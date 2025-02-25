Commerce DeFi: كيف ستدعم مدفوعات Blockchain الموجة التالية من تبني العملات المشفرة

بقلم كارتر رازينك سبري فاينانس





ليس سراً أن التمويل اللامركزي (DeFi) كان حافزًا هائلاً في مجال العملات المشفرة، حيث مهد الطريق للإقراض والاقتراض والتداول عبر السلسلة. ومع ذلك، لا يزال الاستخدام العملي اليومي - مثل شراء البقالة أو دفع الإيجار - بعيد المنال.





أدخل Commerce DeFi : تقاطع التمويل اللامركزي والتجارة في العالم الحقيقي. من خلال الجمع بين العملات المستقرة والمدفوعات الفورية عبر تقنية blockchain وأنظمة الولاء الرمزية، فإن Commerce DeFi لديها القدرة على أن تصبح نقطة التحول التي تجذب مليارات الأشخاص إلى اقتصاد Web3 - تمامًا مثل الطريقة التي أشعلت بها التجارة الإلكترونية التبني الجماعي للإنترنت في عصر Web2.

من زراعة المحاصيل إلى شراء قهوتك الصباحية

تركز DeFi التقليدية على التداول عبر السلسلة، ومجموعات السيولة، والعائد. ورغم أنها ثورية، إلا أن هذه التطبيقات بقيت في الغالب ضمن دوائر التشفير. تعمل Commerce DeFi على توسيع هذه الابتكارات لحل المشكلات الواقعية في المدفوعات والولاء والإقراض للتجار والمستهلكين. فكر في الأمر باعتباره "DeFi للتجارة السائدة": سد الفجوة بين عالم التشفير والمعاملات اليومية.





على نفس النحو الذي جعل التجارة الإلكترونية تروج للإنترنت من خلال جعله وجهة للتسوق، تهدف Commerce DeFi إلى جعل العملات المشفرة مفيدة للنفقات اليومية . سواء كان الأمر يتعلق بحجز فندق أو شراء قهوة أو دفع رواتب للعاملين المستقلين على مستوى العالم، فإن Commerce DeFi تريد تكرار بساطة Web2 مع الأسس اللامركزية لـ Web3.

صعود العملات المستقرة باعتبارها نقودًا رقمية

في قلب التمويل اللامركزي التجاري توجد العملة المستقرة - وهي رمز قائم على تقنية البلوك تشين مرتبط بأصل مستقر مثل الدولار الأمريكي. وعلى عكس البيتكوين أو الإيثريوم، اللذان يمكن أن تتقلب أسعارهما بشكل كبير، تحافظ العملات المستقرة على قوة شرائية ثابتة، مما يجعلها مثالية للمعاملات الروتينية. فالتاجر الذي يتقاضى 50 دولارًا لا يريد أن ينتهي به الأمر بمبلغ 40 دولارًا إذا انخفضت أسعار العملات المشفرة في اليوم التالي، ولا يريد المستهلك أن يدفع أكثر من اللازم إذا ارتفعت الأسعار.





تعمل العملات المستقرة كعملة رقمية ، حيث تجمع بين راحة التحويلات العالمية الفورية وألفة العملة الورقية. يمكن لمتجر في الأرجنتين قبول عملة مستقرة بالدولار الأمريكي دون متاعب تقلب العملة المحلية، بينما يمكن للعميل الأمريكي الدفع بسلاسة، وتجنب رسوم التحويل الدولية. وللمرة الأولى، تتمتع المدفوعات القائمة على تقنية البلوك تشين بوحدة حساب مستقرة يمكن للشركات والعملاء الاعتماد عليها.

