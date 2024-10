World of Dypians dá as boas-vindas ao CoinMarketCap em seu metaverso dinâmico, agora disponível na Epic Games Store

Em um movimento inovador, DYPIUS anunciou oficialmente a integração do CoinMarketCap em seu metaverso de rápido crescimento, World of Dypians (WOD). Esta colaboração coloca a CoinMarketCap em um grupo de elite de vizinhos WOD, incluindo Chainlink, BNB Chain, Avalanche, KuCoin, CoinGecko e Conflux Network. Notavelmente, o World of Dypians acaba de ser lançado em acesso antecipado na Epic Games Store , uma plataforma líder para os jogos mais populares da atualidade.

Evento exclusivo de lançamento de NFT e listagem de diamantes

DYPIUS está lançando 10.000 “CMC Beta Pass NFTs” exclusivos para o Metaverso World of Dypians como parte da parceria. Esta iniciativa coincide com um evento especial Diamond Listing de 21 a 25 de dezembro. Os usuários podem se inscrever no CoinMarketCap para começar a acumular diamantes , abrindo caminho para ganhar passes NFT para um dos jogos mais promissores do Metaverso.

A nova casa da CoinMarketCap no metaverso

World of Dypians, desde o seu início, atraiu grandes players da indústria para seu mundo virtual vibrante e voltado para os jogadores. A área Downtown, um centro para jogadores, entusiastas de criptografia e investidores, oferece uma experiência rica e interativa. A entrada da CoinMarketCap contribui para esse ambiente dinâmico com seu espaço dedicado com 27 outdoors interativos. Esses outdoors exibem dados e notícias em tempo real, incluindo as 10 principais criptomoedas por valor de mercado, preços ao vivo dos principais tokens, tokens de tendência e um calendário de eventos criptográficos.

Benefícios e oportunidades para jogadores

Esta colaboração oferece vários benefícios para a comunidade:

CoinMarketCap Beta Pass NFTs : Esses ativos digitais exclusivos simbolizam a jornada do titular no Mundo dos Dypians.

Evento CoinMarketCap Treasure Hunt: Uma experiência envolvente de missão dentro do Metaverso, com um conjunto de recompensas de US$ 20.000 em BNB. O evento de 90 dias, que começa em 26 de dezembro, convida os jogadores a descobrir tesouros escondidos e ganhar recompensas.

Acesso antecipado ao World of Dypians na Epic Games Store

DYPIUS deu outro passo significativo ao disponibilizar o World of Dypians em acesso antecipado na Epic Games Store. Os jogadores podem mergulhar neste metaverso envolvente por meio da versão beta fechada. O acesso pode ser obtido através de vários caminhos, incluindo possuir uma Cats and Watches Society (CAWS), possuir um World of Dypians (WoD) Genesis Land NFT, possuir um Beta Pass NFT ou ser um Assinante Premium.

Sobre CoinMarketCap, Epic Games Store e DYPIUS

CoinMarketCap: O principal recurso de rastreamento de preços para ativos criptográficos, visitado por mais de 340 milhões de pessoas mensalmente.

Epic Games Store: Lançado em 2018, é um popular serviço de distribuição digital de videogames, atendendo milhões de jogadores em todo o mundo.

DYPIUS: Um ecossistema descentralizado com foco em soluções DeFi, conhecido por seu projeto Metaverso World of Dypians, que oferece uma experiência de jogo incomparável.