Técnicas eficazes contra a desinformação

Os últimos anos expuseram mais do que nunca a fragilidade do nosso ecossistema de informações.

Eleições, Brexit, agitação social, conspirações do COVID-19 e a guerra na Ucrânia foram usadas como operações de desinformação por certos atores para minar a fé nos governos, aumentar o medo e a raiva e nos confundir e manipular.

Desinformação é informação destinada a enganar (trolls postando notícias falsas).

Por outro lado, a desinformação é uma informação falsa sem intenção maliciosa (nossos amigos e familiares acreditam genuinamente em conteúdo desinformativo e o compartilham voluntariamente).

Por que a desinformação é eficaz?

A maioria dos esforços de desinformação funciona por meio da chamada 'censura pelo ruído'. Freqüentemente, os atores da desinformação pressionam por uma história e a repetem em diferentes meios de comunicação que são massivamente compartilhados nas mídias sociais por contas falsas de fazendas de trolls.

O acesso exponencial e relativamente barato à Internet permitiu que qualquer um postasse informações (seja um artigo, vídeo, comentário ou tweet).

Consequentemente, os usuários de mídia social são sobrecarregados pelos vários canais que repetem a mesma narrativa. Alguns usuários podem acreditar nessas histórias, pois consideram várias fontes de informação mais confiáveis do que uma.

Essas histórias não precisam necessariamente ser precisas e verificar seus fatos.

Os esforços propagandísticos devem estar entre os primeiros a relatar uma história (mais chances de distorcer nossas crenças, pois esses relatos chamam nossa atenção por meio do mero efeito de exposição ), afogar relatórios concorrentes ou semear dúvidas e ceticismo.

Muitas vezes, as informações de propaganda são reiteradas por fontes de notícias mais credíveis e legítimas, reforçando falsidades.

A dúvida é o nosso produto , pois é o melhor meio de competir com o 'conjunto de fatos' que existe na mente do público em geral. É também o meio de estabelecer uma controvérsia. Um executivo da indústria do tabaco em 1969 sobre como as empresas de cigarros deveriam lidar com o crescente 'conjunto de fatos' que ligam o fumo e as doenças.

Essa citação sobre semear a dúvida é ainda mais relevante na propaganda moderna, onde vemos nossas absolvições, amigos ou familiares escaparem de nós ao serem vítimas de notícias desorientadoras.

Ben Nimmo , ex-diretor de investigações da empresa de análise de rede Graphika , apresenta seu modelo 4D de previsão de desinformação.

Dispensar: se você não gosta do que seus críticos dizem, insulte-os.

Distorcer: se você não gosta dos fatos, distorça-os.

Distrair: se você for acusado de alguma coisa, acuse outra pessoa da mesma coisa (whataboutism).

Desânimo: se você não gosta do que alguém está planejando, tente assustá-lo (como podemos ver atualmente com ameaças nucleares).

Este vídeo faz parte do curso Desinformação, desinformação e notícias falsas da Universidade de Michigan .

Curiosamente, Nimo agora é Global Threat Intel Lead na Meta, a empresa por trás do Facebook, Instagram e WhatsApp.

O feed do Twitter de Nimo (ou a versão não-Twitter ) fornece informações detalhadas sobre as operações de influência atuais visando a Europa ou os Estados Unidos.

Como combater a desinformação

Nimo também tem algumas regras para se defender contra campanhas de desinformação online:

Regra nº 1 : Pense no direcionamento emocional que está acontecendo antes de clicar em uma história, porque os atores da desinformação não se importam com a verdade.

“o objetivo de muitas dessas operações [de desinformação] é deixar as pessoas com tanta raiva ou tanto medo que elas parem de pensar. E uma vez que alguém para de pensar, eles são realmente fáceis de manipular.”

Regra nº 2 : Questione o motivo por trás das manchetes manipuladoras: “onde essa história está se espalhando?” e "quem está pegando?" Essas perguntas podem nos dar uma ideia do impacto de uma campanha específica.

Regra nº 3 : Mantenha a calma e continue. (de modo a)

Regra nº 4 : Não deixe a exposição levar ao caos.

Ben Nimmo sobre a defesa contra campanhas de desinformação online

Somos criaturas de hábitos, e nossa dieta informacional também não é nada diferente:

Ao ler notícias, lemos uma história proposta por um algoritmo ou abrimos nossa agência de notícias favorita?

