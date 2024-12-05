Удивительная технология, спасающая склады от дорогостоящих ошибок

Представьте себе, что вы ведете загруженный бизнес, куда ежедневно поступают сотни заказов, и команда склада неустанно трудится, чтобы вовремя их отправить. Однако поиск нужного товара в куче занимает слишком много времени, работа с частыми возвратами становится мучением, а достижение почти идеальной точности заказов кажется недостижимым. Эти проблемы не просто раздражают — они обходятся дорого.





Ошибки обработки заказов обычно происходят на складах, где заказы собираются, упаковываются и извлекаются для отправки клиентам. Чтобы минимизировать ошибки и ускорить управление заказами, владельцы бизнеса обращаются к умным решениям для своих складских операций.





Одним из перспективных вариантов является использование технологии дополненной реальности (AR) в управлении складом. Звучит как большой скачок? На самом деле это далеко не футуристическая концепция. На самом деле, многие компании используют AR уже много лет и добиваются впечатляющих результатов. В этой статье мы рассмотрим:





Проблемы современной складской логистики

Стоимость складских ошибок

Расширение и автоматизация на складах

Как технология дополненной реальности улучшает работу склада

Ключевые соображения при внедрении дополненной реальности

Лучший выбор для умных очков





Проблемы управления складом

Управление складскими операциями сопряжено с собственным набором проблем, поскольку оно включает в себя оборудование , людей и управление заказами и запасами . Каждый компонент представляет собой уникальные препятствия, которые, если их не устранить, могут привести к значительным потерям дохода.





Проблемы, связанные с оборудованием

Плохая планировка склада которые тратят впустую пространство и ресурсы

которые тратят впустую пространство и ресурсы Задержки, вызванные неисправным или устаревшим оборудованием





Проблемы, связанные с людьми

Трудовые проблемы из-за высокой текучести кадров, нехватки квалифицированных рабочих и недостаточной подготовки

Проблемы безопасности, такие как несчастные случаи на рабочем месте из-за неправильного обращения с оборудованием или небезопасных методов работы.





Проблемы в процессе управления заказами

Работник выбирает неправильный товар/SKU или собирает неправильное количество

Неправильная маркировка продукции или неиспользование обновленной системы штрих-кодов

Неправильное размещение запасов, приводящее к задержкам в извлечении

Ошибки в подсчетах запасов или некорректное обновление записей об инвентаризации

Недопонимание среди персонала относительно приоритетных заказов, приводящее к задержкам или ошибкам



Когда дело доходит до сути, все это по сути человеческие ошибки. Среди этих проблем выбор неправильного товара или количества заказа является одной из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются складские помещения. Хотя это может быть обычным явлением, такие ошибки могут привести к значительным финансовым потерям и даже нанести ущерб репутации компании.









Цена человеческой ошибки на складах

Средний уровень ошибок при комплектации на распределительном предприятии или складе колеблется от 1–3%. Это может показаться небольшой цифрой, но представьте: если один-три из ста заказов возвращались и их приходилось сортировать, это может привести к снижению производительности склада. Дополнительное время и ресурсы для исправления ошибок в обработке заказов и маркировке могут привести к увеличению операционных и трудовых затрат .





Еще более тревожной является потенциальная потеря клиентов из-за единственной ошибки. Неправильные заказы или задержки поставок не только приводят к высоким показателям возврата, но и могут запятнать репутацию компании среди потребителей. Кроме того, отмененные заказы недовольных клиентов могут напрямую сократить продажи, что еще больше подчеркивает стоимость человеческой ошибки в работе склада.













Расширение и автоматизация складов

Человеку свойственно ошибаться, да, но внедрение оптимизированного процесса — это разумная бизнес-стратегия. Вот почему все больше владельцев бизнеса планируют интегрировать автоматизацию и увеличение рабочей силы в свою систему управления складом. Для справки, Zebra обозначила уровни Производственные процессы на складах с точки зрения автоматизации и человеческого труда:





Без дополнения: все бумажные или стационарные системы рабочих станций

все бумажные или стационарные системы рабочих станций Частичное дополнение: некоторые работники оснащены мобильными устройствами

некоторые работники оснащены мобильными устройствами Полное расширение: большинство работников оснащены мобильными устройствами

большинство работников оснащены мобильными устройствами Полное расширение плюс: расширенная рабочая сила сотрудничает с некоторой автоматизацией

расширенная рабочая сила сотрудничает с некоторой автоматизацией Частичная автоматизация объекта: отсутствие участия работников в конкретных рабочих процессах

отсутствие участия работников в конкретных рабочих процессах Полная автоматизация объекта: отсутствие участия рабочего на всем объекте





Хотя для достижения частичной или полной автоматизации предприятия может потребоваться время, большинство лиц, принимающих решения в сфере складского хозяйства, и их партнеров сходятся во мнении, что внедрение технологий и автоматизации поможет повысить производительность труда работников склада.





По словам изучать Zebra в 2023 году, 73% ключевых лиц, принимающих решения в секторе складского хозяйства, определили предоставление работникам удобных технологических устройств или решений в качестве главного приоритета. Когда их спросили об их пятилетних планах внедрения устройств, носимые устройства оказались одними из главных устройств, в которые они хотят инвестировать, наряду с карманными мобильными компьютерами со встроенными сканерами штрихкодов , мобильными принтерами , защищенными сканерами , защищенными планшетами и компьютерами, устанавливаемыми на транспортные средства.





А если говорить о носимых устройствах, то одной из самых востребованных технологий стали умные очки, оснащенные технологией дополненной реальности .









Основы дополненной реальности

Прежде чем мы рассмотрим, как технология дополненной реальности улучшает работу склада, давайте рассмотрим, что такое дополненная реальность и чем она отличается от технологии виртуальной реальности (VR) .





Если вы представляете себе работника, надевающего гарнитуру, чтобы ощутить полностью виртуальный склад, будучи полностью оторванным от реального мира, вы путаете AR с технологией VR. VR уводит пользователя от реальности. Она заменяет зрение пользователя и полностью погружает его в виртуальный мир. С другой стороны, AR, от самого слова, дополняет реальность, накладывая информацию на то, что воспринимают ваши глаза. AR позволяет накладывать виртуальные объекты на реальные среды с помощью видео, фотографий, звука, инфографики и других элементов.





Чтобы лучше понять разницу между дополненной и виртуальной реальностью, вот наглядное сравнение, подчеркивающее их ключевые отличия:





Особенность Технология дополненной реальности VR-технологии Цель Улучшает реальную среду с помощью цифровых наложений Заменяет реальный мир полностью виртуальной средой Уровень погружения Частичное погружение: пользователь остается в курсе реального окружения Полное погружение; пользователь полностью погружается в виртуальный мир Приложения Используется в таких отраслях, как логистика, розничная торговля, образование, здравоохранение и недвижимость для визуализации или навигации. Используется в играх, учебных симуляциях, визуальных турах и развлечениях для создания захватывающих впечатлений. Поле зрения Отображает цифровые элементы в поле зрения пользователя. Обеспечивает обзор на 360° в виртуальной среде. Расходы В целом более доступны по цене; многие приложения могут работать на существующих устройствах, таких как смартфоны или планшеты. Обычно дороже; требует специального оборудования и программного обеспечения





AR имеет три ключевых компонента :





Устройства ввода: датчики собирают информацию из реальной среды.

датчики собирают информацию из реальной среды. Обработка: программные инструменты, такие как регистрация изображений и 3D-моделирование, обрабатывают данные, чтобы бесшовно объединить виртуальные элементы с реальной средой.

программные инструменты, такие как регистрация изображений и 3D-моделирование, обрабатывают данные, чтобы бесшовно объединить виртуальные элементы с реальной средой. Результат: элементы дополненной реальности отображаются на таких устройствах, как очки дополненной реальности и смартфоны, объединяя цифровые элементы и физический мир.





Теперь, когда вы знакомы с основами дополненной реальности, давайте рассмотрим основные области применения этой технологии на складах.







Улучшение управления складом с помощью дополненной реальности

Большинство проблем в управлении складом возникают из-за человеческих ошибок при обработке заказов, а также ограничений рабочей силы, таких как нехватка квалифицированного персонала и недостаточное обучение. Технология дополненной реальности предлагает мощное решение, а ее основные приложения направлены на улучшение подбора заказов, оптимизацию управления запасами и предоставление иммерсивных программ обучения для работников.





1. Выполнение и комплектация заказов

Одной из самых трудоемких и подверженных ошибкам задач на складах является процесс комплектации . Обычно работникам требуется много времени, чтобы найти нужный товар, свериться со списком заказов для определения нужного количества, упаковать заказ, наклеить этикетку на посылку, обновить список инвентаря и разместить товар в указанном месте для извлечения и отправки.





Благодаря интеллектуальным очкам с поддержкой дополненной реальности, которые отображают визуальные подсказки в реальном времени для оптимальных маршрутов, работники могут эффективно находить местоположение товаров на складе. Помимо сокращения времени, затрачиваемого на поиск товаров, интеллектуальные очки также могут минимизировать ошибки при выборе, предоставляя подробную информацию о продукте (артикул, количество, сроки годности и т. д.) в поле зрения пользователя. Это также позволяет выбор по зрению решение для отбора товаров посредством сканирования штрихкодов без помощи рук, повышающее эффективность и безопасность.





Не так давно компания DHL провела пилотный проект на складе в Нидерландах, где тестируются умные очки и технология дополненной реальности. Работник склада был оснащен Google Glass и Vuzix M100, оснащенными программным обеспечением xPick от Ubimax. Сотрудник ориентировался на складе с помощью графики, наложенной на умные очки. Хотя на протяжении всего времени не использовались ручные сканеры штрихкодов и бумажные списки отбора , пилотный проект привел к повышению эффективности выполнения заказов и процесса отбора на 25%. С тех пор DHL использует умные очки с дополненной реальностью в управлении складом.









«Vision picking — еще один пример цифровой трансформации на складе. Поскольку менеджеры и компании стремятся увеличить доход и контролировать расходы, vision picking может сыграть ключевую роль. Помогая работникам склада быстрее находить, выбирать и загружать нужные продукты, компании могут увидеть рост валовой прибыли. Между тем, гарантируя, что нужные продукты попадают к нужным клиентам, компании снижают вероятность возврата продукции и недовольства клиентов. Учитывая эти преимущества, vision picking может стать ключевым конкурентным преимуществом».

- Рамон Т. Лламас , директор по исследованиям, команда дополненной и виртуальной реальности IDC











Интеграция технологии дополненной реальности в вашу систему управления складом начинается с легко сканируемых штрихкодов. В BoxHero мы делаем штрих-код генерация проста. Вы можете легко разрабатывать, сканировать и печатать свои уникальные штрихкоды для ваших складских операций!





2. Управление запасами

Устройства на базе AR могут упростить длительные, повторяющиеся задачи, такие как ввод данных в управление запасами. Поскольку эти инструменты могут сканировать штрих-коды и RFID-метки и отображать информацию о товарах, это снижает вероятность ручных ошибок.



Инвентаризация в режиме реального времени Простое сканирование товаров через умные очки может значительно упростить прогнозирование спроса и пополнение запасов. Благодаря технологии дополненной реальности менеджеры складов могут легко определять товары с низким запасом и получать доступ к точным прогнозам спроса с помощью данных в режиме реального времени, отображаемых на кончиках пальцев. Это позволяет владельцам бизнеса быстрее принимать стратегические бизнес-решения.









3. Обучение и адаптация

Время, затрачиваемое на обучение новых сотрудников на складах, варьируется от нескольких часов до нескольких месяцев в зависимости от размера объекта и отрасли. В трудоемкой среде обучение новых сотрудников является сложным процессом.





Благодаря технологии дополненной реальности новые работники могут пройти обучение с погружением в реальные сценарии склада. Виртуальные наложения на смарт-устройствах предоставляют пошаговые инструкции по процедурам, правила техники безопасности и советы по устранению неполадок. Такой подход сокращает кривую обучения и помогает снизить текучесть кадров , не снижая при этом эффективность обучения.





4. Планирование склада

Эффективность работы на складе начинается с эффективного планирования компоновки. Накладывая виртуальные модели на физическую среду, дополненная реальность может помочь менеджерам склада визуализировать конфигурации пространства и с легкостью принимать решения об оптимальном размещении предметов и оборудования.





