ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ຊ່ວຍປະຢັດສາງຈາກຄວາມຜິດພາດທີ່ມີລາຄາແພງ

ຈິນຕະນາການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ຫຍຸ້ງຢູ່ບ່ອນທີ່ມີຄໍາສັ່ງຫຼາຍຮ້ອຍອັນໃນແຕ່ລະມື້, ແລະທີມງານສາງເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ອິດເມື່ອຍເພື່ອສົ່ງພວກມັນອອກໃຫ້ທັນເວລາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຊອກຫາຫຼັກຊັບທີ່ເຫມາະສົມຈາກ pile ໃຊ້ເວລາດົນເກີນໄປ, ການຈັດການກັບຜົນຕອບແທນເລື້ອຍໆແມ່ນຄວາມເຈັບປວດ, ແລະການບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄໍາສັ່ງທີ່ໃກ້ຊິດມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້. ສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ຄວາມອຸກອັ່ງ - ມັນເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ຄວາມຜິດພາດໃນການປຸງແຕ່ງຄໍາສັ່ງມັກຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສາງ, ບ່ອນທີ່ຄໍາສັ່ງໄດ້ຖືກເກັບ, packed, ແລະເອົາມາເພື່ອສົ່ງກັບລູກຄ້າ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດແລະເລັ່ງການຈັດການຄໍາສັ່ງ, ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດກໍາລັງຫັນໄປສູ່ການແກ້ໄຂທີ່ສະຫລາດສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂອງສາງຂອງພວກເຂົາ.
ທາງເລືອກທີ່ດີອັນໜຶ່ງແມ່ນການນຳໃຊ້ ເທັກໂນໂລຢີຄວາມເປັນຈິງເສີມ (AR) ໃນການຈັດການສາງ. ເບິ່ງຄືວ່າເປັນການກະໂດດໃຫຍ່ບໍ? ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມັນໄກຈາກການເປັນແນວຄວາມຄິດ futuristic. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ບໍລິສັດຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ໃຊ້ AR ສໍາລັບປີດ້ວຍຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ. ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະສໍາຫຼວດ:
ສິ່ງທ້າທາຍກັບການຂົນສົ່ງສາງໃນປະຈຸບັນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວາມຜິດພາດໃນສາງ
ການເພີ່ມແລະອັດຕະໂນມັດໃນສາງ
ເທັກໂນໂລຍີ AR ປັບປຸງການເຮັດວຽກຂອງຄັງສິນຄ້າແນວໃດ
ການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດ AR
ເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບແວ່ນຕາ smart
ການຄຸ້ມຄອງການດໍາເນີນງານສາງມາພ້ອມກັບຊຸດຂອງຕົນເອງຂອງການທ້າທາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ອຸປະກອນ , ປະຊາຊົນ , ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄໍາສັ່ງແລະສາງ . ແຕ່ລະອົງປະກອບສະເຫນີອຸປະສັກທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່, ຖ້າປະໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການແກ້ໄຂ, ສາມາດນໍາໄປສູ່ການສູນເສຍລາຍໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນ
ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຊາຊົນ
ສິ່ງທ້າທາຍໃນຂະບວນການຈັດການຄໍາສັ່ງ
ພະນັກງານເລືອກລາຍການຜິດ/SKU ຫຼືເກັບປະລິມານຜິດ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ຕິດສະຫຼາກບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ລະບົບບາໂຄດທີ່ອັບເດດແລ້ວ
ການຈັດວາງຫຼັກຊັບຜິດ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມລ່າຊ້າໃນການດຶງຂໍ້ມູນ
ຄວາມຜິດພາດໃນການນັບສິນຄ້າຄົງຄັງ ຫຼືຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການປັບປຸງບັນທຶກສິນຄ້າຄົງຄັງຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ການສື່ສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງລະຫວ່າງພະນັກງານກ່ຽວກັບຄໍາສັ່ງບູລິມະສິດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຊັກຊ້າຫຼືຄວາມຜິດພາດ
ເມື່ອມັນມາເຖິງມັນ, ທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດທີ່ຈໍາເປັນ. ໃນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ການເລືອກລາຍການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືປະລິມານການສັ່ງຊື້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດໂດຍສະຖານທີ່ສາງ. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ, ຄວາມຜິດພາດດັ່ງກ່າວສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະແມ້ກະທັ້ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊື່ສຽງຂອງບໍລິສັດ.