ما هو الخطأ في أنظمة الدفع التقليدية؟

لقد مهدت فيزا وماستركارد الطريق لاستخدام بطاقات الائتمان والخصم على نطاق واسع، إلا أن أنظمتهما الأساسية لم تتطور كثيراً منذ سبعينيات القرن العشرين. إن تمرير البطاقة يؤدي إلى تدخل العديد من الوسطاء ــ الشركات المصدرة، وشبكات البطاقات، والبنوك المصدرة ــ وكل منهم يأخذ حصة من هذه العملية. وينتهي الأمر بالتجار إلى دفع ما بين 2% و4% في المتوسط لكل معاملة ، وهذا دون إضافة رسوم عبر الحدود.





وإذا أضفنا إلى ذلك تأخيرات التسوية (التي تصل في الغالب إلى يوم أو يومين عمل بالنسبة لمدفوعات البطاقات، بل وحتى فترة أطول بالنسبة للتحويلات الدولية)، فإننا نحصل على نظام يبدو أخرق في عصر كل شيء عند الطلب.





تحل المدفوعات المستندة إلى تقنية Blockchain هذه الثغرات من خلال كونها من نظير إلى نظير، وعالمية، ولا تتطلب إذنًا:





عدد أقل من الوسطاء = رسوم أقل: لا يوجد جهة منفصلة لشراء العملة، أو شبكة بطاقات، أو بنك إصدار. غالبًا ما تكلف عملية تحويل العملة المستقرة بنسات، بغض النظر عن حجم المعاملة.

لا يوجد جهة منفصلة لشراء العملة، أو شبكة بطاقات، أو بنك إصدار. غالبًا ما تكلف عملية تحويل العملة المستقرة بنسات، بغض النظر عن حجم المعاملة. التسوية الفورية: تصل الأموال وتصبح قابلة للاستخدام في ثوانٍ، وليس أيامًا.

تصل الأموال وتصبح قابلة للاستخدام في ثوانٍ، وليس أيامًا. الوصول المفتوح: يمكن لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت إنشاء محفظة للعملات المشفرة. وهذا أمر بالغ الأهمية في البلدان التي يكون فيها النظام المصرفي التقليدي محدودًا أو مكلفًا.

الاهتمام بالرموز: Memecoins ونقاط الولاء

لا يتعلق Commerce DeFi بالمال فحسب - بل يتعلق أيضًا برمزية انتباه المستهلك . في Web2، أنفقت الشركات مبالغ كبيرة على الإعلانات لتحفيز مشاركة العملاء. في Web3، قد تصدر العلامات التجارية رموز الولاء أو تقبل رموزًا يقودها المجتمع (مثل memecoins) لجذب المشترين. يمكن أن تعمل Memecoins كمنحدر: فالأشخاص الذين يحملونها حريصون على إنفاقها إذا قبلها التجار، خاصةً إذا فتحت memecoin تجربة جديدة في العالم الحقيقي. وفي الوقت نفسه، تكون نقاط الولاء القائمة على blockchain أكثر شفافية وقابلية للتداول وقابلة للاستخدام عبر الشركاء.





عندما يتم تحويل المال والاهتمام إلى رموز، فإننا نحصل على حلقة مفرغة من التعزيز الذاتي: حيث يتسوق العملاء لكسب الرموز، وتخلق الرموز تقاربًا مع العلامة التجارية، ويحصل التجار على قنوات تسويق مباشرة - ولا حاجة إلى شبكات إعلانية وسيطة.

على المدى القصير: التبني المبكر

في الوقت الحالي، تكتسب العملات المستقرة زخمًا بالفعل في المدفوعات عبر الحدود. قد يفضل العاملون المستقلون في الأسواق الناشئة العملات المستقرة على البنوك المحلية أو PayPal، نظرًا لأن الرسوم أقل والتحويلات فورية تقريبًا. وقد اختبرت مجموعة من تجار التجزئة الرئيسيين قبول العملات المشفرة، وعادة ما يقومون بتحويل العملات المشفرة إلى عملات ورقية تلقائيًا حتى لا يتعرضوا للتقلبات.





