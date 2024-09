Uma Breve Introdução ao Metaverso em 2022

O metaverso é um universo paralelo ou múltiplos universos que percorrem a Internet, suportando ambientes virtuais 3-D on-line persistentes e realidade aumentada.

Vamos imaginar que foi um dia cansativo para você. Você chega em casa, toma um banho incrível e relaxante e coloca uma roupa confortável. Você está sozinho e só quer se desconectar do mundo. Além disso, você coloca seus fones de ouvido com aquela música que desliga seu cérebro.

Você liga o último videogame que jogou e lá está o Mario, reiniciando aquela fase que você não conseguiu vencer na última vez que jogou. Cada inimigo está no mesmo lugar, você até lembra quais tijolos acertar e quais evitar, pois pode ser uma armadilha. Nada muda e, se tudo correr bem, a princesa será recuperada no final. Da mesma forma, mesmo depois de 10 vezes jogando esse jogo.

Este universo de jogo é estático. Ele só existe quando você o liga e não importa quantas vezes você interaja com ele, as fases e os personagens seguirão o algoritmo escrito por outra pessoa.

Mas imagine que quando você ligou o videogame para jogar Mario, o tempo passou ali da mesma forma que passou para você. Mário está desidratado e com muita fome, não pode enfrentar os inimigos com você hoje, afinal você o deixou dois dias sem nenhuma interação. Felizmente, nenhum outro inimigo no jogo fez nada com seu personagem, mas não temos certeza se a princesa ainda está viva.

Claro, este é um exemplo muito tolo. Ele mistura fantasia com segunda vida, e o jogo em questão não tinha tanta inteligência artificial. Mas é uma boa demonstração de que um universo paralelo sempre acontece (sempre em paralelo, obviamente) com outro universo ou com o mundo real.

Em 1992, o romance “ Snow Crash ” de Neal Stephenson cunhou o termo “metaverso”, no qual ele imaginou avatares realistas que se encontraram em edifícios 3D realistas e outros ambientes de realidade virtual. Desde então, diferentes desenvolvimentos marcaram o caminho para um metaverso real, um mundo virtual online que incorpora realidade virtual aumentada, avatares holográficos 3D, vídeo e outros métodos de comunicação. À medida que o metaverso se expande, ele oferecerá um mundo alternativo hiper-real para você coexistir.

Algumas iterações do metaverso envolvem integração entre espaços virtuais e físicos e economias virtuais e, de forma limitada, já foram implementadas em videogames como Second Life e estão acontecendo agora em universos de jogos online como Fortnite, Minecraft e Roblox , e as empresas por trás desses jogos têm ambições de fazer parte da evolução do metaverso.

Mundos paralelos ou universos paralelos ou universos múltiplos ou universos alternativos ou o metaverso, megaverso ou multiverso - todos são sinônimos e estão entre as palavras usadas para abranger não apenas nosso universo, mas um espectro de outros que podem estar fora lá.

Os defensores do metaverso imaginam seus usuários trabalhando, jogando e mantendo-se conectados com os amigos em tudo, desde shows e conferências até viagens virtuais ao redor do mundo.

Mark Zuckerberg, o CEO da Meta (anteriormente Facebook) , estima que pode levar de 5 a 10 anos antes que os recursos do metaverso se tornem populares. Mas atualmente existem aspectos do metaverso. Velocidades de banda larga ultrarrápidas, fones de ouvido de realidade virtual e mundos on-line persistentes e sempre ativos já estão funcionando, mesmo que não sejam acessíveis a todos.

A gigante da tecnologia anteriormente conhecida como Facebook já fez investimentos significativos em realidade virtual, incluindo a aquisição da Oculus em 2014. Meta prevê um mundo virtual onde os avatares digitais se conectam através do trabalho, viagens ou entretenimento usando headsets VR. Zuckerberg tem sido otimista no metaverso, acreditando que poderia substituir a internet como a conhecemos.

É importante observar que o “Metaverse” não é propriedade de uma pessoa ou empresa. Não há um único criador ou desenvolvedor.

Segundo a Forbes , as pessoas estão investindo pesadamente no espaço, e mais de 400 milhões de dólares foram descartados na moeda escolhida do metaverso, o token não fungível (ou NFT). Esses dólares estão se movendo todos os meses agora, e todas as transações NFT mais caras da história ocorreram apenas nos últimos dois meses em 2021. As plataformas Blockchain estão surgindo em todo o lugar, projetadas para serem a espinha dorsal de seu próprio mundo virtual, onde as pessoas jogam ou qualquer outra coisa, trocam NFTs e criptomoedas.

Um total de US$ 106 milhões foi gasto em propriedades virtuais nas primeiras semanas de dezembro (2021), com compras de terrenos digitais, iates de luxo e outros ativos, segundo dados do DappRadar .

À medida que o conceito do Metaverso evoluir, haverá espaços online onde as interações se tornarão ainda mais multidimensionais do que na tecnologia existente hoje. Assim, em vez de apenas olhar para o conteúdo digital, você pode mergulhar em um lugar onde os mundos físico e digital se fundem. Levará apenas a tecnologia mais recente para apoiá-lo.

Alguns fatos interessantes:

$ 10 bilhões já foram investidos no Metaverso pela Meta

Cerca de 10.000 empregos serão criados em um período de cinco anos.

Espera-se que o mercado global do Metaverso valha US$ 280 bilhões até 2025.

Toda essa ideia do Metaverso poderia basicamente reinventar toda a cultura do mundo em larga escala, e está chegando, não importa como as pessoas se sintam sobre isso.

Ok, o que é o metaverso em um parágrafo?

O Metaverso é uma combinação de múltiplos elementos de tecnologia, incluindo realidade virtual, realidade aumentada e vídeo onde os usuários “vivem” dentro de um universo digital onde não há pausa nem fim, já que a palavra 'Metaverso' significa 'além do universo' e não tem dono.