ອັດຕາຄວາມຜິດພາດໃນການເລືອກໂດຍສະເລ່ຍໃນບ່ອນຈຳໜ່າຍ ຫຼືສາງມີຕັ້ງແຕ່
ຄວາມກັງວົນຫຼາຍກວ່ານັ້ນແມ່ນການສູນເສຍລູກຄ້າທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຍ້ອນການເລືອກຜິດຄັ້ງດຽວ. ຄໍາສັ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືການຂົນສົ່ງທີ່ຊັກຊ້າບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາຜົນຕອບແທນສູງ, ແຕ່ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງທຸລະກິດໃນບັນດາຜູ້ບໍລິໂພກເສຍຫາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄໍາສັ່ງທີ່ຖືກຍົກເລີກຈາກລູກຄ້າທີ່ບໍ່ພໍໃຈສາມາດຕັດໂດຍກົງໃນການຂາຍ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດໃນການດໍາເນີນງານສາງ.
ຄວາມຜິດພາດແມ່ນມະນຸດ, ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ການປະຕິບັດຂະບວນການປັບປຸງແມ່ນຍຸດທະສາດທຸລະກິດທີ່ສະຫຼາດ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດເພີ່ມເຕີມກໍາລັງວາງແຜນທີ່ຈະປະສົມປະສານລະບົບອັດຕະໂນມັດແລະການເພີ່ມກໍາລັງແຮງງານເຂົ້າໃນລະບົບການຄຸ້ມຄອງສາງຂອງພວກເຂົາ. ສໍາລັບການອ້າງອິງ, Zebra ໄດ້ລະບຸລະດັບຂອງ
ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາເພື່ອບັນລຸການອັດຕະໂນມັດບາງສ່ວນຫຼືເຕັມຮູບແບບ, ຜູ້ຕັດສິນໃຈແລະຜູ້ຮ່ວມງານຂອງສາງສ່ວນໃຫຍ່ຕົກລົງເຫັນດີວ່າການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີແລະອັດຕະໂນມັດຈະຊ່ວຍເພີ່ມອັດຕາການຜະລິດຂອງພະນັກງານສາງ.
ອີງຕາມ ກ
ແລະການເວົ້າຂອງເຄື່ອງສວມໃສ່ໄດ້, ແວ່ນຕາອັດສະລິຍະທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍ ເທັກໂນໂລຍີ AR ແມ່ນໜຶ່ງໃນເທັກໂນໂລຍີທີ່ສະແຫວງຫາທີ່ສຸດ.
ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະສຳຫຼວດເບິ່ງວ່າເທັກໂນໂລຍີ AR ປັບປຸງການດຳເນີນງານຂອງຄັງສິນຄ້າແນວໃດ, ເຮົາມາເບິ່ງວ່າ AR ແມ່ນຫຍັງ ແລະມັນແຕກຕ່າງຈາກ ເທັກໂນໂລຍີ Virtual Reality (VR) ແນວໃດ.
