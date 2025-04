Ganacsiga DeFi: Sida Lacag-bixinta Blockchain ay u shidi doonto mowjadda soo socota ee korsashada Crypto

Waxaa qoray Carter Razink ee Spree Finance





Wax qarsoodi ah maaha in dhaqaalaha baahsan (DeFi) uu ahaa kicin weyn ee crypto, oo u gogol xaaraya amaahda silsiladda, amaahda, iyo ganacsiga. Hase yeeshe wax ku ool ah, isticmaalka maalinlaha ah - sida iibsashada raashinka ama bixinta kirada - ayaa weli ah mid adag.





Geli Ganacsiga DeFi : isgoysyada maaliyadda baahsan iyo ganacsiga dhabta ah. Marka la isku daro stablecoins, lacagaha degdega ah ee blockchain, iyo nidaamyada daacadnimada la calaamadeeyay, Commerce DeFi waxay awood u leedahay inay noqoto meesha ugu sarreysa ee soo jiidata balaayiin dad ah dhaqaalaha Web3 - si la mid ah sida ganacsi e-ganacsigu u kiciyay qaadashada internetka ee xilligii Web2.

Laga soo bilaabo Wax-soosaarka Beeraha ilaa Iibsashada Kafeega Subaxda

DeFi-dhaqameedku wuxuu diiradda saaray ganacsiga silsiladda, barkadaha dareeraha ah, iyo wax-soo-saarka. In kasta oo kacaan, codsiyadani waxay inta badan ku dhex jireen wareegyada crypto. Commerce DeFi waxay fidisaa hal-abuuradaasi si ay u xalliso mashaakilaadka aduunka dhabta ah ee lacag bixinta, daacadnimada, iyo amaahinta ganacsatada iyo macaamiisha. Ka fikir sida "DeFi ee ganacsiga caadiga ah": isku xirka farqiga u dhexeeya adduunka crypto iyo macaamilada maalinlaha ah.





Si la mid ah in e-ganacsigu uu u caan baxay internetka isagoo ka dhigay meel loo aado wax iibsiga, Commerce DeFi waxay rabta inay ka dhigto crypto mid faa'iido u leh kharashyada maalinlaha ah . Haddi ay huteel qabsato, iibsanayso qaxwo, ama ay lacag bixinayso dadka xorta ah aduunka oo dhan, Commerce DeFi waxa ay doonaysaa in ay ku soo celiso fududaynta Web2 iyada oo ay la socoto shabakadaha hoose ee Web3.

Kor u kaca Stablecoins sida Lacagta Dijital ah

Xuddunta Ganacsiga DeFi waa stablecoin - calaamad ku salaysan blockchain oo lagu dhejiyay hanti xasilloon sida dollarka Maraykanka. Si ka duwan Bitcoin ama ETH, kuwaas oo qiimahoodu si aad ah u isbeddeli karaan, stablecoins waxay ilaalinayaan awoodda wax iibsiga ee joogtada ah, iyaga oo ka dhigaya kuwo ku habboon macaamilada caadiga ah. Ganacsadaha ku dalaca $50 ma rabo in uu ku dhamaado $40 haddii qiimaha crypto hoos u dhaco maalinta xigta, macaamiilkuna ma rabo in uu bixiyo lacag dheeraad ah haddii qiimuhu kordho.





Stablecoins waxay u adeegtaa sidii lacag caddaan ah oo dhijitaal ah , isku darka ku habboonaanta xawilaadaha caalamiga ah ee degdegga ah iyo aqoonta lacagta fiatka. Dukaan ku yaal Argentina wuxuu aqbali karaa US dollar stablecoin iyada oo aan la dhibin isbeddelka lacagta maxalliga ah, halka macmiilka Maraykanku uu bixin karo si aan kala go 'lahayn, isaga oo ka fogaanaya khidmadaha siligga caalamiga ah. Markii ugu horeysay, lacagaha ku saleysan blockchain waxay leeyihiin unug xisaabeed deggan oo ganacsiyada iyo macaamiishu ay ku tiirsan yihiin.

Maxaa Ka Qaldan Nidaamyada Lacag-bixinta Dhaqanka?

