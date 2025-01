Agile se Rigor Mortis kòm relijyon leta lojisyèl

Li pa te estraòdinè nan mond lan jeni lojisyèl tande pwoklamasyon sou lanmò Agile nan men moun ki gen yon enterè pwòp nan metodoloji a, ki reklame ke sof si nou montre pi gwo kwayans, li pral pèdi, epi nan ka kote li echwe, li. senpleman pa te aplike kòmsadwa - okoumansman de lòt reklamasyon apre "pa gen vre Scotsman" erè a tankou "reyèl kominis pa janm te eseye."

Malgre prezans li nan katastwòf lojisyèl varye soti nan foskouch nan jistis nan dezas lojisyèl avyasyon, reyalite a se Agile te kenbe yon pozisyon kòm yon ti jan nan yon relijyon pwofesyonèl nan jeni lojisyèl.

Sitiyasyon sa a te chanje anpil nan dènye mwa yo. Depi mwen te travay sou rechèch 6 mwa de sa ki montre ke pwojè lojisyèl Agile te gen yon pousantaj 268% pi wo echèk , yon multitude nan rechèch te soti kowore travay sa a.

Tankou kominis oswa gerizon lafwa, imajinasyon yo nan grandè ki inivèsèl bon, men ireyèl, solisyon yo ka rezoud tout pwoblèm nou yo ap toujou fè apèl kont nan kèk malgre prèv la - men sa ki te kounye a fondamantalman chanje se ke gen egziste konsantman enfòme sou si wi ou non yo swiv Agile. oswa fè yon bagay diferan. '

(Pa gen dout, nouvèl entènasyonal ki asosye ak aktyalizasyon lojisyèl CrowdStrike dezagreyab la sètènman te ede mato lakay pwen mwen t ap eseye fè yo.)

Malgre kantite repiyan kèk nan kominote Agile a te ale pou eseye fè m silans pou m pa pale de Agile, li enpòtan pou m gen grannèg nan viktwa pou m p ap chèche rebati diskisyon yo isit la - olye de sa, mwen santi li vo diskite sou dènye devlopman yo ak wout devan, 6 mwa sou.

JL Partners, ke mwen te komisyone pou fè rechèch sou pousantaj echèk Agile, te gen yon mwa ki sot pase yo fenomenn. Kontrèman ak anpil lòt moun ki fè rechèch ak responsablite limite, yo regilyèman teste modèl yo nan predi eleksyon yo. Lè li te rive nan eleksyon UK yo, yo te jwenn tèt yo pwodwi pami prediksyon ki pi egzak . Bagay yo pi remakab toujou lè li rive nan eleksyon Etazini an jan Politico rapòte :

… JL Partners ka byen fini pami moun ki pi egzak nan prediksyon final yo anvan eleksyon yo. Modèl final konpayi an te jis youn nan de yo te prevwa yon viktwa Trump epi li te pwojte tou li genyen nan Kolèj Elektoral 287-251 - pi gwo maj ki te prevwa pou genyen Trump nan nenpòt sondaj. Li te tou youn nan anpil sondaj ki te predi ke Trump ta genyen vòt popilè a.

Anplis de sa, rechèch ki soti nan RAND Corporation okòmansman fèt pou Depatman Defans Ameriken an te jwenn ke devlopman AI ak ajil pa melanje byen . Anplis de sa, Synodus (yon founisè teknoloji mondyal ki founi (konpayi Fortune 500 tankou BOC Aviation, KPMG, ak Unilever) ap rapòte ke lè yo deplase lwen Agile , yo jwenn yo ap delivre pwojè 2-3 fwa pi vit epi rapòte yon konpayi avyon dirijan sove 63. % nan depans devlopman yo.

Sa a se malgre lefèt ke vitès ak pri yo tradisyonèlman mezi ki asosye ak Agile ak LEAN, pandan y ap apwòch Jeni enpak la konsantre sou Enpak kòm yon metrik prensipal.