ຖ້າທ່ານຈິນຕະນາການຄົນງານໃສ່ຊຸດຫູຟັງເພື່ອມີປະສົບການໃນຄັງສິນຄ້າສະເໝືອນຈິງໃນຂະນະທີ່ຖືກແຍກອອກຈາກໂລກຈິງ, ເຈົ້າກຳລັງສັບສົນກັບ AR ກັບເທັກໂນໂລຍີ VR. VR ຍ້າຍຜູ້ໃຊ້ ອອກ ຈາກຄວາມເປັນຈິງ. ມັນແທນທີ່ວິໄສທັດຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະ immerses ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນໂລກ virtual. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, AR, ຈາກຄໍາສັບຂອງມັນເອງ, ເພີ່ມຄວາມເປັນຈິງໂດຍການວາງຂໍ້ມູນໃສ່ກັບສິ່ງທີ່ຕາຂອງເຈົ້າຮັບຮູ້. AR ອະນຸຍາດໃຫ້ ການວາງຊ້ອນຂອງວັດຖຸ virtual ໃນສະພາບແວດລ້ອມໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ ໂດຍຜ່ານວິດີໂອ, ຮູບພາບ, ສຽງ, infographics, ແລະອົງປະກອບອື່ນໆ.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ AR ແລະ VR ໄດ້ດີຂຶ້ນ, ນີ້ແມ່ນການປຽບທຽບແບບຂ້າງຄຽງທີ່ເນັ້ນຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກຂອງພວກມັນ:
ຄຸນສົມບັດ
ເຕັກໂນໂລຊີ AR
ເຕັກໂນໂລຊີ VR
ຈຸດປະສົງ
ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງດ້ວຍການວາງຊ້ອນດິຈິຕອນ
ປ່ຽນແທນໂລກທີ່ແທ້ຈິງດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມສະເໝືອນຈິງ
ລະດັບຂອງການຝັງ
immersion ບາງສ່ວນ; ຜູ້ໃຊ້ຍັງຮູ້ຈັກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແທ້ຈິງ
immersion ເຕັມ; ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຖືກ immersed ຫມົດໃນໂລກ virtual
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ
ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ການຂົນສົ່ງ, ການຂາຍຍ່ອຍ, ການສຶກສາ, ການດູແລສຸຂະພາບ, ແລະອະສັງຫາລິມະສັບສໍາລັບການເບິ່ງເຫັນຫຼືນໍາທາງ
ໃຊ້ໃນການຫຼິ້ນເກມ, ການຈຳລອງການຝຶກຊ້ອມ, ການທົວແບບເຫັນພາບ, ແລະການບັນເທີງເພື່ອປະສົບການທີ່ເລິກເຊິ່ງ
ພາກສະຫນາມຂອງການເບິ່ງ
ສະແດງອົງປະກອບດິຈິຕອນພາຍໃນຊ່ອງຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້
ໃຫ້ພື້ນທີ່ເບິ່ງ 360° ພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມສະເໝືອນຈິງ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີລາຄາຖືກກວ່າ; ແອັບພລິເຄຊັນຫຼາຍອັນສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດ ຫຼືແທັບເລັດ
ປົກກະຕິແລ້ວລາຄາແພງກວ່າ; ຕ້ອງການຮາດແວ ແລະຊອບແວພິເສດ
AR ມີ
ດຽວນີ້ເຈົ້າຮູ້ພື້ນຖານຂອງ AR, ໃຫ້ພວກເຮົາຄົ້ນຫາການ ນຳ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຫຼັກໆໃນສາງ.
ສິ່ງທ້າທາຍສ່ວນໃຫຍ່ໃນການຄຸ້ມຄອງສາງແມ່ນມາຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດໃນຄໍາສັ່ງປຸງແຕ່ງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ຈໍາກັດພາຍໃນກໍາລັງແຮງງານ, ເຊັ່ນ: ການຂາດພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານແລະການຝຶກອົບຮົມບໍ່ພຽງພໍ. ເທັກໂນໂລຍີ AR ສະເໜີການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ໂດຍມີແອັບພລິເຄຊັນຫຼັກໆທີ່ເນັ້ນໃສ່ການປັບປຸງການເລືອກເອົາຄໍາສັ່ງ, ປັບປຸງການຈັດການສິນຄ້າຄົງຄັງ, ແລະການສະຫນອງໂຄງການຝຶກອົບຮົມທີ່ເລິກເຊິ່ງໃຫ້ກັບຜູ້ອອກແຮງງານ.
ວຽກງານໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍທີ່ສຸດແລະມີຄວາມຜິດພາດໃນສາງແມ່ນ ຂະບວນການເລືອກເອົາ . ປົກກະຕິແລ້ວມັນໃຊ້ເວລາຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານເພື່ອຊອກຫາລາຍການທີ່ເຫມາະສົມ, ອ້າງອີງໃສ່ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຄໍາສັ່ງສໍາລັບປະລິມານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຸ້ມຫໍ່ຄໍາສັ່ງ, ໃສ່ປ້າຍໃນ parcel, ປັບປຸງບັນຊີລາຍຊື່ສິນຄ້າຄົງຄັງ, ແລະຈັດວາງລາຍການໃນທີ່ກໍານົດໄວ້. ສະຖານທີ່ສໍາລັບການດຶງແລະການຂົນສົ່ງ.