Visa iyo Mastercard waxay u gogol xaadhayeen dariiqa loo maro credit-ka baahsan iyo isticmaalka debit-ka, haddana nidaamkooda hoose wax badan uma kobcin ilaa 1970-yadii. Tuugista kaarka waxay kicisaa dhexdhexaadiyeyaal badan - iibsadayaal, shabakadaha kaararka, bangiyada soo saarista - kuwaas oo dhamaantood gooyay. Ganacsatadu waxay ku dhamaanayaan inay bixiyaan 2-4%+ macaamilkiiba celcelis ahaan, taasina waa iyada oo aan lagu darin khidmadaha xuduudaha.





Ku dar daahitaanka dejinta (badanaa hal ama laba maalmood oo shaqo oo kaadhka bixinta ah, iyo xitaa ka dheer wareejinta caalamiga ah), oo waxaad helaysaa nidaam dareemaya qallafsanaan da'da wax walba loo baahan yahay.





Lacag-bixinaha ku salaysan Blockchain waxay xalliyaan wax-qabad la'aantan iyagoo ah isku-fil, caalami ah, iyo fasax la'aan:





Dhexdhexaadin Yar = Kharash Hoose: Ma jiro iibsad gaar ah, shabakad kaadh, ama bangi bixisa. Xawilaadda joogtada ah waxay inta badan ku kacdaa pennies, iyadoon loo eegin xajmiga wax kala iibsiga.

Ma jiro iibsad gaar ah, shabakad kaadh, ama bangi bixisa. Xawilaadda joogtada ah waxay inta badan ku kacdaa pennies, iyadoon loo eegin xajmiga wax kala iibsiga. Degitaanka degdega ah: Lacagaha ayaa yimaada waxaana lagu isticmaali karaa ilbiriqsiyo gudahood, ma aha maalmo.

Lacagaha ayaa yimaada waxaana lagu isticmaali karaa ilbiriqsiyo gudahood, ma aha maalmo. Helitaanka Furan: Qof kasta oo leh internet wuxuu dejin karaa boorsada crypto. Tani waxay ku weyn tahay wadamada ay bangiyada dhaqameedku xadidan yihiin ama qaali yihiin.

Feejignaanta Calaamadaynta: Memecoins & Qodobbada Daacadnimada

Ganacsiga DeFi kaliya maaha lacag - sidoo kale waa calaamadaynta dareenka macaamiisha . Gudaha Web2, ganacsiyadu aad bay ugu kharash gareeyeen xayeysiisyada si ay u dhaqaajiyaan ka qaybgalka macaamiisha. Shabakadda 3, calaamaduhu waxay soo saari karaan calaamado daacad ah ama waxay aqbali karaan calaamado ay wadaan bulshada (sida memecoins) si ay u soo jiitaan iibsadayaasha. Memecoins waxay u dhaqmi kartaa sidii kor-u-socod: dadka haysta waxay u heellan yihiin inay kharash gareeyaan haddii ganacsatadu ay aqbalaan, gaar ahaan haddii memecoin uu furo waayo-aragnimo cusub oo adduunka dhabta ah. Dhanka kale, dhibcaha daacadnimada ku saleysan blockchain ayaa ah kuwa hufan, laga ganacsan karo, lagana isticmaali karo dhammaan shurakada.





Marka lacagta iyo dareenka labadaba la calaamadeeyo, waxaan helnaa wareeg is-xoojin: macaamiishu waxay wax u iibsadaan si ay u kasbadaan calaamado, calaamaduhu waxay abuuraan astaanta astaanta, iyo baayacmushtarku waxay helaan kanaalo suuqgeyn toos ah - looma baahna shabakado xayeysiis dhexdhexaadin ah.

Muddada Gaaban: Korsashada Hore

Waqtigan xaadirka ah, stablecoins ayaa durba helaya lacag bixinta xuduudaha. Shaqsiyaadka xorta ah ee suuqyada soo koraya ayaa laga yaabaa inay ka door bidaan coins stablecoins bangiyada maxaliga ah ama PayPal, maadaama ajuuradu ay yar yihiin xawaaladuhuna ay ku dhow yihiin isla markiiba. In yar oo ka mid ah tafaariiqleyaasha caadiga ah ayaa tijaabiyay aqbalaadda crypto, inta badan waxay u beddelaan crypto si toos ah fiat si aanay u soo gaadhin isbeddel.





Marxaladdan gaaban, fududaynta isticmaalka iyo nidaaminta ayaa ah caqabadaha ugu waaweyn. Boorsooyinka Crypto wali way ka adag yihiin kaararka deynta. Nidaamku sidoo kale waa dareere; wadamada qaar waxay qaataan crypto halka qaar kalena ay xadidaan. Weli, baahida loo qabo lacag-bixinno ka jaban, dhaqso badan ayaa ah mid caalami ah, sidaas darteed dardargelinta ayaa sii socota.

