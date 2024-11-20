МВФ предупреждает: CBDC могут позволить осуществлять государственный надзор с помощью персональных данных и поведенческих анализов

Согласно аналитической записке Международного валютного фонда (МВФ), программируемые цифровые валюты центральных банков (CBDC) могут использоваться для государственного надзора, создавая при этом риски для конфиденциальности и кибербезопасности, которые могут подорвать доверие к деньгам центральных банков.





В последнем аналитическом обзоре , в котором «обобщаются основные выводы из новой волны» глав Руководства МВФ по цифровым валютам (CBDC) , содержится предупреждение о том, что цифровые валюты CBDC могут восприниматься как инструмент государственного надзора, при котором собираются, обрабатываются и хранятся истории транзакций, демографические данные и поведенческие модели людей.





«CBDC может восприниматься как инструмент государственного надзора. Некоторые могут беспокоиться, что правительство или центральный банк могут использовать его для контроля или ограничения платежей, которые пользователи могут совершать с помощью CBDC, тем самым подрывая общественное доверие к деньгам центральных банков. Это может быть особенно актуально в странах с серьезными проблемами управления и коррупции» МВФ, « Цифровая валюта центрального банка: прогресс и дальнейшие соображения », ноябрь 2024 г.





Согласно краткому обзору « Цифровая валюта центрального банка: прогресс и дальнейшие соображения »:





« CBDC, как цифровая форма денег центрального банка, может позволить осуществлять доступ к «цифровому следу» — данным, собирать, обрабатывать и хранить их.





« В отличие от наличных денег, CBDC может быть разработана таким образом, чтобы потенциально включать в себя большой объем персональных данных, включая историю транзакций, демографические данные пользователей и поведенческие модели.





« Персональные данные могут установить связь между идентификацией контрагента и транзакциями ».





« CBDC, как цифровая форма денег центрального банка, может позволить осуществлять доступ к «цифровому следу» — данным, собирать, обрабатывать и хранить их ». МВФ, « Цифровая валюта центрального банка: прогресс и дальнейшие соображения », ноябрь 2024 г.





«CBDC может заменить наличные деньги, депозиты коммерческих банков и резервы» МВФ, « Цифровая валюта центрального банка: прогресс и дальнейшие соображения », ноябрь 2024 г.





По словам президента Европейского центрального банка Кристины Лагард, CBDC никогда не будет столь же конфиденциальной и анонимной, как наличные деньги.





Одна из причин заключается в том, что для функционирования CBDC каждый человек должен иметь какую-то форму цифровой идентификации.





По данным Годового экономического отчета Банка международных расчетов (БМР) за 2021 год :





« Идентификация на определенном уровне, следовательно, является центральной в разработке CBDC. Это требует CBDC, которая основана на учетной записи и в конечном итоге привязана к цифровой идентичности ».





И « Наиболее перспективным способом предоставления денег центральным банком в цифровую эпоху является CBDC на основе счетов, созданная на основе цифрового удостоверения личности с участием официального сектора ».





Поскольку цифровая идентификация неразрывно связана с CBDC, в последнем аналитическом обзоре МВФ говорится следующее:





« Определенная степень информации о личности пользователей и транзакциях необходима для соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT); поэтому странам необходимо тщательно рассмотреть вопрос о том, позволяют ли решения по обеспечению конфиденциальности на уровне проектирования эффективно снижать риски отмывания денег и финансирования терроризма».





Потенциальные риски полностью программируемой CBDC, подкрепленной цифровым идентификатором, огромны.





«Использование персональных данных CBDC в случае его плохой разработки или управления может представлять угрозу конфиденциальности, возникающую из-за таких событий, как утечки данных, злоупотребления данными и кибератаки, что также негативно сказывается на принятии CBDC». МВФ, « Цифровая валюта центрального банка: прогресс и дальнейшие соображения », ноябрь 2024 г.





В аналитической записке перечислены несколько рисков для конфиденциальности, кибербезопасности и злоупотреблений со стороны правительства:





« Однако использование данных CBDC может представлять риск для конфиденциальности, что в свою очередь может подорвать доверие к деньгам центральных банков. Конфиденциальность может включать защиту личного пространства человека и право на то, чтобы его оставили в покое, контроль и защиту личной информации, а также аспект достоинства, автономии и, в конечном счете, человеческой свободы .





« При неправильном проектировании или управлении использование персональных данных CBDC может представлять угрозу конфиденциальности в результате таких событий, как утечки данных, злоупотребления данными и кибератаки, что также негативно сказывается на принятии CBDC ».





« CBDC может быть разработана таким образом, чтобы потенциально включать в себя большой объем персональных данных, включая историю транзакций, демографические данные пользователей и поведенческие модели ». МВФ, « Цифровая валюта центрального банка: прогресс и дальнейшие соображения », ноябрь 2024 г.





Авторы далее предупреждают:





«CBDC может восприниматься как инструмент государственного надзора. Некоторые могут беспокоиться, что правительство или центральный банк могут использовать его для контроля или ограничения платежей, которые пользователи могут совершать с помощью CBDC, тем самым подрывая общественное доверие к деньгам центрального банка.

«Это может вызывать особую обеспокоенность в странах с серьезными проблемами государственного управления и коррупции».





Помимо проблем со сбором данных, наблюдением и кибербезопасностью, программируемость CBDC рекламируется как полезная для бизнеса, но ее также можно использовать для ограничения того, что вы можете покупать и продавать, когда и где вы можете совершать транзакции.





«CBDC могут быть спроектированы разными способами и с разными функциональными возможностями, такими как программируемость, смарт-контракты и офлайн-сервисы» МВФ, « Цифровая валюта центрального банка: прогресс и дальнейшие соображения », ноябрь 2024 г.





Справочник CBDC предназначен для «политиков среднего и высшего звена в центральных банках и министерствах финансов, а также в некоторой степени в других государственных учреждениях».





Планируется, что это будет живой документ, содержащий не менее 19 глав, которые будут публиковаться постепенно в течение ближайших лет.

Целью Справочника является выявление наиболее часто задаваемых вопросов, связанных с CBDC, в том числе:





Цели политики и операционная основа CBDC Основные требования и готовность к выпуску CBDC, такие как юридические аспекты, киберустойчивость, управление центральным банком, а также регулирование и надзор Процессы проектирования CBDC, соображения и выбор Проектные подходы и технологии Потенциальные макрофинансовые последствия CBDC





Несмотря на опасения, связанные с конфиденциальностью, злоупотреблениями со стороны правительства и кибербезопасностью, в последнем аналитическом обзоре МВФ с уверенностью подчеркивается: «Интерес стран к изучению как розничных, так и оптовых CBDC остается высоким».





Тим Хинчлифф, редактор The Sociable