ໂດຍຜ່ານແວ່ນຕາອັດສະລິຍະທີ່ເປີດໃຊ້ AR ທີ່ສະແດງສັນຍານສາຍຕາໃນເວລາຈິງສໍາລັບເສັ້ນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ພະນັກງານສາມາດຊອກຫາສະຖານທີ່ຂອງສິນຄ້າຢູ່ໃນສາງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກການຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາລາຍການ, ແວ່ນຕາອັດສະລິຍະຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໃນການເລືອກໂດຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ (SKU, ປະລິມານ, ວັນຫມົດອາຍຸ, ແລະອື່ນໆ) ເຂົ້າໄປໃນພາກສະຫນາມຂອງຜູ້ໃຊ້. ມັນຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ a
ບໍ່ດົນກ່ອນຫນ້ານີ້, DHL ໄດ້ດໍາເນີນການ a
"ການເລືອກວິໄສທັດ ແມ່ນອີກຕົວຢ່າງຫນຶ່ງຂອງການຫັນເປັນດິຈິຕອນໃນສາງ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຈັດການແລະບໍລິສັດຊອກຫາການຂັບລົດລາຍໄດ້ແລະການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການເລືອກວິໄສທັດສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນ. ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອພະນັກງານສາງໃນການຄົ້ນຫາ, ເລືອກເອົາ, ແລະການໂຫຼດຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງໄວຂຶ້ນ, ບໍລິສັດສາມາດເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເທິງ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໂດຍການຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນໄປຫາລູກຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍລິສັດຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດຂອງຜະລິດຕະພັນກັບຄືນມາແລະລູກຄ້າທີ່ບໍ່ພໍໃຈ. ຍ້ອນຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້, ການເລືອກວິໄສທັດສາມາດກາຍເປັນປະໂຫຍດດ້ານການແຂ່ງຂັນທີ່ສໍາຄັນ."
- Ramon T. Llamas, ຜູ້ອໍານວຍການຄົ້ນຄ້ວາ, ທີມງານ Augmented ແລະ Virtual Reality ຂອງ IDC
ການລວມເອົາເທກໂນໂລຍີ AR ເຂົ້າໃນລະບົບການຈັດການສາງຂອງທ່ານເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍບາໂຄດທີ່ສະແກນໄດ້ງ່າຍ. ທີ່ BoxHero , ພວກເຮົາເຮັດ
ອຸປະກອນທີ່ມີພະລັງງານ AR ສາມາດເຮັດໃຫ້ວຽກງານທີ່ຍາວນານ, ຊໍ້າຊ້ອນງ່າຍເຊັ່ນການປ້ອນຂໍ້ມູນໃນການຄຸ້ມຄອງສາງ. ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະແກນໄດ້
ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມການຈ້າງຄົນໃຫມ່ໃນສາງແມ່ນຕັ້ງແຕ່ຊົ່ວໂມງເຖິງເດືອນ, ຂຶ້ນກັບຂະຫນາດຂອງສະຖານທີ່ແລະອຸດສາຫະກໍາ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແຮງງານຫຼາຍ, ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໃຫມ່ແມ່ນເປັນຂະບວນການທີ່ທ້າທາຍ.
ດ້ວຍເທກໂນໂລຍີ AR, ພະນັກງານໃໝ່ສາມາດປະສົບກັບການຝຶກອົບຮົມແບບເລິກເຊິ່ງຜ່ານການຈຳລອງສະຖານະການສາງໃນຕົວຈິງ. ການວາງຊ້ອນກັນແບບສະເໝືອນຢູ່ໃນອຸປະກອນອັດສະລິຍະໃຫ້ຄຳແນະນຳຂັ້ນຕອນຂັ້ນຕອນ, ຂໍ້ແນະນຳຄວາມປອດໄພ ແລະຄຳແນະນຳການແກ້ໄຂບັນຫາ. ວິທີການນີ້ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໂຄ້ງການຮຽນຮູ້ສັ້ນລົງ ແລະຊ່ວຍ ຫຼຸດອັດຕາການປ່ຽນແປງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ປະນີປະນອມປະສິດທິພາບຂອງການຝຶກອົບຮົມ.
ປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານໃນສາງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການວາງແຜນການຈັດວາງທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ໂດຍການ ວາງຕົວແບບສະເໝືອນຈິງ ໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມທາງກາຍະພາບ, AR ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຈັດການສາງສາມາດເບິ່ງເຫັນການກຳນົດຄ່າພື້ນທີ່ ແລະ ຕັດສິນໃຈຈັດວາງລາຍການ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ເຈົ້າຮູ້ບໍ? IKEA ເປີດຕົວແອັບພລິເຄຊັນ AR,
ການຊື້ເຄື່ອງມື AR ບໍ່ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຮັດດ້ວຍໃຈ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວາງແຜນຢ່າງລະອຽດແລະລະມັດລະວັງໃນລະບົບສາງໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຕັກໂນໂລຢີສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປະຕິບັດການແກ້ໄຂ AR ສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຄຸ້ມຄອງສາງ:
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການແກ້ໄຂ AR ສາມາດປະສົມປະສານຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງກັບການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນວິສາຫະກິດ (ERP) ແລະຊອບແວການຈັດການສິນຄ້າຄົງຄັງສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ synchronized.
ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນ: ເລືອກຮາດແວທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສາງຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ: ແວ່ນຕາ AR ຫຼືຫູຟັງ.
ໂຄງລ່າງເຄືອຂ່າຍ: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບ່ອນເກັບເຄື່ອງຂອງເຈົ້າມີລະບົບເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບສົດໆ ແລະ ການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ຕິດຂັດ.
ການຝຶກອົບຮົມແລະການຮັບຮອງເອົາຜູ້ໃຊ້: ເລືອກເຄື່ອງມື AR ທີ່ມີການໂຕ້ຕອບ intuitive ສໍາລັບການປະຕິບັດໄດ້ງ່າຍ.
ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍແລະການປັບແຕ່ງ: ຊອກຫາເຄື່ອງມື AR ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປັບແຕ່ງໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຂະບວນການເຮັດວຽກສະເພາະແລະໂຄງສ້າງສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງທ່ານ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຽບກັບ ROI: ປະເມີນການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈາກການຮັບຮອງເອົາ AR ໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫນ້າຂອງເຄື່ອງມື AR, ໃບອະນຸຍາດຊອບແວ, ແລະອື່ນໆ.
ຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດ: ກໍານົດ KPIs ຂອງທ່ານ (ເຊັ່ນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄໍາສັ່ງ, ຄວາມໄວໃນການເລືອກເອົາ, ແລະອັດຕາຜົນຜະລິດ) ເພື່ອປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິບັດ AR.
ການປະຕິບັດ AR ແມ່ນມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດເມື່ອຈັບຄູ່ກັບລະບົບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້. BoxHero ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຈັດການສິນຄ້າຄົງຄັງເປັນເລື່ອງງ່າຍ ແລະງ່າຍດາຍສໍາລັບຜູ້ໃຊ້. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, BoxHero's
ຕະຫຼາດແວ່ນຕາອັດສະລິຍະ AR ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງຕະຫຼາດເທັກໂນໂລຍີສວມໃສ່. ມີແວ່ນຕາອັດສະລິຍະຈໍານວນຫລາຍທີ່ກໍາລັງເຮັດຮອບໃນບົດຄວາມແລະເວທີສົນທະນາກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີຂຶ້ນຢູ່ກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງມັນ.
ຕົວຢ່າງ,
ເທກໂນໂລຍີ AR ໄດ້ປັບປຸງການຈັດການສາງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໃນການປຸງແຕ່ງຄໍາສັ່ງ, ຊ່ວຍໃຫ້ການນັບສິນຄ້າຄົງຄັງໃນເວລາຈິງ, ສະຫນອງປະສົບການການຝຶກອົບຮົມທີ່ເລິກເຊິ່ງສໍາລັບພະນັກງານ, ແລະຊ່ວຍໃນການວາງແຜນການຈັດວາງຄັງສິນຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ພິຈາລະນາ AR ສໍາລັບສາງຂອງທ່ານບໍ? ຄົ້ນພົບວິທີການຈັດການສິນຄ້າຄົງຄັງຂອງ BoxHero , ເຊັ່ນ: ການສ້າງບາໂຄດ, ການຕິດຕາມສິນຄ້າຄົງຄັງໃນເວລາຈິງ, ແລະ
ລົງທະບຽນມື້ນີ້ເພື່ອທົດລອງໃຊ້ຟຣີ ແລະເບິ່ງວ່າເຄື່ອງມືຂອງ BoxHero ເສີມເທັກໂນໂລຍີ AR ເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດໃນການຈັດການສາງຂອງທ່ານແນວໃດ.