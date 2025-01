Die verrassende tegnologie red pakhuise van duur foute

Stel jou voor om 'n besige besigheid te bestuur waar honderde bestellings daagliks instroom, en die pakhuisspan werk onvermoeid om dit betyds uit te stuur. Tog neem dit te lank om die regte voorraad uit die stapel te vind, om gereelde opbrengste te hanteer, is 'n pyn, en om byna perfekte bestelling akkuraatheid te bereik voel buite bereik. Hierdie uitdagings is meer as net frustrerend – dit is duur.





Bestellingverwerkingsfoute kom gewoonlik voor in pakhuise, waar bestellings gepluk, verpak en herwin word vir versending na die klante. Om foute te minimaliseer en bestellingsbestuur te bespoedig, wend sake-eienaars na slim oplossings vir hul pakhuisbedrywighede.





Een belowende opsie is die gebruik van volgemaakte werklikheid (AR) tegnologie in pakhuisbestuur. Klink dit na 'n groot sprong? Dit is eintlik ver van 'n futuristiese konsep. In werklikheid gebruik baie maatskappye AR vir jare met indrukwekkende resultate. In hierdie artikel sal ons ondersoek:





Die uitdagings met die huidige pakhuislogistiek

Die koste van pakhuisfoute

Aanvulling en outomatisering in pakhuise

Hoe AR-tegnologie pakhuisbedrywighede verbeter

Sleuteloorwegings by die implementering van AR

Die beste keuse vir slim bril





Uitdagings in pakhuisbestuur

Die bestuur van pakhuisbedrywighede kom met sy eie stel uitdagings, aangesien dit toerusting , mense en bestuur van bestellings en voorraad behels. Elke komponent bied unieke struikelblokke wat, indien dit nie aangespreek word nie, tot aansienlike inkomsteverliese kan lei.





Toerustingverwante uitdagings

Swak pakhuisuitlegte wat ruimte en hulpbronne mors

wat ruimte en hulpbronne mors Vertragings veroorsaak deur wanfunksionele of verouderde toerusting





Menseverwante uitdagings

Arbeidsverwante kwessies as gevolg van hoë omset, gebrek aan geskoolde werkers en onvoldoende opleiding

Veiligheidskwessies soos werkplekongelukke as gevolg van onbehoorlike hantering van toerusting of onveilige praktyke





Uitdagings in ordebestuursproses

'n Werker wat die verkeerde item/SKU kies of die verkeerde hoeveelheid afhaal

Verkeerd gemerkte produkte of versuim om opgedateerde strepieskodestelsel te gebruik

Voorraad misplasing, wat lei tot vertragings in herwinning

Foute in voorraadtellings of versuim om voorraadrekords akkuraat op te dateer

Wankommunikasie tussen personeel rakende prioriteitsbestellings, wat vertragings of foute tot gevolg het



As dit daarby kom, is dit alles in wese menslike foute. Onder hierdie uitdagings is die kies van die verkeerde item of bestelhoeveelheid een van die mees algemene probleme waarmee pakhuisfasiliteite te kampe het. Alhoewel dit 'n algemene gebeurtenis kan wees, kan sulke foute aansienlike finansiële verliese tot gevolg hê en selfs 'n maatskappy se reputasie benadeel.









Die koste van menslike foute in pakhuise

Die gemiddelde plukfoutkoers in 'n verspreidingsfasiliteit of pakhuis wissel van 1 tot 3%. Dit mag dalk na 'n klein syfer lyk, maar stel jou voor: as een tot drie uit 'n honderd bestellings teruggestuur is en uitgesorteer moes word, kan dit 'n duik in die pakhuis se produktiwiteitskoers veroorsaak. Die bykomende tyd en hulpbronne om foute in die verwerking van bestellings en etikettering reg te stel, kan lei tot verhoogde bedryfs- en arbeidskoste .





Nog meer kommerwekkend is die potensiële verlies van kliënte as gevolg van 'n enkele verkeerde keuse. Verkeerde bestellings of vertraagde verskepings lei nie net tot hoë opbrengskoerse nie, maar kan ook 'n besigheid se reputasie onder verbruikers aantas. Boonop kan gekanselleerde bestellings van ontevrede kliënte direk in verkope verminder, wat die koste van menslike foute in pakhuisbedrywighede verder beklemtoon.