Muddada Dhexdhexaadka ah: Kordhinta Iibka Ganacsiga

Maaddaama isticmaalka stablecoin uu korayo oo macaamilka blockchain uu si dhakhso ah oo jaban yahay iyada oo loo marayo kaabayaal wanaagsan (sida xalalka Layer 2), baayacmushtari badan ayaa arki doona faa'iidooyinka kharashka Commerce DeFi. Nidaamyada goob-iibka ayaa laga yaabaa in ay dhexgalaan aqbalka stablecoin si caadi ah, taas oo awood u siinaya ganacsiyada inay ka fogaadaan 2-4%+ khidmadaha kaararka. Ganacsiga e-commerce ee xudduudaha ka gudba wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah guuleystayaasha ugu weyn, taasoo u oggolaanaysa dukaamaysiga caalamiga ah inay ku bixiyaan sgagcoin halka ganacsatadu ay dejiyaan lacagta ay doorbidayaan.





Dhanka kale, daacadnimada calaamadeysan waxay heli doontaa kor u kac. Dadku waxa laga yaabaa inay kasbadaan calaamado summad leh iib kasta, oo laga soo furan karo shabakada la-hawlgalayaasha. Sababtoo ah calaamadahan daacadnimada ah waxay ka ganacsadaan suuqyada furan, waxay leeyihiin qiimo dhab ah - ku daraya dhiirigelinta iibsadayaasha si ay u doortaan ganacsatada qaarkood kuwa kale. Korsashadan muddada-dhexe waxaa lagu kicin doonaa iyada oo la wanaajinayo is-dhexgalka isticmaalaha, taasoo ka dhigaysa lacag-bixinnada crypto-ka loo dareemo inay siman yihiin sida Apple Pay.

Muddada Dheer: Ganacsiga Guud

Toban sano gudahood, Ganacsiga DeFi wuxuu noqon karaa mid meel walba yaal sida kaararka deynta maanta. Bangiyada dhaqameed ama baayacmushtarka laftooda ayaa laga yaabaa inay soo saaraan lacago xasilloon oo iyaga u gaar ah ama waxay ku daraan dejin degdeg ah, halka dukaamada tafaariiqda caalamiga ah laga yaabo inay maamulaan qanjidhada blockchain ee lacag bixinta. Jidadka hoose waa la daadejin doonaa, haddana waaya-aragnimada isticmaaluhu waa laga yaabaa in la fogeeyo - dukaamaystayaashu waxay ku bixin karaan abka qarinaya kakanaanta blockchain.





Marxaladdan, maaliyadda iyo ganacsigu waxay si buuxda isugu biiraan silsiladda , taasoo awood u siinaysa socodka ganacsiga tooska ah. Bal qiyaas alaab-qeybiye si toos ah u qaata lacag marka xogta rarida ay xaqiijiso gaarsiinta, ama qaabka is-diiwaangelinta-yar oo aad ku bixiso daqiiqad kasta adeegyada khadka ee stablecoins. Lacagta la borogaraamsan karo iyo daacadnimada la barnaamiji karo waxay awood siin kartaa qaabab ganacsi oo cusub oo aan si fudud suurtogal ahayn xadiidka bangiyada ee qarniga 20-aad.

Caqabadaha iyo sababta aysan u joojin doonin hirarka

Nidaamku waa calaamadda ugu weyn. Dawladuhu waxay rabaan inay xaqiijiyaan ilaalinta macaamiisha, maareeyaan waajibaadka cashuuraha, oo ay ka hortagaan dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah. Soosaarayaasha Stablecoin waa inay caddeeyaan inay haystaan kayd adag. Si kastaba ha noqotee, sida ganacsiga silsiladda ku jira uu u korayo, nidaamiyayaashu waxay aqoonsadaan faa'iidooyinka dhaqaale ee buug-gacmeedyada hufan iyo dollarka dhijitaalka ah ee la isku halayn karo. Natiijadu waxay u badan tahay inay noqon doonto qaab-dhismeedyo u hoggaansanaan cad, maaha mamnuucid toos ah - gaar ahaan adduunka ay dawladaha dhexe u baahan yihiin lacago xasilloon si ay u iibsadaan deynta madax-bannaanida.





