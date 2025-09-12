DOLLUM extinde oportunitățile portofelului, introducând noi caracteristici de securitate după vânzarea tokenului DOL

, un portofel digital care oferă servicii pentru stocarea criptografică ușoară și sigură și alte nevoi de active digitale, inclusiv DeFi și staking, a introdus mai multe caracteristici pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. New York, New York, USA, September 12th, 2025/Chainwire/-- Dolomitului Dolomitului Următoarele caracteristici esențiale ale portofelului Dollum sunt concepute pentru siguranța și confortul utilizatorilor: \n \n Adresă de backup În caz de pierdere a parolei, eșec de acces la cont sau inactivitate prelungită, toate activele sunt redirecționate automat la o adresă de backup desemnată. Această protecție asigură că fondurile rămân sigure, recuperabile și întotdeauna sub protecția proprietarului legitim. \n \n Caracteristici anti furt Securitatea portofelului în cazul unei amenințări prin activarea unui semnal de urgență ascuns. \n \n Optimizarea Comisiei Reducerea costurilor de tranzacție prin selectarea automată a celor mai mici taxe disponibile. \n \n Modul de oprire de urgență Protecția imediată a activelor prin conversia lor în USDT în situații de urgență. \n \n Crypto portofoliu de investiții Managementul portofoliului de investiții Crypto cu portofolii gata de utilizare într-un singur clic. Users Can See the Wallet in Action and Explore All Its Features in This Video: https://www.youtube.com/embed/zHWf3HUlIYw https://www.youtube.com/embed/zHWf3HUlIYw Integrarea acestor noi caracteristici marchează o altă etapă esențială în eforturile continue ale platformei de a-și extinde serviciile și de a-i împuternici pe utilizatori să-și dezvolte activele digitale. Echipa portofelului a prezentat deja o foaie de parcurs care stabilește câteva etape vitale pentru integrarea noilor soluții financiare. În viitorul apropiat, echipa intenționează să introducă suport pentru carduri de credit în portofel pentru a face procesul on-ramp și off-ramp simplu. Această caracteristică va facilita în mod semnificativ procesul de cumpărare a cripto cu fiat. Dolomitului Dolomitului Pentru a asigura utilizatorilor cea mai sigură experiență, Wallet a finalizat un audit inteligent al contractului realizat de Solid Proof și a trecut cu succes procedura KYC a echipei. Dolomitului Dolomitului În ultima vreme, Dolores vânzarea de tokenuri a tokenului lor nativ DOL, care va fi lansat pe rețeaua Binance Smart Chain Network odată ce vânzarea de tokenuri este finalizată.A doua etapă a vânzării de tokenuri este în curs de desfășurare, oferind participanților timpurii posibilitatea de a obține potențial condiții mai bune de ROI decât în etapele ulterioare. Anunțată Anunțată Despre Dollum este pe o misiune de a redefini finanțele digitale prin furnizarea unui portofel și a unui ecosistem sigure, fiabile și centrat pe utilizator atât pentru investitorii nou-veniți, cât și pentru cei cu experiență. Construit pe transparență și inovare, Dollum introduce tokenul DOL pe Binance Smart Chain, acum în pre-vânzare, oferind utilizatorilor acces la pariuri cu recompense APY atractive. Prioritatea noastră este securitatea, încrederea și sustenabilitatea pe termen lung - fiecare element, de la tokenomics la experiența utilizatorului, este conceput pentru a crea valoare durabilă pentru o comunitate globală. Dollă Dollă Contactul Andrei Miller Dollă Informații info@dollum.com \n \n Această poveste a fost publicată ca un comunicat de presă de către Chainwire în cadrul programului de blogging de afaceri al HackerNoon. Această poveste a fost publicată ca un comunicat de presă de către Chainwire în cadrul programului de blogging de afaceri al HackerNoon. Programul Programul