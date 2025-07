Agenții au lansat podcast-ul: În interiorul revoluției AI descentralizate care provoacă tehnologia mare

Cea mai mare schimbare în domeniul inteligenței artificiale nu vine de la Big Tech - vine de la constructori, dezvoltatori și cercetători răspândiți în întreaga lume, care lucrează la infrastructură deschisă, instrumente de colaborare și agenți coproprietari.

Acest lucru s-a schimbat odată cu lansareaAgenți dezamăgițiPodcast, creat deOlașși găzduit de Thomas Maybrier, acest spectacol săptămânal reunește ecosistemul descentralizat AI într-o conversație continuă. Fiecare episod conectează punctele dintre cripto, agenții autonomi și inteligența deținută în comun. Podcast-ul nu este doar o copie a ceea ce se întâmplă; este un loc de frunte pentru o mișcare care sfidează normele Big Tech și împinge AI în teritoriu necunoscut.

Dacă vă interesează viitorul agenților AI, acesta ar putea fi cel mai important podcast pe care îl ascultați în acest moment.

From Global Gatherings to Ongoing Conversation

Podcast-ul urmează următoarele etape ale seriei de evenimente de succes Agent Unleashed a Olas, care a crescut într-un fenomen global. De la începutul anului 2024, seria s-a răspândit în șase orașe majore - Denver, Berlin, Bruxelles, San Francisco, Singapore și Bangkok - reunind peste 2.500 de participanți din întregul spațiu AI și cripto. Fiecare eveniment prezintă panouri de experți, picături alfa și demonstrații care împing limitele care atrag pe toată lumea de la ingineri de protocol la capitalisti de risc.

Cel mai recent eveniment, organizat în timpul ETHDenver, a văzut peste 1.700 de înregistrări și a dovedit că apetitul pentru AI descentralizată nu este nișă; este masiv.

Cu toate acestea, chiar și cu buzz-ul, aceste evenimente au lăsat un decalaj vizibil: nu a existat nici o modalitate de a menține impulsul viu între ele. Conversațiile declanșate pe scenă sau în sălile de breakout nu aveau unde să meargă după ce luminile au fost întunecate. Podcast-ul Agent Unleashed este răspunsul lui Olas la această provocare.

„Podcast-ul acoperă cele mai recente evoluții în domeniul inteligenței artificiale (centralizate și descentralizate) și evidențiază fondatorii agenților de inteligență artificială în construirea spațiului Web3”, a declarat David Minarsch, CEO al Valory și membru fondator al Olas. „Am observat deja că podcast-ul este folosit ca sursă de informații de către utilizatorii din ecosistemul Olas.”

Not Just Noise; Substance You Can Build With

Într-un peisaj media AI plin de hype, luări fierbinți și marketing de platformă, Agenții dezlănțuiți este în mod răcoritor diferit. spectacolul se concentrează pe părțile AI care contează cel mai mult, dar sunt adesea ignorate: cum funcționează sistemele descentralizate, cum interacționează agenții deținuți de utilizatori și de ce coordonarea este la fel de importantă ca și calculul.

Primul său episod, „Builder’s Night Wrap-Up”, oferă o privire în spatele scenei la evenimentul AI x crypto cel mai avansat al ETHDenver. al doilea episod, „User-Owned AI: Where We’re At, Where We’re Going”, prezintă David Minarsch discutând de ce următoarea etapă a AI nu este doar modele mai inteligente; este o proprietate mai inteligentă.

Podcast-ul umple un gol serios în ecosistemul agenților. Până acum, nu a existat un singur canal media care să se concentreze exclusiv pe agenți autonomi, protocoale de coordonare și interacțiuni agent-agent.

De asemenea, Agenții dezlănțuiți nu este doar pentru ingineri sau cercetători - este conceput pentru curiozitatea cripto x AI. „Progresul AI este atât de rapid încât este dificil să rămâi pe partea de sus a ceea ce este hype și ceea ce are substanță”, a remarcat David. „Podcastul încearcă să o descompună prin acoperirea anunțurilor notabile și testarea produselor live.”

Fiecare episod oferă profunzime tehnică și context, dar fără a pierde claritatea.Fie că vă construiți propriul agent AI sau doar învățați despre posibilități, aici începe conversația.

The Infrastructure Behind the Mic

Protocolul Olas a coordonat deja peste 7 milioane de tranzacții în lanț, a alimentat 3,8 milioane de interacțiuni agent-agent și susține în prezent 500 de agenți activi zilnic.

O mare parte din această adopţie este legată dePerla, aplicația de desktop de frunte a Olas care permite oricui să ruleze și să dețină agenți AI. Fiecare nou utilizator Pearl devine parte a ecosistemului Olas. Acești agenți au acces la o piață descentralizată (MeciProdusele precum Predict și BabyDegen ajută deja utilizatorii să prezică piețele și să interacționeze cu activele cripto folosind coordonarea inteligentă.

Fiecare dintre acești agenți funcționează într-un mod descentralizat, gestionat de participanții comunității care ajută la modelarea modului în care AI deținută în comun poate arăta de fapt.

Prin acest spectacol, Olas nu transmite doar actualizări, ci construiește o arhivă a mișcării descentralizate AI - o foaie de parcurs publică care ajută dezvoltatorii și gânditorii să rămână aliniați în timp ce împing înainte.

De asemenea, trimite un semnal: era inteligenței centralizate, cutie neagră este provocată nu numai în cod, ci și în cultură. Acest podcast devine o fereastră într-o lume în care AI nu mai este ceva pe care îl închiriați.

Pe măsură ce economia agenților se extinde, coordonarea va fi mai importantă decât oricând. agenții AI gestionează deja portofolii pe lanț, rulează conducte de cercetare și acționează ca colaboratori autonomi în sistemele digitale.

The Agents Unleashed Podcast este un nod timpuriu în acea rețea. Este un loc pentru a discuta despre descoperirile tehnice, provocările de guvernanță, cazurile de utilizare din lumea reală și oamenii din spatele lor.

Acesta nu este un joc de conținut de marcă sau un stunt promoțional. Este o investiție pe termen lung în țesutul conjunctiv al unui viitor descentralizat.

Deci, indiferent dacă sunteți un dezvoltator de agenți, un investitor în infrastructura cripto, sau cineva pur și simplu curios despre unde se îndreaptă informațiile, Agenții dezlănțuiți este podcast-ul care vă va menține la frontieră - nu vă uitați de la margine.





