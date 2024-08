Conheça o Leitor HackerNoon

Quando os profissionais de marketing entram em contato com o HackerNoon para fazer perguntas comerciais, adivinhe qual é a pergunta mais frequente deles?



Você adivinhou certo - é 'Quem lê HackerNoon?'



Isso pode parecer um pouco clichê, mas compreender e encontrar o público-alvo sempre foram uma dor de cabeça para os profissionais de marketing.



Estamos aqui com respostas hoje.



Nossa equipe projetou esta nova página demográfica de leitores com todos os detalhes que você deseja.

A Geolocalização





O público leitor do HackerNoon (4 milhões MENSAIS) vem do Vale do Silício e de todos os outros pequenos Vales do Silício localizados em todo o mundo.





🇺🇸 Mais de 40% do nosso público leitor vem dos EUA,

🌍 30% da parte norte e ocidental da Europa, principalmente do Reino Unido, Alemanha e França,

🌏 enquanto os 30% restantes vêm da Ásia, principalmente da Índia, seguida pela China, Japão, Oriente Médio e Extremo Oriente.





Aqui estão as 10 principais geografias que leem HackerNoon mensalmente ⬇️⬇️⬇️





O que nossos leitores fazem para viver?

Sua informação favorita - Somos uma comunidade com cerca de 4 milhões de leitores mensais de tecnólogos avançados.



De programadores experientes a entusiastas nas fronteiras dos mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, como criptografia , blockchain , IA , e AM para se tornarem melhores gerentes e tomadores de decisão com maior produtividade, o HackerNoon tem suas presas (trocadilhos) em cada um dos FAANG e tem mais de 50.000 colaboradores que ajudaram a construir uma biblioteca de leitura com mais de 200 anos de leitura para milhões de leitores.

Aqui estão os cargos das pessoas que lêem HackerNoon:





