Встречайте читателя HackerNoon

Когда маркетологи обращаются в HackerNoon с деловыми вопросами, угадайте, какой вопрос они задают чаще всего?



Вы правильно догадались: это «Кто читает HackerNoon?»



Возможно, это звучит немного банально, но понимание и поиск целевой аудитории всегда были головной болью маркетологов.



Сегодня мы здесь с ответами.



Наша команда разработала эта совершенно новая страница с демографическими данными читателей со всеми деталями, которые вы хотели бы.

Геолокация





Читательская аудитория HackerNoon (4 миллиона ЕЖЕМЕСЯЧНО) происходит из Силиконовой долины и всех других маленьких Силиконовых долин, расположенных по всему миру.





🇺🇸 Более 40% нашей читательской аудитории из США,

🌍30% из Северной и Западной Европы, прежде всего из Великобритании, Германии и Франции,

🌏 а остальные 30% — из Азии, в первую очередь из Индии, за которой следуют Китай, Япония, Ближний Восток и Дальний Восток.





Вот 10 крупнейших стран, читающих HackerNoon ежемесячно ⬇️⬇️⬇️





Чем наши читатели зарабатывают на жизнь?

Ваша любимая информация. Мы — сообщество передовых технологов, аудитория которого составляет около 4 миллионов человек в месяц.



От основных программистов до энтузиастов, находящихся на переднем крае новейших технологических разработок, таких как криптовалюта , блокчейн , ИИ , и МЛ Чтобы стать лучшими менеджерами и лицами, принимающими решения, с повышенной производительностью, HackerNoon имеет свои клыки (каламбур) в каждом из ФААНГ и имеет более 50 000 участников, которые помогли создать библиотеку для чтения, которая уже более 200 лет читается миллионами читателей.

Вот должности людей, читающих HackerNoon:





Забронируйте встречу с нами узнать, как более 4000 компаний решают свои маркетинговые задачи с помощью HackerNoon.