في هذه المرحلة القصيرة الأجل، تعد سهولة الاستخدام والتنظيم أكبر التحديات. لا تزال محافظ العملات المشفرة أكثر تعقيدًا من بطاقات الائتمان. كما أن التنظيم متقلب؛ فبعض البلدان تتبنى العملات المشفرة بينما تحد منها بلدان أخرى. ومع ذلك، فإن الطلب على المدفوعات الأرخص والأسرع عالمي، لذا فإن الزخم مستمر.

على المدى المتوسط: زيادة إقبال التجار

مع نمو استخدام العملات المستقرة وزيادة سرعة معاملات البلوك تشين وانخفاض تكلفتها من خلال البنية التحتية الأفضل (مثل حلول الطبقة 2)، سيشهد المزيد من التجار فوائد التكلفة المترتبة على التمويل اللامركزي التجاري. قد تدمج أنظمة نقاط البيع قبول العملات المستقرة افتراضيًا، مما يمكن الشركات من تجنب رسوم البطاقات التي تتراوح بين 2% و4%. ستكون التجارة الإلكترونية عبر الحدود واحدة من أكبر الفائزين، حيث تتيح للمتسوقين العالميين الدفع بعملة مستقرة بينما يستقر التجار بعملتهم المفضلة.





وفي الوقت نفسه، سوف تكتسب الولاءات الرمزية زخماً متزايداً. فقد يكسب الناس رموزاً تحمل علامات تجارية مقابل كل عملية شراء، ويمكن استبدالها عبر شبكة من الشركاء. ولأن هذه الرموز المخصصة للولاء تُـداول في أسواق مفتوحة، فإنها تحمل قيمة حقيقية ــ وهو ما يضيف حافزاً للمشترين لاختيار تجار معينين على غيرهم. وسوف يتغذى هذا التبني في الأمد المتوسط على تحسين واجهات المستخدم، الأمر الذي يجعل المدفوعات بالعملات المشفرة تبدو سلسة مثل خدمة آبل باي.

على المدى الطويل: التجارة السائدة

في غضون عقد من الزمان، قد يصبح التمويل اللامركزي التجاري منتشرا مثل بطاقات الائتمان اليوم. وقد تصدر البنوك التقليدية أو التجار أنفسهم عملات مستقرة خاصة بهم أو يدمجونها لتسهيل التسوية بشكل أسرع، في حين قد يدير تجار التجزئة العالميون عقد بلوكتشين خاصة بهم للدفع. ستكون السكك الحديدية الأساسية لامركزية، ولكن قد يتم تجريد تجارب المستخدم - يمكن للمتسوقين الدفع من خلال تطبيق يخفي تعقيدات بلوكتشين.





في هذه المرحلة، يتم دمج التمويل والتجارة بشكل كامل على السلسلة ، مما يتيح تدفقات الأعمال الآلية. تخيل موردًا يحصل تلقائيًا على الدفع عندما تؤكد بيانات الشحن التسليم، أو نموذج الاشتراك الصغير حيث تدفع بالدقيقة مقابل الخدمات عبر الإنترنت بالعملات المستقرة. يمكن للمال القابل للبرمجة والولاء القابل للبرمجة أن يدعم نماذج أعمال جديدة ببساطة غير ممكنة على قضبان البنوك في القرن العشرين.

التحديات ولماذا لن توقف المد

إن التنظيم هو العامل الحاسم الأكبر. فالحكومات تريد ضمان حماية المستهلك، وإدارة الالتزامات الضريبية، ومنع الأنشطة غير المشروعة. ويتعين على الجهات المصدرة للعملات المستقرة أن تثبت أن لديها احتياطيات قوية. ولكن مع نمو التجارة على السلسلة، تدرك الجهات التنظيمية الفوائد الاقتصادية المترتبة على الدفاتر الشفافة والدولارات الرقمية الموثوقة. ومن المرجح أن تكون النتيجة أطر امتثال أكثر وضوحا، وليس حظرا صريحا ــ وخاصة في عالم حيث تحتاج الحكومات المركزية إلى عملات مستقرة لشراء ديونها السيادية.





