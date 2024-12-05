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ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ຊ່ວຍປະຢັດສາງຈາກຄວາມຜິດພາດທີ່ມີລາຄາແພງໂດຍ@boxhero

ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ຊ່ວຍປະຢັດສາງຈາກຄວາມຜິດພາດທີ່ມີລາຄາແພງ

ໂດຍ BoxHero10m2024/12/05
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

ເທກໂນໂລຍີຄວາມເປັນຈິງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຄຸ້ມຄອງສາງອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນແນວຄວາມຄິດໃນອະນາຄົດ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍບໍລິສັດສໍາລັບປີດ້ວຍຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ.
featured image - ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ຊ່ວຍປະຢັດສາງຈາກຄວາມຜິດພາດທີ່ມີລາຄາແພງ
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ຈິນຕະນາການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ຫຍຸ້ງຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຄໍາສັ່ງຫຼາຍຮ້ອຍອັນໃນແຕ່ລະມື້, ແລະທີມງານສາງເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ອິດເມື່ອຍເພື່ອສົ່ງພວກມັນອອກໃຫ້ທັນເວລາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຊອກຫາຫຼັກຊັບທີ່ເຫມາະສົມຈາກ pile ໃຊ້ເວລາດົນເກີນໄປ, ການຈັດການກັບຜົນຕອບແທນເລື້ອຍໆແມ່ນຄວາມເຈັບປວດ, ແລະການບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄໍາສັ່ງທີ່ໃກ້ຊິດມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້. ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ຄວາມອຸກອັ່ງ - ມັນເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.


ຄວາມຜິດພາດໃນການປຸງແຕ່ງຄໍາສັ່ງມັກຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສາງ, ບ່ອນທີ່ຄໍາສັ່ງໄດ້ຖືກເກັບ, packed, ແລະເອົາມາເພື່ອສົ່ງກັບລູກຄ້າ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດແລະເລັ່ງການຈັດການຄໍາສັ່ງ, ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດກໍາລັງຫັນໄປສູ່ການແກ້ໄຂທີ່ສະຫລາດສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂອງສາງຂອງພວກເຂົາ.


ທາງເລືອກທີ່ດີອັນໜຶ່ງແມ່ນການນຳໃຊ້ ເທັກໂນໂລຢີຄວາມເປັນຈິງເສີມ (AR) ໃນການຈັດການສາງ. ເບິ່ງຄືວ່າເປັນການກະໂດດໃຫຍ່ບໍ? ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມັນໄກຈາກການເປັນແນວຄວາມຄິດ futuristic. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ບໍລິສັດຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ໃຊ້ AR ສໍາລັບປີດ້ວຍຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ. ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະສໍາຫຼວດ:


  • ສິ່ງທ້າທາຍກັບການຂົນສົ່ງສາງໃນປະຈຸບັນ

  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວາມຜິດພາດໃນສາງ

  • ການເພີ່ມແລະອັດຕະໂນມັດໃນສາງ

  • ເທັກໂນໂລຍີ AR ປັບປຸງການເຮັດວຽກຂອງຄັງສິນຄ້າແນວໃດ

  • ການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດ AR

  • ເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບແວ່ນຕາ smart


ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງສາງ

ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ສາງ​ມາ​ພ້ອມ​ກັບ​ຊຸດ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ຂອງ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​, ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ມັນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ ​ອຸ​ປະ​ກອນ ​, ປະ​ຊາ​ຊົນ ​, ແລະ ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ແລະ​ສາງ ​. ແຕ່ລະອົງປະກອບສະເຫນີອຸປະສັກທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່, ຖ້າປະໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການແກ້ໄຂ, ສາມາດນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍລາຍໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.


ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນ

  • ການຈັດວາງສາງທີ່ທຸກຍາກ ທີ່ເສຍພື້ນທີ່ ແລະຊັບພະຍາກອນ
  • ຄວາມລ່າຊ້າທີ່ເກີດຈາກການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິຫຼືອຸປະກອນທີ່ລ້າສະໄຫມ


ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຊາຊົນ

  • ບັນຫາ​ການ​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ຍ້ອນ​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ສູງ, ຂາດ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ມີ​ສີມື​ແຮງ​ງານ, ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ບໍ່​ພຽງພໍ
  • ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພເຊັ່ນ: ອຸປະຕິເຫດໃນບ່ອນເຮັດວຽກເນື່ອງຈາກການຈັດການອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ປອດໄພ


ສິ່ງທ້າທາຍໃນຂະບວນການຈັດການຄໍາສັ່ງ

  • ພະນັກງານເລືອກລາຍການຜິດ/SKU ຫຼືເກັບປະລິມານຜິດ

  • ຜະລິດຕະພັນທີ່ຕິດສະຫຼາກບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ລະບົບບາໂຄດທີ່ອັບເດດແລ້ວ

  • ການຈັດວາງຫຼັກຊັບຜິດ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມລ່າຊ້າໃນການດຶງຂໍ້ມູນ

  • ຄວາມຜິດພາດໃນການນັບສິນຄ້າຄົງຄັງ ຫຼືຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການປັບປຸງບັນທຶກສິນຄ້າຄົງຄັງຢ່າງຖືກຕ້ອງ

  • ການສື່ສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງລະຫວ່າງພະນັກງານກ່ຽວກັບຄໍາສັ່ງບູລິມະສິດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າຫຼືຄວາມຜິດພາດ


ເມື່ອມັນມາເຖິງມັນ, ທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດທີ່ຈໍາເປັນ. ໃນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ການເລືອກລາຍການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືປະລິມານການສັ່ງຊື້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດໂດຍສະຖານທີ່ສາງ. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ, ຄວາມຜິດພາດດັ່ງກ່າວສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະແມ້ກະທັ້ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊື່ສຽງຂອງບໍລິສັດ.



ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດໃນສາງ

ອັດຕາຄວາມຜິດພາດໃນການເລືອກໂດຍສະເລ່ຍໃນບ່ອນຈຳໜ່າຍ ຫຼືສາງມີຕັ້ງແຕ່ 1 ຫາ 3%. ນີ້ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນຕົວເລກຂະຫນາດນ້ອຍ, ແຕ່ຈິນຕະນາການ: ຖ້າຫນຶ່ງຫາສາມໃນຮ້ອຍຄໍາສັ່ງຖືກສົ່ງຄືນແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄັດອອກ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາຜົນຜະລິດຂອງຄັງສິນຄ້າຫຼຸດລົງ. ເວລາແລະຊັບພະຍາກອນເພີ່ມເຕີມເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດໃນການປຸງແຕ່ງຄໍາສັ່ງແລະການຕິດສະຫລາກສາມາດນໍາໄປສູ່ ການເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານແລະແຮງງານ .


ຄວາມກັງວົນຫຼາຍກວ່ານັ້ນແມ່ນການສູນເສຍລູກຄ້າທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຍ້ອນການເລືອກຜິດຄັ້ງດຽວ. ຄໍາສັ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືການຂົນສົ່ງທີ່ຊັກຊ້າບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາຜົນຕອບແທນສູງ, ແຕ່ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງທຸລະກິດໃນບັນດາຜູ້ບໍລິໂພກເສຍຫາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄໍາສັ່ງທີ່ຖືກຍົກເລີກຈາກລູກຄ້າທີ່ບໍ່ພໍໃຈສາມາດຕັດໂດຍກົງໃນການຂາຍ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດໃນການດໍາເນີນງານສາງ.


ຜູ້ຈັດການຄັງສິນຄ້າທີ່ອຸກອັ່ງຈັດການກັບຄວາມຜິດພາດໃນການດໍາເນີນການຄໍາສັ່ງ



ການເພີ່ມ ແລະອັດຕະໂນມັດໃນສາງ

ຄວາມຜິດພາດແມ່ນມະນຸດ, ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ການປະຕິບັດຂະບວນການປັບປຸງແມ່ນຍຸດທະສາດທຸລະກິດທີ່ສະຫຼາດ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດເພີ່ມເຕີມກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະປະສົມປະສານລະບົບອັດຕະໂນມັດແລະການເພີ່ມກໍາລັງແຮງງານເຂົ້າໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງສາງຂອງພວກເຂົາ. ສໍາລັບການອ້າງອິງ, Zebra ໄດ້ລະບຸລະດັບຂອງ ຂະ​ບວນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ໃນ​ສາງ​ໃນ​ແງ່​ຂອງ​ການ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ແລະ​ແຮງ​ງານ​ມະ​ນຸດ​:


  • ບໍ່ມີການເສີມ: ທຸກໆລະບົບວຽກທີ່ອີງໃສ່ເຈ້ຍຫຼືຄົງທີ່
  • ການເພີ່ມບາງສ່ວນ: ພະນັກງານບາງຄົນມີອຸປະກອນມືຖື
  • ການຂະຫຍາຍເຕັມທີ່: ຄົນງານສ່ວນໃຫຍ່ມີອຸປະກອນມືຖື
  • ບວກການເພີ່ມເຕັມ: ກໍາລັງແຮງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຮ່ວມມືກັບອັດຕະໂນມັດບາງຢ່າງ
  • ເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດບາງສ່ວນ: ບໍ່ມີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານໃນຂະບວນການເຮັດວຽກສະເພາະ
  • ອັດຕະໂນມັດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢ່າງເຕັມທີ່: ບໍ່ມີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທັງຫມົດ


ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາເພື່ອບັນລຸການອັດຕະໂນມັດບາງສ່ວນຫຼືເຕັມຮູບແບບ, ຜູ້ຕັດສິນໃຈແລະຜູ້ຮ່ວມງານຂອງສາງສ່ວນໃຫຍ່ຕົກລົງເຫັນດີວ່າການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີແລະອັດຕະໂນມັດຈະຊ່ວຍເພີ່ມອັດຕາການຜະລິດຂອງພະນັກງານສາງ.


ອີງຕາມ ກ ສຶກສາ ໂດຍ Zebra ໃນປີ 2023, 73% ຂອງຜູ້ຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນໃນຂະແຫນງການສາງໄດ້ກໍານົດໃຫ້ພະນັກງານທີ່ມີອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຢີຫຼືວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ເປັນບູລິມະສິດອັນດັບຫນຶ່ງ. ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບແຜນການປະຕິບັດອຸປະກອນຫ້າປີຂອງພວກເຂົາ, ເຄື່ອງ wearables ໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນອຸປະກອນຊັ້ນນໍາທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການລົງທຶນ, ພ້ອມກັບ ຄອມພິວເຕີມືຖືທີ່ມີເຄື່ອງສະແກນບາໂຄດໃນຕົວ , ເຄື່ອງພິມມືຖື , ເຄື່ອງສະແກນທີ່ທົນທານ , ແທັບເລັດ rugged, ແລະ ຍານພາຫະນະ. ຕິດ​ຕັ້ງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​.


ແລະການເວົ້າຂອງເຄື່ອງສວມໃສ່ໄດ້, ແວ່ນຕາອັດສະລິຍະທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍ ເທັກໂນໂລຍີ AR ແມ່ນໜຶ່ງໃນເທັກໂນໂລຍີທີ່ສະແຫວງຫາທີ່ສຸດ.



ພື້ນຖານຂອງ AR

ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະສຳຫຼວດເບິ່ງວ່າເທັກໂນໂລຍີ AR ປັບປຸງການດຳເນີນງານຂອງຄັງສິນຄ້າແນວໃດ, ເຮົາມາເບິ່ງວ່າ AR ແມ່ນຫຍັງ ແລະມັນແຕກຕ່າງຈາກ ເທັກໂນໂລຍີ Virtual Reality (VR) ແນວໃດ.


ຖ້າທ່ານຈິນຕະນາການຄົນງານໃສ່ຊຸດຫູຟັງເພື່ອມີປະສົບການໃນຄັງສິນຄ້າສະເໝືອນຈິງໃນຂະນະທີ່ຖືກແຍກອອກຈາກໂລກຈິງ, ເຈົ້າກຳລັງສັບສົນກັບ AR ກັບເທັກໂນໂລຍີ VR. VR ຍ້າຍຜູ້ໃຊ້ ອອກ ຈາກຄວາມເປັນຈິງ. ມັນແທນທີ່ວິໄສທັດຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະ immerses ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນໂລກ virtual. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, AR, ຈາກຄໍາສັບຂອງມັນເອງ, ເພີ່ມຄວາມເປັນຈິງໂດຍການວາງຂໍ້ມູນໃສ່ກັບສິ່ງທີ່ຕາຂອງເຈົ້າຮັບຮູ້. AR ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ ​ການ​ວາງ​ຊ້ອນ​ຂອງ​ວັດ​ຖຸ virtual ໃນ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃນ​ໂລກ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ວິ​ດີ​ໂອ​, ຮູບ​ພາບ​, ສຽງ​, infographics​, ແລະ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ອື່ນໆ​.


ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ AR ແລະ VR ໄດ້ດີຂຶ້ນ, ນີ້ແມ່ນການປຽບທຽບແບບຂ້າງຄຽງທີ່ເນັ້ນຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກຂອງພວກມັນ:


ຄຸນສົມບັດ

ເຕັກໂນໂລຊີ AR

ເຕັກໂນໂລຊີ VR

ຈຸດປະສົງ

ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງດ້ວຍການວາງຊ້ອນດິຈິຕອນ

ປ່ຽນແທນໂລກທີ່ແທ້ຈິງດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມສະເໝືອນຈິງ

ລະດັບຂອງການຝັງ

immersion ບາງສ່ວນ; ຜູ້​ໃຊ້​ຍັງ​ຮູ້​ຈັກ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​

immersion ເຕັມ; ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຖືກ immersed ຫມົດໃນໂລກ virtual

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ການຂົນສົ່ງ, ການຂາຍຍ່ອຍ, ການສຶກສາ, ການດູແລສຸຂະພາບ, ແລະອະສັງຫາລິມະສັບສໍາລັບການເບິ່ງເຫັນຫຼືນໍາທາງ

ໃຊ້ໃນການຫຼິ້ນເກມ, ການຈຳລອງການຝຶກຊ້ອມ, ການທົວແບບເຫັນພາບ, ແລະການບັນເທີງເພື່ອປະສົບການທີ່ເລິກເຊິ່ງ

ພາກສະຫນາມຂອງການເບິ່ງ

ສະແດງອົງປະກອບດິຈິຕອນພາຍໃນຊ່ອງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້

ໃຫ້ພື້ນທີ່ເບິ່ງ 360° ພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມສະເໝືອນຈິງ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີລາຄາຖືກກວ່າ; ແອັບພລິເຄຊັນຫຼາຍອັນສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດ ຫຼືແທັບເລັດ

ປົກກະຕິແລ້ວລາຄາແພງກວ່າ; ຕ້ອງການຮາດແວ ແລະຊອບແວພິເສດ


AR ມີ ສາມອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ :


  • ອຸປະກອນປ້ອນຂໍ້ມູນ: ເຊັນເຊີບັນທຶກຂໍ້ມູນຈາກສະພາບແວດລ້ອມໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ
  • ການປະມວນຜົນ: ເຄື່ອງມືຊອບແວ ເຊັ່ນ: ການລົງທະບຽນຮູບພາບ ແລະການສ້າງແບບຈໍາລອງ 3 ມິຕິ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນເພື່ອຮວມອົງປະກອບສະເໝືອນກັບສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
  • ຜົນໄດ້ຮັບ: ອົງປະກອບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນອຸປະກອນເຊັ່ນແວ່ນຕາ AR ແລະໂທລະສັບສະຫຼາດ, ປະສົມປະສານອົງປະກອບດິຈິຕອນແລະໂລກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.


ດຽວນີ້ເຈົ້າຮູ້ພື້ນຖານຂອງ AR, ໃຫ້ພວກເຮົາຄົ້ນຫາການ ນຳ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຫຼັກໆໃນສາງ.


ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງສາງດ້ວຍ AR

ສິ່ງທ້າທາຍສ່ວນໃຫຍ່ໃນການຄຸ້ມຄອງສາງແມ່ນມາຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດໃນຄໍາສັ່ງປຸງແຕ່ງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ຈໍາກັດພາຍໃນກໍາລັງແຮງງານ, ເຊັ່ນ: ການຂາດພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານແລະການຝຶກອົບຮົມບໍ່ພຽງພໍ. ເທັກໂນໂລຍີ AR ສະເໜີການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ໂດຍມີແອັບພລິເຄຊັນຫຼັກໆທີ່ເນັ້ນໃສ່ການປັບປຸງການເລືອກເອົາຄໍາສັ່ງ, ປັບປຸງການຈັດການສິນຄ້າຄົງຄັງ, ແລະການສະຫນອງໂຄງການຝຶກອົບຮົມທີ່ເລິກເຊິ່ງໃຫ້ກັບຜູ້ອອກແຮງງານ.


1. ການປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງແລະການເລືອກເອົາ

ວຽກ​ງານ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ໃນ​ສາງ​ແມ່ນ ​ຂະ​ບວນ​ການ​ເລືອກ​ເອົາ . ປົກກະຕິແລ້ວມັນໃຊ້ເວລາຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານເພື່ອຊອກຫາລາຍການທີ່ເຫມາະສົມ, ອ້າງອີງໃສ່ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຄໍາສັ່ງສໍາລັບປະລິມານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຸ້ມຫໍ່ຄໍາສັ່ງ, ໃສ່ປ້າຍໃນ parcel, ປັບປຸງບັນຊີລາຍຊື່ສິນຄ້າຄົງຄັງ, ແລະຈັດວາງລາຍການໃນທີ່ກໍານົດໄວ້. ສະຖານທີ່ສໍາລັບການດຶງແລະການຂົນສົ່ງ.


ໂດຍຜ່ານແວ່ນຕາອັດສະລິຍະທີ່ເປີດໃຊ້ AR ທີ່ສະແດງສັນຍານສາຍຕາໃນເວລາຈິງສໍາລັບເສັ້ນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ພະນັກງານສາມາດຊອກຫາສະຖານທີ່ຂອງສິນຄ້າຢູ່ໃນສາງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກການຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາລາຍການ, ແວ່ນຕາອັດສະລິຍະຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໃນການເລືອກໂດຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ (SKU, ປະລິມານ, ວັນຫມົດອາຍຸ, ແລະອື່ນໆ) ເຂົ້າໄປໃນພາກສະຫນາມຂອງຜູ້ໃຊ້. ມັນຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ a ເລືອກໂດຍວິໄສທັດ ການ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ເລືອກ​ລາຍ​ການ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ສະ​ແກນ barcode ມື​ຟຣີ​, ການ​ປັບ​ປຸງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​.


ບໍ່ດົນກ່ອນຫນ້ານີ້, DHL ໄດ້ດໍາເນີນການ a ໂຄງການທົດລອງ ໃນສາງໃນເນເທີແລນ, ທົດສອບແວ່ນຕາອັດສະລິຍະ ແລະເທັກໂນໂລຍີ AR. ພະນັກງານສາງໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍ Google Glass ແລະ Vuzix M100 ທີ່ໃຊ້ຊອບແວ xPick ຂອງ Ubimax. ສະມາຊິກພະນັກງານໄດ້ຖືກນໍາພາຜ່ານສະຖານທີ່ສາງໂດຍຮູບພາບທີ່ວາງຢູ່ເທິງແວ່ນຕາອັດສະລິຍະ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ມີເຄື່ອງສະແກນບາໂຄດແບບມືຖື ແລະ ລາຍການເລືອກເຈ້ຍ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຕະຫຼອດ, ນັກບິນໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເພີ່ມຂຶ້ນ 25%. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, DHL ໄດ້ໃຊ້ແວ່ນຕາອັດສະລິຍະທີ່ປະກອບ AR ໃນການຄຸ້ມຄອງສາງຂອງພວກເຂົາ.



"ການເລືອກວິໄສທັດ ແມ່ນອີກຕົວຢ່າງຫນຶ່ງຂອງການຫັນເປັນດິຈິຕອນໃນສາງ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຈັດການແລະບໍລິສັດຊອກຫາການຂັບລົດລາຍໄດ້ແລະການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການເລືອກວິໄສທັດສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນ. ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອພະນັກງານສາງໃນການຄົ້ນຫາ, ເລືອກເອົາ, ແລະການໂຫຼດຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງໄວຂຶ້ນ, ບໍລິສັດສາມາດເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເທິງ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໂດຍການຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນໄປຫາລູກຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍລິສັດຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດຂອງຜະລິດຕະພັນກັບຄືນມາແລະລູກຄ້າທີ່ບໍ່ພໍໃຈ. ຍ້ອນຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້, ການເລືອກວິໄສທັດສາມາດກາຍເປັນປະໂຫຍດດ້ານການແຂ່ງຂັນທີ່ສໍາຄັນ."


