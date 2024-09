Um guia sobre como construir um Blockchain com Javascript

Embora o JavaScript seja agora a linguagem de programação mais usada em todo o mundo, geralmente não é a primeira linguagem que vem à mente para construir um blockchain. Isso pode ocorrer porque o JavaScript é frequentemente considerado uma tecnologia de front-end, apesar do desenvolvimento e uso contínuos do Node.js. Lisk muda tudo sobre esse equívoco e capacita os desenvolvedores de Javascript a criar blockchains poderosos.





O objetivo deste artigo é ensinar como construir Javascript Blockchains com o Lisk SDK. No final, você poderá utilizá-lo para criar seu próprio aplicativo blockchain usando JavaScript.

Se você é um desenvolvedor JavaScript novo no blockchain

Você é um desenvolvedor JavaScript interessado em aprender sobre blockchain, mas não sabe por onde começar? Você deve primeiro ler a postagem do blog Blockchain em JavaScript , que fornecerá uma visão geral de alguns dos fundamentos e principais benefícios da utilização de JavaScript para o desenvolvimento de blockchain.

Assim que terminar, você pode começar com alguns de nossos tutoriais gratuitos de aplicativos blockchain baseados em Javascript listados abaixo. Além disso, existem vários cursos educacionais e algumas orientações para implantar seu próprio conceito de aplicativo blockchain.

Tutoriais Javascript Blockchain

Lisk SDK facilita a compreensão das complexidades da rede blockchain e módulos relacionados. Vários tutoriais já estão disponíveis para desenvolvedores que desejam entender o blockchain em JavaScript.





Todos esses tutoriais, que variam em dificuldade do iniciante ao intermediário, podem ser concluídos em 4 horas ou menos. Além disso, eles são construídos com base em ideias aplicáveis a casos de uso do mundo real e problemas presentes na indústria de blockchain.



O primeiro Lisk SDK tutorial oferecido aos desenvolvedores demonstra como criar um aplicativo "Hello World" de acordo com as tradições de desenvolvimento de software. Os usuários aprenderão como realizar as seguintes tarefas neste tutorial:





Inicializar um aplicativo blockchain básico

Criação de módulo personalizado

Criação de plug-in personalizado

Configuração do aplicativo Blockchain

Utilizando o Lisk Dashboard

Módulos e ativos de teste de unidade



Os NFTs estão se tornando cada vez mais populares na indústria de criptomoedas. Como resultado, vários projetos como Colecti, Enevti e RGB já estão sendo desenvolvidos na rede Lisk em torno do conceito NFT existente. Além disso, o próximo Lisk SDK v6 suportará um módulo NFT padronizado.

Os usuários podem aprender como fazer o seguinte, passando pelo Tutorial de token não fungível (NFT) da Lisk:





Faça um aplicativo blockchain compatível com NFT.

Faça um módulo personalizado para produção e compra de NFTs.

Crie um plug-in personalizado com funcionalidades extras relacionadas ao NFT.

A preocupação de perder fundos é um problema comum entre todos os usuários de criptomoedas. Um usuário pode perder o acesso à sua senha em várias circunstâncias, incluindo acidentes e roubo. Este Sistema de Recuperação Social visa aliviar algumas dessas preocupações.



Os usuários poderão realizar as seguintes tarefas usando o Tutorial do Sistema de Recuperação Social (SRS) da Lisk:





Crie uma ferramenta para recuperação de conta.

Estabeleça uma configuração de recuperação.



Muitos aplicativos blockchain querem usar um serviço de nome de domínio, comparável ao DNS ou ao Ethereum Name Service (ENS). O tutorial Lisk Name Service (LNS) permite o desenvolvimento de um serviço onde os usuários podem registrar domínios .lsk por um período de tempo pré-determinado (1-5 anos).





Os usuários poderão fazer o seguinte depois de concluir o Tutorial Lisk Name Service (LNS):





Crie um serviço que permita DNS descentralizado

Criar domínios com .lsk

Configurar registros TXT e CNAME

Cursos Blockchain para JavaScript

Além de apenas os tutoriais de aplicativos de blockchain relevantes, também sugerimos cursos a serem realizados. Esses cursos de blockchain podem ser a base do seu conhecimento. Listadas aqui estão algumas opções diferentes que são especificamente sobre JavaScript no Blockchain.





Aprenda Blockchain criando o seu próprio em JavaScript - Udemy





Este curso oferece um método completo para aprender blockchain em JavaScript. Existem várias videoaulas sobre isso. O conteúdo é dividido em oito seções a seguir:





Introdução

Construindo um blockchain

Acesso Blockchain através da API

Construir uma rede blockchain

Coordenar a rede

Consenso

Explorar a cadeia de blocos

Conclusão





Este curso ensinará como usar JavaScript para criar sua própria rede blockchain descentralizada. Ao longo do caminho, você também terá aprendido e feito uso de uma variedade de conceitos cruciais de blockchain, incluindo criptografia, algoritmos, transmissões de rede e muito mais.

Uma instalação do Node.js e um conhecimento prático de JavaScript são requisitos para este curso.





Crie um DEX usando JavaScript: iniciando a programação na Moralis Academy





Quer aprender blockchain com JavaScript, mas tem pouco ou nenhum conhecimento prévio de programação? Experimente este curso da Moralis Academy. O curso começa cobrindo todos os fundamentos de HTML, CSS e JavaScript.





Quando você aprender o básico da programação, poderá usar essas habilidades para se comunicar com plataformas blockchain já existentes, como 1inch e Coinpaprika. Em seguida, você será guiado em todas as etapas necessárias para criar sua própria exchange descentralizada (DEX) baseada em JavaScript.





Coursera - Programando um blockchain básico com Javascript





Este curso de uma hora é ministrado inteiramente em espanhol, como o título sugere. O usuário criará um aplicativo blockchain simples usando Node.js neste tutorial para iniciantes em JavaScript. Uma breve introdução à tecnologia blockchain precede a definição e programação dos blocos, seguida da programação e teste de um aplicativo.

Implante sua própria ideia de blockchain personalizada

Tendo completado o Lisk Tutoriais e talvez um curso Blockchain em JavaScript, agora você deseja criar seu próprio blockchain. Antes de começar a desenvolver, você deve ler Como Construir uma Blockchain para examinar todas as suas alternativas e aprender os pontos de partida básicos.





A seguir, dê uma olhada Projetos JavaScript Web3 , por exemplo, se você precisar de algumas ideias sobre o que construir para seu aplicativo blockchain.





Lisk Discord tem as respostas se você ficar preso, junte-se hoje e apresente-se. Por fim, não se esqueça de verificar as opções de financiamento disponíveis por meio do Lisk Grant Program .