La sorprendente tecnologia che salva i magazzini da costosi errori

Immagina di gestire un'attività indaffarata in cui ogni giorno arrivano centinaia di ordini e il team del magazzino lavora instancabilmente per evaderli in tempo. Tuttavia, trovare la scorta giusta dalla pila richiede troppo tempo, gestire resi frequenti è una seccatura e raggiungere una precisione degli ordini quasi perfetta sembra irraggiungibile. Queste sfide sono più che frustranti: sono costose.





Gli errori di elaborazione degli ordini si verificano solitamente nei magazzini, dove gli ordini vengono prelevati, imballati e recuperati per la spedizione ai clienti. Per ridurre al minimo gli errori e velocizzare la gestione degli ordini, i titolari di attività commerciali si stanno rivolgendo a soluzioni intelligenti per le loro operazioni di magazzino.





Un'opzione promettente è l'uso della tecnologia della realtà aumentata (AR) nella gestione del magazzino. Sembra un grande passo avanti? In realtà è ben lungi dall'essere un concetto futuristico. In realtà, molte aziende utilizzano la AR da anni con risultati impressionanti. In questo articolo, esploreremo:





Sfide nella gestione del magazzino

La gestione delle operazioni di magazzino comporta una serie di sfide, in quanto coinvolge attrezzature , personale e gestione di ordini e inventario . Ogni componente presenta ostacoli unici che, se non affrontati, possono portare a perdite di fatturato significative.





Sfide legate alle attrezzature

Scarsa disposizione dei magazzini che sprecano spazio e risorse

che sprecano spazio e risorse Ritardi causati da malfunzionamenti o apparecchiature obsolete





Sfide legate alle persone

Problemi legati al lavoro dovuti all'elevato turnover, alla mancanza di lavoratori qualificati e alla formazione insufficiente

Problemi di sicurezza come incidenti sul posto di lavoro dovuti a una gestione impropria delle attrezzature o a pratiche non sicure





Sfide nel processo di gestione degli ordini

Un lavoratore che sceglie l'articolo/SKU sbagliato o che raccoglie la quantità sbagliata

Prodotti etichettati in modo errato o mancato utilizzo del sistema di codici a barre aggiornato

Dislocazione errata delle scorte, con conseguenti ritardi nel recupero

Errori nei conteggi dell'inventario o mancato aggiornamento accurato dei registri dell'inventario

Mancata comunicazione tra il personale in merito agli ordini prioritari, con conseguenti ritardi o errori



Quando si arriva al dunque, tutti questi sono essenzialmente errori umani. Tra queste sfide, scegliere l'articolo sbagliato o la quantità sbagliata è uno dei problemi più frequenti affrontati dalle strutture di magazzino. Sebbene possa essere un evento comune, tali errori possono causare perdite finanziarie significative e persino danneggiare la reputazione di un'azienda.









Il costo dell'errore umano nei magazzini

Il tasso medio di errore di prelievo in un impianto di distribuzione o in un magazzino varia da dall'1 al 3%. Questa potrebbe sembrare una piccola cifra, ma immagina: se da uno a tre ordini su cento venissero restituiti e dovessero essere risolti, ciò potrebbe causare un'ammaccatura nel tasso di produttività del magazzino. Il tempo e le risorse aggiuntive per correggere gli errori nell'elaborazione degli ordini e nell'etichettatura possono portare a maggiori costi operativi e di manodopera .





Ancora più preoccupante è la potenziale perdita di clienti dovuta a un singolo errore di scelta. Ordini errati o spedizioni in ritardo non solo comportano alti tassi di reso, ma possono anche rovinare la reputazione di un'azienda tra i consumatori. Inoltre, gli ordini annullati da clienti insoddisfatti possono incidere direttamente sulle vendite, evidenziando ulteriormente il costo dell'errore umano nelle operazioni di magazzino.













Aumento e automazione nei magazzini

Sbagliare è umano, sì, ma implementare un processo semplificato è una strategia aziendale intelligente. Ecco perché sempre più titolari di aziende stanno pianificando di integrare l'automazione e l'aumento della forza lavoro nel loro sistema di gestione del magazzino. Per riferimento, Zebra ha delineato i livelli di processi operativi nei magazzini in termini di automazione e lavoro umano:





Nessun aumento: tutti i sistemi cartacei o con postazioni di lavoro fisse

tutti i sistemi cartacei o con postazioni di lavoro fisse Aumento parziale: alcuni lavoratori sono dotati di dispositivi mobili

alcuni lavoratori sono dotati di dispositivi mobili Aumento completo: la maggior parte dei lavoratori è dotata di dispositivi mobili

la maggior parte dei lavoratori è dotata di dispositivi mobili Aumento completo più: la forza lavoro aumentata collabora con una certa automazione

la forza lavoro aumentata collabora con una certa automazione Automazione parziale della struttura: nessun coinvolgimento dei lavoratori in flussi di lavoro specifici

nessun coinvolgimento dei lavoratori in flussi di lavoro specifici Automazione completa dell'impianto: nessun coinvolgimento dei lavoratori nell'intero impianto





Anche se potrebbe volerci del tempo per ottenere un'automazione parziale o totale della struttura, la maggior parte dei responsabili decisionali e dei collaboratori dei magazzini concordano sul fatto che l'adozione della tecnologia e dell'automazione contribuirà ad aumentare il tasso di produttività dei lavoratori dei magazzini.





Secondo un studio da Zebra nel 2023, il 73% dei principali decision maker nel settore dei magazzini ha identificato la fornitura ai lavoratori di dispositivi o soluzioni tecnologiche di facile utilizzo come una priorità assoluta. Quando è stato chiesto loro dei loro piani quinquennali di implementazione dei dispositivi, i dispositivi indossabili sono emersi come uno dei principali dispositivi in cui desiderano investire, insieme ai computer portatili con scanner di codici a barre integrati , stampanti mobili , scanner robusti , tablet robusti e computer montati su veicoli.





E a proposito di dispositivi indossabili, gli occhiali intelligenti dotati di tecnologia AR sono una delle tecnologie più ricercate.









Le basi della realtà aumentata

Prima di scoprire come la tecnologia AR migliora le operazioni di magazzino, diamo un'occhiata a cos'è la AR e in che modo si differenzia dalla tecnologia della Realtà Virtuale (VR) .





Se immagini un lavoratore che indossa un visore per sperimentare un magazzino completamente virtuale, pur essendo completamente distaccato dal mondo reale, stai confondendo la realtà aumentata con la tecnologia VR. La VR allontana l'utente dalla realtà. Sostituisce la visione dell'utente e lo immerge completamente nel mondo virtuale. D'altro canto, la realtà aumentata, dal nome stesso, aumenta la realtà sovrapponendo informazioni a ciò che i tuoi occhi percepiscono. La realtà aumentata consente la sovrapposizione di oggetti virtuali in ambienti del mondo reale tramite video, foto, suoni, infografiche e altri elementi.





Per comprendere meglio la differenza tra AR e VR, ecco un confronto affiancato che evidenzia le differenze principali:





Caratteristica Tecnologia AR Tecnologia VR Scopo Migliora l'ambiente reale con sovrapposizioni digitali Sostituisce il mondo reale con un ambiente completamente virtuale Livello di immersione Immersione parziale; l'utente rimane consapevole dell'ambiente reale Immersione totale: l'utente è completamente immerso nel mondo virtuale Applicazioni Utilizzato in settori quali logistica, vendita al dettaglio, istruzione, sanità e immobiliare per la visualizzazione o la navigazione Utilizzato nei giochi, nelle simulazioni di formazione, nei tour visivi e nell'intrattenimento per esperienze immersive Campo visivo Visualizza gli elementi digitali nel campo visivo dell'utente Fornisce un campo visivo a 360° all'interno dell'ambiente virtuale Costo Generalmente più conveniente; molte applicazioni possono essere eseguite su dispositivi esistenti come smartphone o tablet In genere più costoso; richiede hardware e software specializzati





AR ha tre componenti chiave :





Dispositivi di input: i sensori catturano informazioni dall'ambiente reale

i sensori catturano informazioni dall'ambiente reale Elaborazione: strumenti software come la registrazione delle immagini e la modellazione 3D elaborano i dati per unire gli elementi virtuali all'ambiente reale in modo fluido

strumenti software come la registrazione delle immagini e la modellazione 3D elaborano i dati per unire gli elementi virtuali all'ambiente reale in modo fluido Output: gli elementi aumentati vengono mostrati su dispositivi come occhiali AR e smartphone, fondendo gli elementi digitali e il mondo fisico





Ora che conosci le basi della realtà aumentata, esploriamo le principali applicazioni di questa tecnologia nei magazzini.







Migliorare la gestione del magazzino con la realtà aumentata

La maggior parte delle sfide nella gestione del magazzino derivano da errori umani nell'elaborazione degli ordini, nonché da limitazioni all'interno della forza lavoro, come la mancanza di personale qualificato e una formazione insufficiente. La tecnologia AR offre una soluzione potente, con le sue applicazioni chiave incentrate sul miglioramento del prelievo degli ordini, sulla semplificazione della gestione dell'inventario e sulla fornitura di programmi di formazione immersivi per i lavoratori.