Знаете ли вы? IKEA запустила приложение дополненной реальности, IKEA Место , что позволяет потребителям виртуально размещать предметы мебели IKEA на своем пространстве перед покупкой. Это цифровое решение имеет точность 98% и упростило принятие решений о покупке.





Ключевые соображения при внедрении решения AR

Покупка инструментов дополненной реальности — это не решение, которое можно принять спонтанно. Оно требует тщательного планирования и внимательного изучения вашей текущей складской системы, чтобы убедиться, что технология соответствует вашим операционным потребностям. Вот основные соображения для успешного внедрения решений дополненной реальности в управлении складом:





Совместимость с существующими системами: убедитесь, что решения AR можно легко интегрировать с программным обеспечением для планирования ресурсов предприятия (ERP) и управления запасами для синхронизации операций.



Требования к оборудованию: выберите подходящее оборудование, соответствующее потребностям вашего склада, например, очки дополненной реальности или гарнитуры.



Сетевая инфраструктура: убедитесь, что ваш склад оснащен надежной сетевой системой для передачи данных в режиме реального времени и бесперебойной работы.



Обучение и адаптация пользователей: выбирайте инструменты дополненной реальности с интуитивно понятными интерфейсами для простоты внедрения.



Масштабируемость и настройка: ищите инструменты дополненной реальности, которые позволяют настраивать их в соответствии с вашими конкретными рабочими процессами и структурой инвентаря.



Стоимость против окупаемости инвестиций: оцените потенциальную экономию затрат от внедрения дополненной реальности в долгосрочной перспективе по сравнению с первоначальными затратами на инструменты дополненной реальности, лицензии на программное обеспечение и т. д.



Показатели эффективности: определите ключевые показатели эффективности (например, точность выполнения заказов, скорость комплектации и производительность), чтобы оценить эффективность внедрения дополненной реальности.









Реализация AR наиболее эффективна в сочетании с удобными для пользователя системами. BoxHero сделал управление запасами интуитивно понятным и простым для пользователей. Например, BoxHero Атрибуты Функция позволяет пользователям записывать пользовательские данные о продуктах, такие как бренд, цвет и размер, для легкой категоризации и отслеживания. Эта функция упрощает подготовку запасов для вашего процесса подбора с поддержкой AR.

















Умные очки: какие лучше выбрать?

Ожидается, что рынок смарт-очков дополненной реальности будет расти вместе с более широким расширением рынка носимых технологий. Существует множество смарт-очков, которые обсуждаются в статьях и форумах, посвященных технологиям, в зависимости от их применения и характеристик.





Например, Умные очки Vuzix M4000 (которые поставляются либо с прочным всепогодным комплектом для любых условий, либо с комплектом расширенного ношения для использования в помещении или в стандартных условиях на открытом воздухе) имеют широкое поле зрения 28°, предоставляя пользователю захватывающий опыт с помощью обширного виртуального экрана, который по-прежнему позволяет ему полностью видеть свое физическое окружение. Между тем, Умные очки Vuzix Z100 известны своим сверхлегким весом, временем работы от одной зарядки аккумулятора 48 часов и прозрачным волноводным дисплеем.





Умные очки Iristick.G2 , оснащенный оптимизированной центральной камерой 16 МП, расширенным полем обзора и 6-кратным оптимальным зум-объективом, может направлять пользователя с помощью звуковых и визуальных подсказок, а также обеспечивать визуальный выбор и удаленную помощь без помощи рук.





Компания по розливу Coca-Cola Hellenic (HBC) внедрили решение TeamViewer xPick на смарт-очках RealWear HMT-1 для улучшения своих логистических процессов. После двух месяцев использования технологии производительность подбора заказов улучшилась на 6-8%, а точность составила 99,99%.













Подготовьтесь к дополненной реальности с BoxHero

Технология дополненной реальности меняет управление складом в лучшую сторону. Она сокращает ошибки обработки заказов, позволяет вести подсчет запасов в реальном времени, предлагает иммерсивные обучающие программы для работников и помогает в оптимальном планировании склада.





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