- Ramon T. Llamas , ຜູ້ອໍານວຍການຄົ້ນຄ້ວາ, ທີມງານ Augmented ແລະ Virtual Reality ຂອງ IDC



ແວ່ນຕາອັດສະລິຍະປະຕິວັດການຈັດການສາງດ້ວຍການຕິດຕາມຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງ


ການລວມເອົາເທກໂນໂລຍີ AR ເຂົ້າໃນລະບົບການຈັດການສາງຂອງທ່ານເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍບາໂຄດທີ່ສະແກນໄດ້ງ່າຍ. ທີ່ BoxHero , ພວກເຮົາເຮັດ ບາໂຄດ ການຜະລິດງ່າຍດາຍ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ອອກ​ແບບ​, ສະ​ແກນ​, ແລະ​ພິມ barcode ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍ​ດາຍ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ສາງ​ຂອງ​ທ່ານ​!


2. ການຄຸ້ມຄອງສາງ

ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ມີ​ພະ​ລັງ​ງານ AR ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ຍາວ​ນານ​, ຊໍ້າ​ຊ້ອນ​ງ່າຍ​ເຊັ່ນ​ການ​ປ້ອນ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສາງ​. ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະແກນໄດ້ barcodes ແລະ tags RFID ແລະສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຍການ, ມັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມຜິດພາດຄູ່ມື.


ການນັບສິນຄ້າຄົງຄັງໃນເວລາຈິງ ພຽງແຕ່ໂດຍການສະແກນລາຍການຜ່ານແວ່ນຕາອັດສະລິຍະສາມາດເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການແລະການເຕີມເຕັມຫຼັກຊັບງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍ. ດ້ວຍເທກໂນໂລຍີ AR, ຜູ້ຈັດການສາງສາມາດລະບຸລາຍການສິນຄ້າທີ່ມີລາຄາຕໍ່າໄດ້ງ່າຍ ແລະເຂົ້າເຖິງ ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຖືກຕ້ອງ ຜ່ານຂໍ້ມູນເວລາຈິງທີ່ສະແດງຢູ່ປາຍນິ້ວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດສາມາດຕັດສິນໃຈທຸລະກິດຍຸດທະສາດໄດ້ໄວຂຶ້ນ.


ພະນັກງານສາງທີ່ໃຊ້ແວ່ນຕາອັດສະລິຍະ AR ແລະແທັບເລັດເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕິດຕາມສິນຄ້າຄົງຄັງ ແລະການເລືອກຄໍາສັ່ງ


3. ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຂຶ້ນສານ

ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມການຈ້າງຄົນໃຫມ່ໃນສາງແມ່ນຕັ້ງແຕ່ຊົ່ວໂມງເຖິງເດືອນ, ຂຶ້ນກັບຂະຫນາດຂອງສະຖານທີ່ແລະອຸດສາຫະກໍາ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແຮງງານຫຼາຍ, ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໃຫມ່ແມ່ນເປັນຂະບວນການທີ່ທ້າທາຍ.


ດ້ວຍເທກໂນໂລຍີ AR, ພະນັກງານໃໝ່ສາມາດປະສົບກັບການຝຶກອົບຮົມແບບເລິກເຊິ່ງຜ່ານການຈຳລອງສະຖານະການສາງໃນຕົວຈິງ. ການວາງຊ້ອນກັນແບບສະເໝືອນຢູ່ໃນອຸປະກອນອັດສະລິຍະໃຫ້ຄຳແນະນຳຂັ້ນຕອນຂັ້ນຕອນ, ຂໍ້ແນະນຳຄວາມປອດໄພ ແລະຄຳແນະນຳການແກ້ໄຂບັນຫາ. ວິທີການນີ້ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໂຄ້ງການຮຽນຮູ້ສັ້ນລົງ ແລະຊ່ວຍ ຫຼຸດອັດຕາການປ່ຽນແປງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ປະນີປະນອມປະສິດທິພາບຂອງການຝຶກອົບຮົມ.