1. Evasione e prelievo degli ordini

Uno dei compiti più laboriosi e soggetti a errori nei magazzini è il processo di prelievo . Di solito, i lavoratori impiegano molto tempo per cercare l'articolo giusto, fare riferimento all'elenco degli ordini per la quantità corretta, imballare l'ordine, apporre un'etichetta sul pacco, aggiornare l'elenco dell'inventario e posizionare l'articolo nel luogo designato per il recupero e la spedizione.





Grazie agli occhiali intelligenti abilitati alla realtà aumentata che mostrano segnali visivi in tempo reale per percorsi ottimali, i lavoratori possono trovare la posizione degli articoli nel magazzino in modo efficiente. Oltre a ridurre il tempo impiegato per localizzare gli articoli, gli occhiali intelligenti possono anche ridurre al minimo gli errori di prelievo fornendo informazioni dettagliate sul prodotto (SKU, quantità, date di scadenza, ecc.) nel campo visivo dell'utente. Consente inoltre un seleziona-per-visione soluzione di prelievo degli articoli tramite scansione dei codici a barre a mani libere, migliorando l'efficienza e la sicurezza.





Non molto tempo fa, DHL ha condotto un progetto pilota in un magazzino nei Paesi Bassi, testando occhiali intelligenti e tecnologia AR. Il magazziniere era dotato di Google Glass e Vuzix M100 dotati del software xPick di Ubimax. Il membro dello staff è stato guidato attraverso la struttura del magazzino da grafici sovrapposti sugli occhiali intelligenti. Sebbene non siano stati utilizzati scanner di codici a barre portatili né liste di prelievo cartacee , il pilota ha comportato un aumento dell'efficienza del 25% nel processo di evasione degli ordini e di prelievo. Da allora, DHL ha utilizzato occhiali intelligenti dotati di AR nella gestione del proprio magazzino.









"Il vision picking è un altro esempio di trasformazione digitale nel magazzino. Mentre manager e aziende cercano di aumentare i ricavi e controllare i costi, il vision picking può svolgere un ruolo chiave. Aiutando i lavoratori del magazzino a trovare, prelevare e caricare i prodotti giusti più velocemente, le aziende possono vedere una crescita del fatturato. Nel frattempo, assicurandosi che i prodotti giusti vadano ai clienti giusti, le aziende mitigano le possibilità di resi di prodotti e clienti insoddisfatti. Dati questi vantaggi, il vision picking può diventare un vantaggio competitivo chiave."

- Ramon T. Lama , Direttore della ricerca, team Realtà aumentata e virtuale di IDC











L'integrazione della tecnologia AR nel tuo sistema di gestione del magazzino inizia con codici a barre facili da scansionare. In BoxHero , realizziamo codice a barre generazione semplice. Puoi facilmente progettare, scansionare e stampare i tuoi codici a barre univoci per le tue operazioni di magazzino!





2. Gestione dell'inventario

I dispositivi basati sulla realtà aumentata possono semplificare attività lunghe e ripetitive come l'immissione di dati nella gestione dell'inventario. Poiché questi strumenti possono eseguire la scansione codici a barre e tag RFID e visualizza informazioni sugli articoli, riducendo la probabilità di errori manuali.



Conteggi dell'inventario in tempo reale semplicemente scansionando gli articoli tramite occhiali intelligenti è possibile semplificare notevolmente le previsioni della domanda e il rifornimento delle scorte. Con la tecnologia AR, i responsabili del magazzino possono facilmente identificare gli articoli con scorte basse e accedere a previsioni della domanda accurate, il tutto tramite dati in tempo reale visualizzati a portata di mano. Ciò consente ai titolari di aziende di prendere decisioni aziendali strategiche più rapidamente.









3. Formazione e onboarding

Il tempo dedicato alla formazione dei nuovi assunti nei magazzini varia da ore a mesi, a seconda delle dimensioni della struttura e del settore. In un ambiente ad alta intensità di manodopera, la formazione dei nuovi dipendenti è un processo impegnativo.





Con la tecnologia AR, i nuovi lavoratori possono sperimentare una formazione immersiva attraverso simulazioni di scenari di magazzino del mondo reale. Le sovrapposizioni virtuali sui dispositivi intelligenti forniscono istruzioni procedurali dettagliate, linee guida di sicurezza e suggerimenti per la risoluzione dei problemi. Questo approccio accorcia la curva di apprendimento e aiuta a ridurre i tassi di turnover senza compromettere l'efficacia della formazione.





