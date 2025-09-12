DOLLUM erweitert Wallet-Möglichkeiten und führt nach dem DOL-Tokenverkauf neue Sicherheitsfunktionen ein

, eine digitale Brieftasche, die Dienstleistungen für einfache und sichere Krypto-Speicherung und andere digitale Vermögenswerte benötigt, einschließlich DeFi und Staking, hat mehrere Funktionen eingeführt, um die Benutzererfahrung zu verbessern. New York, New York, USA, September 12th, 2025/Chainwire/-- Dollum Dollum Die folgenden wesentlichen Funktionen der Dollum Wallet sind für die Sicherheit und Bequemlichkeit der Benutzer konzipiert: \n \n Backup Adresse Im Falle eines Passwortverlusts, eines Account-Zugriffsversagens oder einer längeren Inaktivität werden alle Vermögenswerte automatisch auf eine ausgewiesene Backup-Adresse umgeleitet. \n \n Anti-Diebstahl Funktion Geldbörsensicherheit im Falle einer Bedrohung durch Aktivierung eines versteckten Notfallsignals. \n \n Optimierung der Kommission Transaktionskosten reduzieren, indem Sie automatisch die niedrigsten verfügbaren Gebühren auswählen. \n \n Notfall Stop Mode Sofortiger Schutz von Vermögenswerten durch Konvertierung in USDT in Notfällen. \n \n Kryptowährung Investment Portfolio Krypto-Investment-Portfoliomanagement mit benutzungsfertigen Portfolios in einem Klick. Users Can See the Wallet in Action and Explore All Its Features in This Video: https://www.youtube.com/embed/zHWf3HUlIYw https://www.youtube.com/embed/zHWf3HUlIYw Die Integration dieser neuen Funktionen markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in den laufenden Bemühungen der Plattform, ihre Dienste zu erweitern und die Nutzer weiter zu befähigen, ihre digitalen Asset-Besitzungen zu erweitern. Das Portemonnaie-Team hat bereits eine Roadmap vorgestellt, die einige wichtige Phasen für die Integration neuer Finanzlösungen festlegt. In naher Zukunft plant das Team, Kreditkartenunterstützung in die Brieftasche einzuführen, um den On-Ramp- und Off-Ramp-Prozess einfach zu machen. Dollum Dollum Um sicherzustellen, dass die Nutzer das sicherste Erlebnis haben, Wallet hat eine von Solid Proof durchgeführte Smart Contract Audit abgeschlossen und das KYC-Verfahren des Teams erfolgreich bestanden. Dollum Dollum In letzter Zeit, Dollum der Tokenverkauf ihres nativen Token DOL, der auf dem Binance Smart Chain Network gestartet wird, sobald der Tokenverkauf abgeschlossen ist.Die zweite Stufe des Tokenverkaufs ist derzeit im Gange und bietet den frühen Teilnehmern die Möglichkeit, potenziell bessere ROI-Bedingungen zu erreichen als in den späteren Phasen. angekündigt angekündigt Über Dollum Dollum hat die Mission, digitale Finanzen neu zu definieren, indem es ein sicheres, zuverlässiges und benutzerzentriertes Portemonnaie- und Ökosystem für Neulinge und erfahrene Investoren liefert. Auf Transparenz und Innovation beruht, Dollum führt das DOL-Token auf der Binance Smart Chain ein, das jetzt im Vorverkauf ist und Benutzern Zugang zu attraktiven APY-Belohnungen bietet. Unsere Priorität sind Sicherheit, Vertrauen und langfristige Nachhaltigkeit – jedes Element, von der Tokenomik bis zur Benutzererfahrung, wurde entwickelt, um dauerhaften Wert für eine globale Gemeinschaft zu schaffen. Dollum Dollum Kontakt von Andrew Miller Dollum info@dollum.com \n \n Diese Geschichte wurde als Pressemitteilung von Chainwire im Rahmen des HackerNoon Business Blogging Program veröffentlicht. Diese Geschichte wurde als Pressemitteilung von Chainwire im Rahmen des HackerNoon Business Blogging Program veröffentlicht. Programm Programm