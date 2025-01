BOB desbloqueia o potencial do Bitcoin DeFi com 1-Click Staking, em parceria com Pell, Xverse, Dynamic

BOB (“Build on Bitcoin”), um híbrido Layer-2 que combina a segurança do Bitcoin com a flexibilidade do Ethereum, expandiu sua solução de staking de BTC de 1 clique para novos parceiros, expandindo o acesso ao Bitcoin DeFi. Por meio de novas integrações com Pell, Xverse e Dynamic, o BOB Stake permite que os usuários façam staking de Bitcoin e se envolvam com oportunidades DeFi, simplificando a participação no ecossistema BTCFi.

Simplificando o Bitcoin DeFi

O BOB Stake permite que detentores de Bitcoin façam stake de BTC em Liquid Staking Tokens (LSTs), desbloqueando oportunidades em empréstimos, empréstimos, stablecoins e outros protocolos DeFi. O processo é simplificado pelo BOB Gateway, uma ponte de intenções de Bitcoin que consolida o staking em uma única transação, melhorando a experiência do usuário e a acessibilidade.





Alexei Zamiatin , Cofundador da BOB e BitVM O colaborador principal disse:

O Bitcoin DeFi está sendo cada vez mais apontado como a próxima fronteira em criptomoedas e o BOB Stake está desempenhando um papel fundamental na expansão do ecossistema BTCFi ao simplificar o acesso ao staking para todos, desde iniciantes em Bitcoin até especialistas em DeFi, gerando novas oportunidades para finanças on-chain.

Integrações principais

Pell : A rede de reativação de BTC da Omnichain, Pell se integra ao BOB para permitir que os usuários conectem Bitcoin nativo ao BTC encapsulado no BOB e reativem para obter rendimento em várias plataformas, incluindo SolvBTC e uniBTC.



Xverse : Uma carteira BTC líder com 1,3 milhão de downloads, a Xverse integra a solução de staking do BOB para simplificar o staking de Bitcoin e o rastreamento de tokens com rendimento diretamente na carteira Xverse.



Dynamic : Um provedor de ferramentas para desenvolvedores multi-cadeia, a integração do Dynamic com o BOB permite que os usuários façam stake de BTC usando métodos de carteira familiares, melhorando a acessibilidade sem configurações complexas.

Híbrido L2

Essas integrações seguem o lançamento do BOB Artigo de visão híbrida L2 , destacando o papel do BOB em posicionar o Bitcoin no centro do DeFi. Utilizando a tecnologia BitVM, o BOB combina a segurança do Bitcoin com a inovação do Ethereum para permitir a ponte de confiança minimizada, aproximando ambos os ecossistemas para desenvolvedores e usuários.