وتظل تجربة المستخدم عقبة أخرى. فما زال كثير من الناس غير ملمين بعناوين المحفظة والمفاتيح الخاصة. ومع ذلك، فإن المزيد من التطبيقات التي تدعم التشفير تجرد المصطلحات، لذا فقد لا يدرك المستخدمون حتى أنهم يستخدمون سلاسل الكتل في الخلفية. وإذا كانت الفوائد ــ الرسوم المنخفضة، والمدفوعات الفورية، والملكية الحقيقية لرموز الولاء ــ واضحة، فسوف يتكيف المستخدمون تماما كما فعلوا مع التسوق عبر الإنترنت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

تأثير التجارة الإلكترونية

إن Commerce DeFi في طريقه إلى أن يصبح التطبيق القاتل الذي يدفع العملات المشفرة من المضاربة المتخصصة إلى الاستخدام اليومي. وكما فعلت التجارة الإلكترونية لـ Web2، يمكنها أن تجلب مليارات الأشخاص إلى Web3 من خلال جعل الأصول الرقمية لا غنى عنها للمعاملات الروتينية. توفر العملات المستقرة القيمة المستقرة وإمكانية الوصول العالمية اللازمة لاستبدال خطوط الدفع القديمة، في حين يمكن للولاء الرمزي والعملات الميمية أن تعزز تبني المستخدم من خلال مكافأة المشاركة بطرق ممتعة وملموسة.





ورغم استمرار التحديات ــ عدم اليقين التنظيمي، وتجربة المستخدم، وتعليم التجار ــ فإن الاتجاه الأساسي واضح : فمع تحسن شبكات البلوك تشين وزيادة الثقة في العملات المستقرة، تقترب المعاملات المشفرة من التيار الرئيسي. وعندما يتمكن المستهلك العادي من شراء البقالة أو دفع الفواتير على الفور باستخدام محفظة رقمية، مدعومة برموز مستقرة ومعترف بها عالميًا، فسوف نعلم أن Commerce DeFi قد وصل. وإذا علمتنا التجارة الإلكترونية أي شيء، فهو أنه بمجرد أن يرى المستهلكون طريقة أسهل وأرخص وأكثر مكافأة لإجراء المعاملات، فإن التبني يتبع ذلك بسرعة.





نبذة عن كارتر رازينك

كارتر هو قائد منتج وتكنولوجيا يتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في Web2 وWeb3، حيث يجمع بين الخبرة الفنية العميقة والنجاح في ريادة الأعمال. بصفته أحد المؤسسين السابقين لشركة DropChain ورئيس المنتجات الحالي في Spree، فقد قاد الابتكارات في مجال الرموز وتصميم البروتوكول وهندسة blockchain. بعد أن تحول من خريجي أبحاث مؤسسة العلوم الوطنية إلى رائد أعمال متسلسل، يجمع كارتر بين الرؤية والخبرة المثبتة لتشكيل مستقبل blockchain مع سبري فاينانس .





نبذة عن شركة سبري فاينانس

مرح Spree هي منصة تجارة ومكافآت من الجيل التالي تتيح للبشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي إنفاق العملات المشفرة بسلاسة على السلع والخدمات اليومية والتجارب الحصرية - بدءًا من السفر والتجارب الرأسية. تجمع Spree بين المدفوعات والولاء والتمويل في حل Web2 وWeb3 متكامل واحد. مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 2 مليون تاجر Web2 وشبكة متنامية من التجارب المنسقة، تجعل Spree التجارة سهلة مع فتح المدخرات والمكافآت والفرص الحصرية "التي لا يمكن شراؤها بالمال".





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تم نشر هذه المقالة ضمن برنامج التدوين التجاري التابع لـ HackerNoon.