Aanvulling en outomatisering in pakhuise

Om te fouteer is menslik, ja, maar die implementering van 'n vaartbelynde proses is 'n slim besigheidstrategie. Dit is hoekom meer sake-eienaars beplan om outomatisering en arbeidsmagvergroting in hul pakhuisbestuurstelsel te integreer. Ter verwysing, Zebra uiteengesit vlakke van operasionele prosesse in pakhuise in terme van outomatisering en menslike arbeid:





Geen aanvulling: alle papiergebaseerde of vaste werkstasiestelsels

alle papiergebaseerde of vaste werkstasiestelsels Gedeeltelike aanvulling: sommige werkers is toegerus met mobiele toestelle

sommige werkers is toegerus met mobiele toestelle Volle aanvulling: die meeste werkers is toegerus met mobiele toestelle

die meeste werkers is toegerus met mobiele toestelle Volle aanvulling plus: vermeerderde arbeidsmag werk saam met 'n mate van outomatisering

vermeerderde arbeidsmag werk saam met 'n mate van outomatisering Gedeeltelike fasiliteit-outomatisering: geen werkersbetrokkenheid by spesifieke werkstrome nie

geen werkersbetrokkenheid by spesifieke werkstrome nie Volle fasiliteit outomatisering: geen werkers betrokkenheid by die hele fasiliteit





Alhoewel dit tyd kan neem om gedeeltelike of volle fasiliteit-outomatisering te bereik, stem die meeste pakhuisbesluitnemers en medewerkers saam dat die aanvaarding van tegnologie en outomatisering sal help om die produktiwiteitskoers van pakhuiswerkers te verhoog.





Volgens a studeer deur Zebra in 2023, het 73% van die sleutelbesluitnemers in die pakhuissektor die verskaffing van gebruikersvriendelike tegnologie-toestelle of -oplossings aan werkers as 'n topprioriteit geïdentifiseer. Toe hulle gevra is oor hul vyfjaar-toestelimplementeringsplanne, het draagbare toestelle na vore gekom as een van die toptoestelle waarin hulle wil belê, saam met draagbare mobiele rekenaars met ingeboude strepieskodeskandeerders , mobiele drukkers , robuuste skandeerders , robuuste tablette en voertuig- monteer rekenaars.





En van draagbare items gepraat, slim bril toegerus met AR-tegnologie was een van die mees gesogte tegnologieë.









Die basiese beginsels van AR

Voordat ons ondersoek hoe AR-tegnologie pakhuisbedrywighede verbeter, kom ons kyk na wat AR is en hoe dit van Virtual Reality (VR)-tegnologie verskil.





As jy jou voorstel dat 'n werker 'n headset dra om 'n ten volle virtuele pakhuis te ervaar terwyl hy heeltemal los van die regte wêreld is, verwar jy AR met VR-tegnologie. VR beweeg die gebruiker weg van die werklikheid. Dit vervang die visie van die gebruiker en dompel hulle volledig in die virtuele wêreld. Aan die ander kant, AR, van die woord self, vergroot die werklikheid deur inligting oor te lê oor wat jou oë waarneem. AR laat oorlegging van virtuele voorwerpe in werklike omgewings deur video's, foto's, klank, infografika en ander elemente toe.





Om die onderskeid tussen AR en VR beter te verstaan, is hier 'n vergelyking langs mekaar wat hul belangrikste verskille beklemtoon:





Kenmerk AR Tegnologie VR Tegnologie Doel Verbeter die werklike omgewing met digitale oorlegsels Vervang die werklike wêreld met 'n ten volle virtuele omgewing Vlak van onderdompeling Gedeeltelike onderdompeling; die gebruiker bly bewus van die werklike omgewing Volle onderdompeling; die gebruiker is heeltemal gedompel in die virtuele wêreld Aansoeke Word gebruik in nywerhede soos logistiek, kleinhandel, onderwys, gesondheidsorg en vaste eiendom vir visualisering of navigasie Word gebruik in speletjies, oefensimulasies, visuele toere en vermaak vir meeslepende ervarings Gesigveld Vertoon digitale elemente binne die gebruiker se gesigsveld Gee 'n 360°-sigveld binne die virtuele omgewing Koste Oor die algemeen meer bekostigbaar; baie toepassings kan op bestaande toestelle soos slimfone of tablette loop Tipies duurder; vereis gespesialiseerde hardeware en sagteware





AR het drie sleutelkomponente :





Invoertoestelle: Sensors vang inligting van die werklike omgewing vas

Sensors vang inligting van die werklike omgewing vas Verwerking: Sagtewarenutsmiddels soos beeldregistrasie en 3D-modellering verwerk die data om virtuele elemente naatloos in die werklike omgewing saam te voeg

Sagtewarenutsmiddels soos beeldregistrasie en 3D-modellering verwerk die data om virtuele elemente naatloos in die werklike omgewing saam te voeg Uitset: Die vermeerderde elemente word op toestelle soos AR-brille en slimfone gewys, wat die digitale elemente en fisiese wêreld saamsmelt





Noudat jy die basiese beginsels van AR ken, kom ons ondersoek die sleuteltoepassings van die tegnologie in pakhuise.







Verbeter pakhuisbestuur met AR

Die meeste van die uitdagings in pakhuisbestuur spruit uit menslike foute in die verwerking van bestellings, sowel as beperkings binne die arbeidsmag, soos 'n gebrek aan geskoolde personeel en onvoldoende opleiding. AR-tegnologie bied 'n kragtige oplossing, met sy sleuteltoepassings wat fokus op die verbetering van bestellings, die vaartbelyning van voorraadbestuur en die verskaffing van meeslepende opleidingsprogramme vir die werkers.





1. Bestellingvervulling en pluk

Een van die mees arbeidsintensiewe en foutgevoelige take in pakhuise is die plukproses . Dit neem gewoonlik baie tyd vir werkers om na die regte item te soek, na die lys van bestellings vir die korrekte hoeveelheid te verwys, die bestelling te pak, 'n etiket op die pakkie te sit, die voorraadlys op te dateer en die item in die aangewese plek vir herwinning en versending.





Deur AR-geaktiveerde slimbrille wat intydse visuele leidrade vir optimale roetes vertoon, kan werkers die ligging van die items in die pakhuis doeltreffend vind. Afgesien van die vermindering van die tyd wat spandeer word om die items op te spoor, kan slimbrille ook kiesfoute verminder deur gedetailleerde produkinligting (SKU, hoeveelheid, vervaldatums, ens.) in die gebruiker se gesigsveld te verskaf. Dit laat ook 'n kies-vir-visie oplossing om items te kies deur handvrye strepieskodeskandering, wat doeltreffendheid en veiligheid verbeter.





Nie te lank gelede nie, het DHL 'n loodsprojek in 'n pakhuis in Nederland, besig om slimbrille en AR-tegnologie te toets. Die pakhuiswerker was toegerus met Google Glass en Vuzix M100 wat met Ubimax se xPick-sagteware gerat is. Die personeellid is deur die pakhuisfasiliteit gelei deur grafika wat op die slimbril oorgelê is. Alhoewel geen hand-held-strepieskodeskandeerders en papierkieslyste deurgaans gebruik is nie, het die loods gelei tot 'n 25% doeltreffendheidverhoging in die bestellingvervulling en plukproses. Sedertdien gebruik DHL AR-toegeruste slimbrille in hul pakhuisbestuur.









“Visiekeuring is nog 'n voorbeeld van digitale transformasie in die pakhuis. Aangesien bestuurders en maatskappye daarna streef om inkomste te dryf en koste te beheer, kan visiekeuse 'n sleutelrol speel. Deur pakhuiswerkers te help om die regte produkte vinniger te vind, te pluk en te laai, kan maatskappye toplyngroei sien. Intussen, deur te verseker dat die regte produkte na die regte kliënte gaan, verminder maatskappye die kanse op produkterugsendings en ontevrede kliënte. Gegewe hierdie voordele, kan visie-uitsoek 'n belangrike mededingende voordeel word."

- Ramon T. Lamas , Navorsingsdirekteur, IDC se Augmented and Virtual Reality-span











Die integrasie van AR-tegnologie in jou pakhuisbestuurstelsel begin met strepieskodes wat maklik is om te skandeer.





2. Voorraadbestuur

AR-aangedrewe toestelle kan lang, herhalende take soos data-invoer in voorraadbestuur vereenvoudig. Aangesien hierdie gereedskap kan skandeer strepieskodes en RFID-etikette en inligting oor die items vertoon, verminder dit die waarskynlikheid van handfoute.



Intydse voorraad tel net deur die items deur 'n slim bril te skandeer, kan vraagvoorspellings en voorraadaanvulling baie makliker maak. Met AR-tegnologie kan pakhuisbestuurders maklik laevoorraad-items identifiseer en toegang tot akkurate vraagvoorspellings kry deur middel van intydse data wat binne hul vingers vertoon word. Dit stel sake-eienaars in staat om vinniger strategiese sakebesluite te neem.









3. Opleiding en aanboord

Die tyd wat spandeer word aan die opleiding van nuwe werknemers in pakhuise wissel van ure tot maande, afhangende van die grootte van die fasiliteit en bedryf. In 'n arbeidsintensiewe omgewing is opleiding van nuwe werknemers 'n uitdagende proses.





Met AR-tegnologie kan nuwe werkers meesleurende opleiding ervaar deur simulasies van werklike pakhuis-scenario's. Virtuele oorlegsels op slimtoestelle verskaf stap-vir-stap prosedure-instruksies, veiligheidsriglyne en foutsporingswenke. Hierdie benadering verkort die leerkurwe en help om omsetkoerse te verminder sonder om die doeltreffendheid van die opleiding in te boet.