Finalman, jan Colm Campbell te ekri nan atik la " P-Hacking ak Dinozò ," reklamasyon yo te mete devan pa "Agile Mafya a" an repons a etid la pousantaj echèk Agile yo te konplètman rejte, kite sèlman mitik atak pèsonèl.

Sepandan, petèt youn nan domèn ki pi etone pou sipòte rechèch la soti nan ekip DORA Google la. DORA tèt li jwenn rasin li nan mouvman an DevOps, ki li menm se yon bèt nan Agile. Rapò anyèl yo sou Eta DevOps pou 2024 pa te resevwa okenn pwoteksyon patikilyèman toupatou ane sa a akòz lè a ki te ale nan rechèch Agile, men li enteresan yo wè yo ap vire do yo sou Agile tou.

Kounye a, mwen ta dwe sonje ke mwen te kritike metodoloji ekip DORA a (depi mwen te chanje lide sou Agile, DevOps, elatriye) kòm mezi prensipal yo itilize pou mezire bagay yo konsantre sou vitès livrezon ( ki nou konnen se pa. 't sa itilizatè yo vle ), men lefèt yo ap wè sa a menm lè l sèvi avèk apwòch yo pwen nan yon bagay pi fon k ap pase isit la.

Nan paj 64 nan Rapò Eta DevOps 2024, yo reklame:

Anplis de sa, nan paj 82, yo sanble vire do yo sou DevOps li menm:

'Nou angaje nan prensip fondamantal yo ki te toujou yon pati nan mouvman DevOps la: kilti, kolaborasyon, automatisation, aprantisaj, ak itilizasyon teknoloji pou reyalize objektif biznis yo. Kominote nou ak rechèch nou an benefisye de pèspektiv divès wòl, tankou moun ki pa ka asosye ak etikèt "DevOps". Ou ta dwe espere wè tèm "DevOps la" deplase soti nan dokiman Pwen Enpòtan an.'

Mwen toujou gen pwoblèm ak metodoloji rechèch yo; pwen final yo itilize pou mezire siksè yo konsantre sou vitès, epi anplis, yo kontinye defann lidèchip transfòmasyon malgre rechèch sikolojik la nan domèn sa a kesyone apwòch sa yo.

Nan yon nivo imen, li sanble konsiderableman brit konsantre tèlman lou sou eseye transfòme òganizasyon ak moun san konsantman enfòme yo pandan y ap echwe pou rekonèt ki jan souvan pa gen pi bon sous aprantisaj pase pwòp erè nou yo konsantman pou fè yo), yon kritik kle mwen gen nan travay tankou The Pheonix Project ak The Unicorn Project .

Sepandan, li remakab kanmenm pou wè ogmante korwoborasyon pou Jeni Enpak kont metrik tradisyonèl Agile ak DevOps.

Lè Rejis la te fè entèvyou m 'sa sa kèk mwa nan atik la " Soustè etid: Catastrophic pran sou Agile overemphasize nouvo karakteristik " , mwen pa fè okenn sekrè nan twa faktè sa yo mwen te gen pwoblèm ak nan apwòch modèn nan Agile, DevOps, ak transfòmasyon dijital:

Eseye nan transfòmasyon òganizasyonèl anba-up san yo pa jwenn konsantman enfòme, neglije enpòtans ki genyen nan pèmèt moun yo aprann nan pwòp erè yo yo gen konsantman an enfòme yo fè - ak pwogram sa yo vann kòm siksè asire w ki fini akablan fini nan mizè ak echèk estrès.

Enplemantasyon DevOps ki bay priyorite vitès nan livrezon nouvo karakteristik ak rekiperasyon nan pwoblèm kontrèman ak anpeche pwoblèm an plas an premye - malgre rechèch ki montre ran piblik la ap resevwa dènye karakteristik yo pi vit ke posib kòm bagay ki pi piti a enpòtan pou yo lè w ap itilize sistèm òdinatè yo, ak sekirite done, presizyon done, epi pa gen okenn pinèz grav ki se faktè ki pi enpòtan yo.

Kòm mwen te kòmanse fè rechèch sou dezas lojisyèl ak òdinatè asasen (jan yo te rapòte nan Forbes tounen nan mwa avril ), sa yo te twa faktè sa yo mwen te kòmanse gen defi moral ogmante ak. Mwen pa te gen okenn pwoblèm reyèl ak diferan apwòch devlopman lojisyèl oswa teknik jesyon pwojè paske mwen pa t 'wè menm lyen an ak etid ka dezas mwen t'ap mennen ankèt. Mwen pa t santi nesesite pou m eksprime opinyon pèsonèl mwen antanke enjenyè konsènan lòt zafè sa yo.

Men, li enteresan pou wè reyon eksplozyon an te elaji pi lwen pase twa zòn inisyal sa yo nan lòt apwòch defann pa ko-otè Agile Manifès la tankou Scrum, Test-Driven Development (TDD), Object-Oriented Programming (OOP), ak Design. Modèl (egzanp, gade pòs LinkedIn Soumen Sarkar a sou Modèl Design ).

Mwen gen ti kras ajoute nan zòn sa a. Sepandan, mwen mande si ko-otè Agile yo pa t 'te goumen tèlman difisil kont lanmò li kòm yon relijyon si kominote a jeni lojisyèl ta gen plis jantiyès ak lòt lide yo. Kesyon an se kounye a dezagreyab bay estati relijye Agile a se rigor mortis ak tout bagay sanble pou pwan: OOP, modèl konsepsyon, TDD, elatriye.

Piske yo te pase yon pwopòsyon relativman konsiderab nan mwa ki sot pase yo se nouvèl paj premye nan divès piblikasyon teknoloji ki pale sou Agile epi yo te diskite anpil anpil pami kominote a an jeneral, li ta petèt pa etone gen kèk rankont ra. Pou pati ki pi, men, yo te rankont trè bèl nan moun ki vin jwenn mwen an piblik ak owaza angaje nan diskisyon sou Agile.

Sepandan, te gen yon sèl rankont ki te kite yon gwo enpresyon sou mwen. Kèk semèn de sa, mwen te ale nan Palman an UK a pou m adrese moun k ap fè politik yo sou divès eskandal teknoloji mwen t ap travay sou envestigasyon. Mwen pa janm te yon fanatik kenbe pouvwa tèt mwen, e mwen te toujou twouve li entwodiksyon ke nan ba prive yo nan Palman an, dwe gen siy ki raple moun yo pa abize pouvwa yo lè yo entoksike.

Sepandan, lè m t ap bay diskou sa a, mwen te non sèlman byen abiye e mwen te pi prezantab pase nòmal, men mwen te tou devan yon odyans ki senpatik, yon Manm Palman an ak yon zanmi ki ta rive yon Avoka wa a (yon avoka ansyen te akòde). distenksyon sa a pa monak la pou defans eksepsyonèl).

Yon fwa mwen te bay diskou mwen an epi reponn yon kantite kesyon, te gen yon moun nan odyans lan ki te yon vizitè ki te kòmanse pale sou Agile (diskou a pa te sou Agile). Kontrèman ak kostim twa moso mwen an, li te abiye ak yon chemiz sòs tomat ak tache epi (san yo pa antre nan detay) pa te ni prezantab ni politikman konekte. Li te kòmanse "Èske mwen ka ba ou kèk fidbak?"

Lè li te kòmanse pale sou Agile, mwen te fè yon kontak zye avè l yon fason ki kwiz, epi li te gade desann epi li te sispann pale, prèske kòm si li te reyalize li pa t sou entènèt ankò e aktyèlman ap fè fas ak yon moun ak pawòl li. Anvan mwen te kapab reponn, yon zanmi CEO entèfere pou adrese pwen an pou mwen.

Nan moman sa a, mwen reyalize mwen pa t renmen pouvwa nan yon limit mwen pa te reyalize jiskaprezan.

Malerezman, pou moun sa a, li te sanble li te deja viktim de moun ki vann solisyon transfòmasyon asire w aparamman ki mennen nan difikilte nan pwòp lavi li. Nan sikonstans sa yo poukisa yo toujou ap defann metodoloji transfòmasyon sa yo?

Plis an jeneral, poukisa Agile pa kapab opere nan mond reyèl la? Avèk kominis, omwen nou ka atribiye echèk la nan Evaris, kidonk ki sa ki sikoloji nan echèk Agile? Repons lan, nan je m ', desann nan yon faktè sikolojik ke yo rekonèt kòm degoutans pèt . Dapre demann popilè, mwen dènyèman te ekri yon papye pre-enprime sou travay Jeni enpak la epi li konsantre sou konsyans degoutans pèt wòl ka jwe nan bese siksè pwojè.

Papye a, "Se konsa, mwen Dr Frankenstein? Oswa Èske w te yon mons pandan tout tan an?”: Mitigating Software Project Failure With Loss-Aversion-Aware Development Methodologies , konkli jan sa a:

Etid ka yo montre ke dezas lojisyèl ka boul nèj nan katastwòf lè pwoblèm yo pa adrese epi yo olye yo kouvri. Faktè sikolojik yo, yon kle degoutans pou pèt, ka ankouraje òganizasyon yo pou yo ale nan chemen sa a malgre konsekans dezas yo.





Men, metodoloji lojisyèl istorikman te neglije faktè sikolojik sa a, olye ke yo sipoze ke moun pral vle adrese pwoblèm nan pi bonè opòtinite. Rechèch anvan yo nan divès metodoloji yo te jwenn sekirite sikolojik la pou ogmante ak diskite sou pwoblèm yo se kle nan livrezon lojisyèl amelyore. Sepandan, li pa gen dout optimis pou kwè ke chanjman kiltirèl ak sikolojik enpòtan sa yo ka reyalize nan tout òganizasyon. Kòm nou jwenn, menm ant UK a ak USA, sekirite sikolojik rete pi gwo diferans nan pratik jeni ant de peyi yo.





Nan papye sa a, nou konsantre sou yon fason diferan pou pi devan. Olye pou n eseye reyalize yon chanjman kiltirèl ki pi difisil, nou pito konsantre sou yon apwòch ki pi pragmatik: limite deklannche degoutans pèt depi nan konmansman an atravè egzijans solid epi vize sekirite sikolojik kote li nesesè. Nan rechèch nou an, sèl faktè nou te jwenn ki ta ogmante pousantaj siksè nan yon pwojè plis pase sekirite sikolojik te gen kondisyon klè depi nan kòmansman an.





Kont ipotèz nou an, rezilta yo ki senpleman gen kondisyon klè, menm lè yo chanje an reta nan devlopman oswa yo pa aliyen ak mond reyèl la, sanble yo gen yon wòl enpòtan nan siksè pwojè lojisyèl. Sa a sijere ke gen yon pòtay anvan kòmansman an nan yon pwojè diskite ak adrese pwoblèm, lè degoutans pèt se nan pi ba li yo, pèmèt pou pi gwo amelyorasyon nan pousantaj siksè.





Chante Dr. Frankenstein pa RedHook gen ladann refren an: "Se konsa, mwen Dr Frankenstein? Oswa ou te yon mons tout tan? Pou pwojè lojisyèl katastwofik, papye sa a fè konnen pwojè lojisyèl vin yon dezas lè moun pa rive rezoud pwoblèm teknik ki pi piti yo. Metodoloji jeni lojisyèl ki deja egziste yo echwe pou adrese ke moun yo pa machin ak faktè sikolojik anpeche kapasite nan adrese pwoblèm. Lè nou te idantifye anakwonism sa a nan metodoloji ki egziste deja, papye sa a prezante kijan nou ka aji sou li lè nou itilize egzijans anvan kòmansman yon pwojè pou bay opòtinite pou rezoud pwoblèm lè degoutans pou pèt yo nan pi ba li.