4. Pianificazione del magazzino

L'efficienza operativa in magazzino inizia con un'efficace pianificazione del layout. Sovrapponendo modelli virtuali all'ambiente fisico, la realtà aumentata può aiutare i responsabili del magazzino a visualizzare le configurazioni degli spazi e a decidere con facilità il posizionamento ottimale di articoli e attrezzature.





Lo sapevi? IKEA ha lanciato un'applicazione AR, Posto IKEA , che consente ai consumatori di posizionare virtualmente i mobili IKEA nel loro spazio prima di acquistarli. Questa soluzione digitale ha un tasso di accuratezza del 98% e ha reso più semplici le decisioni di acquisto.





Considerazioni chiave nell'implementazione della soluzione AR

L'acquisto di strumenti AR non è una decisione da prendere a capriccio. Richiede una pianificazione approfondita e un'attenta analisi del tuo attuale sistema di magazzino per assicurarti che la tecnologia sia in linea con le tue esigenze operative. Ecco le considerazioni chiave per implementare con successo soluzioni AR nella gestione del magazzino:





Compatibilità con i sistemi esistenti: assicurati che le soluzioni AR possano essere integrate perfettamente con il tuo software di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e di gestione dell'inventario per operazioni sincronizzate.



Requisiti delle attrezzature: scegli l'hardware più adatto alle esigenze del tuo magazzino, come occhiali o visori per la realtà aumentata.



Infrastruttura di rete: assicurati che il tuo magazzino sia dotato di un sistema di rete affidabile per la trasmissione dei dati in tempo reale e per operazioni ininterrotte.



Formazione e adozione da parte dell'utente: scegli strumenti di realtà aumentata con interfacce intuitive per una facile implementazione.



Scalabilità e personalizzazione: cerca strumenti di realtà aumentata che consentano la personalizzazione per adattarli ai tuoi flussi di lavoro specifici e alla struttura dell'inventario.



Costi vs. ROI: valutare i potenziali risparmi sui costi derivanti dall'adozione della realtà aumentata a lungo termine rispetto ai costi iniziali degli strumenti di realtà aumentata, delle licenze software, ecc.



Indicatori delle prestazioni: identifica i tuoi KPI (ad esempio accuratezza degli ordini, velocità di prelievo e tasso di produttività) per valutare l'efficacia dell'implementazione della realtà aumentata.









L'implementazione AR è più efficace se abbinata a sistemi user-friendly. BoxHero ha reso la gestione dell'inventario intuitiva e semplice per gli utenti. Ad esempio, BoxHero's Attributi La funzionalità consente agli utenti di registrare dettagli personalizzati dei prodotti come marca, colore e dimensione per una facile categorizzazione e tracciabilità. Questa funzionalità semplifica la preparazione delle scorte per il processo di prelievo abilitato per AR.

















Occhiali intelligenti: qual è la scelta migliore?

Si prevede che il mercato degli occhiali intelligenti AR crescerà parallelamente alla più ampia espansione del mercato della tecnologia indossabile. Ci sono numerosi occhiali intelligenti che stanno facendo il giro di articoli e forum correlati alla tecnologia, a seconda della loro applicazione e delle loro specifiche.





Per esempio, Occhiali intelligenti Vuzix M4000 (che sono dotati di un kit robusto per tutte le condizioni atmosferiche o di un kit di usura prolungata per uso interno o esterno in condizioni standard) hanno un ampio campo visivo di 28°, offrendo all'utente un'esperienza immersiva attraverso un ampio schermo virtuale che gli consente comunque di vedere completamente il proprio ambiente fisico. Nel frattempo, Occhiali intelligenti Vuzix Z100 sono noti per la loro batteria ultraleggera, la durata di 48 ore con una sola carica e il display a guida d'onda trasparente.





Occhiali intelligenti Iristick.G2 , dotato di una fotocamera centrale ottimizzata da 16 MP, campo visivo esteso e obiettivo con zoom ottimale 6x, può guidare l'utente attraverso segnali audio e visivi e consentire assistenza remota pick-by-vision e a mani libere.





Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) ha implementato la soluzione xPick di TeamViewer sugli occhiali intelligenti RealWear HMT-1 per migliorare i propri processi logistici. Dopo due mesi di utilizzo della tecnologia, le prestazioni di prelievo degli ordini sono migliorate del 6-8%, con un tasso di accuratezza del 99,99%.













