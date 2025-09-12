DOLLUMは、DOLトークンの販売後に新しいセキュリティ機能を導入し、財布の機会を拡大

デジタルウォレットは、簡単で安全な暗号化ストレージおよび他のデジタル資産ニーズを提供するデジタルウォレットで、DeFiとストッキングを含むいくつかの機能を導入し、ユーザー体験を向上させました。 New York, New York, USA, September 12th, 2025/Chainwire/-- ドルム ドルム Dollum財布の以下の基本的な機能は、ユーザーの安全性と快適性のために設計されています。 \n \n バックアップアドレス パスワードの喪失、アカウントアクセスの失敗、または延長された無活動の場合、すべての資産は自動的に指定されたバックアップアドレスにリダイレクトされます。 \n \n 盗難防止機能 脅威が発生した場合、隠れた緊急信号を有効にすることによって財布のセキュリティ。 \n \n 委員会最適化 自動的に利用可能な最低料金を選択することで、取引コストを削減します。 \n \n 緊急停止モード 緊急時における USDT に変換することによって資産を即時保護します。 \n \n 仮想通貨投資ポートフォリオ Crypto投資のポートフォリオ管理は、1クリックで使用可能なポートフォリオです。 Users Can See the Wallet in Action and Explore All Its Features in This Video: https://www.youtube.com/embed/zHWf3HUlIYw https://www.youtube.com/embed/zHWf3HUlIYw これらの新機能の統合は、プラットフォームがサービスを拡大し、ユーザーがデジタル資産の保有を増やすことをさらに強化するための継続的な取り組みにおけるもう一つの重要なマイルストーンです。 財布のチームはすでに、新しい金融ソリューションの統合のためのいくつかの重要な段階を設定するロードマップを提示しています。近い将来、チームは、オンランプとオフランプのプロセスをシンプルにするために、財布にクレジットカードのサポートを導入することを計画しています。 ドルム ドルム 最も安全なユーザー体験を提供するために、 ウォレットはSolid Proofによって実施されたスマート契約監査を完了し、チームのKYC手順に成功しました。 ドルム ドルム 最近、Dollum トークンの販売は、トークンの販売が完了すると、Binanceスマートチェーンネットワークで開始されます。トークンの販売の第2段階は現在進行中であり、初期の参加者は後期の段階よりもより良いROI条件を達成する機会を提供しています。 発表 発表 Dollumについて 初心者と経験豊富な投資家の両方に安全で信頼性の高いユーザー中心の財布とエコシステムを提供することによって、デジタル金融を再定義するという使命を果たしています。透明性とイノベーションに基づいて、DollumはBinance Smart ChainのDOLトークンを導入し、現在販売開始中であり、ユーザーに魅力的なAPY報酬を提供します。私たちの優先順位はセキュリティ、信頼性、そして長期的な持続可能性 - トークノミクスからユーザー体験まで、すべての要素は、グローバルなコミュニティのために持続可能な価値を創造するように設計されています。 ドルム ドルム コンタクト アンドリュー・ミラー ドルム info@dollum.com より \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム