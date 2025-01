Ágil Rigor Mortis Softwarepa Estado Religionnin hina

Mana hukniraychu karqan software ingeniería pachapi uyariy proclamacionkunata Agile wañuymanta runakunamanta huk interes vested kaqwan metodología kaqpi, ninku mana aswan hatun iñiyta rikuchiptinchikqa, chinkanqa, chaymanta casokunapi maypichus mana allinchu, chayta mana allintachu hunt’achisqalla - yuyarichiwanchis huk rimaykunata qatispa “mana cheqaq escocés” nisqa pantasqa hina “cheqaq comunismoqa manan hayk’aqpas pruebasqachu” hina.





Software catástrofekunapi kayninpas hukniraymi, justiciamanta abortosmanta aviación software desastrekunaman, chiqap kaqmi Agile huk posiciónta hap'irqan huk chhika profesional religion hina software ingeniería kaqmanta.





Kay situacionqa anchatan cambiaran kay qhepa killakunapi. 6 killa ñawpaqta investigación kaqpi llamk'asqaymanta pacha rikuchispa Agile software proyectokuna 268% aswan hatun tasa de fracaso kaqta, huk plétora investigación lluqsimun kay llamk'ayta chiqanchaspa.





Comunismo hina otaq iñiy hampiy hina, hatun kay fantasiakuna universal allin, ichaqa mana cheqaq, solucionkuna llapa sasachakuyninchiskunata allichayta atinkuman, wakinpaqqa sapa kutinmi gustanqa pruebakuna kashaqtinpas - ichaqa kunan fundamentalmente cambiasqanqa kanmi consentimiento informado nisqa, Ágil nisqaman qatikunanchispaqchus icha manachus chayta otaq huknirayta ruway. ’, nispa.





(Mana iskayrayaspa, chay internacional noticiakuna CrowdStrike botched software musuqyachiywan tinkisqa chiqamanta yanaparqa martillo wasiman chay puntokuna ruwayta munachkarqani.)





Aunque chay repugnante extensión wakin Agile ayllupi rirqanku upallachiyta munaspa Agilemanta rimanaypaq, importante kan magnánimo kay victoriapi chayrayku mana maskhasaqchu kaypi argumentokunata relitigar - aswanpas, sientini valeq rimayta kunan pacha ruwaykunamanta chaymanta chay ñan ñawpaqpi, 6 killamanta.

Googlepa DORA Yachay maskayninqa Ágil nisqapi llamk'achin

JL Partners, pikunamanchus kamachirqani Agile tasa de fracaso investigacionta ruwanankupaq, huk fenomenal pasaq killakunayuq karqanku. Mana achka runakuna hinachu, pisilla rendición de cuentas nisqawan investigacionta ruwaqkuna, sapa kutim pruebanku modelonkuta, elecciones nisqamanta willaspa. Reino Unido akllanakuymanta rimaspaqa, aswan chiqan willakuykuna ukhupi ruruchiq tarikurqanku . Aswan admirakuypaqraqmi imapas EE.UU. akllanakuymanta rimaspa Politico willakusqanman hina :

... JL Socios allinta tukunkuman aswan chiqan kaqkuna ukhupi kanankupaq, qhipa kaq ñawpaq akllanakuy willayninkupi. Chay firmapa tukupay modelonqa iskaymanta hukllam karqa Trumppa atipayninta willananpaq chaynallataqmi proyectarqa Colegio Electoralpi 287-251 atipananta — aswan hatun proyectasqa Trump atipaq margen mayqin encuesta ruwaqmantapas. Hinallataqmi karqan huknin ancha pisi tapuqkunamanta, Trumppa voto popularta ganananta willananpaq.





Chaymantapas, RAND Corporation kaqmanta maskay qallariypi ruwasqa Estados Unidos Departamento de Defensa kaqpaq tarisqa kay AI wiñachiy chaymanta ágil mana allintachu chaqrukunku . Chaymanta, Synodus (huk pachantinpi tecnologia quq suministrador (Fortune 500 empresakuna hina BOC Aviation, KPMG, chaymanta Unilever) willachkan chaymanta karunchakuspanku Agile , paykuna tarichkanku proyectokuna 2-3x aswan utqaylla quchkanku chaymanta willachkanku huk umalliq avión 63 qispichisqa % wiñariy kullkimanta.





Kayqa kan chaypas, utqaylla chaymanta qullqi ñawpaqmantapacha Ágil chaymanta LEAN kaqwan tinkisqa mitricakuna kaptinkupas, chaymanta Ingeniería de Impacto ruwayqa Impacto kaqpi ñawpaq mitrica hina qhawan.





Tukuyninpaq, imaynachus Colm Campbell qillqarqa kay qillqasqapi “ P-Hacking with Dinosaurs ”, chay nisqanku “Agile Mafia” kaqmanta churasqa kay Agile tasa de fracaso tasa kaqmanta yachayman kutichispa tukuypaq mana pruebasqa kanku, saqispa llakikuypaq ataques personales kaqllata.





Ichaqa, ichapas huk aswan musphay áreas yanapakuy maskaymanta hamun Google DORA equipomanta. Kikin DORA saphinta tarin DevOps kuyuypi, kikin Agilepa kamasqan. Paykunap sapa wata Estado de DevOps Willakuyninku 2024 kaqpaq mana ima particularmente mastarisqa coberturata kay wata chaskisqachu qusqa aire pachata mayqinchus Agile investigación kaqman rirqa, ichaqa interesante kachkan qhaway paykuna Agile kaqpipas wasankuta kutirichkanku.





Kunanqa, reparanaymi DORA equipopa metodologíanmanta criticasqayta (Agile, DevOps, hukkunapas yuyayniyta tikrasqaymanta pacha) imaynachus primaria métricas llamk'achisqanku imakunatapas tupunapaq usqaylla quypi ( mayqinchus yachayku isn kaqpi 't imatachus usuariokuna munanku ), ichaqa kayta rikusqankupas enfoquenkuta llamk'achispa kaypi imapas aswan ukhu kaqta rikuchin.





64 kaq p'anqapi Estado de DevOps Willakuy 2024 kaqpi, paykuna ninku:

'Agile manifiesto “llamk'aq software tukuypaq qillqakuna hawapi” nisqamanta rimarin. Ichaqa tariykullaykutaqmi allin documentacionqa llamkaq software nisqapaq huk componente clave kasqanmanta’, nispa.





Chaymanta, 82 kaq p'anqapi, kikin DevOps kaqman wasankuta kutirispa rikhurinku:

'Ñuqaykuqa fundamentales kamachiykunaman churasqa kayku mayqinkunachus ñawpaqmantapacha DevOps kuyuymanta huknin karqanku: cultura, yanapanakuy, automatizacion, yachay, chaymanta tecnologiata llamk'achiyta negocio metakuna hunt'anapaq. Aylluyku chaymanta maskayniyku imaymana ruwanakuna qhawaykunamanta yanapakunku, chaymanta runakuna mana "DevOps" etiquetawan tinkisqa kankuman. Suyanayki tiyan "DevOps" simita qhawayta mana qhawarinapaq.'





Kunankamapas sasachakuyniyuqmi kani investigacionpa metodologíanwan; chay tukukuykuna allin ruway tupunapaq llamk’achisqankuqa utqaylla puriypi churasqa kachkan, chaymanta, tikray umalliq kananpaq rimarichkankuraq , kaypi psicológica investigacionkuna chayna hamutaykunata tapuptinkupas.





Runapa nivelninpiqa, admirakuypaqmi mana allinman rikchakun chayna llumpayta yuyaymanayqa organizacionkunata hinaspa runakunata mana willasqa consentimientonkuwan tikrayta munaspa, chaynallataq mana riqsiyta imaynam sapa kuti mana aswan allin yachaypa kanchu kikin pantasqanchikmantaqa (imakamam willasqa kanchik consentimiento chaykunata ruwanaypaq), huk clave k’amiyniyuq kani llamk’aykunamanta The Pheonix Project hinallataq The Unicorn Project hina.





Ichaqa, admirakuypaqmi chaywanpas rikuy yapasqa corroboración Ingeniería de Impacto kaqpaq ñawpaqmanta Agile chaymanta DevOps métricas kaqwan.

Scrum, TDD, chaymanta Diseño Patrón nisqakuna

Mayk'aq The Register huk pisi killakuna ñawpaqta tapuwarqa kay qillqasqapi “ Estudio yanapaq: Catastrophic takes on Agile overenfasize new features ” , mana pakasqachu ruwarqani kimsa factores kaqwan sasachakuyniyuq kasqaymanta kunan pacha enfoques kaqpi Agile, DevOps, chaymanta digital tikraypi:





Ágil nisqap asuykuyninkuna mayqinkunachus kamachiykunata mana allinpaq qhawanku, aunque desastrekuna chaymanta Correo escándalo chaymanta Boeing 737 Max 8 urmaykuna .

DevOps ruwanakuna mayqinkunachus ñawpaqman churanku usqhaylla musuq ruwanakuna quypaq chaymanta sasachakuykunamanta kutichiymanta aswanta harkay sasachakuykunamanta ñawpaq kaqpi - investigacion rikuchiptinpas ranking llaqtapaq qhipa ruwanakuna aswan utqaylla tariyta atikusqanmantaaswan pisi importante kaqta paykunapaq sistemakuna computadora kaqwan llamk'achkaspa, willaypa waqaychasqa kayninwan, willaypa chiqan kayninwan, mana sinchi pantaykuna aswan chaniyuq factorkuna kasqanwan.

Uramanta wichayman organizacionpa tikrakuyninpi kallpachakuy mana willasqa consentimientota chaskispa, mana qhawarispa runakuna kikin pantasqankumanta yachanankupaq saqispa, chayhina programakuna seguro-nina allin ruwaykuna hina ranqhasqa, aswanta tukunku estresante miseriapi chaymanta mana allin ruwaypi.



Imaynatachus software desastrekunamanta chaymanta wañuchiq computadorakunamanta mask’ayta qallarirqani (imaynachus willasqa Forbes kaqpi abril killapi ), kay kimsa factores karqanku mayqinkunawanchus astawan moral sasachakuykunayuq kayta qallarirqani. Manam chiqap sasachakuyniyuqchu karqani hukniray software ruway enfoquekunawan utaq proyecto kamachiy técnicas kaqwan mana kikin tinkiyta rikurqanichu chay desastre caso estudiokuna investigasqayman. Manam sienterqanichu ingeniero hina kikiypa piensasqayta kay huk asuntokunamanta respetowan rimanaypaq.





Chaywanpas, sumaqmi qaway chay radius de explosión nisqa mastarikusqanmanta kay qallariy kimsa áreas nisqamanta huk enfoques nisqaman, chaytam rimarirqaku Manifesto Ágil nisqamanta kuska qillqaqkuna, Scrum, Desarrollo Impulsado por Prueba (TDD), Programación Orientada a Objetos (OOP), chaymanta Diseño nisqakunaman Patrónkuna (ahinataq, qhaway Soumen Sarkarpa LinkedIn qillqasqan Diseño Patrón nisqapi ).





Kaypiqa pisillatam yapanaypaq kachkan. Ichaqa, tapukuni sichus Agile kuska qillqaqkuna mana ancha sinchitachu maqanakurqanku wañuyninwan huk religion hina sichus software ingeniería ayllu aswan sumaq sunqu kanman karqan huk yuyayninkuman. Tapukuyqa kunanqa discutiblemi Agilepa religioso kaynin rigor mortis kasqanrayku hinaspa tukuy imapas hapinapaq hina: OOP, diseño patrones, TDD, hukkunapas.

Perdida Aversión nisqamanta Conciencia nisqaman

Yaqachus hina huk relativamente considerable proporción kay qhipa killakunamanta ñawpaq p'anqa willakuykuna imaymana tecnologia qillqakunamanta rimaspa Agile kaqmanta chaymanta ancha hatun rimasqa ayllu ukhupi generalmente, ichapas mana musphaychu kanman wakin bizarro tinkiykunayuq kay. Yaqa llapanpi ichaqa, paykunaqa ancha kusikuypaq tinkuykuna kanku runakuna ñuqaman hamuspa runakunap qayllanpi chaymanta randomly rimanakuypi Agile kaqpi.





Ichaqa huk tupaymi karqan, chaymi sinchitapuni yuyaykurqani. Iskay kimsa semana ñawpaqta, Reino Unido Parlamentoman richkarqani, imaymana tecnologia escándalokunamanta, investigacionpi llamkasqaymanta, kamachiqkunaman rimanaypaq. Ñuqa kikiypas manam haykapipas anchatachu munarqani atiy hapiyta, hinaspapas sapa kutim tapukuq hina tarirqani, Rimana Wasipi bar privado nisqakunapi, sapakama runakunata yuyarichiq letrerokuna kanan, machasqa kaspanku atiyninkuta ama abusanankupaq.





Ichaqa kay discursota qospayqa manan allin p’achasqallachu karqani, aswan presentabletaqmi karqani sapa kutimantaqa, aswanpas khuyapayakuq runakunaq ñawpaqenpin karqani, paykunaq ladonpitaqmi karqani huk Miembro Parlamentario hinallataq huk amigoypas, payqa pasaqllamantan Reypa Abogadon (huk hatun abogadon qosqa chay distinguición nisqa reypa excepcional defensa nisqamanta).





Huk kutinmi discursoyta qospay askha tapukuykunata kutichirqani, chaypin uyariqkunamanta huk runa karqan, payqa Agilemanta rimayta qallarirqan (discursoqa manan Ágilmantachu karqan). Kimsa piezayuq trajeymanta aswanqa, ketchupwan manchasqa camisawanmi pachasqa karqa, (mana detallekunaman yaykuspa) mana presentablechu nitaq política nisqawanpas tinkisqachu karqa. Payqa qallarirqan “¿Ima yuyaykunata qoykimanchu?”, nispa.





Ágilmanta rimayta qallariqtinmi, tapukuq hina ñawiwan tuparqani, hinaspan urayta qhawarispa manaña rimarqanchu, yaqapaschá repararqanña manaña internetpichu kashasqanmanta, cheqaqtapunitaq piwanpas rimasqanwan tupasharqan. Manaraq kutichichkaptiy, huk CEO amigaymi chawpicharqa ñuqapaq chay puntota allichananpaq.





Chay ratopin repararqani atiy mana gustasqayta, kunankama mana reparasqaykama.





Llakikuypaqmi, kay sapan runapaq, payqa yaqapaschá karqanña chay vendeqkunaq seguro transformación solucionkunata, yaqapaschá kikin kawsayninpi sasachakuykunaman aparqan. Kay circunstanciakunapi imaraykutaq kay metodología de transformación nisqakunataqa rimarinkuraq?





Aswan hatun kaqpi, ¿imaraykutaq Agile mana chiqa pachapi llamk'ayta atinchu? Comunismowanqa, aswanpas chay mana ruwayqa munapayaymanmi atribuisunman, chayri, ¿imataq psicología Ágil mana allin ruwaypa? Kutichiyqa, ñawiypi, uraykamun huk factor psicológico nisqaman, chaytan reqsikun chinkachiy millay nispa . Runakuna mañakuyman hina, kunanllaraqmi huk manaraq imprimisqa qillqasqata qillqarqani Ingeniería de Impacto llamkaymanta chaymanta chaypiqa enfocakurqa ima ruwaytam chinkachiymanta aversión conciencia ruwayta atinman proyectopa allin ruwayninta mitigaypi.