As notícias que normalmente buscamos, fornecem verificação de fatos ou retiram artigos quando se prova que estão erradas?

A manchete que chamou nossa atenção desencadeou uma reação altamente negativa?

Essa emoção nos fez sentir ler o artigo? O corpo do artigo tem o mesmo tom do título?

O artigo pareceu equilibrado? Ou estava confirmando nosso conhecimento anterior (tendencioso)?

Rejeitamos ou queremos ouvir mais quando ouvimos informações contraditórias?

Todas as vozes foram representadas no artigo? Quem estava faltando? Por quê?

Pesquisamos por conta própria para verificar as estatísticas ou outras evidências no artigo?

Depois de ler uma notícia, vamos verificar outras fontes?

Quão compelidos nos sentimos a compartilhar este artigo com outras pessoas, especialmente aqueles que conhecemos e que compartilham nossos valores?

Um dos fóruns mais conceituados que impõem regras saudáveis de consumo de notícias é o subreddit r/credibledefense , onde os usuários discutem questões de segurança nacional. Algumas de suas orientações são:

1.1. Esforce-se para ser informativo, profissional, gentil e encorajador em suas comunicações com outros membros aqui. Imagine escrever para um superior nas Forças Armadas, ou um colega em um think tank ou importante jornal investigativo. 1.2. Este é um subreddit dedicado a reunir artigos, artigos de opinião de autores ilustres, pesquisa histórica e pesquisa de guerra relacionada a questões de segurança nacional. 1.3. O objetivo deste subreddit é aprender por nós mesmos e trazer uma melhor compreensão do público sobre tópicos relacionados.

Em seus megathreads diários , é postado um conjunto de regras, que, entre outras, estabelecem:

Por favor faça: * Seja curioso, não preconceituoso, * Seja educado e civilizado, * Link para o artigo ou fonte de informação a que se refere, * Deixe claro qual é a sua opinião e o que a fonte realmente diz, * Leia os artigos antes de comentar e comente o conteúdo dos artigos, * Deixe uma declaração de envio que justifique a legitimidade ou importância do que você está enviando, * Envie artigos que serão relevantes daqui a 5 a 10 anos, e não notícias efêmeras

Entre as regras do não, eles recomendam não usar memes, emojis, xingamentos excessivos, imagens obscenas, iniciar brigas com outros comentaristas, torná-los pessoais ou expor outros comentaristas.

Quantos de nós aderimos a essas regras antes de postar algo nas redes sociais, seja um artigo ou uma resposta a alguém que não compartilha do nosso ponto de vista?

Quantas vezes paramos e tentamos ser curiosos, educados e não críticos? Sim, não devemos alimentar trolls, mas nem todas as pessoas que não compartilham do nosso ponto de vista são trolls.

Dois outros subreddits estão relacionados em nome a r/credibledefence.

Um deles é r/LessCredibleDefence , que tem a mensagem de saudação: “Bem-vindo ao LessCredibleDefence – a casa dos links que não passaram no requisito de qualidade do r/CredibleDefense”.

O outro é o r/NonCredibleDefense , lar de memes com tema de defesa, que, sem surpresa, tem uma regra de ouro para seus usuários: “Não nos deixe banidos”.

Então, existem alguns movimentos de ativismo cidadão que estão interrompendo com sucesso a desinformação.

Extremamente relevante é este artigo sobre os Elfos (ciberativistas) nos Estados Bálticos e na Europa Central.

A NAFO (North Atlantic Fella Organization) é um exército on-line descentralizado de avatares caninos que propõem o humor como um instrumento eficaz contra a propaganda. r/NonCredibleDefense compartilha muitos memes da NAFO.

Todos nós precisamos estar cientes de nossa dieta de notícias e limitações de pensamento crítico (ser capaz de acompanhar objetivamente as notícias e mudar de ideia se nos depararmos com informações relevantes). Pensando na citação de Morgan Housel ,

Diga às pessoas o que elas querem ouvir e você pode estar errado indefinidamente sem penalidade.

Devemos nos perguntar: essa citação também se aplica a nós? Nós nos permitimos nos tornar atores de desinformação através do compartilhamento de conteúdo malicioso, permitindo assim a desinformação?

Recursos:

Bellingcat

debunkeu

fato completo

Graphika

politifact

Técnicas de Propaganda

Técnicas de Propaganda

Publicado anteriormente em https://www.roxanamurariu.com/how-to-counteract-disinformation/