4. Pakhuisbeplanning

Operasionele doeltreffendheid in die pakhuis begin by effektiewe uitlegbeplanning. Deur virtuele modelle op die fisiese omgewing te plaas , kan AR pakhuisbestuurders help om ruimtekonfigurasies te visualiseer en met gemak te besluit oor die optimale plasing van items en toerusting.





Het jy geweet? IKEA het 'n AR-toepassing bekendgestel, IKEA Plek , wat verbruikers in staat stel om IKEA-meubelitems feitlik op hul spasie te plaas voordat hulle dit koop. Hierdie digitale oplossing het 'n akkuraatheidskoers van 98% en het koopbesluite makliker gemaak.





Sleuteloorwegings by die implementering van AR-oplossing

Die aankoop van AR-gereedskap is nie 'n besluit om op 'n bevlieging te neem nie. Dit verg deeglike beplanning en om noukeurig na jou huidige pakhuisstelsel te kyk om seker te maak dat die tegnologie in lyn is met jou bedryfsbehoeftes. Hier is die sleuteloorwegings vir die suksesvolle implementering van AR-oplossings in pakhuisbestuur:





Verenigbaarheid met bestaande stelsels: Maak seker dat AR-oplossings naatloos geïntegreer kan word met jou ondernemingshulpbronbeplanning (ERP) en voorraadbestuursagteware vir gesinchroniseerde bedrywighede.



Toerustingvereistes: Kies die regte hardeware wat by jou pakhuisbehoeftes pas, soos AR-brille of headsets.



Netwerkinfrastruktuur: Maak seker dat jou pakhuisfasiliteit 'n betroubare netwerkstelsel het vir intydse data-oordrag en ononderbroke bedrywighede.



Opleiding en gebruikersaanneming: Kies AR-nutsgoed met intuïtiewe koppelvlakke vir maklike implementering.



Skaalbaarheid en aanpassing: Soek vir AR-nutsgoed wat aanpassing toelaat om by jou spesifieke werkvloei en voorraadstruktuur te pas.



Koste teenoor ROI: Evalueer die potensiële kostebesparings van AR-aanneming op lang termyn teen die voorafkoste van AR-gereedskap, sagtewarelisensies, ens.



Prestasiemaatstawwe: Identifiseer jou KPI's (soos bestelling akkuraatheid, kiesspoed en produktiwiteitskoers) om die doeltreffendheid van AR-implementering te assesseer.









AR-implementering is die doeltreffendste wanneer dit met gebruikersvriendelike stelsels gepaard gaan.

















Slimbril: Wat is die beste keuse?

Die AR-slimbrilmark sal na verwagting groei saam met die breër uitbreiding van die draagbare tegnologiemark. Daar is talle slimbrille wat die rondte maak op tegnologie-verwante artikels en forums, afhangende van hul toepassing en spesifikasies.





Byvoorbeeld, Vuzix M4000 slim bril (wat kom met óf 'n robuuste, alle-weer kit vir enige toestande óf 'n uitgebreide dra kit vir binnenshuise of standaard toestand buite gebruik) het 'n wye 28° gesigsveld, wat die gebruiker 'n meeslepende ervaring gee deur 'n uitgebreide virtuele skerm wat laat hulle steeds toe om hul fisiese omgewing heeltemal te sien. Intussen, Vuzix Z100 slim bril is bekend vir hul ultraligte, 48-uur-enkellading-batterylewe en deursigtige golfleier-vertoningskenmerke.





Iristick.G2 slim bril , toegerus met 'n geoptimaliseerde 16MP sentrale kamera, uitgebreide gesigsveld, en 6x optimale zoomlens, kan die gebruiker deur oudio- en visuele leidrade lei en kies-vir-visie en handvrye afstandbeheer moontlik maak.





Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) TeamViewer se xPick-oplossing op RealWear HMT-1-slimbril geïmplementeer om hul logistieke prosesse te verbeter. Na twee maande van die gebruik van die tegnologie, het die bestellingskeurwerkverrigting met 6-8% verbeter, met 'n akkuraatheidskoers van 99,99%.













Maak AR-gereed met BoxHero

AR-tegnologie het pakhuisbestuur ten goede hervorm. Dit verminder bestellingsverwerkingsfoute, maak intydse voorraadtellings moontlik, bied meeslepende opleidingservarings vir die werkers en help met optimale pakhuisuitlegbeplanning.





AR-tegnologie het pakhuisbestuur ten goede hervorm. Dit verminder bestellingsverwerkingsfoute, maak intydse voorraadtellings moontlik, bied meeslepende opleidingservarings vir die werkers en help met optimale pakhuisuitlegbeplanning.