Chay qillqasqa, “Chaynaqa, ¿Ñuqachu Dr. Frankenstein? Icha, ¿Tukuy pachachu Monstruo karqanki?”: Software Proyectopa pantayninta pisiyachiy chinkachiy-Aversión-Aware Desarrollo Metodologías kaqwan , kayhinata tukun:





Estudios de casos nisqakunan rikuchirqanku software nisqa desastrekuna rit’i hina hatun sasachakuykunaman tukupunman, sasachakuykuna mana allichasqa kaqtin, aswanpas pakasqa kaqtin. Factores psicológicos, huk clave chinkachiy aversión, organizacionkunata kallpanchanman kay ñanninta rinankupaq, mana allin consecuenciakuna kaptinpas.

Chaywanpas, software metodologíakuna ñawpaqmantapacha kay factor psicológico nisqataqa mana qhawarqankuchu, aswanpas yuyaykurqanku runakuna sasachakuykunata aswan ñawpaq oportunidadpi allichayta munanankuta. Ñawpaq maskay hukniray metodologíakuna tarisqaku seguridad psicológica kaqta hatarichinapaq chaymanta rimanapaq asuntukuna aswan allin software quypaq clave kaqta. Ichaqa manan iskayrayanachu allin suyakuyniyoq kay hina hatun cambio cultural y psicológico llapa organizacionkunapi aypayta atikusqanmanta iñiyqa. Tarisqaykuman hina, Reino Unidowan EE.UU.

Kay qillqasqapiqa hukniraymi ñawpaqman purinapaq. Aswanpas huk cambio cultural nisqaman chayayta munaspaqa, aswan allin kaqpiqa sasachakuymi, aswanpas aswan pragmático nisqa enfoquepin yuyaykuyku: qallariymantapachan limitayku chay desencadenantes de aversión de pérdidas nisqakunata, sinchi requisitokunawan, chaymantataqmi apuntanchis seguridad psicológica nisqaman maypichus necesitakun chaypi. Investigacionniykupiqa, huk factor único tarisqayku, chaymi aswanta yapanman tasa de éxito huk proyectomanta seguridad psicológicamantaqa, qallariymantapacha sut’i requisitokunayoq kaymi.

Hipótesisniykupa contranpi, chay ruwasqakuna sut'i mañakuykunayuqlla, wiñachiypi qhipaman tikrakuptinkupas utaq mana chiqap pachawan tupachisqa kaptinkupas, huk hatun ruwayniyuq hina kanku software proyecto allin ruwaypi. Kaymi qawarichin manaraq proyecto qallarichkaptin huk punkuyuq kayqa sasachakuykunata rimanapaq hinaspa allichanapaq, chinkachiy millay aswan pisilla kaptin, aswan hatun allinchakuy tasas de éxito nisqapi.

RedHookpa Dr. Frankenstein takinqa kay refrenoyuqmi: “Chaynaqa, ¿ñuqachu Dr. Frankenstein? Icha, ¿tukuy tiempo monstruochu karqanki?”, nispa. Catastrófico software proyectokunapaq, kay qillqasqaqa software proyectokuna desgraciaman tukusqankuta riman, runakuna mana aswan huchuy escala técnico sasachakuykunata allichayta atiptinku. Kunan kaq software ingeniería metodologíakuna mana atikunkuchu runakuna mana makinachu kasqankuta chaymanta factores psicológicos hark'anku sasachakuykunata allichay atiyta. Kay anacronismo nisqataqa kunan kaq metodologíakunapi riqsichispanmi, kay qillqasqaqa qawarichiwanchik imaynatam chayman hina ruwachwan, manaraq proyecto qallarichkaptin requisitokunata servichikuspa, chaynapi sasachakuykunata allichanapaq oportunidadta qunapaq, maypachachus aversión de pérdidas nisqa aswan pisilla kaptin.