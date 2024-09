Un guide sur la façon de construire une blockchain avec Javascript

Bien que JavaScript soit désormais le langage de programmation le plus utilisé dans le monde, ce n'est généralement pas le premier langage qui vient à l'esprit pour construire une blockchain. Cela peut être dû au fait que JavaScript est souvent considéré comme une technologie frontale, malgré le développement et l'utilisation continus de Node.js. Lisk change tout à propos de cette idée fausse et permet aux développeurs Javascript de créer de puissantes chaînes de blocs.





Le but de cet article est de vous apprendre à construire des Blockchains Javascript avec le SDK Lisk. À la fin, vous pourrez l'utiliser pour créer votre propre application blockchain en utilisant JavaScript.

Si vous êtes un développeur JavaScript novice dans la blockchain

Êtes-vous un développeur JavaScript intéressé à en savoir plus sur la blockchain mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous devriez d'abord lire le blog Blockchain en JavaScript , qui vous donnera un aperçu de certains des principes fondamentaux et des principaux avantages de l'utilisation de JavaScript pour le développement de chaînes de blocs.

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez commencer avec certains de nos tutoriels gratuits d'application de blockchain basés sur Javascript répertoriés ci-dessous. De plus, il existe plusieurs cours de formation et des conseils pour déployer votre propre concept d'application blockchain.

Tutoriels Blockchain Javascript

Lisk SDK permet de comprendre facilement les subtilités du réseau blockchain et des modules associés. Déjà, plusieurs tutoriels sont disponibles pour les développeurs qui souhaitent comprendre la blockchain en JavaScript.





Tous ces tutoriels, dont la difficulté varie de débutant à intermédiaire, peuvent être terminés en 4 heures ou moins. De plus, ils sont construits sur des idées applicables aux cas d'utilisation réels et aux problèmes présents dans l'industrie de la blockchain.



La première Kit de développement logiciel Lisk didacticiel proposé aux développeurs montre comment créer une application "Hello World" dans le respect des traditions du développement logiciel. Les utilisateurs apprendront à effectuer les tâches suivantes à partir de ce didacticiel :





Initialiser une application blockchain de base

Création de modules personnalisés

Création de plugins personnalisés

Paramétrage des applications blockchain

Utilisation du tableau de bord Lisk

Modules et actifs de test unitaire



Les NFT deviennent de plus en plus populaires dans l'industrie de la cryptographie. En conséquence, un certain nombre de projets tels que Colecti, Enevti et RGB sont déjà en cours de développement sur le réseau Lisk autour du concept NFT existant. De plus, le prochain Lisk SDK v6 prendra en charge un module NFT standardisé.

Les utilisateurs peuvent apprendre à faire ce qui suit en suivant le didacticiel sur les jetons non fongibles (NFT) de Lisk :





Créez une application blockchain compatible NFT.

Créez un module personnalisé pour produire et acheter des NFT.

Créez un plugin personnalisé avec des fonctionnalités supplémentaires liées à NFT.

La crainte de perdre ses fonds est un problème commun à tous les utilisateurs de crypto-monnaie. Un utilisateur peut perdre l'accès à sa phrase secrète dans diverses circonstances, notamment en cas d'accident ou de vol. Ce système de relance sociale vise à atténuer certaines de ces préoccupations.



Les utilisateurs pourront effectuer les tâches suivantes à l'aide du didacticiel du système de récupération sociale (SRS) de Lisk :





Créer un outil de récupération de compte.

Établissez une configuration de récupération.



De nombreuses applications blockchain souhaitent utiliser un service de nom de domaine, comparable au DNS ou à l'Ethereum Name Service (ENS). Le tutoriel Lisk Name Service (LNS) permet le développement d'un service où les utilisateurs peuvent enregistrer des domaines .lsk pour une période de temps prédéterminée (1-5 ans).





Les utilisateurs pourront effectuer les opérations suivantes après avoir terminé le didacticiel Lisk Name Service (LNS) :





Créer un service qui active le DNS décentralisé

Créer des domaines avec .lsk

Configurer les enregistrements TXT et CNAME

Cours Blockchain pour JavaScript

Outre les didacticiels d'application blockchain pertinents, nous avons également suggéré des cours à suivre. Ces cours sur la blockchain peuvent constituer la base de vos connaissances. Voici quelques options différentes qui concernent spécifiquement JavaScript dans Blockchain.





Découvrez la blockchain en créant la vôtre en JavaScript - Udemy





Ce cours offre une méthode approfondie pour apprendre la blockchain en JavaScript. Il y a plusieurs conférences vidéo à ce sujet. Le contenu est divisé en huit sections suivantes :





Introduction

Construire une blockchain

Accès à la blockchain via l'API

Construire un réseau blockchain

Coordonner le réseau

Consensus

Explorez la blockchain

Conclusion





Ce cours vous apprendra à utiliser JavaScript pour créer votre propre réseau blockchain décentralisé. En cours de route, vous aurez également repris et utilisé une variété de concepts cruciaux de blockchain, y compris la cryptographie, les algorithmes, les diffusions réseau et bien plus encore.

Une installation de Node.js et une connaissance pratique de JavaScript sont requises pour ce cours.





Construire un DEX en utilisant JavaScript : débuter la programmation à la Moralis Academy





Vous voulez apprendre la blockchain avec JavaScript mais vous avez peu ou pas de connaissances préalables en programmation ? Essayez ce cours de l'Académie Moralis. Le cours commence par couvrir tous les principes fondamentaux de HTML, CSS et JavaScript.





Lorsque vous avez appris les bases de la programmation, vous pouvez utiliser ces capacités pour communiquer avec des plateformes blockchain déjà existantes comme 1inch et Coinpaprika. Ensuite, vous serez guidé à travers chaque étape nécessaire pour créer votre propre échange décentralisé basé sur JavaScript (DEX).





Coursera - Programmer une blockchain de base avec Javascript





Ce cours d'une heure est enseigné entièrement en espagnol, comme le titre l'indique. L'utilisateur créera une application blockchain simple à l'aide de Node.js dans ce tutoriel pour les débutants en JavaScript. Une brève introduction à la technologie blockchain précède la définition et la programmation des blocs, suivie de la programmation et du test d'une application.

Déployez votre propre idée de blockchain personnalisée

Ayant terminé le Tutoriels Lisk et peut-être un cours Blockchain en JavaScript, vous souhaitez maintenant créer votre propre blockchain. Avant de commencer à développer, vous devriez lire Comment construire une chaîne de blocs afin d'examiner toutes vos alternatives et d'apprendre les points de départ de base.





Ensuite, jetez un œil à Projets JavaScript Web3 , par exemple, si vous avez besoin d'idées sur ce qu'il faut construire pour votre application blockchain.





Lisk Discord a les réponses si vous êtes bloqué, rejoignez-nous aujourd'hui et présentez-vous. Enfin, n'oubliez pas de vous renseigner sur les options de financement disponibles dans le cadre du programme de subventions Lisk .