопределенность регулирования, пользовательский опыт, образование торговцев — основополагающая тенденция ясна : по мере совершенствования сетей блокчейнов и повышения доверия к стейблкоинам криптовалютные транзакции постепенно становятся все более популярными. Когда среднестатистический потребитель сможет покупать продукты или мгновенно оплачивать счета с помощью цифрового кошелька, подкрепленного стабильными, всемирно признанными токенами, мы поймем, что Commerce DeFi уже наступил. И если электронная коммерция чему-то нас научила, так это тому, что как только потребители видят более простой, дешевый и выгодный способ совершения транзакций, принятие следует быстро.





О Картере Разинке

Картер — лидер по продуктам и технологиям с более чем 8-летним опытом работы в Web2 и Web3, сочетающий глубокие технические знания с предпринимательским успехом. Как бывший соучредитель DropChain и нынешний руководитель по продуктам в Spree, он продвигал инновации в области токеномики, проектирования протоколов и разработки блокчейнов. Выпускник Национального научного фонда, ставший серийным предпринимателем, Картер сочетает видение и проверенный опыт, чтобы формировать будущее блокчейна с Шпрее Финанс .





О компании Spree Finance

Веселье — это платформа торговли и вознаграждений нового поколения, которая позволяет людям и агентам ИИ беспрепятственно тратить криптовалюту на повседневные товары, услуги и эксклюзивные впечатления — начиная с путешествий и вертикалей впечатлений. Spree объединяет платежи, лояльность и финансирование в одно интегрированное решение Web2 и Web3. Имея доступ к более чем 2 млн продавцов Web2 и растущей сети курируемых впечатлений, Spree упрощает торговлю, открывая сбережения, вознаграждения и эксклюзивные возможности «не купишь за деньги».





Подпишитесь на Spree: https://x.com/spreefinance





Статья опубликована в рамках программы бизнес-блоггинга HackerNoon.