Khibrada isticmaale ayaa weli ah caqabad kale. Dad badan ayaan weli aqoon ciwaannada jeebka iyo furayaasha gaarka ah. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijyo badan oo karti u leh crypto ayaa meesha ka saaraya jargon-ka, sidaa darteed isticmaalayaashu xitaa ma ogaan karaan inay isticmaalayaan blockchain gadaasha. Haddii faa'iidooyinka - khidmadaha hoose, lacag-bixinta degdegga ah, lahaanshaha dhabta ah ee calaamadaha daacadnimada - ay cad yihiin, isticmaalayaashu waxay la qabsan doonaan sidii ay ku sameeyeen wax iibsiga online-ka horraantii 2000-yadii.

Saamaynta Ganacsiga E-commerce

Ganacsiga DeFi wuxuu ku socdaa wadadii uu ku noqon lahaa codsiga dilaaga ah ee ka kicinaya crypto laga soo bilaabo mala-awaalka niche ilaa isticmaalka maalinlaha ah. Sida e-ganacsiga uu u sameeyay Web2, waxay balaayiin dad ah u keeni kartaa laabka Web3 iyada oo samaynaysa hantida dhijitaalka ah ee aan looga maarmin wax kala iibsiga joogtada ah. Stablecoins waxay soo bandhigtaa qiimaha xasilloon iyo gelitaanka caalamiga ah ee loo baahan yahay si loo beddelo biraha lacag bixinta ee duugoobay, halka daacadnimada la calaamadeeyay iyo memecoins ay awood u siin karto korsashada isticmaale iyadoo lagu abaalmariyo ka-qaybgalka madadaalo, siyaabo la taaban karo.





In kasta oo caqabaduhu ay sii jiraan - hubin la'aanta sharciyeed, khibradda adeegsadaha, waxbarashada ganacsiga - isbeddelka aasaasiga ah waa cad yahay : sida shabakadaha blockchain ay u wanaajiyaan oo xasilloonida ay noqdaan kuwo la aamini karo, macaamilada crypto ayaa ku soo dhowaanaya guud ahaan. Marka celceliska macaamilka ahi uu iibsan karo raashinka ama uu isla markaaba biilasha ku bixin karo boorsada dhijitaalka ah, oo ay taageerto calaamado xasiloon, caalami ahaan la aqoonsan yahay, waxaan ogaan doonaa in Commerce DeFi uu yimid. Oo haddii ganacsiga e-commerce uu ina baray wax, waa in marka macaamiishu arkaan hab sahlan, ka jaban, oo ka faa'iido badan oo wax lagu kala iibsado, korsashada ayaa si degdeg ah u socota.





Ku saabsan Carter Razink

Carter waa hogaamiye wax soo saar iyo teknoloji oo leh 8+ sano Web2 iyo Web3, isaga oo ku daraya khibrad farsamo oo qoto dheer iyo guusha ganacsi. Aasaasihii hore ee DropChain iyo hogaanka wax soo saarka ee hadda jira ee Spree, wuxuu kaxeeyay hal-abuurnimo tokenomics, naqshadeynta borotokoolka, iyo injineernimada blockchain. Cilmi-baarista Aasaaska Sayniska Qaranka oo ka qalin jebisay ganacsade taxane ah, Carter wuxuu isku daraa aragti iyo khibrad la xaqiijiyay si loo qaabeeyo mustaqbalka blockchain Spree Finance .





Ku saabsan Spree Finance

Spree waa ganacsi jiilka soo socda iyo madal abaal-marineed oo u sahlaysa bini'aadamka iyo wakiilada AI inay si aan kala go 'lahayn ugu kharash gareeyaan crypto alaabta maalinlaha ah, adeegyada, iyo khibradaha gaarka ah - laga bilaabo safarka iyo toosan khibradeed. Spree wuxuu isku daraa lacag bixinta, daacadnimada, iyo maalgelinta hal isku dhafan oo Web2 iyo Web3 xal ah. Helitaanka in ka badan 2M baayacmushtarka Web2 iyo shabakad sii kordheysa oo waayo-aragnimo la soo koobay, Spree waxay ka dhigtaa ganacsiga mid sahlan iyadoo furaysa kaydka, abaal-marinaha, iyo fursadaha "lacag-aan la iibsan karin" gaar ah.





Raac Spree: https://x.com/spreefinance





Maqaalkan waxa lagu daabacay hoostiisa HackerNoon's Business Blogging .