4. ການວາງແຜນສາງ

ປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານໃນສາງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການວາງແຜນການຈັດວາງທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ໂດຍການ ວາງຕົວແບບສະເໝືອນຈິງ ໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມທາງກາຍະພາບ, AR ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຈັດການສາງສາມາດເບິ່ງເຫັນການກຳນົດຄ່າພື້ນທີ່ ແລະ ຕັດສິນໃຈຈັດວາງລາຍການ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.


ເຈົ້າຮູ້ບໍ? IKEA ເປີດຕົວແອັບພລິເຄຊັນ AR, ສະຖານທີ່ IKEA , ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດວາງເຄື່ອງເຟີນີເຈີ IKEA ຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ຂອງພວກເຂົາກ່ອນທີ່ຈະຊື້. ການແກ້ໄຂດິຈິຕອນນີ້ມີອັດຕາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ 98% ແລະເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈຊື້ງ່າຍຂຶ້ນ.


ການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດການແກ້ໄຂ AR

ການຊື້ເຄື່ອງມື AR ບໍ່ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຮັດດ້ວຍໃຈ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວາງແຜນຢ່າງລະອຽດແລະລະມັດລະວັງໃນລະບົບສາງໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຕັກໂນໂລຢີສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປະຕິບັດການແກ້ໄຂ AR ສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຄຸ້ມຄອງສາງ:


  • ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການແກ້ໄຂ AR ສາມາດປະສົມປະສານຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງກັບການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນວິສາຫະກິດ (ERP) ແລະຊອບແວການຈັດການສິນຄ້າຄົງຄັງສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ synchronized.


  • ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນ: ເລືອກຮາດແວທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສາງຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ: ແວ່ນຕາ AR ຫຼືຫູຟັງ.


  • ໂຄງລ່າງເຄືອຂ່າຍ: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບ່ອນເກັບເຄື່ອງຂອງເຈົ້າມີລະບົບເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບສົດໆ ແລະ ການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ຕິດຂັດ.


  • ການຝຶກອົບຮົມແລະການຮັບຮອງເອົາຜູ້ໃຊ້: ເລືອກເຄື່ອງມື AR ທີ່ມີການໂຕ້ຕອບ intuitive ສໍາລັບການປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍ.


  • ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍແລະການປັບແຕ່ງ: ຊອກຫາເຄື່ອງມື AR ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປັບແຕ່ງໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຂະບວນການເຮັດວຽກສະເພາະແລະໂຄງສ້າງສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງທ່ານ.


  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຽບກັບ ROI: ປະເມີນການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈາກການຮັບຮອງເອົາ AR ໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫນ້າຂອງເຄື່ອງມື AR, ໃບອະນຸຍາດຊອບແວ, ແລະອື່ນໆ.


  • ຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດ: ກໍານົດ KPIs ຂອງທ່ານ (ເຊັ່ນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄໍາສັ່ງ, ຄວາມໄວໃນການເລືອກເອົາ, ແລະອັດຕາຜົນຜະລິດ) ເພື່ອປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດ AR.



ການປະຕິບັດ AR ແມ່ນມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດເມື່ອຈັບຄູ່ກັບລະບົບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້. BoxHero ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຈັດການສິນຄ້າຄົງຄັງເປັນເລື່ອງງ່າຍ ແລະງ່າຍດາຍສໍາລັບຜູ້ໃຊ້. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, BoxHero's ຄຸນສົມບັດ ຄຸນ​ນະ​ສົມ​ບັດ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຊ້​ເພື່ອ​ບັນ​ທຶກ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ທີ່​ກໍາ​ນົດ​ເອງ​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ເຊັ່ນ​: ຍີ່​ຫໍ້​, ສີ​, ແລະ​ຂະ​ຫນາດ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຈັດ​ປະ​ເພດ​ງ່າຍ​ແລະ​ຕິດ​ຕາມ​. ຄຸນສົມບັດນີ້ເຮັດໃຫ້ການກະກຽມຫຼັກຊັບງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບຂະບວນການເລືອກທີ່ເປີດໃຊ້ AR ຂອງທ່ານ.



ຄຸນລັກສະນະຂອງ BoxHero



ແວ່ນຕາອັດສະລິຍະ: ເລືອກອັນໃດດີທີ່ສຸດ?

ຕະຫຼາດແວ່ນຕາອັດສະລິຍະ AR ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງຕະຫຼາດເທັກໂນໂລຍີສວມໃສ່. ມີແວ່ນຕາອັດສະລິຍະຈໍານວນຫລາຍທີ່ກໍາລັງເຮັດຮອບໃນບົດຄວາມແລະເວທີສົນທະນາກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີຂຶ້ນຢູ່ກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງມັນ.


ຕົວຢ່າງ, ແວ່ນຕາອັດສະລິຍະ Vuzix M4000 (ເຊິ່ງມາພ້ອມກັບຊຸດທີ່ທົນທານ, ທົນທານຕໍ່ທຸກສະພາບອາກາດຫຼືຊຸດສວມໃສ່ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ກາງແຈ້ງໃນຮົ່ມຫຼືມາດຕະຖານ) ມີມຸມເບິ່ງກວ້າງ 28 °, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີປະສົບການທີ່ເລິກເຊິ່ງຜ່ານຫນ້າຈໍ virtual ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂື້ນ. ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເບິ່ງສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າທັງຫມົດ. ຂະນະດຽວກັນ, ແວ່ນຕາອັດສະລິຍະ Vuzix Z100 ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ, ການສາກໄຟຄັ້ງດຽວທີ່ໃຊ້ໄດ້ 48 ຊົ່ວໂມງ, ແລະຄຸນສົມບັດການສະແດງຂອງ waveguide ເບິ່ງຜ່ານ.


ແວ່ນຕາອັດສະລິຍະ Iristick.G2 , ພ້ອມກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບກາງ 16MP ທີ່ຖືກປັບໃຫ້ເໝາະສົມ, ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ເບິ່ງໄດ້, ແລະເລນຊູມທີ່ດີທີ່ສຸດ 6x, ສາມາດນໍາພາຜູ້ໃຊ້ຜ່ານທາງສຽງ ແລະສາຍຕາ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງໄກແບບເລືອກໂດຍວິໄສທັດ ແລະດ້ວຍມືຟຣີ.


Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) ປະຕິບັດການແກ້ໄຂ xPick ຂອງ TeamViewer ໃນແວ່ນຕາອັດສະລິຍະ RealWear HMT-1 ເພື່ອປັບປຸງຂະບວນການຂົນສົ່ງຂອງພວກເຂົາ. ຫຼັງຈາກສອງເດືອນຂອງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ, ການປະຕິບັດການເລືອກເອົາຄໍາສັ່ງປັບປຸງໂດຍ 6-8%, ອັດຕາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ 99.99%.


ພະນັກງານສາງທີ່ໃຊ້ແວ່ນຕາ AR ອັດສະລິຍະເພື່ອການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບ



ກຽມພ້ອມ AR-ພ້ອມດ້ວຍ BoxHero

ເທກໂນໂລຍີ AR ໄດ້ປັບປຸງການຈັດການສາງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໃນການປຸງແຕ່ງຄໍາສັ່ງ, ຊ່ວຍໃຫ້ການນັບສິນຄ້າຄົງຄັງໃນເວລາຈິງ, ສະຫນອງປະສົບການການຝຶກອົບຮົມທີ່ເລິກເຊິ່ງສໍາລັບພະນັກງານ, ແລະຊ່ວຍໃນການວາງແຜນການຈັດວາງຄັງສິນຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ.


ພິຈາລະນາ AR ສໍາລັບສາງຂອງທ່ານບໍ? ຄົ້ນພົບວິທີການຈັດການສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງ BoxHero , ເຊັ່ນ: ການສ້າງບາໂຄດ, ການຕິດຕາມສິນຄ້າຄົງຄັງໃນເວລາຈິງ, ແລະ ການວິເຄາະ ສາມາດວາງພື້ນຖານສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງ AR ທີ່ລຽບງ່າຍ.


ລົງທະບຽນມື້ນີ້ເພື່ອທົດລອງໃຊ້ຟຣີ ແລະເບິ່ງວ່າເຄື່ອງມືຂອງ BoxHero ເສີມເທັກໂນໂລຍີ AR ເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດໃນການຈັດການສາງຂອງທ່ານແນວໃດ.


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ວາງປ້າຍ

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by noonies2022
Jan 01, 1970
#noonies2022
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