BOB раскрывает потенциал Bitcoin DeFi с помощью стейкинга в один клик, сотрудничая с Pell, Xverse, Dynamic





BOB («Build on Bitcoin»), гибридный Layer-2, объединяющий безопасность Bitcoin с гибкостью Ethereum, расширил свое решение для стейкинга BTC в один клик для новых партнеров, расширяя доступ к Bitcoin DeFi. Благодаря новым интеграциям с Pell, Xverse и Dynamic, BOB Stake позволяет пользователям беспрепятственно стейкать Bitcoin и использовать возможности DeFi, упрощая участие в экосистеме BTCFi.

Упрощение Bitcoin DeFi

BOB Stake позволяет держателям биткоинов размещать BTC в Liquid Staking Tokens (LST), открывая возможности кредитования, заимствования, стейблкоинов и других протоколов DeFi. Процесс упрощается с помощью BOB Gateway, моста Bitcoin-intents, который объединяет стейкинг в одну транзакцию, улучшая пользовательский опыт и доступность.





Алексей Замятин , Соучредитель BOB и BitVM основной участник сказал:

Bitcoin DeFi все чаще позиционируется как новый рубеж в криптовалюте, а BOB Stake играет ключевую роль в расширении экосистемы BTCFi, упрощая доступ к стейкингу для всех — от новичков в области Bitcoin до экспертов DeFi, создавая новые возможности для финансирования на основе блокчейна.

Ключевые интеграции

Pell : сеть повторного стейкинга BTC Omnichain, Pell интегрируется с BOB, чтобы позволить пользователям объединять нативный Bitcoin в обернутый BTC на BOB и повторно делать стейкинг для получения дохода на нескольких платформах, включая SolvBTC и uniBTC.



Xverse : ведущий кошелек BTC с 1,3 миллиона загрузок. Xverse интегрирует решение BOB для стейкинга, чтобы упростить стейкинг биткоинов и отслеживание доходных токенов непосредственно в кошельке Xverse.



Dynamic : поставщик инструментов для разработчиков с несколькими цепочками, интеграция Dynamic с BOB позволяет пользователям делать ставки BTC, используя знакомые методы кошелька, что повышает доступность без сложных настроек.

Гибрид L2

Эти интеграции следуют за выпуском BOB Гибридная L2 Vision Paper , описывая роль BOB в позиционировании Bitcoin в центре DeFi. Используя технологию BitVM, BOB объединяет безопасность Bitcoin с инновациями Ethereum, чтобы обеспечить минимальное доверие к мосту, сближая обе экосистемы как для разработчиков, так и для пользователей.







